Из изгоя в любимцы. История о Радже

вчера, 16:00

«Соккер.ру» рассказывает о «Кальяри» и его новом лидере.

Одна из главных неожиданностей осени в Серии А – это успешное выступление «Кальяри». Проиграв в двух стартовых турах, островитяне с тех пор не знают поражений. Четыре из пяти последних встречи клуб с Сардинии выиграл и теперь делит третье место с «Лацио». Ниже «Аталанта», «Рома», «Наполи». Всё это неожиданно, ибо в прошлом сезоне «россоблу» заняли только 14-е место.

Летом сардинцы потеряли свою главную звезду. Полузащитник сборной Италии Николо Барелла стал игроком «Интера». В ответ на потерю приехали несколько новичков. В среднюю линию купили двух уругвайцев – Наитана Нандеса («Бока Хуниорс») и Кристиана Оливу («Насьональ»). Но главным усилением стала аренда четверых футболистов. Джованни Симеоне прибыл из «Фиорентины», где игра аргентинского нападающего изрядно потускнела. Хорват Марко Рог оказался не нужен тренеру «Наполи» Карло Анчелотти, вот его и отдавали в «хорошие руки». Сначала в «Севилью», теперь в «Кальяри». Левый защитник Лука Пеллегрини во второй раз приехал на Сардинию за игровой практикой. В прошлом году он был арендован как игрок «Ромы», в нынешнем взят напрокат у «Ювентуса». Очень вовремя подвернулся под руку вратарь сборной Швеции Робин Ульсен. Голкипер островитян Алексис Краньо повредил плечо, а сардинцам и «Кальяри» понадобился опытный страж ворот. Шведский датчанин же оказался не нужен «Роме», купившей испанца Пау Лопеса. И наконец, человек, во многом благодаря которому и состоялся прорыв островитян, – Раджа Наингголан, прибывший из «Интера».

Раджа, известный своим сложным характером и фривольным отношением к режиму, и так мог уйти из «Интера». Новый тренер «нерадзурри» Антонио Конте ещё весной заявил, что не видит бывшего полузащитника сборной Бельгии в своей команде. Но причиной возвращения Раджи в «Кальяри», где он собственно и стал футболистом высокого уровня, стала другая, куда более печальная причина. У жены футболиста Клаудии было выявлено онкологическое заболевание. Женщина нуждалась в химиотерапии. Сама Клаудия родом с Сардинии, и лечение она захотела проходить именно здесь, а не в Милане или в Риме. И Наингголан был во многом вынужден вернуться на остров. Однако слово «вынужден» вряд ли уместно в отношении того, что делает Раджа на поле. Бельгиец играет, как в свои лучшие годы. «Я хочу помочь „Кальяри“ и хочу помочь Клаудии. Верю, что если я буду отдавать на поле все силы, то страшная болезнь отступит». Наингголан не понаслышке знает, что такое рак. Девять лет назад от онкологического заболевания умерла мать футболиста. Раджа и Клаудия воспитывают двух дочек, и сам футболист готов отдать всё, чтоб болезнь отступила.

Вот он и бьётся на поле. В матче с «Фиорентиной» Раджа отдал три голевых передачи и забил сам. Хорошо, что Наингголан поругался с тренером сборной Роберто Мартинесом и не играет за «красных дьяволов». Иначе бы 32-летний полузащитник попил бы кровушки у сборной России в субботу в Санкт-Петербурге. «Интер», которому пока принадлежит футболист, тоже может вернуть бельгийца из аренды. Главное, чтобы Клаудия поправилась. Пока этого не произошло, Раджа будет играть только за «Кальяри». А там видно будет.

Разумеется, связывать успех сардинцев с игрой одного футболиста было бы неправильно. Хорошо играют все. И Робин Ульсен, на которого не давят, как в Риме. И Джованни Симеоне. И конечно же Жоао Педро. Бразильский полузащитник забил в нынешнем первенстве уже семь мячей. За весь прошлый чемпионат – пять. Правда, в нынешнем сезоне тренер Роландо Маран перевёл Жоао Педро в нападение, в пару к Симеоне. Во многом из-за того, что на позицию атакующего полузащитника пришёл Раджа. Маран не просто смог найти на поле места для двух футболистов, но и использовать их с наибольшей пользой для команды.

Переживает вторую молодость опытный полузащитник Лука Чигарини. Хорошо смотрятся в нынешнем чемпионате эстонский защитник Рагнар Клаван и молдавский полузащитник Артур Ионицэ.

«Кальяри» неважно стартовал в чемпионате – с домашних проигрышей «Брешии» и «Интеру». Маран едва удержался в тренерском кресле. Но у руководства клуба хватило мудрости не увольнять 53-летнего тренера. А может, просто подходящей замены не нашлось. В любом случае Маран остался на своём посту и довольно быстро исправил издержки неудачного начала. Три победы – над «Пармой», «Дженоа» и «Наполи» (на «Сан-Паоло»), и островитяне уже пятые. Две ничьих, небольшое торможение, но в следующих пяти турах «россоблу» выиграли четыре встречи при одной ничьей. Команда Марана уже четвёртая. Это ещё ничего не значит, ещё можно много раз споткнуться и упасть. Но то же самое в прошлом году говорили и про «Аталанту».

Вратарь Робин Ульсен играет куда спокойнее и увереннее, чем в «Роме». Хорошо справляется со своими обязанностями основная четвёрка защитников – Фабрицио Каччаторе, Фабио Писакане, Рагнар Клаван и Лука Пеллегрини. Каччаторе и Пеллегрини весьма активно помогают атаке. Тройка опорных полузащитников – Марко Рог, Лука Чигарини и Наитан Нандес, выполняет колоссальный объём работы в центре поля, освобождая Раджу Наингголана от оборонительных действий. Раджа же может делать на поле всё, что считает нужным. Пару нападающих составляют Джованни Симеоне и Жоао Педро.

Но главное действующее лицо в «Кальяри», конечно же, Наингголан. Он своей энергией зажёг товарищей. Рядом со сражающимся бельгийцем стыдно валять дурака на поле. Учитывая проблемы самого Раджи. Поэтому стараются все. Надолго ли их хватит, - посмотрим.

И вот ещё один момент. Болельщиков «Кальяри» в Италии нередко считают расистами, они сами давали повод для этого. Не исключено, что какая-нибудь выходка приведёт к дисквалификации стадиона «Сардиния» со всеми вытекающими последствиями. Расизм – явление уродливое, тут двух мнений быть не может. Но те же тиффози, устраивающие расовые обструкции, готовы на руках носить не вполне белого бразильца Жоао Педро. А Раджа Наингголан – вообще по отцу представитель экзотического народа – проживающего на индонезийском острове Суматра батаков. И никто его не освистывает, никто ему не улюлюкает. Избирательные какие-то расисты. Но этим парням пора сообразить, что своими выходками они только вредят и любимой команде, и любимому Радже.