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Битва «Юнайтед» Фергюсона VS «Сити» Гвардиолы. Кто Круче?

вчера, 17:50
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Агуэро Серхио
Агуэро Серхио
Нападающий
Де Брюйне Кевин
Де Брюйне Кевин
Полузащитник
Стерлинг Рахим
Стерлинг Рахим
Нападающий

На этот раз проведем батл между двумя Манчестерами «Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона (1998-2001) против «Сити» Хосепа Гвардиолы (2017-2020). МЮ за этот период оформил 3 титула высшего дивизиона, требл в 1999 оформив Титул КА и ЛЧМС заработал два титула, в 2018 набрав рекордные 100 очков в чемпионате. В 2019 году оформили внутренний требл выиграв КА, Кубок Лиги и АПЛ,  + Супер Кубок, также три года подряд выиграли кубок Лиги, максимум 1/4 финала ЛЧ два года подряд. Кто круче?

Вратарь 

Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед» 1991-1999) - Датчанин обладал ростом 193 см и впечатляющими физическими данными, иногда мне казалось, что он загораживает все ворота, и пробить их не так просто. Вызывал ли Петер страх даже у бьющего без промаха профессионала? — Однозначно. Но, конечно же, не только внушительные параметры Шмейхеля сделали его известным датским и манчестерским вратарем. Он обладал громким голосом, который помогал ему выстроить линию защиты, и хорошо известен своей быстротой реакции, и перекрестным перехватом, он максимально широко расставлял в стороны ноги и руки для блокировки удара, что помогало ему доставать «мёртвые» удары соперников. А также, как голкипер, который предоставляет своим партнерам по команде ощущение безопасности и залогом побед, так было в сборной Дании на Евро 1992 взяв золото, и множество трофеев выступая в АПЛ.

Эдерсон («Манчестер Сити» 2017 — н.в.) — надежный голкипер, не получилось у Гвардиолы угадать с Браво, Джо Харт сразу не подошел, по этому покупка бразильца напрашивалась сама собой. За счет его отличной игры клуб сумел установить рекорд в 100 пунктов, и выиграть два раз подряд АПЛ и другие трофеи.

Какой и вратарей можно считать стеной?

Защитники

фланговые

Гари Невилл («Манчестер Юнайтед» 1992-2011) — играл справа. Англичанин на протяжении большего периода карьеры считался без альтернативным игроком основы клуба, со временем по праву получил капитанскую повязку. В лучшие годы Невилл считался одним из лучших защитников и лучших фланговых игроков в Европе и в составе «трех львов».

Денис Ирвин («Манчестер Юнайтед»  1990-2002) — играл слева. Ирландец в свое время считался в команде основным исполнителем штрафных ударов и пенальти, также надежно играл в обороне, что долгие годы давало ему место быть безоговорочным первым номером на своем фланге. Сыграв более 500 матчей в которых поразил ворота 33 раза.  Классический фланговый левый защитник, один из героев побед МЮ в 1990-х.

Каил Уокер («Манчестер Сити» 2017-н.в.) — выступает справа. Один из лучших игроков на своей позиции среди англичан, даже после перехода из «Тоттенхэма» часто играет на поле, основа обороны МС. В 2018 году вместе со сборной Англией занял 4 позицию на ЧМ 18 года, в том же году в составе «горожан» стал и чемпионом АПЛ, помог клубу поставить рекорд в 100 очков в чемпионате, а в прошлом  повторил успех 3 место в Лиге Нации и внутренний требл с клубом.

Александр Зинченко («Манчестер Сити» 2016-н.в.) — поставим его в левую часть и в защиту. Немногие современные ребята могут похвастаться тем, что выступает за «Сити», и в самой богатой лиге мира, да еще под руководством гениального Гвардиолы. Украинец начинал в Уфе в чемпионате России, откуда попал в АПЛ. В команде больше выполняет роль запасного, может закрыть две позиции слева в защите, а также в центральной зоне, но Гвардиола  доверяет универсальному игроку, и почаще стал его выпускать. Может не идеальный кандидат, но уж получше некоторых.

Кто из фланговых более работоспособен?

центральные

Яп Стам («Манчестер Юнайтед» 1998-2001) — играл в центре.  Один из безоговорочных лидеров команды, выигравшей Лигу Чемпионов в 1999 году и три чемпионских титула подряд, в свое время считался самым дорогим голландским игроком, и защитником проданных на Туманый Альбион. Несмотря на то, что Стам был основным защитником, вскоре пришлось с ним расстаться, из-за автобиографии, которая не понравилась Фергюсону, Впоследствии шотландец признается, что продажа голландца была ошибкой, ведь за следующие пять лет только раз МЮ выиграет еще один титул.

Ронни Йонсен ("Манчестер Юнайтед 1996-2002) — играл в центре. норвежец был неотъемлемой частью обороны конца 90-х годов и был партнером Яп Стама, принимал участия в главных событиях, самым выдающимся является выход в 99 году вместе с клубом в финал ЛЧ. Завовал несколько трофеев, однако после получив травму не часто играл.

Николас Отаменди («Манчестер Сити» 2016-н.в.) - аргентинец играет в центре. тоже проводит 4 год в команде и мне кажется он понадженей остальных игроков центра обороны «горожан», да и прекрасный напарник для Компани в центре обороны.

Висан Компани («Манчестер Сити» 2008-2019) — играл в центре. бельгиец был капитаном клуба. Забивал голы, порой они приносили важные и нужные победы. Собрал кучу трофеев,  В отличие от других игроков «горожан» 21 века, Компани всегда выделяется стабильным классом игры в обороне,  сегодня такого футболиста очень не хватает обороне, потому что остальные не дотягивают до его уровня игры, работоспособности и самоотдачи.  На протяжении пяти лет подряд признавался одним из надежных игроков не только АПЛ, но также и ТОП европейских чемпионатов.

Какой самый надежный центр обороны?

Полузащитники

Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед» 1994-2003) - англичанин один из самых талантливых игроков своего поколения. Кумир и идол подрастающей молодежи в футболе. Его лучшей позицией всегда считался правый фланг полузащиты, что в клубе, что в составе «трех львов». Обладал на поле ювелирными пасами, и разными комбинациями исполнения свободных ударов, его удары со штрафных это шедевр в современном футболе.  

Бернарду Силва («Манчестер Сити» 2017-н.в.) - португальский игрок, который за последнее время добился большого прогресса и вместе с «Манчестером Сити» и в составе национальной сборной, как мы уже знаем собрал вместе с горожанами 4 трофея, а также выиграл Лигу Нации, где был признан игроком турнира, и по моему мнению он лучший игрок в Португалии на данный момент.

Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед» 1993-2011 2012-2013) — англичанин один из птенцов  Ферги, мастер класс 92, он обладал высоким футбольный интеллектом выступая в центральной зоне полузащиты, и обладал могучим ударом, это делает его одним из самых больших мастеров своего поколения. Главная фигура 90-х, главная фигура 21 века в составе только одного клуба.

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити» 2015-н.в.) - талантливый футболист и настоящий бриллиант сборной Бельгии, а также важная фигура мощной команды, которую соорудил Хосеп Гвардиола в «Манчестере Сити», и на своей позиции один из лучших в европейском футболе точно. Отлично раздает пасы. да и забивает голы, хорош по системе гол+плюс пас.

Рой Кин («Манчестер Юнайтед» 1993-2005) -  ирландец в свои лучшие годы умел контролировать не только свою зону, его присутствие могло сказаться на любом участке поля. Умел не только разрушать, но также начинать атаки, отдавать последний пас и забивать голы. Но иногда мог перестараться, за что бывало его удаляли с поля. Также мог сыграть грубо и сломать соперника так было против игрока «Сити», а также его стычка с Виейра.

Яя Туре («Манчестер Сити» 2010-2018.) - в стане «горожан» ивуарийца должны боготворить. Туре переехал в Манчестер в 10-ом году, и моментально стал одним из лучших полузащитников премьер-лиги. Его безупречная игра в центре поля стала залогом успешного прорыва «Манчестер Сити» к долгожданным трофеям. Он помог им в двух чемпионских сезонах, особенно в 2014. И Даже когда пришел Гвардиола, который попытался его убрать, вернулся, чтобы помочь МС не провалиться полностью в первом сезоне Пепа в АПЛ, когда они не выиграли не одного трофея. И я думаю он бы точно был бы в основе горожан, хотя Гвардиола был бы не согласен, а из нынешнего состава простите Туре на голову сильнее многих, новичков и тех кого Пеп купил.

Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед» 1990-2014) — валлиец эта целая эпоха МЮ в АПЛ. Всегда привычным местом был левый фланг. Молодой Гиггз был одним из главных в первом завоеванном титуле МЮ в 1993, после клуб продолжал собирать трофеи, а Гиггз на долгие годы оставался лучшим на своей позиции. А ведь когда-то начинал в школе МС, но стал легендой МЮ.

Давид Сильва («Манчестер Сити» 2010-н.в.) - как и многие его соотечественники вписали себя в историю АПЛ и сегодняшнюю «Манчестера Сити», футболист играет универсальную роль в команде, и представляет собой ключевое звено клуба, вместе с «горожанами» в прошлом году выиграл внутренний требл, и при любом тренере всегда был важным игроком на поле, и имеет железное место в основе. Также хорошо подключается к атаке читает игру выдает пасы.

Какая полузащита более атакующая и креативная и сильнейшая?

Нападающие:

Энди Коул («Манчестер Юнайтед» 1995-2001) — англичанин В 95-ом перешел из «Ньюкасла». Здесь партнером по атаки сначала сыгрался Кантона, а после с Йорком, создал отличные дуэты в нападении 90-х годов в клубе.  Коул — еще один блестящий форвард английского футбола, типичный нападающий, который своей игрой, своими голами заставлял биться сердца болельщиков клубов, и сотрясал сетку ворот противников. Машина по забиванию Голов. В МЮ он добился фантастической карьеры, стал обладателям того самого памятного требла с командой 99 года (ЛЧ АПЛ и КА) его решающий гол в заключительном туре против «Тоттенхэма». В стане «красных дьяволов» он провел 275 матчей и забил 121 гол во всех турнирах.

Дуайт Йорк («Манчестер Юнайтед» 1998-2002) — Свои бомбардирские способности он еще проявил в «Астон Вилле», откуда и перешел в стан МЮ. Тут он провел 152 матча и забил 66 голов во всех турнирах, и сразу стал выступать в основе, и взаимодействовать с еще одним талантливым форвардом 90-х Энди Коулом. Бывший тренер «Дьяволов», Рон Аткинсон назвал такое взаимодействие «сексуальным футболом». Особенно после игры в ЛЧ против Барселоны на Камп Ноу со счетом — 3:3. Их Партнерство вылилось в дружеские отношения, и хорошее взаимопонимание на поле. А в сезоне 99 он помог команде выиграть ЛЧ, АПЛ и КА. Дуайт Йорк отличался хорошими характеристиками нападающего, точным ударом, умением подержать мяч, сделать пас, и хорошей скоростью, это ему помогло выступать не один сезон на высоком уровне. 

Серхио Агуэро («Манчестер Сити» 2011-н.в.) - аргентинец главная ударная сила «горожан». В последние годы забивает много при всех тренерах играет постоянно, заменить просто некем, да он и не позволяет. Когда в форме он способен просто уничтожать соперников, и разрушать их оборону и вколачивать голы. На данном этапе Кун уже провел более 360 матчей, и отметился боле 250-ти точными выстрелами во всех турнирах, лучший бомбардир МС в истории.

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» 2015-н.в.) -  Англичанин. Тоже один из современных лидеров «горожан» , он часто был лидером на поле, но именно с приходом Гвардиолы в команду стал выступать еще лучше забивая по 20 с копейками в сезоне за команду став отличным ее наконечником и отличный партнер для Агуэро, особенно против дуэта в МЮ. Также и в сборной выступает на приличном уровне сегодня он уже пятилетку проводит на «Этихеде».

Какая пара нападающий более эффективная?

Запасные:

«Манчестер Сити»  - ГК Клаудио Браво; защ Джон Стоунз; пол. Фернандиньо, Илкай Гюндоган, Риад Марез, нап. Габриэль Жесуз

«Манчестер Юнайтед» - ГК Фабьен Бартез Защ. Уэсли Браун пол. Фил Невилл, Никки Батт; Нап. Оле Гуннар Сульшер, Тедди Шерингем.

Какая замена выглядит более впечетляющей и способная прийти на помощь?

Тренеры.

Сэр Алекс Фергюсоншотландский специалист который отработал кучу лет на «олд траффорд» и собрал множество трофеев. По началу начинал на родине добившись успеха с «Абердином», после стал тренером в 1986, первый успех пришел лишь в 1990 выиграв КА, после в 1991 КОК против Барселоны, а затем начались победы в АПЛ которых у него 13 штук, 2 ЛЧ — весомое достижение. МЮ образца 1998-2001 это один из сильнейших МЮ в истории выигравший требл в 1999.

Хосеп Гвардиола — испанский наставник, который создал самый сильный МС в чемпионате Англии и самый сильный клуб, правда им пока не особо везет в ЛЧ, максимум за это время они останавливались два года подряд в 1/4 финала. Конечно он начал с «Барсой», клуб его уже признан лучшим в истории в начале 21 века. после тренировал в германии Баварию и в 2016 пожаловал на «Этихед». МС 2017-2020 — эта машина, просто им не везет в ЛЧ.

Битва «Юнайтед» Фергюсона VS «Сити» Гвардиолы. Кто Круче?

Какой из клубов в этой битве победит делайте свои ставки?

Мое мнение МЮ нулевых был крут, а МС десятых им не уступает в этом. Команды как и Тренеры победители, но если смотреть по финалам Гвардиола два раза обыгрывал Фергсюона, правда тогда это была Барса, а вот батла в АПЛ мы не дождались.

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Mikki
Mikki
вчера в 21:53
Воу-воу, полегче)
38e8k48cxp4y
38e8k48cxp4y
вчера в 18:50
Манчестер Юнайтед круче.
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