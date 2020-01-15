Сто пять лет на троих

вчера, 16:17

«Соккер.ру» знакомит читателей с вратарской бригадой «Интера».

Накануне вы могли прочитать о том, как «Милан» укрепил последний рубеж, пригласив опытного боснийца Асмира Беговича. Однако давайте не будем забывать о вратаре другого миланского клуба. Самир Ханданович восьмой год практически бессменно защищает ворота «Интера». И как защищает.

Конечно, после того, как взошла и засветилась звезда Яна Облака, Самир несколько отошёл в тень. Во всяком случае, в сборной Словении ворота перешли во владение голкипера мадридского «Атлетико». Но Ханданович с возрастом не стал играть хуже. Бетмэн в свои 35 лет по-прежнему надёжен и подвижен. Он не только первый номер «Интера», но ещё капитан, лидер и душа «нерадзурри». И будет таким ещё несколько сезонов. Более того, не удивляйтесь, если Самира когда-нибудь назовут лучшим иностранным вратарём Серии А.

Как и вчерашний герой блога «Бригада» Асмир Бегович, Самир Ханданович - босняк. Сербия сотни лет была под османским владычеством. Часть сербов приняла религию завоевателей. Равно как и турки пустили корни на Балканах, сохранив лишь магометанскую веру.

В единой Югославии Босния и Герцеговина была едва ли не самой отсталой республикой, и народ ехал на заработки в более развитые регионы. Так большая семья Хандановичей перебралась в столицу Словении - Любляну. В 1978 году в Любляне появился мальчик, получивший имя Ясмин. А шесть лет спустя там же родился его двоюродный брат Самир. Ребята помогали своим отцам, но не забывали и о футболе. Оба играли в воротах и в итоге стали профессиональными футболистами. Более того, вратарями сборной Словении, ставшей их родиной.

Младший из двух двоюродных братьев Самир долгое время считался приложением к Ясмину, который рано стал известным словенским вратарём. Самир же толком не успел поиграть в словенской лиге - полгода в «Домжале», полгода - в «Загорье», а там приглашение в итальянский «Удинезе». Хороший выбор, ведь именно в Удине прошли раскрутку многие звёзды Серии А. Но быть приглашённым в «Удинезе» и заиграть там - далеко не одно и то же. Три года удинцы гоняли Хандановича по арендам. Ладно в «Лацио», где словенец сыграл один матч. А то всякие «Тревизо» да «Римини». Зато в этих слабеньких клубах молодой вратарь прошёл отличный курс молодого бойца, после которого не были страшны ни «Милан» с «Интером», ни «Ювентус» с «Ромой». В 2007 году Ханданович обосновался в воротах «Удинезе» и никому своего места не уступал, вплоть до ухода в «Интер». Мощный, крепкий, лёгкий, хорошо играющий, как на линии, так и на выходе, Самир быстро заработал репутацию одного из сильнейших в Италии. Впрочем, вы могли видеть и оценить словенца и по матчам европейских кубков, и по печальным для нас стыковым матчам к ЧМ -2010. После игры в Мариборе, наверное, девяносто процентов российских болельщиков склоняли на все лады фамилию голкипера сборной Словении. Но, согласитесь, Ханданович был хорош в тех встречах. Как и на чемпионате мира в ЮАР , куда словенцы пробились вместо нашей сборной.

В том же сезоне 2009/10 Самир сумел отразить шесть 11-метровых, установив рекорд Серии А. Может, кто-нибудь и превзойдёт это достижение. Но вот уже почти десять лет никто не может превзойти результат Хандановича. Всего же Самир взял 24 удара с точки. Что тоже является рекордом итальянского чемпионата, который Ханданович делит с другой легендой «Интера» - Джанлукой Пальюкой.

«Удинезе» - хороший клуб, но не элитный. И Самир перерос его. Как ни жалко было удинцам расставаться с ним, а предложение «Интера» в 11 миллионов евро перевесило всё. Летом 2012 года Ханданович перебрался в Милан. Бразилец Жулио Сезар, с которым «нерадзурри» выиграли много разных трофеев, отошёл в сторону. Бетмэн стал первым номером миланцев и остаётся им по сей день. За семь с половиной сезонов он пропустил только 9 встреч итальянского чемпионата. И ещё две встречи в еврокубках. В остальных играх ворота миланцев неизменно защищал словенский босняк.

Ханданович неоднократно признавался лучшим вратарём Серии А по разным версиям. В том числе и в прошлом сезоне. Но собрав приличную коллекцию личных наград, он не выиграл ничего со своей командой. Последний раз экспозиция клубного музея «Интера» обновлялась в 2011 году, «сине-чёрные» выиграли Кубок Италии.Тогда ворота защищал Жулио Сезар. А с Хандановичем миланцы не выиграли ничего. И Самир рискует войти в историю клуба, как самый невезучий голкипер. Поэтому капитан «Интера» очень хочет помочь «Интеру» покорить какую-либо высоту. Шансы есть. Тем более что Самир - безупречный профессионал и вполне способен играть до срока лет. А то и дольше. Не такой уж пенсионер, и тем более - не ископаемый динозавр.

Что касается Ясмина Хандановича, то ему тоже довелось поиграть и в Италии, правда, в неказистых клубах, так и в сборной Словении. Ясмин довольно быстро смирился с ролью приложения к своему талантливому двоюродному брату, оставаясь при этом самодостаточным голкипером. Мы его могли не так давно видеть в матчах Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком». Тогда обе встречи завершились вничью 1:1. Ханданович-старший до сих пор в строю в свои 38 лет с хвостиком. Играет за «Марибор», а по части трофеев он оторвался от Самира. Но учтите разницу, что чемпион Словении и чемпион Италии - величины далеко не однозначные.

Даниэле Паделли моложе Самира Хандановича всего на один год. Даже меньше, на девять месяцев. За свою весьма насыщенную карьеру Даниэле сменил с десяток клубов, причём не только итальянских. В «Ливерпуле» побывал, например, даже один матч сыграл. Но игровую практику бывший вратарь итальянской молодёжки получил только в «Торино», где он был основным на протяжении трёх лет. Играл неплохо, даже получил приглашение от Антонио Конте в сборную Италии. Но приехал в Турин англичанин Джо Харт, и Паделли пришлось подвинуться. Пришествие Харта Даниэле пересидел, но после появления в «Торино» Сальваторе Сиригу он собрал вещи и уехал в «Интер». За два с половиной года Даниэле Паделли сыграл за «нерадзурри» в двух кубковых матчах. Сидит и ждёт третьего.

Томмазо Берни в марте исполнится 37 лет, но благодаря лысине и окладистой бороде выглядит на все пятьдесят. В юности Том играл за «Тернану», но это было лет 15 назад. После он нечасто появлялся в основе, в основном смотрел, как играют другие. Что в итальянских клубах, что в португальской «Браге». В тридцать с небольшим Берни вспомнил, что является воспитанником «Интера» и вернулся в родной клуб. Где числится по сей день. Именно числится. Ибо за пять с половиной сезонов Том не сыграл ни в одном официальном матче. Что-то подсказывает, что и не сыграет. Чем тоже войдёт в историю. Контракт Берни действует до конца мая нынешнего года, и, скорее всего, продолжения не последует.

Как видим, три вратаря «Интера» - люди весьма возрастные. Хандановичу 35 лет, Паделли - 34, а Берни - 36. Сто пять лет на троих. Ещё четырёх вратарей «Интер» раздал по арендам. Два молодых итальянца Микеде Де Грегорио и Никола Тентин в лучшем случае повторят судьбу Берни. Румын Йонуц Андрей Раду, которого многие специалисты видели потенциальным преемником Хандановича, второй год играет за «Дженоа». Первый сезон получился относительно неплохим, но в нынешнем Раду играл неважно. Поэтому генуэзцы вернули из «Ювентуса» Маттиа Перина и сразу поставили его в ворота. Йонуц присел на лавочку. И не факт, что в «Интере» до сих пор рассчитывают на него.

Бразилец Габриэл Бразан прославился тем, что в 18 лет был вызван в сборную страны, не сыграв ни одной встречи за основу «Крузейро». До сих пор непонятно, что преследовал этим поступком тренерский штаб сборной Бразилии. Не сыграв за селесао, Габриэл успел получить известность, и за год сменил два итальянских клуба. «Парма» купила бразильца и перепродала его в «Интер». А тот в свою очередь отдал голкипера в аренду испанскому «Альбасете», где тот не играет, а сидит на лавочке. И пока что Габриэл Бразан не похож ни на Алиссона, ни на Эдерсона.