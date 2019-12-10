Голодный «Интер» против сытой «Барсы»

вчера, 18:00

«Соккер.ру» анонсирует самую яркую афишу футбольного вечера в Лиге чемпионов: «Интер» принимает «Барселону».

Турнирное положение

«Барселона» проведет заключительный матч групповой стадии в статусе участника плей-офф Лиги чемпионов, более того, в статусе победителя группы: Месси и Ко досрочно гарантировали себе первую строчку, так что для них поездка в Милан — визит вежливости, в который «Барса» невежливо даже не взяла обладателя шести «Золотых мячей». Впрочем, в нынешней ситуации «Интер» только благодарен каталонцам за такое пренебрежение, ведь отсутствие Месси в заявке «блаугранас» существенно повышает шансы «Интера» на успех, а «нерадзурри», в отличие от «Барселоны», максимально мотивированы в турнирном смысле.

Перед шестым туром у «Интера» 7 очков, столько же, как и у дортмундской «Боруссии», но итальянская команда выше благодаря преимуществу по личным встречам. Таким образом, в матче с «Барселоной» миланцам нужно набрать не меньше очков, чем «Боруссия» наберет во встрече со «Славией». Столько же — пожалуйста. Победа над «Барсой» гарантирует «Интеру» выход в плей-офф со второго места, в этом случае даже не придется озираться на Дортмунд, где хозяева, скорее всего, победят. Впрочем, не будем забегать вперед, ведь «Славия» в выездных матчах пока не уступала, сыграв вничью и на «Джузеппе Меацца», и на «Камп Ноу». Но на такие тонкости лучше не надеяться.

Очное противостояние «Интера» и «Барселоны»

У «Интера» и «Барселоны» за плечами чертова дюжина матчей, в которых «Барселона» потерпела только 2 поражения при 7 победах. В XXI веке команды сыграли 9 раз, сегодня юбилейная встреча, и у «Интера» всего-навсего одна победа при пяти поражениях. Зато победа памятная, со счетом 3:1 в полуфинале Лиги чемпионов 2009/10, тогда «нерадзурри» руководил Жозе Моуриньо, а «Барселоной» - Хосеп Гвардиола. Выбив сильнейшую команду того времени в полуфинале, «Интер» выиграл Лигу чемпионов.

Сейчас разрыв не так велик, но «Барселона» все равно котируется выше. В первом круге каталонцы выиграли 2:1, причем победа на «Камп Ноу» получилась для них волевой. В той игре Лаутаро Мартинес открыл счет уже на 3-й минуте, но во втором тайме Луис Суарес ответил дублем. Пикантная история, ведь в ближайшем будущем Мартинес может заменить Суареса на острие атак «Барселоны», даже президент «блаугранас» Хосеп Бартомеу открыто говорит о впечатлении, которое произвел на него аргентинский форвард. К счастью для «Интера», сегодня Лаутаро еще точно будет в черно-синих цветах и снова постарается забить в ворота каталонцев.

«Интер» бросит в бой лучшие силы, «Барселону» ждет ротация

Для «Интера» это «матч жизни», так что очевидно, что Антонио Конте, мечтающий вывести свою команду в плей-офф Лиги чемпионов, выставит оптимальный на сегодняшний день состав. Увы, сильнейшее сочетание «нерадзурри» сейчас недоступно, ведь из-за травм не смогут выйти на поле Алексис Санчес, Стефано Сенси, Николо Барелла и Роберто Гальярдини. Под вопросом участие Антонио Кандревы.

Это огромный удар, в первую очередь, по центру поля, где в отсутствие названных полузащитников безальтернативным становится треугольник Брозович — Весино — Валеро. Будь все в строю, вместо двоих последних играли бы Сенси и Барелла, выходившие в старте на «Камп Ноу». Хорошо еще, что смогут сыграть три основных защитника («Интер» использует схему 3-5-2) — Годин, Де Врей и Шкриньяр, а в атаке будут наводить шороху Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.

Ориентировочный состав «Интера» (3-5-2): Ханданович — Де Врей, Шкриньяр, Годин — Д'Амброзио, Валеро, Весино, Брозович, Бираги — Мартинес, Лукаку.

Любопытный факт. 34-летний ветеран Борха Валеро до 23 ноября сыграл в нынешнем сезоне всего лишь 1 минуту. Летом у испанца были предложения из Катара, но он остался в «Интере», чтобы убедить Антонио Конте. Теперь вот пригодился, когда на полузащиту набросилась эпидемия травм. В матче с «Барселоной» ждем Борху в стартовом составе, и для него это будет не просто игра, ведь Валеро — воспитанник мадридского «Реала», в системе «сливочных» он провел 10 лет.

А вот угадать состав «Барселоны», которая сыграет в Милане без турнирной мотивации, сложнее. Зато точно можно сказать, кто не сыграет. По решению тренерского штаба отдых предоставлен Лионелю Месси, также в заявку каталонского клуба по разным причинам не попали Жорди Альба, Жерар Пике, Артур, Нельсон Семеду, Усман Дембеле. Тер Штеген и Суарес поехали в Милан, но первый может уступить место в воротах Нето, а вместо Луиса в центре нападения с большой вероятностью сыграет Антуан Гризманн в окружении молодых партнеров. Бускетс тоже начнет игру в запасе.

Ориентировочный состав «Барселоны» (4-3-3): Нету — Ваге, Умтити, Ленгле, Фирпо — де Йонг, Аленья, Ракитич — Перес, Фати, Гризманн.

Прогноз «Соккер.ру»: в футболе более мотивированные побеждают чаще, чем более мастеровитые. А ротация состава «Барсы» и разницу в мастерстве между командами сотрет. Думаю, нужно ставить на «Интер». Победа не будет легкой — 2:1 или 2:0 максимум, но если уж в такой ситуации не выходить в плей-офф Лиги чемпионов, то о чем вообще говорить?