Тедеско нашел багаж Кононова. «Спартак» снова проиграл

вчера, 22:23

«Соккер.ру» настаивает, что в матчах, где один из соперников поставил «автобус», на первый план выходит готовность футболистов, а не тактика.

«Спартак» в функциональной яме?

Ни в одном из матчей Тедеско «красно-белых» физически не хватило на всю игру. Можно ли винить нового тренера в физическом состоянии недавно чужой ему команды? Многие сейчас накинутся на стартовый состав, словно знают, какие результаты в функциональных тестах показали футболисты после матча с «Ростовом». Может, вышли просто самые живые? От Кононова досталась дохлая команда, которая постоянно играла отрезками – пресловутое «желание» показывали.

Сегодня выдали быстрый старт второго тайма, и все – выключились. А до перерыва и не включались. Вспомните предыдущие матчи при Тедеско! Против «Рубина» были моменты – не забили, медлили у ворот Дюпина. Против «Локомотива» удалось найти соперника, который оказался уставшим сильнее – сыграли контратаки, но разгром не в результате темповой игры «Спартака». Против «Ростова» встретили «автобус» с открытыми дверьми. «Арсенал» закрыл все входы, выстроился в две шеренги и выстоял. Иногда все банально, верьте своим глазам.

Луценко стоило показать красную?

Автор первого и единственного гола пошел в атаку на Айртона в подкат двумя ногами. Это была очень грубая безрассудная игра, поэтому очевиден вопрос: стоило удалить Луценко после такого отчаянного и бессмысленного действия в центре поля? Новый пограничный случай. Это уже не желтая карточка и еще не красная – непростой эпизод, поскольку требует быстрого анализа от главного арбитра матча.

Повтор помочь не мог, поэтому Сухой, который был далековато от эпизода, среагировал на две вещи. Первая – Айртон не получил травму (а это важный момент – Сона вчера удалили, хотя изначально судья достал из кармана желтую карточку, не видя, как Гомешу вывернуло стопу), вторая – сам Луценко, увидев, что не сыграет в мяч, сделал все, чтобы убрать ноги. Форвард согнул конечности в коленях и прошелся по ноге бразильца по касательной. Была бы прямая нога – чистое удаление, а так скорее желтая.

Тедеско перемудрил с тактикой?

Нет, немец начал матч по схеме «3-4-2-1», ничего сложного и принципиально нового. И какие могут быть претензии по составу? Разве «Спартак» провалился в опорной зоне, когда там вышел Джано? Нет, у «Арсенала» за весь матч было одна-две сильные атаки, и не по центру. Они просто забили первыми – вот тут ошиблись многие, не один человек. Крал не спас бы такую игру, он не Фернандо по игре в пас. Также странно слышать критику выбора в пользу Мирзова, если не знаем, был ли готов Понсе на полный матч?

Травма Кутепова, опять же, заставила перестраиваться команду, которая пугается сложных задач, до Тедеско играла по одной схеме. Нормально, что немец ищет новые решения, и нормально, что исполнение хромает. Но если нет Бакаева – должен играть Тиль. Если нет Шюррле – явно не Гулиев. Умярову всего 19 лет, его нельзя ставить на каждую игру. Как не стоит забывать, что если 65 % игрового времени висишь на чужих воротах, но мастерство важнее тактики. Схема размывается, если Джикия создает моменты, а Жиго в чужой штрафной.

Почему сегодня не играл Шюррле?

По Зелимхану Бакаеву известно – полузащитник получил четвертую желтую карточку и автоматическую дисквалификацию на один матч. Его отсутствие очень сказалось – мысль пропала напрочь. А вот отсутствие Андре не просто в основе, но даже на скамейке, стало сюрпризом. Дело не в травме, а в функциональном состоянии чемпиона мира. Снова же, разговор о том, что в «Спартаке» Тедеско нашел тухлый багаж Кононова.

Некоторые фанаты «Спартака» по нетерпеливости напоминают капризных детей, поэтому не понимают, почему практика отличается от теории. Шюррле в теории лидер, но не готов играть в РПЛ физически – так его подготовили до Тедеско, поэтому Андре оставили на время в покое. После бронхита и ряда неудачных матчей немец пожалел немца. Наверное, правильно сделал. Лучше пусть остальные понимают свою ответственность, чем переложить ее на Андре, а он не справится.

«Арсенал» - неудобный соперник?

«Рубин», «Локомотив» и «Ростов» не относятся к удобным для «Спартака» оппонентам. Но «оружейники» еще сложнее. «Арсенал» обыгрывал еще чемпионский похмельный «Спартак» – москвичи явно не старались, когда влетели 3:0. Вот только в 2017 было не последнее поражение от туляков, а после этого последовали две победы и три влета середняку РПЛ .

Для «Спартака» речь о сопернике, который знает, как помешать сыграть москвичам. Никто же не будет спорить, что у туляков было желание впервые за много месяцев выиграть в РПЛ , поэтому поставили откровенный «автобус»? Черевченко, будучи в матче аутсайдером, имел такое право. Но в подобной игре на первый план выходит личная готовность футболистов фаворита. «Спартак» все делал в теории верно, но медленно.

Чем это поражение полезное?

В первом тайме у «красно-белых» был один точный удар – когда Айртон пытался огорчить «Арсенал», но не смог подстроиться под удар и пробил в голкипера, а не мимо него. Во втором подходов хватало, но не сказать, что каждый раз вратарь «оружейников» работал так, как после хлесткого удара Ларссона. Подбивая итоги, получите всего 4 точных удара «Спартака», лишь 3 за второй тайм.

Слишком мало, чтобы заявлять, что футболисты сделали все, что требовалось. Когда Мирзов, Ларссон, Мельгарехо, Тиль и Джано – все из атакующей группы, кроме Зобнина, который ушел на правый край, недоработали, то вряд ли стоит винить тактику. Матч был простой, как две копейки, поскольку «Арсенал владел мячом всего 34 % времени. И в таких играх логично винить футболистов.

Но подобные поражения бывают полезными. Тедеско не ставил такую задачу, но может пойти к Цорну и показать пальцем – вот это и вот этот не тянут, это не игроки для „Спартака“. Конечно, если бы Шюррле и Бакаев могли играть, если бы Умяров и Понсе были готовы на целый матч, то ни один тренер мира не оставил их вне основы. Тедеско работал с самыми готовыми исполнителями, а те оказались скучными и потухшими. В отличие от багажа Аленичева, багаж Кононова тянет на дно, поскольку на весь „Спартак“ темп выдержал один Айртон.

Пока команда способна сыграть суммарно 10 минут на высокой скорости, не стоит искать персонально виноватых. „Арсенал“ сыграл закрыто, „Спартак“ не разбил стену, а виноваты в поражении все понемногу, кроме Максименко, который просто был зрителем, не считая последних секунд и похода к чужим воротам. „Спартаку“ нужно время и физическая подготовка, чтобы футболисты – Шюррле, Тиль, Ларссон, Умяров и Мельгарехо, набрали кондиции, что позволят включать скорость и успешно играть в трех сложных матчах за короткое время.

Пока „Спартак“ слишком медленный и хилый, чтобы не заплатить за непростые победы над „Локомотивом“ и „Ростовом“. Поэтому „Арсенал“ в третий раз подряд обыграл москвичей – удачно подвернулись. Гости идеально разыграли единственную свою классную атаку за матч.