Рекордные «лисы»

сегодня, 15:35

Вечер пятницы в Саутгемптоне оказался отнюдь не праздничным. Местная команда стала участником рекордного матча. Но в роли уничтожаемой стороны. «Соккер.ру» - о рекордах.

Варди-бомбардир, «Лестер», творящий сенсационные результаты, «лисы», идущие в числе лидеров… Тут впору воскликнуть: «Верните мне мой 2016-й!» Обычно рекордных разгромов и результатов ждешь в матчах топ-команд с явными аутсайдерами. Поэтому от матча «Саутгемптона» с «Лестером» никто не ждал ничего выдающегося. Тем удивительнее то, что увидели зрители. А им посчастливилось наблюдать девять голов, причем все они влетели в ворота хозяйской команды. И этим результатом «Лестер» прорвал сразу несколько статистических достижений, что любопытно.

- «Лестер» установил главный рекорд – это самая крупная гостевая победа в истории Премьер-Лиги. Прежнее достижение принадлежало «Манчестер Юнайтед», который победил «Ноттингем Форест» на выезде в 1999 году со счетом 8:1.

- Это к тому же повторение самой крупной победы вообще. В марте 1995 года «Манчестер Юнайтед» победил на своем поле «Ипсвич» со счетом 9:0. Что интересно: в той встрече ворота МЮ защищал датчанин Петер Шмейхель, а в нынешнем рекордном матче в воротах «Лестера» играл его сын Каспер Шмейхель.

- Сразу два человека в одном матче оформили хет-трик. Это удалось сделать Айосе Пересу и Джейми Варди. Первый забил на 19-й, 39-й и 57-й минутах, второй – на 45-й, 58-й и 94-й. Причем последний гол Варди забил с пенальти – рекорд мог и сорваться. Хотя шли к нему целенаправленно игроки «Лестера» уже после счета 6:0. Об этом рассказал сам Джейми после игры:

Джонни Эванс предупредил меня, что это, может быть, рекорд. Он сказал всем при 6:0, что есть рекорд. Мы начали очень хорошо, а соперник остался вдесятером. Мы хотим хорошо играть, и знаем, что можем вызвать проблемы у любого соперника и выиграть. Принимаем каждую игру в том виде, в каком она есть, и помним, что и у нас могут возникнуть проблемы. Сезон долгий. Посмотрим, где окажемся в конце.

А для Переса эти голы вообще стали первыми в составе «Лестера». Девять матчей пришлось ждать «лисам», когда Айосе, купленный летом у «Ньюкасла», начнет стрелять. Кстати, если следовать дальше по пути забавных совпадений, то можно вспомнить, что только один раз до этого в Премьер-Лиге два футболиста оформляли хет-трик в одном матче. И случалось это тоже в ворота «Саутгемптона». В 2003 году он проиграл «Арсеналу» со счетом 1:6. По три мяча у «канониров» забили Робер Пирес и Джермейн Пеннант.

- Варди вырвался в лидеры бомбардирской гонки. Джейми до этого матча шел в тени главных снайперов лиги, но в одной игре все перевернул. Сейчас у него девять забитых мячей. Основным преследователем, конечно, является Серхио Агуэро из «Манчестер Сити». На его счету восемь голов. Столько же у юного Тэмми Абрахама из «Челси». В этой встрече Варди реже других игроков «Лестера» касался мяча – всего 24 раза. Но при этом пробил пять раз по воротам, четыре – в створ, забил трижды.

- А «Манчестер Сити» и «Челси» еще и главные конкуренты «Лестера» в чемпионате Англии. Многим памятен фантастический чемпионский сезон «лис». С тех пор они так высоко не держались. И вот опять. Конечно, о чемпионстве речи не идет – на нынешний мощнейший «Ливерпуль» даже «Манчестер Сити» с трудом замахивается. Но само присутствие «лис» в такой компании вызывает уважение. А Брендан Роджерс уверен, что может сделать «Лестер» снова великим:

Погода была ужасной, но наш настрой был на запредельном уровне. Я очень доволен тем, как мы оборонялись, и мы также были безжалостны в атаке. Я очень горд быть тренером этой команды. Мы хотели быстро забирать мяч себе и снова бежать в атаку. Показатель хороших команд заключается в том, что они не останавливаются. Мы хотели показать, что являемся такой командой, и во втором тайме нам это определённо удалось. Когда ты забиваешь так много голов, то можешь спокойно замедлить темп, но мы сохраняли наш настрой. Мы хотим быть топ-командой, а для этого нужно оставаться хладнокровными.

Пока «Лестер» вышел на второе место, но у «Манчестер Сити» есть матч в запасе, так что и «горожане», и Агуэро могут ответить дерзким «лисам».

- «Лестер» довольно равномерно распределил голы по матчу, но при этом повторил рекорд результативности в одном конкретном тайме в выездном матче. В первой половине игры в воротах «Саутгемптона» побывало пять мячей. Столько же забивал «Манчестер Сити» в 2010 году в ворота «Бернли» на его поле, а победил он тогда со счетом 6:1.

- В историю удалось войти и «Саутгемптону», точнее, защитнику Райану Бертрану. Он был удален на 12-й минуте встречи, сразу после первой голевой атаки «Лестера», когда отличился Бен Чилуэлл. Судья после гола обратился к видеоповтору, но не для того, чтобы оценить, честно ли забит мяч, а чтобы увидеть фол Бертрана на Айосе Пересе в ходе этой голевой атаки. Причем фол показался рефери настолько грубым, что он сразу удалил Райана, и тот стал первым футболистом в Премьер-Лиге, удаленным по решению ВАР. С почином, так сказать. Ну, и полноценным участником пиршества «Лестера» его можно назвать. Ведь оставшиеся восемь мячей «лисы» забивали в большинстве.