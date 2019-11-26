«Локомотив» остался без весны

вчера, 23:41

Железнодорожники снова проиграли в Лиге чемпионов. Снова пропустили два мяча. «Соккер.ру» - о печальном завершении пути, который начинался с приятной неожиданности.

18 сентября после финального свистка в Леверкузене болельщики «Локомотива» и сторонники общероссийского похода за «евроочком» ликовали – железнодорожники сделали весомый шаг в сторону плей-офф. Любого, хотя бы в Лигу Европы. Потому что после жеребьевки было понятно, что «Локомотив» в компании с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером» - явный аутсайдер. И стартовая победа над немцами, да еще и в выездном матче зарядила неслабым оптимизмом.

Наиболее азартные фанаты рассчитывали на очки и в поединках с более именитыми грандами. Надо заметить, что если с «Атлетико» борьбы вообще не получилось и 0:2 казались чем-то простым и понятным, то в спаренных играх с «Ювентусом» все могло бы быть иначе, совсем иначе. «Локомотив» проиграл не безупречному, не идеальному чемпиону Италии со счетом 1:2 дважды, но имел при этом прекрасные шансы зацепиться за очки, как это сделал в серии битв с грандами «Байер», который сумел переиграть «Атлетико» и из явного аутсайдера, коим вдруг стал после первого же тура, превратился в боевую единицу в группе, где каждое «лишнее» очко имеет особую ценность.

Так или иначе все понимали, что от московской встречи «Локомотива» с «Байером» зависит все – «Атлетико» и «Ювентус» гоняются на другом уровне и могли бы совершить осечку только по какой-то невероятной глупости. Туринцы ее пытались дважды совершить в противостояниях с железнодорожниками, но класс есть класс.

В матче с «Байером» у «Локомотива» сразу все пошло наперекосяк. Железнодорожники показали план, по которому собираются действовать. Леверкузенцы его понимали заранее, что следует из интервью того же Джонатана Та. Он четко объяснил цели своей команды и чего ждет от «Локомотива»: компактной обороны и игры на контратаках. Железнодорожники так и начали встречу, вонзив в защиту леверкузенцев неприятные выпады.

А сами тем временем пропустили мало того что быстрый, так еще и весьма курьезный гол – автогол Рифата Жемалетдинова. И все. «Локомотив» оказался перед необходимостью играть первым номером и отыгрываться. А это едва ли не худшее, что может показывать команда Юрия Семина, исходя из разницы в возможностях. При этом в первом тайме железнодорожникам еще удавалось вносить дисбаланс в игру соперника и создавать острые эпизоды.

Да, «Байер» отвечал не менее опасными атаками и тоже имел прекрасные голевые моменты. Однако в такой открытой игре у «Локомотива» даже было пространство и идеи, какое-то творческое начало и стремление бороться. Несмотря на положительный исход первого тайма, Петер Бош провел замену в перерыве, выпустив более склонного к уплотнению игры Юлиана Баумгартлингера в центр поля вместо более взрывного и легкого Леона Бэйли.

Чуть позже стал понятен смысл хода – «Локомотиву» все перекрыли. «Байер» показал себя умной и гибкой командой, которая не останавливается на достигнутом и может менять подход не самым очевидным образом. «Байер» не стал отступать и переходить на простую игру в контратаки. Он перестроился, укрепив именно игровое превосходство, а за ним последовало и результативное – второй гол в исполнении Света Бендера.

«Байер» предельно уплотнил центр поля не только с помощью Баумгартлингера, но и с помощью форвардов, того же Кевина Фолланда, который почти ничем не отличался впереди, однако много пахал в средней линии. Из-за превосходства по насыщенности средней зоны и активного движения складывалось ощущение, что игроков «Байера» просто больше на поле.

Они съедали прессингом любые порывы «Локомотива» и во втором тайме вовсе отрезали группу атаки железнодорожников от остальной части. Даже намеков на остроту первого тайма не возникало. Причем оборонительным такой изменившийся подход не назовешь – «Байер» хорошо растягивал своими активными смещениями на фланги фронт атаки, убивая компактность «Локомотива», разрыхляя его расстановку и ломая структуру.

«Байер» прекрасно разобрал игру железнодорожников и использовал добытую информацию и свои физические, тактические и технические возможности на деле. Лишь в самом конце встречи «Локомотив» прижал противника к его штрафной, но это скорее не к футболу имеет отношение, а к эмоциям – все же в боевитости железнодорожникам не откажешь. Пусть и не всем.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 15 (6)

Большую часть своих ударов «Локомотив» нанес в первом тайме. И все опасные – тогда же. Он был очень близок к голу. Но на отрезке между 42-й и 74-й минутами «Локомотив» вообще не бил в сторону ворот «Байера». Как раз на том отрезке, когда нужно было переламывать ход игры и можно было переворачивать ее в свою пользу. Леверкузенцы грамотно отработали самую ответственную часть и пережили агонию «Локомотива» в финальные минуты.

Владение мячом (точность передач): 45% (76%) - 55% (80%)

Разница в точности передач не колоссальная, сами показатели у обеих команд довольно средние. «Байер» хорошо прессинговал, сокращая время принятия решения для железнодорожников, что приводило к ошибкам и неточностям. Но и сами леверкузенцы вынуждены были торопиться. При этом их более высокая подвижность обеспечивала им работу на коротких пасах, что особенно любит Бош. Как следствие – территориальный контроль и более качественная работа с мячом.

«Локомотив» начал путь в групповом этапе ярко, но падение оказалось очень долгим и безысходным. Железнодорожники, до этого матча имевшие еще шансы даже на второе место, оказались четвертыми. И уже наверняка. Умение в нужный и самый ответственный момент собраться и выдать матч с предельной концентрацией и самоотдачей – это пока не про российские клубы.