Стройся, легионеры! Как проявили себя посланники РПЛ в сборных?

сегодня, 19:30

Алекс Крал забил дебютный гол за сборную Чехии, Ивелин Попов успокаивал буйных болельщиков, а Берг огорчил испанцев. «Соккер.ру» - о представителях РПЛ в сборных.

«Локомотив»

Не только Гильерме и Баринов вернулись в «Локомотив» с путевками на Евро-2020 в кармане. Успешно съездили в сборную и поляки — Мацей Рыбус и Гжегош Крыховяк. Польша в октябре одержала две победы: 3:0 над Латвией и 2:0 над Македонией. Крыховяк отыграл в обоих матчах от звонка до звонка, Рыбус сыграл 80 минут против Латвии и провел в запасе матч с македонцами.

Жоау Мариу вышел в стартовом составе на матч против Украины в Киеве и провел на поле 68 минут. Этот отрезок Португалия проиграла 0:2, Роналду отыграл один мяч уже после ухода хавбека «Локо» на замену. Мариу считает, что его команде не хватило удачи в матче с Украиной.

А Соломону Кверквелии явно не хватает игровой практики в клубе, вследствие чего он потерял место в основе сборной Грузии: в матчах против Ирландии и Гибралтара защитник сыграл несколько минут, выйдя на замену в концовке встречи с «карликами», чтобы удержать победный счет (3:2). С миссией справился.

«Ростов»

Трое «желто-синих» играли в отборе Евро-2020. Рагнар Сигурдссон принял участие в матчах с Францией (0:1) и Андоррой (2:0), причем во второй встрече отметился результативной передачей. Сделал «ассист» и Матиас Норманн, который провел на скамейке матч с Испанией и вышел на последние десять минут в матче с Румынией при счете 0:1. Результативный пас ростовчанина помог Норвегии уйти от поражения в эндшпиле матча.

Ивелин Попов результативными действиями похвастаться не может, для него поездка в сборную получилась грустной: Болгария при своих болельщиках проиграла Англии 0:6. Тем не менее, капитана болгар отметили соперники, ведь Ивелин в одиночку пытался успокоить буйствующих молодчиков, из-за которых сборной Болгарии теперь грозят суровые санкции.

Один из лучших бомбардиров РПЛ Шомуродов продолжил результативную серию в матчах за сборную Узбекистана. Команда Элдора выиграла в матчах отбора ЧМ -2022 у Йемена (5:0) и Сингапура (3:1), а форвард забил в общей сложности три мяча. Можно также отметить Денниса Хаджикадунича, который вызывался в молодежную сборную Швеции и провел полные матчи против Исландии (5:0) и Люксембурга (3:0) в квалификации Евро-2021.

«Краснодар»

Самая «краснодарская» сборная в Европе — Швеция. В октябрьских матчах против Мальты и Испании в стартовом составе выходили «быки» Олссон и Берг. Мальту разбомбили 4:0, а с «Красной Фурией» сыграли 1:1, причем гол забил краснодарский Маркус. Этот мяч едва не стал победным, испанцы отыгрались в самой концовке.

В центре обороны сборной Исландии вполне возможна связка защитников из южных российских клубов. Йон Фьолусон смотрел матч с Францией со скамейки, а на игру против Андорры вышел в старте вместе с ростовчанином Сигурдссоном. Другой центральный защитник, Александр Мартынович, отыграл от звонка до звонка оба октябрьских матчах отбора Евро-2020 в составе сборной Беларуси — против Эстонии (0:0) и против Нидерландов (1:2).

«Зенит»

Сердар Азмун принял участие в удивительном матче квалификации ЧМ -2022 против Камбоджи. Иран выиграл со счетом 14:0, а форвард «Зенита» отметился хет-триком. В следующей игре иранцы сенсационно проиграли Бахрейну 0:1, Азмун провел на поле все 90 минут, но не смог помочь своей команде.

Южноамериканцы Осорио и Барриос приняли участие в товарищеских матчах за свои сборные. Йордан сыграл 90 минут против Тринидада и Тобаго (2:0) и даже отметился результативной передачей. Вильмар в составе Колумбии сыграл 0:0 с Чили, а затем уступил 0:3 Алжиру, в этой игре зенитовец вышел на поле на последние 20 минут, когда все было уже кончено.

В европейском отборе, не считая россиян, «Зенит» представлял только Роберт Мак. Словак вышел в стартовом составе на домашнюю игру с Уэльсом, жал руку Гарету Бэйлу и провел на поле 79 минут. Встреча закончилась со счетом 1:1, судьба этих команд в отборочном турнире пока не определена.

ЦСКА

Два футболиста ЦСКА отметились голами в матчах отбора Евро-2020. Арнор Сигурдссон забил за сборную Исландии в ворота Андорры (2:0), а Никола Влашич отличился в игре с Уэльсом (1:1). Хавбек армейцев открыл счет в самом дебюте, а на его гол ответил Гарет Бэйл. Сборная Хорватии Влашича лидирует в отборочной группе, осталось сыграть один матч против словаков в ноябре.

Вернулся в ЦСКА с голом за Хорватию и Кристиян Бистрович, только он отличился в составе молодежной «шашечной» команды, которая разорвала Сан-Марино со счетом 7:0. Во взрослую сборную Словении ездил 20-летний Яка Бийол, но там он только тренировался. Армеец попал в заявку на матчи с Македонией и Австрией, только и всего.

«Уфа»

«Уфу» на международной арене представляли защитники и люксембуржец Тилль, который редко возвращается с хорошими новостями из поездок в сборную. Зато играл против сборной Португалии и Криштиану Роналду (0:3) в квалификации Евро и против Дании с Кристианом Эриксеном в товарищеском матче (0:4). Румын Неделчару в полном объеме провел матчи против Фарерских островов (3:0) и Норвегии (1:1), а грузин Табидзе сделал все от себя зависящее, чтобы его команда не пропустила от Ирландии. Итог — нулевая ничья.

«Арсенал»

В позорном во всех отношениях матче за сборную Болгарии (0:6 против англичан) 90 минут сыграл также полузащитник тульского «Арсенала» Георги Костадинов. Гиа Григалава отыграл в составе сборной Грузии без замен против Ирландии и Гибралтара.

«Урал»

Вараздат Ароян вряд ли гордится своим вояжем в сборную Армении: 1:1 с Лихтенштейном, 0:3 от Финляндии. В обеих встречах защитник отыграл от звонка до звонка. Белорус Денис Поляков в том же объеме сыграл против Эстонии (0:0) и Нидерландов (1:2).

«Крылья Советов»

Александр Гацкан в сборную Молдовы уже не ездит, зато его соотечественник Раду Гынсарь опозорился по полной программе. На 55-й минуте матча с Андоррой хавбек получил красную карточку, а его команда проиграла 0:1 тем, кому стыдно проигрывать. Куда успешнее выступил за сборную Румынии Паул Антон: разгром Фарерских островов и ничья с Норвегией, оба матча в старте.

«Рубин»

Еще один человек в сборной Исландии от РПЛ — Видар Кьяртанссон, правда, он в матчах против Франции и Андорры на поле не выходил. Зато ни один матч грузинской сборной U19 в октябре не обошелся без голов футболистов «Рубина»: Кварацхелия забил сверстникам из Венгрии, а Давиташвили поразил ворота Казахстана и Хорватии. Во всех трех матчах отбора чемпионата Европы юные грузины одержали победы.

«Спартак»

Футболисты «Спартака» с помощью поездок в сборные переключились с печальных клубных дел. Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев завоевали путевку на Евро-2020 в составе сборной России, но радовались не только они. Джано Ананидзе отметился результативной передачей в игре с Гибралтаром (3:2), а Алекс Крал стал соучастником главной октябрьской сенсации — победы сборной Чехии над англичанами. Более того, в Англии многие издания именно спартаковца назвали лучшим игроком матча. А через пару дней Алекс Крал забил дебютный гол за сборную в матче против Северной Ирландии. Должен вернуться с другим настроением!

Dnešní utkání se Severním Irskem příliš radosti 🇨🇿 fanouškům nepřineslo. 🤔 Gól @alexkralcz ale stojí za zopakování. 🔝👏 pic.twitter.com/oJeUQcQmQw — ČT sport (@sportCT) October 14, 2019

«Сочи»

Три футболиста представляли «Сочи» в квалификации Евро-2020. Все трое отыграли по два полных матча за свои команды. Душан Лагатор (Черногория) сыграл вничью с Болгарией (0:0) и уступил Косово (0:2). Миха Мевля (Словения) проиграл Северной Македонии (1:2) и Австрии (0:1). Александр Карапетян (Армения) сыграл вничью с Лихтенштейном (1:1) и уступил Финляндии (0:3).

«Ахмат»

Бернард Бериша ездил в сборную Косово, но на поле так и не появился, а вот Одисе Роши дважды вышел на замену в матчах сборной Албании. Не смог помочь своей команде в матче с Турцией (0:1), зато поучаствовал результативной передачей в разгроме Молдавии (4:0). Сразу двух футболистов «Ахмат» отправил в сборную Венесуэлы. Защитник Вилькер полностью отыграл товарищеский матч против Боливии (4:1), а форвард Понсе сыграл четверть часа против Тринидада и Тобаго (2:0).

«Динамо»