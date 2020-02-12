Шерше ля фам. Форвард для Зидана и Гвардиолы

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сегодня, 18:00

На трансферы часто влияют женщины, но редко они в центре внимания. О необычном агенте и ее клиенте – на «Соккер.ру».

В фильмах или сериалах избитые фразы, вроде «женской дружбы не существует», режут слух. Каждый взрослый человек понимает, что любая дружба, особенно когда у людей куча обязательств и мало времени, далека от идеала.

Тесная дружба взрослых – большая редкость, а вот предательства случаются чаще. Мужчины Макси Лопес и Икарди не ценили свою дружбу. Инициатором романа Ванды и молоденького Мауро была сама Нара, но почему футболист не отказал жене друга?

Раз влюбились, могли обойтись без измены – разводы в Италии не запрещены. Также Ванда силой не забирала право стать агентом мужа-футболиста. И вот тут важно зацепиться за еще один стереотип. Моряки верили, что женщина на корабле – к беде, женщина в футбольной истории – источник проблем.

Так думают представители старой школы в футболе. Отношение к Наре, пожалуй, сейчас самый яркий пример. Для Маротты – образованного, но классического северного итальянца, и для Переса – классического испанца, статус Ванды как главы семьи стал шокирующим. Им сложно видеть в Наре представительницу игрока.

Какая-то аргентинка посмела разлюбить отца ее троих детей и променять на молодого ухажера? Конечно же, принято считать, что Нара не может осознавать, что для ее клиента и мужа Маурито лучше. Фанаты «Интера» о ней ничего хорошего не скажут. В Испании вам поведают мадридскую байку, что Перес встретился с Вандой, и после этого зарекся подписывать Икарди.

Во всей этой истории на футбол, а не на пол ключевой фигуры в семье Мауро, смог посмотреть только Леонардо. Причем и его Ванда может обыграть – говорили, что в январе ПСЖ пытался выкупить контракт Икарди, но Нара предпочла дождаться лета и изучить все предложения. И это правильный ход. Не стоит оценивать представителя Икарди, ссылаясь только на ее пол.

Например, кто такой Райола, что ему клубы отдают миллионы? В ресторане родителей в Голландии работал, а потом прицепился к футбольному клубу «Харлем», как банный лист. У него нет юридического образования. Уверены, что в интересах Поля Погба был уход из «Ювентуса» в МЮ ? Зато переход Икарди в ПСЖ из «Интера», где в планы Конте аргентинец не входил – Лукаку мечтал работать с Антонио, оказался для Мауро трамплином в карьере.

Играет сейчас не в Лиге Европы, а готовится к плей-офф Лиги чемпионов. Как минимум станет чемпионом Франции. Кавани из основы Икарди также вытеснил, ведь уругваец пытался уехать их Парижа зимой. К слову, интересы Эдинсона годами представляет родной брат, и этот мужчина – не какая-то женщина, полностью провалил трансфер в «Атлетико».

Причем это не слухи, а официальная информация – президент «мадридцев» Сересо заявил, что не дал родственнику Кавани ограбить клуб. Дело всегда в квалификации. Миф, что наличие Нары вредит карьере Икарди, пора развенчать. Мауро сам по себе скандальный парень, не интеллектуал – сформулируем мягко.

Поначалу вправду казалось, что Ванда мешает, поскольку жестко ведет переговоры и с ней сложно договориться. Но это описание любого успешного агента-мужчины – от Мендеша до Райолы. Ванда наоборот к выбору выгодного карьере Икарди клуба отнеслась серьезно, поскольку понимала, что в «Интере» всегда будет шлейф скандалов и появился Лукаку.

Давно пыталась запихнуть мужа в новый клуб с большими шансами на трофей, чем были у «Интера» годами. А Икарди все ждал и ждал чего-то, это его нерешительность и скандальность помешали. Но именно Ванда сделала все, чтобы Мауро не оказался прошлым летом в «Наполи» или «Атлетико» - мог связаться с командами, которые в сезоне не впечатляют.

Вместо этого играет с Неймаром и Мбаппе – крутые напарники, а еще снова заинтересовал «Реал» - Йович, которого выбрали вместо аргентинца, не заиграл. И «Манчестер Сити» пригодится - Агуэро, хоть и легенда АПЛ , в решающих матчах подводит Гвардиолу из года в год. Если Икарди начал расти – во всех смыслах, то взрослый вариант форварда с набором качеств Мауро нужен многим клубам.

Тому же «Ювентусу», ведь Игуаин не играет рядом с Роналду идеально. Не исключено, что Нара - правильная путеводная звезда для Икарди, а без нее получили бы второго Балотелли. Тренеры и менеджеры старой школы скептично относятся к тому, что жены вмешиваются в футбольные карьеры мужей, но у Мауро не от большого ума было столько проблем. Если бы Нара не воевала с руководством «Интера», Икарди мог сейчас быть на правах Алексиса, только играл бы еще реже.

А так у него хорошие перспективы, поскольку у Мауро есть одно уникальное качество – аномальная реализация. У Икарди средний показатель точных ударов на один гол равен всего 1.69. Для сравнения, у Левандовски – 2.17, у Бензема – 3.23. Даже у Агуэро, хотя МС висит на чужих воротах чаще, чем ПСЖ – 1.64. Три элитных центральных форварда серьезных клубов не такие меткие, как Икарди.

Если после удачного перехода в ПСЖ Ванда провернет для Икарди еще одну выгодную сделку – муж выиграет. В Париже Мауро и на поле есть чем заняться – интересно играть, получается, и зарплата выросла почти в два раза, до 10 млн евро. Икарди – инфантильный человек, и без более взрослой и рациональной Ванды мог угробить себе карьеру.

А так летом есть сразу несколько вариантов – центральный форвард нужен МЮ , МС , «Реалу», «Ювентусу» и самому ПСЖ , ведь Кавани явно намерен уйти. Икарди осталось только сосредоточиться на футболе на длительной дистанции, что обычно воспитанник Ла Массии не умел. Прямо сейчас выдал парочку не самых уверенных матчей, но Тухель отмечает, как аргентинец работает на команду и доволен его вкладом.

Легко может вернуться к голам, когда Ванда напомнит – до лета нужно показать потенциальным покупателям товар лицом. Мауро отдал право вести переговоры от своего имени жене, и Нара удачно перевела его в ПСЖ – удвоение зарплаты и шанс на трофеи, пока Мендеш отправил Фелиша в «Атлетико», отец Азара совершил трансфер в «Реал» - пока неудачный, а Райола не сумел вызволить Погба из МЮ .

Может, агентов-мужчин переоценивают, отдавая им миллионы за посредничество? Понятно, что Нара – исключение, но обычно всю информацию о трансферах Икарди подают так, словно она плохо выполняет работу. Но если отказалась подписывать полноценный контракт с ПСЖ в январе, то разве сделала своему клиенту хуже? Икарди не старый, голы забивает, меткость впечатляющая, вокруг солидные напарники – есть шанс зажечь весной.