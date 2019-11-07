Северо-американские голкиперы в Англии.

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В октябре 2019 года свою профессиональную карьеру закончил Американский голкипер Тим Ховард, и я решил вспомнить еще северо-американских вратарей выступавших в Англии. Речь пойдет не только о представителях сборной США , но других лучших вратарях на американском континенте игравших в чемпионате Англии.

Сам Ховард обладал прекрасными физическими данными и отменной реакцией, это послужило его переходу в МЮ . Но здесь не смог окончательно себя зарекомендовать, хоть сразу принес «манкунианцам» победу в суперкубке в после матчевой лотереи в игре против «Арсенала» отразив два удара Робера Пиреса и Джовани Ван Бронхорста, вначале достаточно стабильно выступал, но все же сказалась в некоторых матчах неуверенность, которая и решила его судьбу на «Траффорде». А выступления за «Эвертон» вдохнули в него, и его карьеру на Туманном Альбионе вторую жизнь. Тим снова обрел уверенность в себе, где в составе клуба провел больше четырехсот матчей, являясь рекордсменом по сухарям в их истории, 210 матчей отыграл без замен, сказалась тогда травма пальца, иначе бы он обошел бы рекорд Невилла Саутхолла легендарного валлийца в истории «ирисок». Благодаря его надежности «Эвертон» часто попадал в еврокубки, и занимал места в первой десятке АПЛ . Заканчивал карьеру у себя на родине выступая за «Колорадо Рэпидз». В составе сборной выиграл два золота Конкакаф 2007 и 2010 годов и серебряный призер кубка конфедераций в 2009 году.

А теперь давайте вспомним еще 7 вратарей в Англии и мой список открывает:

(«Лестер Сити», «Тоттенхэм» и тд.) - американский голкипер, который начал свой путь в Англии с «Миллуолом» в первом дивизионе, тогда клуб мог попасть в АПЛ , но не получилось, и он принял приглашения из «Лестера», когда тем руководил Мартин О'Нил. Келлера отличали следующие характеристики свойственные игрокам данного амплуа, не смотря на то, что к вратарям американского континента всегда относились особенно в Англии скепитечки, он же развил этот миф, и стал выступать надежно. Он прекрасно выбирал позиции, хорошо играл на выходах, обладал хорошей прыгучестью, и даже неплохо владел ногами, что для большинства вратарей даже сегодня большая редкость. Да, и большинство клубов за которые он выступал все же выделяли его отличную игру на раме, порой мог спасти в практически в безвыходной ситуации. Не смотря на то что Келлер выступал достаточно долго в АПЛ играя еще за такие клубы, как «Тоттенхэм», «Фулхэм» и даже «Саутгемптон», все же с «лисами» это наверно его лучшие годы, которые он провел на Туманном Альбионе, выиграв с ними один из двух кубков Лиги 97-го года. В сборной обладатель четырех золотых кубков Конкакаф, также играл и на 4 ЧМ 90-го, 98-го, где являлся основным голкипером сборной, однако США снова провалилась, проиграв тогда все три встречи, хотя к нему вообще не было особо претензий,также на ЧМ 2002 и 2006.

(«Блэкберн», «Астон Вилла», «Тоттенхэм» и тд.) - карьера одного из самых узнаваемых вратарей сборной США после Тима Ховарда и Кейси Келлера началась на туманном альбионе с его аренды в английский клуб «Ньюкасл Юнайтед», однако тогда не получилось осуществить его полноценный переход из-за того, что ему не предоставили документы на получение лицензии выступать на Туманном Альбионе. В следующий раз он был замечен в «Ливерпуле», но здесь он оказался снова не нужен и в начале 2000 годов перебрался в «Блэкберн», где и началась его основная карьера вратаря. Его игра вызывала самые лучшие чувства он играл надежно и стабильно выручая команду, тогда же вместе со сборной он играл на ЧМ 2002 где отразил два пенальти на том турнире за что даже получил прозвище «Человек стена». Также вместе с клубом вернувшись в элиту в 2001 уже в 2002 году выиграл свой первый трофей кубок Лиги переиграв в финале «Тоттенхэм», кстати после за них будет играть. В сезоне 2002/2003 даже вошел в команду года. Он всегда говорил, что не зря играет в клубе, где его все устраивает. После 8 лет прибывание на раме «Роверс» была продан в «Астон Виллу», где отыграл еще пару лет, и завершал свою карьеру в «Тоттенхэме» проведя еще 4 сезона. В «шпорах» даже будучи в возрасте стоял первым номером сначала отвоевал у Гомеса, а после в тот даже когда появился Льорис. По окончанию своей карьеры также был назначен региональным послом клуба по представительству «шпор» и их популярности в северной Америки. В 2015 году он завершил свою карьеру в возрасте 44 лет, на своей прощальной конференции Фридаль поблагодарил клуб за поддержку, то что он всегда хотел играть столько лет сколько ему захочется.

Крэйг Форрест («Ипсвич Таун» «Вест Хэм Юнайтед») - всю свою карьеру канадский голкипер провел в чемпионате Англии выступая за «Ипсвич Таун» с 1985 по 1997 и «Вест Хэм Юнайтед» с 1997 по 2002, он был в великолепной физической форме, демонстрировал гибкость и ловкость, хорошо стоял на воротах. Однако и у него есть черные дни в истории АПЛ , его самым нелюбимым соперником является «Манчестер Юнайтед», играя за «трактористов» пропустил от них 9 голов за один матч, итог встречи закончился - 0:9, установив тогда в 95-ом вместе с «Ипсвчием» рекорд по самым крупным поражениям в чемпионате. А выступая за «молотобойцев» ему еще забили семь голов, а счет закончился - 1:7 в пользу соперника. Также вместе с «Вест Хэмом» стал обладателем кубка Интертото в 1999- ом году, а также занял пятое место в чемпионате, хотя в клубе он был больше вторым голкипером.

Но даже не смотря на это, он является лучшим голкипером сборной Канады в их истории, вместе с ними выиграл в 2000 году золотой кубок Конкакаф, пройдя квалифицированный раунд, затем с трудом пройдя групповой этап, после победив на пути в четвертьфинале восмикратного обладателя сборную Мексику благодаря золотому голу - 1:2, в полуфинале Тринидад и Тобаго, а финале сборную Колумбию - 2:0. Тогда ему было 33 года, неудивительно, что именно его признали лучшим игроком турнира. Сам вратарь говорит об этом так - «Когда поднимаешь над головой кубок и понимаешь, что команда завоевала звание лучшей на континенте, тебя захлестывает гордость и патриотические чувства. Это грандиозное достижение. Ведь Канада больше ассоциируется с успехами в хоккее, а тут и в футболе, находясь большую часть в тени наконец получили свой шанс под солнцем». Принимал участие в кубке конфедераций в 2001 году, не смотря на то, что сборная выбыла после группового этапа сумели сдержать сборную Бразилии сыграв в нулевую ничью.

(«Ньюкасл», «Вест Хэм» «Портсмут» и тд) - тринидадский голкипер. начинал играть за «Рединг», после был «Ньюкасл» откуда в 98-ом году перешел в статусе свободного агента в лондонский «Вест Хэм», так как проиграл конкуренцию Шейну Гивену и Павлу Срничеку. В составе «молотобойцев» тогда доигрывал ветеран Людек Миклошко. Хислоп сумел выиграть конкуренцию у Крейга Форреста и Бернара Ламы, и стать основным воротчиком, Харри Реднапп тогдашний тренер клуба не ошибся в нем, доверив ему место в воротах «Вест Хэма». В сезоне 1998/99 «молотобойцы» заняли самое высокое для себя место в Премьер-Лиге - пятое, благодаря его отличной игре. А после в 1999 году выиграли Кубок Интертото, по сумме двух матчей со счетом 3:2 переиграв французский «Метц». По итогам сезона Хислоп получил награду игрока года. В следующем сезоне он продолжил стоять в воротах, пока в 2000 году в матче против «Брэдфорда» не сломал ногу - при выносе мяча неудачно поскользнулся, получив досадную травму.

В сезоне 2000/01 произойдет переломный момент для команды в целом: во-первых, будут проданы лидеры Рио Фердинанд и Фрэнк Лэмпард, а во-вторых, команду покинет ее главный творец Харри Реднапп. в третьих придет Гленн Редер, который заменит Хислопа экс-вратарем «Ливерпуля» Дэвидом Джеймсом, купленным у «Астон Виллы». Шака в итоге перейдет по окончании сезона в «Портсмут», где воссоединится с тренером Харри Реднаппом. Совместными усилиями эти двое поднимут «Портсмут» в АПЛ . В 2005 году Хислоп вернется в «Вест Хэм», где вместе с командой дойдет до финала Кубка Англии 2006 года, где «молотобойцы» проиграют «Ливерпулю» в серии пенальти - 1:3 (при этом основное время матча закончится со счетом 3:3). Да обидное, тогда было поражение.

В составе сборной по началу выступать за сборную Англии, где провел даже одну встречу, да еще с ранних лет он мечтал играть за сборную трех львов, так как сборная Тринидад и Тобаго не особо выделялась даже в 90-х. Но благодаря еще одной звезде АПЛ тех лет Дуайт Йорку все же у них что-то наклевывалось и Хислоп так и не получивший больше вызова в Англию решил выступать за Тринидад. Главный прорыв его карьеры случился, когда сборная попала на Чемпиона мира 2006 года, ему на тот момент уже было 37 лет, но даже тогда Шака считал что возраст не помеха для того, чтобы сыграть на мундиале, и он отстоял на раме в двух играх со Швецией, когда его признали лучшим игроком того матча, игра завершилась мирным исходом - 0:0, и против Англии, но родоначальники оказались сильнее, сама сборная не прошла дальше групповой стадии, но этого оказалось достаточно, чтобы вспомнить лучшие моменты в его карьере, еще стал бронзовым обладателем кубка Конкакаф в 2000 году.

(«Брайтон», «Уотфорд») - американский голкипер начал играть в Англии после чемпионата Мира в 1990 году и отправляется в английский «Брайтон». В общей сложности за них Меола провел только 11 матчей, но только в двух из них стали для него официальными в чемпионате. Его дебют получился довольно ярким, Тони заменил получившего травму легендарного вратаря «чаек» Перри Дигвида, и по итогам матча был признан лучшим футболистом. Однако ему не нашлось места, и он отправился выступать за «Уотфорд» на правах аренды, но там также не прижился и вернулся обратно в чемпионат МЛС . В составе сборной США является участником трех чемпионатов мира 90-го года, именно его уверенная игра позволила тогда в самом конце попасть на тот турнир правда из группы так и не вышли, 94-го года, где на домашнем мундиале отыграл весь турнир дойдя 1/8 проиграв минимально - 0:1 будущим победителям турнира Бразильцам, и 2002 но тогда он был уже третьим вратарем турнира, также обладатель золотого кубка Конкакаф в 1991 и 2002 году.

Бредли Гузан («Астон Вилла») - американский голкипер только что выиграл золотой кубок конкакаф 2007 году, и попал в символическую сборную турнира. В те времена уже американские воротчики были на слуху в АПЛ по этому, на него обратили внимания представители бирмингемской Астон Виллы" ха которую он отыграл 8 сезонов вплоть до их вылета в чемпионшип, кстати по началу попал в одну команду с другим представителем США Бредом Фридалем, и постепенно выиграл конкуренцию заняв основу ворот. Уже когда их покинул перебрался в «Мидлсбро», который только вернулся в элиту и даже в одном из матчей дерби против «Сандерленда» помог тем выиграть - 2:1. Но особо далее карьера не увенчалась успехом и он вернулся в МЛС .

( «Рединг», «Вулверхэмптон» и тд) - первоначально его карьера не слишком ладилась в Англии он побывал с «Фулхэме» и в аренде «Рочдейле», но по настоящему его прорыв случился вместе с «Редингом» с которым Маркус прорвался в 2006 в АПЛ , и даже смог на сезон закрепится в элите. Первый сезон в АПЛ даже оказался очень удачным клуб не просто сохранил прописку, а сделал прорыв финишируя на 8-ой строчке чемпионата в пару шагах от попадание в еврокубки. За «Рединг» провел более 300 матчей. Затем он уже вместе с «Вулверхэмптоном» сумел закрепится в АПЛ , даже провел полтора сезона в качестве первого номера, когда Хеннеси получил травму, что тогда не помешала уже возрастному киперу справится с давлением, ведь у него был опыт выступления в АПЛ и сохранения прописки, в итоге это позволило «волкам» финишировать на 15 строчке. В составе сборной из-за большой конкуренции в лице других вратарей он провел всего 9 матчей, но и за это время выиграл один золотой кубок конкакаф.

И так мне удалось напомнить о нескольких интересных вратарях из северной Америки побывавших в английском чемпионате, и оставивших о себе хорошее впечатление. Возможно кто-то еще сможет вспомнить вратарей и оставить комментарий с низу.