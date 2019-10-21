Стена Сульшера перед рекордами «Ливерпуля»

сегодня, 09:45

Центральный матч тура в чемпионате Англии не принес победителя и оставил вопросы. «Соккер.ру» - о встрече, которая обещала больше, чем дала.

Ничейный исход очень часто портит драматическую составляющую в каком-нибудь принципиальном противостоянии. Потому что не дает конкретных ответов, оставляет половинчатое решение. Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем» должна была ответить на многие вопросы, особенно относительно будущего Оле-Гуннара Сульшера во главе МЮ . А вот этот ничейный исход – он на что ответит?

Он оставит вопросы подвешенными в воздухе. Кажется, что и сам Сульшер понимал, насколько для него важно не проиграть именно «Ливерпулю» на «Олд Траффорд». В ситуации, когда у его команды полно травмированных, а принципиальный соперник находится едва ли не в лучшей форме в своей жизни. Конечно, романтически настроенные фанаты МЮ представляли себе живо, как «Юнайтед» рвет на себе рубаху и летит в азартные атаки, вынося противника. Но жизнь и реальность оказываются куда прозаичнее.

Сульшер выбрал максимально закрытый вариант в надежде поймать удачу за хвост в контратаке и обеспечить надежные тылы, не качеством, так количеством, поскольку МЮ вышел играть в пять защитников, максимально насытив центральную ось – чтобы юркие и вездесущие мерсисайдцы не могли легко протиснуться к воротам Давида Де Хеа, чье участие в игре, кстати, до последнего было под сомнением. И первый тайм остался за «Манчестером», который действовал осторожно, однако вперед похаживал, мячом владел не стыдное количество времени, а главное, смог забить и не пропустить.

Гол Маркуса Рэшфорда ближе к перерыву стал мощным поводом для возмущения в стане «Ливерпуля», поскольку «красные» во главе с Юргеном Клоппом были уверены, что забитому мячу предшествовал фол на Дивоке Ориги. Но у судьи есть ВАР, который должен был ответить на все вопросы и ликвидировать споры. Не помогло. Даже после просмотра видеоповтора каждый остался при своем мнении. Но тут главное мнение – судейское, а он посчитал, что гол забит по правилам. Сульшер в комментариях по эпизоду был краток, он сказал, что это не баскетбол, чтобы фиксировать в такой ситуации фол, поэтому все по делу.

И если за первый тайм к самой организации игры раненого и страдающего МЮ вопросов почти не было, то во второй половине проявилась вся неуверенность хозяев. Они слишком уж стали оберегать минимальное добытое преимущество. Такая зажатость в игре с мощным и разозленным «Ливерпулем» может не привести к неприятностям только при невероятном везении. А оно в нынешнем сезоне редко бывает на стороне «Юнайтед». Поэтому вышедший на замену Адам Лаллана в конце встречи счет сравнял.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 7 (2) – 10 (4)

Матч смотрелся очень напряженно, ощущалось, насколько он важен, насколько нервничают на поле все. А вот острых моментов в виде ударов было не так много, как могло показаться от этого ощущения напряжения. Более того, МЮ пробил в створ всего два раза. После забитого мяча игроки хозяев ни разу в створ не попали. Этот статистический показатель будет припоминаться критиками Сульшера.

Владение мячом (точность передач): 32,1% (67%) – 67,9% (85%)

А тут – тотальное превосходство «Ливерпуля», который на «Олд Траффорд» сыграл так, как никто себе не позволял. «Красные» практически не отдавали мяч противнику, особенно во втором тайме, когда МЮ оказался в длительной осаде. О том, что выходить из обороны «Юнайтед» уже было практически не по силам, говорит точность передач. Каждый третий пас оказывался неточным. Это ответ на то, почему у команды Сульшера нет комбинационной игры. По крайней мере, не в этот раз, не с такими показателями.

Слова

Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля»):

Мы наиграли на очко. Мы дали МЮ возможность играть в свой футбол, с пятью защитниками и так далее. Мы были недостаточно сконцентрированы. Первый гол, думаю, все согласятся, что это фол. Но с ВАР это уже не совсем очевидный фол. Такая ситуация. Мы не проиграли, но это был очевидный фол. Был четкий контакт, Дивок Ориги падает. Они продолжают атаку и забивают. Да, был контакт. Назвать это «нечистым фолом»? Нет, это так не работает, так не должно быть. Затем нам не засчитали гол. Я не видел повтор, по всей видимости, это была игра рукой, но казалось, что все против нас. Мы изменили схему, это отразилось на игре. Мы забили, и стадион затих. Возможно, фанаты подумали, что «Ливерпуль» забьет еще. Но мы набрали очко. Мы всегда играем против стены. Не думаю, что МЮ будет играть против другой команды, которая так много не владеет мячом. Мы часто проводим подобные матчи. Возможно, мы можем лучше.

Оле-Гуннар Сульшер (главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Не назову матч разочарованием, потому что нужно смотреть на исполнение плана и усилия игроков. Разочарование только от результата, с учетом стараний игроков. Они были великолепны. Мы становимся все сильнее и сильнее. Игроки очень расстроены в раздевалке, это хороший знак. Они не были довольны одним очком в матче с «Ливерпулем», они хотели взять три. Не думаю, что «Ливерпуль» создал слишком много моментов. Думаю, мы могли забить второй гол. Мы должны были прервать проход соперника, это стоило нам двух очков. Рефери заслужил похвалы, мы нечасто можем это сказать. Он разрешил играть в дерби, это не был тот тип игр, когда никого нельзя было трогать.