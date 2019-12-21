«Ливерпуль» vs «Фламенго». Ожидание холодной мести

вчера, 12:56

«Красные» уже уступали «Фламенго» в финале, и «Соккер.ру» ждет серьезного отношения фаворита к новому футбольному испытанию.

Клубный чемпионат мира, или как его официальном величают по аналогии с мундиалем – Клубный кубок мира ФИФА , стабильно проводят с 2005 года. За это время только трижды клубы из Южной Америки победили. Все были бразильскими - «Сан-Паулу», «Интернасьонал» и «Коринтианс».

Но «Фламенго» для успеха нужно прервать серию из шести европейских успехов подряд. Учтите, что «Ливерпуль» плохо сыграл в полуфинале – вырвали путевку в решающий матч в добавленное к матчу время. И в прошлый раз именно английский клуб уступил в финале из европейских – «Челси» проиграл 1:0.

Более того, фанаты «Ливерпуля» с большим стажем уже видели финал Межконтинентального кубка против «Фламенго» - в 1981 году команда Боба Пейсли прилетела в Токио, была плохо готова к матчу, а Зико покорил Японию – бывший тренер ЦСКА стал игроком матча, обеспечил партнеров пасами.

Счет 0:3 в пользу бразильцев напоминает, что у английских клубов перед латиноамериканскими командами в подобных поединках есть очень старые, но символичные долги.

Составы и тактика команд

Главная опасность для «Ливерпуля» - бразильцев тренирует Жорже Жезуш, который прекрасно разбирается в европейском, его родном, футболе. «Фламенго» легко может сыграть от соперника, забыв обо всем, что делали до этого в Кубке Либертадорес и бразильской Серии А.

Например, можно увидеть у «красно-черных» модель «4-2-3-1». Да и наличие футболистов с опытом игры в Европе достаточно. Например, Алвес из «Валенсии» играет в воротах, Рафинья – справа в защите, Фелипе Луис – слева, а на острие атаки Габриэль Барбоса – нападающий, который находится на родине, поскольку «Интер» отдал его в аренду.

Из тех, кто пока не бывал в топ-5, хочется отметить Арраскаэту – уругвайский хавбек сегодня пройдет кастинг в большой европейский клуб. А что же «Ливерпуль»? Пишут, что Ван Дейк может сыграть в финале – уже хорошо, ведь у «Фламенго» никто не травмирован, а у Клоппа нет доступа к Матипу и Фабиньо, и у Вейналдума были проблемы со здоровьем.

Конечно, Хендерсон, Кейта и Окслейд-Чемберлен справятся с задачами в центре поля, но хочется, чтобы кадровые потери не повлияли на поединок, обе команды показали максимум. «Ливерпуль» номинально не может быть слабее. Возьмите тройку атаки Мане, Фирмино и Салаха. Трио Энрике, Рибейру и Габриэля банально ниже классом. Та же история при сравнении линий защиты – оборона Алиссона выше уровнем.

Ветераны-латерали из Бразилии не ровня нынешним Роберстону и Александер-Арнольду. Очевидно, что Жорже Жезус должен расставить много тактических ловушек и предложить тот вид прессинга, который меньше всего любит «Ливерпуль», чтобы у «Фламенго» появился шанс. Но англичане в ответ учтут опыт сложного полуфинала, могли дольше изучать именно «красно-черных» - догадывались, с кем сыграют в финале.

Если команда Клоппа поберегла силы специально для финала на бешеных скоростях, то бразильцам не завидуем – они играют медленнее, чем «Ривер Плейт», не говоря о «Ливерпуле». Скорее всего, будет настоящая драка, поскольку «Фламенго» некуда спешить – могут брать паузы, искать пустые зоны в чужой схеме неспешно. Чем дольше бразильцы останутся без пропущенного мяча – тем выше вероятность сенсации.

Или сюрприза, ведь вряд ли в Южной Америке себя недооценивают, считая, что «Ливерпуль» обязательно на голову выше. По крайней мере, так им кажется до поединка.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль» (4-3-3): Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлен (Лаллана), Хендерсон, Кейта (Милнер) – Салах, Фирмино, Мане.

«Фламенго» (4-2-3-1): Алвес – Рафинья, Кайо, Мари, Луис Фелипе – Арау, Жерсон – Рибейру, Арраскаэта, Энрике – Габриэль.

«Ливерпуль» может проиграть в финале?

Вспомните, как непросто «красным» в подобных матчах, даже победных, не учитывая поражения в финалах от испанцев – «Севильи» или «Реала». Против «Тоттенхэма» увидели, как команда Клоппа открыла счет, а потом выбрала тактику сохранения результата – «шпоры» владели мячом, атаковали.

В финале Суперкубка УЕФА с «Челси» дошли до пенальти, хотя до матча многие говорили, что опытный «Ливерпуль» размажет молодую команду Лэмпарда. «Красным» некомфортно в финалах – возможно, давит опыт былых поражений Клоппа. Но все-таки успех в Мадриде должен был многому научить, как и поединок за Суперкубок УЕФА .

Но сегодня «Ливерпуль» сделает все, чтобы не было серии пенальти. Алвес, хотя не равен коллеге Алиссону по сумме возможностей, является великим мастером отражения ударов с «точки». Хотя и такой исход не исключаем – англичане не очень свежие, а их соперников – слишком европейский по подходу. «Фламенго» свой финал Кубка Либертадорес тоже не сыграл идеально.

И тут выходим на ключевую параллель – сегодня встречаются две команды европейских наставников. Пусть бразильцы позволяют себе играть в южноамериканском стиле в Серии А, в международных матчах по поведению это скорее привычная вам команда Старого Света. Так что «Ливерпулю» достался максимально сложный оппонент, которого возглавляет опытный португальский наставник.

Клоппу будет не до кривляний, если окажется, что у «Ливерпуля» нет явного перевеса в готовности. А вот если увидим отрыв – для этого «красные» должны сыграть на максимальной скорости, озадачив далеко не идеальную защиту «Фламенго», то уровень победит желание. В остальных раскладах не верится в фееричный поединок, поскольку после Стамбула «Ливерпуль» иначе играет в крупных финалах.

Любители прогнозов чаще считают, что именно Клопп – фаворит поединка, но кубок его команда завоюет, если будет уважать соперника с первой минуты до последней. Полуфинал «Ливерпулю» не удался, англичане вообще не большие мастера игр против совершенно незнакомых соперников. А «Фламенго» и по тактике, и по подходу, и по опыту части исполнителей может оказаться крепкой командой уровня ЛЧ .

Получается, что плей-офф этого турнира для «Ливерпуля» начался в декабре, а не феврале. Конечно, «Атлетико» Симеоне куда агрессивнее прессингует и лучше обороняется, чем бразильская команда, но Жорже Жезус лучше любого южноамериканского наставника понимает слабые места «Ливерпуля». Или такие заключения до матча – выдача желаемого за действительное?

Возможно, ведь хочется по-настоящему яркого и напряженного финала, а не игры в кошки-мышки с заведомо известным исходом. Достойное сопротивление «Фламенго» - то, что сегодня может усложнить сюжет матча. Но и от «Ливерпуля» стоит ждать большего, чем в полуфинале. Фаворит должен показать себя во всей красе, чтобы дальняя дорога для команды, которой предстоит сумасшедший отрезок сезона в Англии, не была напрасной.

Тридцать восемь лет назад «красные» зря летели в Токио, недооценили «Фламенго», а сегодня в Дохе новое поколение игроков «Ливерпуля» должно исправить ошибки легенд прошлого.