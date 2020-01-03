Символическая сборная «Арсенала» всех времен.  

вчера, 00:03

И так сейчас «Арсенал» переживает не самые лучшие дни в эпоху Премьер-Лиги, на тренерский мостик вступил Микаэль Артета, и пока ничего не ясно с будущем клуба, давайте немного по наслаждаемся футболистами, которые вписали себя в историю одного из сильнейших клубов Англии и Лондона. С 1919 года по сей день на протяжении 100 лет клуб находился в высшем дивизионе Англии, один из долгожителей и основателей АПЛ , и соберем их команду 11 лучших в истории на мой вкус.

Вратарь:

Йенс Леманн (2003/2008, 2011) - да, в истории пушкарей было много великолепных вратарей, но именно немец в итоге стал лучшим, так как в сезоне 2003/2004 вместе с командой стал частью непобедимой команды мечты в АПЛ , которую создал Арсен Венгер. Также дошел до финала ЛЧ в 2006 году, где в игре против «Барселоны» вратарь получил красную карточку, что в итоге и определило дальнейшую судьбу, хоть они и забили первыми усилиями Сол Кэмпбелла, но в итоге проиграли - 1:2. Также Леманн в том сезоне побил рекорд Ван Де Сара из серии сухих матчей на ноль, продержавшийся тогда 10 лет.

Запасной: Дэвид Симен (1990-2003)

Защитники

Пэт Райс (1967/1980) - северо-ирландец является настоящей легендой „Арсенала“, и почти всю свою жизнь провёл в клубе, демонстрируя верность, и преданность ему на протяжении 44 лет. Сначала Пэт был игроком, после тренировал молодежь клуба, а также стал помощником Арсена Венгера с 1996 по 2012 год. Он был неотъемлемой частью успешной истории «Арсенала» в 1971 году выиграл первый золотой дубль в истории клуба в качестве игрока, в 2002 выиграл золотой дубль уже как помощник тренера.

Запасной: Ли Диксон (1988/2002)

Тони Адамс (1983/2002) - нету другого прозвища для этого футболиста, как «Мистер Арсенал», всю свою профессиональную карьеру игрока провел в родном клубе. Один из лучших капитанов в истории клуба, и в истории премьер-лиги, имея такого игрока в обороне клуб добился значимых успехов, выиграв все внутренние трофеи, в том числе и один европейский кубок Обладателя кубка в 1994 году победив в финале вместе с «Арсеналом» - 1:0 «Парму».

Запасной: Фрэнк Маклинток (1964/1973)

Дэвид О'Лири (1975/1993) - ирландский футболист является также легендой клуба, провел 722 игры, что по сей день является непревзойденным рекордом по количеству сыгранных матчей за клуб в истории. Вместе с ними выиграл все в Англии. А став тренером создал великолепный «Лидс Юнайтед».

Запасной: Сол Кэмпбелл (2001/2006)

Эдди Хэпгуд (1927-1944) - капитан легендарных канониров 30-х годов, был неотъемлемой частью успеха клуба, выиграв в 1931-ом году первый Титул в истории «пушкарей». Ту команду, тогда создал один из лучших в истории английского футбола тренер Герберт Чепмен. Этот защитник всегда безошибочно выбирал позицию на поле, один из первых в мире кто стал регулярно подключался к атакам, при этом грамотно играл в обороне.

Запасной: Эшли Коул (1998-2006)

Полузащитники

Лиам Брейди (1973/1980) - считается одним из лучших полузащитником в истории «пушкарей» и сборной Ирландии. Главными козырями его игры на поле была классная игра левой ногой, устойчивость, скорость и умение вывести на ударную позицию партнеров, а также хорошо поставленный удар все той же левой ногой. В конце 70-х на протяжении трех лет «Арсенал» три раза выходил в финал кубка Англии, а в 1979 году единственный раз, который они выиграли. Этот матч в истории кубка называется «игрой пяти минут», а также «финалом Брейди», во всех трех голах он принял участие, а матч завершился - 3:2 в пользу «Арсенала» победив тогда «Манчестер Юнайтед».

Запасной: Робер Пирес (2000/2006)

Джордж Грэм (1966/1972) - в истории «Арсенала» шотландец является и футбольным игроком, а также одним из успешных тренеров «пушкарей», кому в итоге удалось выиграть даже Европейский трофей, в качестве игрока выиграв кубок Ярмарок в 1970-ом году, а в качестве наставника также Кубок Обладателя Кубков в 1994.

Запасной: Рэй Парлор (1992-2004)

Патрик Виейра (1996/2005) - великолепный французский футболист, значимая фигура «Арсенала» в конце 90-х и начала 2000-х годов. Один из главных творцов эпохи Арсена Венгера у руля клуба, также был капитаном непобедимой команды в истории АПЛ в 2004 году.

Запасной: Чарли Джордж (1968/1975)

Фредди Юнгберг (1998/2007) - швед один из лучших иностранцев в эпоху премьер-лиги, значимая фигура клуба на рубеже веков и команды Арсена Венгера. В последнее время выполнял роль сначала тренером молодежи в академии, после стал ассистентом сначала Эмери, сейчас Артеты, но мне кажется могли бы дать шанс Юнгбергу самому поруководить клубом в АПЛ в качестве основного тренера, хотя помощники тоже могут писать свою историю.

Запасной: Джо Мерсер (1946-1954)

Нападающие

Тьерри Анри (1999/2007, 2012) - лучший бомбардир клуба с 228 голами, входит в 10-ку лучшим бомбардиров в истории АПЛ , входит в список тех кто забивал 30 и более мячей за сезон. Самым результативным стал сезон 2003/2004, когда француз наколотил 30 голов, получив золотую бутсу, и помог клубу выиграть тот чемпионат без единого поражения. Настоящая машина по штамповке голов. Я всегда люблю повторять такую фразу «Жди беды, когда в ворота твой любимой команды забивает Тьерри Анри».

Запасной: Клифф Бастиан (1929-1947)

Дэннис Бергкамп (1995/2006) - нелетучий голландец, как его прозвали, но на поле играя за «Арсенал» он просто летал, один из лучших футболистов в истории клуба. Техничный, элегантный, человек одного касания, его навыки обращения с мячом стоят на самом высоком уровне, посмотрите нарезку его лучших голов, и вы поймете, о чем я говорю. Играл в паре с такими футболистами в составе пушкарей сначала с Райтом, а после его партнером стал Анри. И если есть лучший футболист на рубеже веков в составе клуба то это безусловно Бергкамп. (Деннис вместе с Иан Райтом одни из моих любимых нападающий в Истории АПЛ .)

Запасной: Иан Райт (1991-1998)

Основной тренер: Арсен Венгер (1996/2018) - один из самых успешных тренеров в истории Арсенала и АПЛ (вместе с ними выиграл три титула, семь кубков Англии, при чем в 2017 выиграв рекордный кубок в истории АПЛ на данный момент, удерживал клуб в четверке сильнейших на протяжении 20 лет, жаль, что французу так и не покорился европейский кубок. Легенда тренерского ремесла в АПЛ , ну а битва Венгер против Фергюсона «Арсенал» VS «Манчестер Юнайтед» это классика премьер лиги на всегда, как и его непобедимый Арсенал образца 2003/2004.

Запасной тренер: Герберт Чепмен (1925/1934) - первый тренер, который привел клуб к титулу в 1931 году в первом дивизионе, и один из выдающихся тренеров в истории Английского футбола.

Не знаю понравилась ли кому-нибудь эта символическая сборная в истории клуба, надеюсь болельщики «Арсенала» не слишком будут критиковать, что я не указал кого-то, а примут ее, и оставляя комментарии выберут свою сборную 11 лучших в истории их любимой команды, а также простые пользователи соккера оставляя комментарии снизу.