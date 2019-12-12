Скинулись по «трешке»

вчера, 10:45

Групповой турнир Лиги чемпионов завершился. Одним из его итогов стала особая результативность. «Соккер.ру» - о главных голевых подвигах.

Настала пора подводить итоги группового этапа Лиги чемпионов. Безусловно, одним из главных стал провал российских клубов, которые синхронно финишировали на последних местах в своих группах. Но это локальная беда, которая вряд ли кого-то интересует за пределами России. А вот другая особенность первой части турнира будет интересна всем. Речь о результативности в отдельных матчах. Нынешний групповой этап выдался рекордным по количеству хет-триков. Целых девять раз футболисты забивали по три мяча. Давайте вспомним авторов подвигов и матчи.

«Динамо» (Загреб) – «Манчестер Сити» - 1:4 (11.12.2019)

Хет-трик Габриэла Жезуса

«Горожане» более чем уверенно закончили групповой турнир, разгромив напоследок загребское «Динамо». Ключевую роль в разгроме сыграл Жезус, который забил первые три мяча «Манчестера», открыв счет на 34-й минуте. К 54-й его фамилия на табло красовалась уже три раза.

«Манчестер Сити» - «Аталанта» - 5:1 (22.10.2019)

Хет-трик Рахима Стерлинга

Кстати, Жезус не единственный футболист «Манчестер Сити», который отметился хет-триком. Стерлинг сделал это еще раньше, причем его три гола получились гораздо более плотными. Он забил первый мяч на 58-й минуте, а третий на 69-й. Правда, к тому времени два гола забил Серхио Агуэро. Так что аргентинец тоже в том матче, щедром на голы, был близок к хет-трику.

«Динамо» (Загреб) – «Аталанта» - 4:0 (18.09.2019)

Хет-трик Мислава Оршича

Не только представители топ-клубов отличались тремя забитыми мячами за игру. Скромное загребское «Динамо» в сентябре еще всех удивило, разгромив представителя Серии А. А главной уничтожающей силой стал Оршич. Для 26-летнего бомбардира этот голевой подвиг стал самым громким в карьере. А «Аталанта», конечно, удивительная команда. При таких разгромах она вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

«Наполи» - «Генк» - 4:0 (10.12.2019)

Хет-трик Аркадиуша Милика

У итальянских клубов был свой единственный герой – поляк Милик. Надо заметить, что само его участие в этом матче было под вопросом, поскольку у Аркадиуша были проблемы со здоровьем. Но Карло Анчелотти рискнул и не прогадал. Милик открыл счет уже на третьей минуте, а к концу первого тайма записал на себя хет-трик. Правда, третий мяч поляк забил с пенальти. Но кого это интересует. Надо отметить, что Анчелотти его подвиги не спасли – в «Наполи» его сменил Дженнаро Гаттузо.

«Брюгге» - ПСЖ – 0:5 (22.10.2019)

Хет-трик Килиана Мбаппе

Не секрет, что француз очень не любит оказываться на скамейке запасных или быть замененным. Поэтому в матче с «Брюгге» он с особой злостью появился на поле на 52-й минуте. До конца матча Мбаппе успел уничтожить оборону бельгийцев и забить трижды, показав тем самым Томасу Тухелю, что с ним и без него атака ПСЖ представляет собой совсем разную угрозу для соперника.

«Зальцбург» - «Генк» - 6:2 (17.09.2019)

Хет-трик Эрлинга Холанда

Бельгийские клубы вообще чаще других давали отличиться хет-триками своим соперникам. Еще в сентябре юный Холанд обратил на себя внимание, забив трижды в ворота «Генка». Будущее показало, что это не разовая акция 19-летнего норвежца. Он продолжал совершать голевые подвиги и закончил групповой турнир в ранге второго бомбардира с восемью голами. А заодно заинтересовал топ-клубы. Вот как надо пробиваться в крутые чемпионаты через осеннюю часть Лиги чемпионов.

«Реал» - «Галатасарай» - 6:0 (06.11.2019)

Хет-трик Родриго

У «Реала» достаточно известных игроков атаки, которые могли оформить хет-трик. Но отличился этим совсем юный представитель Бразилии. 18-летний Родриго так обрадовался появлению в стартовом составе, что уже к седьмой минуте этой встречи забил два мяча. Правда, на дубле мог и остановиться. Третий свой гол он заколотил уже в самой концовке встречи. Наверняка этот матч он запомнит на всю жизнь.

«Тоттенхэм» - «Бавария» - 2:7 (01.10.2019)

Покер Сержа Гнабри

Но даже среди героев есть персонажи с приставкой «супер». Это представители «Баварии». Можно вести подсчет как угодно, но четыре гола без трех не забить, поэтому в статистике учитываются и те, кто перешагнул через хет-трик, забив покер. Одним из двух таких игроков стал Серж Гнабри, который принял прямое участие в издевательствах над «Тоттенхэмом» в Англии, когда «Бавария» победила с диким для уровня команд счетом 7:2. Гнабри все четыре мяча положил во втором тайме, причем очень кучно – на 53-й и 55-й минутах, а потом на 83-й и 88-й. В той встрече дублем отметился другой баварец Роберт Левандовски. Немного недотянул до хет-трика, но вскоре реабилитировался сполна.

«Црвена Звезда» - «Бавария» - 0:6 (26.11.2019)

Да, «Бавария» в этом розыгрыше была в огне, что называется. И свои крупнейшие разгромы совершила в гостях, кстати. Левандовски, который в итоге с 11 голами стал лучшим бомбардиром группового этапа, забил четырежды в Сербии, причем уместил свои четыре гола в интервал с 53-й по 67-ю минуту.

Вообще, «Бавария» и в другом деле отметилась. Она стала единственной командой, которая выиграла все шесть матчей группового турнира. В последний раз такое делал «Реал» пять лет назад. А сама «Бавария» никогда ранее так не рвала в группе. А что касается результативности, то нынешний групповой этап стал самым богатым на голы в истории. В шести турах было забито 308 голов, то есть в среднем за матч забивали 3,21 гола. Поэтому не стоит удивляться и рекордному числу хет-триков.