Смена гардероба. «Спартак» в 10 кадровых вопросах

сегодня, 12:30

«Соккер.ру» интересно, как команда Кононова заиграет у тренера Тедеско весной? У Доменико много непростых задач.

Заморозка трансферов – ошибка?

Фраза «не трогай, это не на Новый год», в интерпретации «красно-белых» звучит: «Не трогай, это на летние трансферы». Совет директоров «Спартака» решил, что Тедеско хватит кадров, которых летом набрали Цорн и Кононов. Если герр Томас вас не обманул в своем заявлении, то ни Соболева, ни нового правого латераля, ни любого другого новичка в команде зимой не будет. Но там была оговорка «скорее всего». Один трансфер, наверное, возможен, был бы подходящий кандидат. Есть сомнения, что этого хватит, но линию поведения «Спартак» выбрал – в бой идут те, кого взяли до Тедеско.

Шюррле весной так и не заиграет?

А ему вообще есть место, или Ларссон-Понсе – оптимальная связка? Очень хорошо, что не заплатили 20 млн евро, а лишь взяли форварда «Боруссии» Д в аренду. Но плохо, что Андре оказался тюфяком, если говорим о его взгляде на футбольную карьеру. Игрок, которому интересно сражаться, никогда в 29 лет, если не пропускает матчи из-за травмы – в Москве только бронхитом переболел, не допускает скорое окончание карьеры. Тедеско нужно мотивировать Андре на достойную весну, ведь иначе «Спартак» окажется клубом, где не заиграл чемпион мира, который умеет и на ударную позицию выйти, и пас отдать. Вот только Шюррле – не лидер по характеру, и в этом его давняя беда.

Кто будет играть справа в защите?

И Тедеско, и Цорн упоминали схему «3-5-2» как базовую. Логично ждать продолжения игры по модели, под которую есть тройка основных центральных защитников. Следовательно, справа нужен латераль, а Зобнин на эту роль подходит слабо. Романа можно подучить за зиму азам, он прибавит на новой позиции. Но выносливый хавбек не станет резким на фланге, напористый парень – техничным. Очевидно, что Ещенко и Рассказов получат последний шанс на сборах, но идеального правого латераля у «Спартака» точно нет. И это проблема.

Опытным игрокам неинтересен проект?

Когда Дзюба перед арендой в «Арсенал» говорил, что не рассматривал возможность возвращения в «Спартак» - позиция была очевидной. Но если Фернандо мог вернуться в Москву, а предпочитает продолжить играть в Китае – серьезный сигнал российскому клубу. С одной стороны, «красно-белые» набрали молодежь – верная тактика, с другой – не хватает таких людей, как Жиго, еще в центре поля и атаке. Ребров и Ещенко могут быть весной игроками запаса, тогда получится команда с единственным тридцатилетним – Тедеско. Бывалых отпугнет 10-е место, а тут еще и детсад образовался.

Хватит ли Тедеско центральных беков?

Представьте, что на сборах будут наигрывать и дальше схему с тремя центральными – а они будут. Но ведь есть всего пять кандидатов на три позиции – Кутепов, Жиго, Джикия, Гапонов, а еще Крал при форс-мажоре пойдет в центр, ведь на родине играл не только в центральной зоне. Но разве это полный комплект? Обычно держат шестого центрбека, вроде Магнуссона и Набабкина, чтобы прикрыть и фланги, и центр штрафной, но такого универсала в команде нет. Вернее, есть Джикия - в Перми играл слева, а капитан уже учтен в пятерке.

«Спартак» сохранит Айртона до лета?

Бразильцы – непостоянные ребята, поэтому с ними и непросто работать в футболе. Конечно, проблемы начинаются, если верить бывалым знатокам, вроде Луческу, только если образовалась колония весельчаков. Айртон остался один, плюс его разочаровали. В «Спартаке» посчитали, что недостаточно выносливый и мощный, чтобы сыграть за Олимпийскую сборную и сразу вкатиться в оставшиеся сборы клуба. Задели амбиции 22-летнего парня, который буквально незаменим, ведь Мельгарехо слева явно слабее будет.

Кого из легионеров стоит отпустить?

Понсе, Айртон, Шюррле, Джано, Тиль, Мельгарехо, Жиго, Крал и Ларссон – девять человек, а ведь есть еще немец Баду – легендарный защитник второй команды. Чтобы Тедеско летом смог подписать хотя бы одного иностранца, ему нужно попрощаться с двумя легионерами нынешнего состава. Понятно, что одного выбрать просто – Джано, но кто будет вторым? Мельгарехо заявил, что ведет переговоры по новому контракту, причем в конце добавил – еще посмотрим, устроят ли парагвайца условия. Шюррле, конечно, может не заиграть, но не лучше ли вовремя определить тех, кто уйдет? Впрочем, есть и другой вариант – покинут команду не те, кого хочется отпускать.

Гуус Тиль окажется лишним в схемах?

Самый дорогой новичок в истории «Спартака» не центральный полузащитник, чтобы поставить его к Зобнину и Кралу, получив идеальную тройку. Тем более, в этом треугольнике в схеме «3-5-2» должен быть Зелимхан Бакаев, у которого пошла игра осенью. Также учитывайте лимит – пока восемь иностранцев в основу не поставить. Но куда деть Тиля? Из него слабый вингер – если играть «4-3-3» и определить голландца на фланг, из него не получился идеальный второй форвард в пару к Ларссону. Еще при Кононове поняли, что тот понятия не имеет, куда засунуть Тиля, чтобы заиграл? А игрок-то классный, талантливый.

Не хватает организатора игры?

Молодой «Спартак» больше заточен на занятие свободных зон, чем на успешный позиционный футбол. Количественно впереди восемь кандидатов, но качественного выхода в атаку не видели. По голам с игры «Спартак» на предпоследнем месте в РПЛ , делит 14-15 позиции с «Сочи». Показательное равенство, ведь обе команды собраны наспех. Длительные сборы дают Тедеско шанс, но в команде один мощный по меркам РПЛ ассистент – Бакаев, и нет хавбека с выдающимся пасом. Джикия не от хорошей жизни бегал на позицию Иньесты и делал разрезающие пасы. Зобнин, Крал и Умяров – не Фернандо. А у Максименко длинный пас круче, чем у хавбеков, что плохо. А куда пихать диспетчера, даже если появится? Сложный вопрос, но такой человек нужен.

«Спартак» слишком предсказуемый?

Эпохальные тактически-кадровые изменения зимой исключены. Даже если представить, что Федун психует и выкупает за 20 млн евро у «Ростова» Шомуродова – а этого не будет, то Элдор легко может провалиться в схеме с двумя форвардами, ведь привык к Ионову и Байрамяну, к подходу в стиле «Ливерпуля». Вообще, один трансфер для «Спартака» – и скорее подпишут игрока не в атаку, вряд ли все изменит. Разве что найдут нового Алекса, что маловероятно. Поэтому уязвимость москвичей как раз в том, что еще до первого сбора все соперники прекрасно понимают, как и во что Тедеско сыграет против «Динамо», ЦСКА , «Краснодара» и друзей «Зенита» из Оренбурга - впереди сложнейший старт до середины марта.

А поскольку команда у немца очень молодая, то им непросто качественно переключаться от схемы к схеме, если изначальный план провалился. Оборона, где люди чуть опытнее, как раз не подводила, а вот реализация хромала, в опорной зоне не справились. На Тедеско по кадрам надевают пиджак Кононова, но ждут, что десятая команда первой части сезона станет уверенно пятой и мощно выступит в Кубке России. Вы в это верите?