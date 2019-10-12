Хоть завтра в топ-5. Ценные кадры из РПЛ

сегодня, 16:00

«Соккер.ру» называет ярких футболистов, которым несложно будет найти работу в главных лигах Европы.

«Рома» заинтересовалась лидером «Локомотива»? Крыховяк - очевидный кандидат на возвращение в западную Европу. И не единственный, кто без труда найдет себе клуб в одном из ведущих дивизионов, причем без шуток о МЮ , и не в порядке включения в список из 5-6 кандидатов, как в случае с рядом молодых россиян. Поговорим о ценных кадрах лиги, причем именно о тех, кто состоялся или обладает настолько широким набором качеств, что может уехать хоть ближайшей зимой.

Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

Цена вопроса: 15-18 млн евро.

Поймал свой футбол, 29-летний поляк прекрасно смотрится в ЛЧ и РПЛ . Шесть голов и ассист в этих турнирах, точная игра в пас, участие в прессинге, волевые качества. Возраст не позволяет считать Гжегожа перспективным игроком, но человек на пике формы, а играть может и до 33-34 лет без проблем. «Рома», где работает бывший тренер «Шахтера» и где оценивали пару лет назад Зобнина, может усилить состав Крыховяком. Тем более что у Гжегожа есть неудачный опыт в последних его клубах (английский и французский), зато прекрасная игра за «Севилью», в том числе – в еврокубках.

Самуэль Жиго («Спартак»)

Цена вопроса: 8-10 млн евро.

Чтобы понять, плохо ли играет лично Самуэль, задайте себе простой вопрос с подтекстом. Как часто в этом сезоне первопричиной голов в ворота «Спартака» являлся именно этот защитник? Забудьте о забитых мячах Жиго – это бонус, вспоминайте действия 25-летнего француза у своих ворот. Точность паса – 87 %, длинные передачи – на уровне. Отборы и перехваты – прекрасные цифры, особенно с учетом, что «Спартак» чаще с мячом, чем без него. Жиго страхует напарников, читает игру, часто выносит мячи от ворот. «Спартак» был плох без крутого тренера, но Самуэль – мастер. Ему всего 26 лет, и физически очень хорош.

Матиас Норманн («Ростов»)

Цена вопроса: 7-10 млн евро.

Норманна легко представить в любом серьезном клубе Лиги 1, кроме ПСЖ . Хотя не сказать, что норвежец менее талантливый, чем тот же Паредес. И по функционалу шире, чем ленивый в отборе Леандро. Матиас растет в 23 года бешеными темпами, успевает все – от фазы начала атак до их завершения, ведь у него 3 ассиста и забитый мяч. И нацеленность на ворота есть, ударов как у приличного форварда уровня РПЛ . На уровень топ-5 может выйти как раз благодаря диапазону. Слухи об МЮ понятны – там норвежец Сульшер, который знает Матиаса по «Мольде». Но если искать реальный вариант, то середняки АПЛ подойдут легко.

Никола Влашич ( ЦСКА )

Цена вопроса: 20 млн евро.

«Эвертон» отпустил Николу, поскольку добрые люди с миллиардами капитала попросили. Усманов помог «ирискам» отдать хорвата именно в ЦСКА , хотя Влашич и за сборную своей страны играет – а речь о финалистах прошлогоднего чемпионата мира. Никола не является пока стабильным, но часто забывают, сколько ему лет – всего 22 года. Конечно же, зная Гинера и ЦСКА , они скорее Влашича запакуют для тех, кто больше заплатит, чем подумают о том, как бы найти хавбеку место в АПЛ , Ла Лиге или Серии А, но Никола ничем не хуже по классу и талантам, чем его коллеги из ряда известных западных клубов. Будет расти – вернется, откуда приехал. А в средний клуб из зоны ЛЕ из топ-5 попадет хоть завтра. И в Бундеслиге мог бы заиграть, если выносливость не подведет.

Виктор Классон («Краснодар»)

Цена вопроса: 18-20 млн евро.

Восстанавливается, в ближайшее время никуда не уедет. Но несправедливо забывать о человеке, который так четко и грамотно работал на сборную Швеции и «Краснодар». У «быков» нет невероятно стабильных легионеров в этом сезоне – к Вандерсону, Рамиресу, Вильене и остальным покупатели из топ-5 легко придерутся. А к Виктору, если будут оценивать возможности - не смогут. Странно, что такой классный игрок до сих пор не в одной из западных лиг – видать, мечтал помочь «быкам» выйти в ЛЧ . Но поскольку Классону всего 27, то еще может впервые в жизни сыграть в топ-5. Удачного шведу возвращения, из «Краснодара» лучше всех подходит под заданные параметры отбора.

Элдор Шомуродов («Ростов»)

Цена вопроса: 5-8 млн евро.

Узбекский талант, хотя с 2017 года в «Ростове», стал богатырем лишь сейчас. Не страшно, время есть. И как только скаут видит человека, который создает 12 голов в 12 турах шестой лиги в рейтинге УЕФА (голы плюс пасы), то сразу рекомендует своему клубу. У Шомуродова есть понимание игры в штрафной, очень хороший последний пас, выдающиеся габариты – крупный парень. Забавно, но Элдору надо прибавлять в игре головой – речь не об ударах по воротам, а о работе в стиле Дзюбы, ведь пока слишком часто проигрывает мячи после забросов. Но в топ-5 его отправить проще простого. Если не заламывать цену. Хотя, сейчас между игроком за 5 и 20 млн евро может не быть никакой разницы.

Сердар Азмун («Зенит»)

Цена вопроса: 20-25 млн евро.

Рибалта может выторговать немало миллионов с таким лотом на аукционе. Если по Барриосу есть вопросы – после феерии весной затих, и Оздоев в центре поля объективно перехватил инициативу, и Дуглас Сантос показывает, что умеет не только слева в защите играть, то Азмун – готовый продукт экспорта. Дриусси более сырой и менее популярный, а у Сердара на западе даже кличка есть, хотя она и не совсем актуальная – «иранский Месси». Забивает за сборную, забивает за «Зенит», вроде как справился с кризисом, коих у него было достаточно, чтобы клубы топ-5 понимали, с кем имеют дело. Скауты западных команд не попутают Азмуна и Оздоева, и кому нужен форвард – тот уже подкатывает к «Зениту» с предложениями. Сердар сто лет в РПЛ , а ведь ему всего 24!

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Цена вопроса: 25-30 млн евро.

Говорим не о тех, кто точно уедет, а о тех, кто готов к вызову по таланту или опыту. Марио оказался патриотом ЦСКА – мог уехать в Серию А или Примеру, мог оказаться в «Зените», если бы Гинер решил разорвать пакт о ненападении. Сейчас все указывает на то, что бразильский защитник сборной России останется в составе «армейцев» и не рискнет перезапустить карьеру в топ-5. Но что будет, если ЦСКА неудачно завершит этот сезон? Понятно, что станут первыми рваться на свободу ребята вроде Чалова, но у Федора есть минусы, а Фернандес – состоявшийся правый латераль с огромным опытом и сильной игрой. Марио готов к Серии А хоть завтра.

В РПЛ больше ценных кадров, чем принято считать?

Что объединяет этих футболистов, кроме перечня аргументов в пользу их переходов в приличные клубы ведущих лиг? Факт, что ни одного не хочется отпускать за пределы РПЛ в обозримом будущем. Так что разговоры некоторых чиновников, что злые легионеры отнимают хлеб у прекрасных талантов из России и мешают развиваться – бред сивой кобылы.

Наоборот, именно наличие этих ребят позволяет ускорить прогресс молодых местных ребят в основах. Пусть лучше Байрамян растет на пасах Норманна и Еременко, и прибавляет, играя с Шомуродовым, чем будет в окружении лимитных пенсионеров. Пусть Миранчуки учатся не сдаваться у Крыховяка, а технике паса – у арендованного чемпиона Европы Мариу.