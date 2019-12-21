«Ливерпуль» – лучшая команда года и мира!

вчера, 23:43

Финал получился сложным, но «Ливерпуль» выиграл, и «Соккер.ру» рассказывает о трофейном пути победителя международных турниров.

Не проигрывают соперникам морально

«Ливерпуль» в финале сегодня проигрывал «Ливерпулю», который все знают. Выступали ниже возможностей, не реализовали хронологически первые шансы. Но обратите внимание, что даже когда «красные» выступали спорно, а «Фламенго» скорее показал максимум – невероятно старательно пахали бразильцы, по статистике увидели равенство. Ни по владению, ни по точности паса, ни по количеству точных или вообще ударов «Ливерпуль» своему конкуренту не проигрывал. В этом особенность команды Клоппа. Ни «Барселоне», ни середнякам АПЛ , ни «Манчестер Сити», ни «Фламенго» морально вот эта команда не уступает. Бывают ничьи, бывают плохие победы – по качеству футбола. Но ведь люди, устают, ошибаются. Но при этом «Ливерпуль» в себя верит, что делает их командой без решающих поражений. И с победами вопреки всему.

Завоевали три международных кубка

Первая причина выделять «красных» – Лига чемпионов, добытая «Ливерпулем» после четырнадцати лет ожидания. Вторая – Суперкубок УЕФА , третья – сегодняшняя победа в финале клубного ЧМ против очень непростого соперника в лице «Фламенго». Но в этом и прелесть трофеев – за каждый пришлось откровенно драться. Финал в Мадриде не был красивым, поскольку «Ливерпуль» вышел не совершать ошибки, как в Киеве. Наивности за год лишились, в защите стали еще круче, вторым номером сыграли, как и сегодня против «Фламенго». «Красные» даже с «Челси» сыграли на результат. Игра забудется – кубки останутся. А поскольку 2020 год «Ливерпуль» планирует встретить еще и первым в АПЛ , то их статус главной команды 2019-го оспорить крайне сложно. Даже проигранная МС серия пенальти в финале Суперкубка Англии ничего не меняет.

Сотворили камбэк против «Барселоны»

Переломный момент истории. «Аякс» выбил Роналду, «красные» – справились с Месси. В первом матче Лионель обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:0, и 99.9 % футбольных фанатов мира подумали, что аргентинец протащит свою команду в финал Лиги чемпионов, который каталонцы у «шпор» выиграют. Почеттино ненавидит древнего врага по «Эспаньолу», но был бы аутсайдером. Однако всё сложилось иначе, и великий камбэк – доказательство, что «Ливерпуль» - особенная команда, у которой есть характер, как у коллектива времен Бенитеса и Джеррарда. Отыграться после 3:0 в гостях, сделать это, когда даже собственный тренер сомневался и просил просто показать всё, на что способны, могут только чемпионы по духу.

Давно не уступают в чемпионате Англии

Тридцать четыре поединка подряд «Ливерпуль» не знает поражений в чемпионате Англии. Всего пять раз были ничьи – одна в этом сезоне, и заслужили сразу 29 побед. Обновили клубный рекорд конца восьмидесятых, когда собрали 31 поединок без поражений. Как проиграли 3 января в гостях «Манчестер Сити» – так и держатся почти до конца года. Будет сложно продлить эту серию, поскольку следующий матч – против дерзкого «Лестера», но 34 матча в такой лиге без грубых ошибок – впечатляющий результат, веский аргумент в пользу «Ливерпуля» при выборе команды года, ведь АПЛ – мощная лига богатых клубов.

Используют современную тактику

Разрешите «Ливерпулю» вас вынести – с радостью устроят яркие комбинации у чужих ворот, создадут много моментов, реализуют основную часть. Но если вам хочется почувствовать себя первым номером – «красные» не станут гордиться своим статусом и прошлыми победами, начнут работать на результат. Схема у англичан четка – «4-3-3», стиль понятный – агрессивный, но при этом Клопп уже не молится строго на высокий прессинг, наличие ван Дейка с его пониманием игры переформатировало оборону, Алиссон может выдать матч одного человека, и фланговые защитники у «Ливерпуля» – латерали в классическом бразильском понимании. Фабиньо в опорной зоне тоже особенно работает. Идеи Клоппа сейчас применяют многие клубы мира, и это – еще одно доказательство, что «красные» – законодатели моды.

У других грандов больше слабостей

А кто, если не «Ливерпуль»? Тот же «Фламенго», несомненно, под руководством Жорже Жезуса является командой высокого класса – что и показал в финале, заставив Клоппа орать и злиться. Но ни они, ни «Аякс», ни «Тоттенхэм», ни «Реал», ни чемпионы ведущих лиг – «Манчестер Сити», «Бавария», «Ювентус», «Барселона» или ПСЖ , не показали на длительной дистанции ту же стабильность и хитрость, что есть у «Ливерпуля». Плюс характера такого крепкого ни у кого больше нет – «красные» ведь частенько выгрызали победы, когда в них мало кто верил, даже минимальные успехи в АПЛ здесь можно учесть. Пока у других проблемы, даже когда есть победы – как у «Ювентуса» Сарри или «Баварии» сразу двух тренеров, «Ливерпуль» понимает себя и соперников.

Невероятная форма ключевых игроков

Не только ключевых, но среди футболистов, набравших очки в опросе на «Золотой мяч», сразу 7 игроков Клоппа. У «Ливерпуля» вообще есть человек, который в 2019 году играл откровенно плохо? Окслейд-Чемберлен вернулся после травмы, но хорош. Все основные из обороны сыграли шикарно. Хендерсон, Вейналдум или Милнер – большие мастера, даже у Лалланы может получиться хороший отрезок после выхода на замену. Ориги – джокер, который заслужил свой контракт. Шакири выпал из обоймы, но без него есть Фирмино, Мане и Салах – великолепная тройка в атаке. Редко в футболе целая команда в такой форме.

Главный тренер и балагур Юрген Клопп

Сложно относиться к немцу негативно, поскольку речь о человеке, который разбирается в футболе, умеет шутить, но одновременно бывает очень солидным и серьезным. Сейчас Клопп злой, как сам сказал – в «соревновательном настроении». Злость Юргена связана с календарем команды. Тренеры, которые каждый день видят, как футболисты рискуют при чрезмерных нагрузках карьерой – у «Ливерпуля» будет девять матчей с 4 по 29 декабря, всегда против подобных отрезков. Невероятный график, даже если учесть, что один поединок сыграл второй состав. Целых 8 матчей за 25 дней – невероятно много, и поскольку Клопп прошел семь из девяти экзаменов только с победами, то дополнительно подтвердил звание лучшего тренера года.

Также немец – наставник команды года, и что делает победы ценнее – «Ливерпулю» пришлось старательно пахать, чтобы оказаться на самой вершине с тремя престижными кубками в коллекции.