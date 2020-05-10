ТОП 10 крутых футболистов, которые никогда не выигрывали титула в АПЛ.

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вчера, 21:44

В этот раз давайте подберем список ярких футболистов, которые в разный период времени отыграли в АПЛ , но так и не выиграли титула. Выбор конечно был огромным, но я определился с 10-ком.

ТОП 10 крутых футболистов не выигравших титула в АПЛ .

И мой топ на этот раз открывает.

10. Пол Гаскоин («Мидлсбро», «Эвертон») - англичанин уже на закате своей карьеры вернулся в Англию, и в период АПЛ выступал за скромный «Боро», а также немного и за «ирисок». Хотя будучи на пике своей футбольной карьеры Газза также не смог завоевать титула не в родном «Ньюкасле», не перебравшись в «Тоттенхэм».

9. Луис Суарес («Ливерпуль») — уругваец в 2012 году прибыл на «Энфилд», а уже через два года в 2014-ом имел отличную возможность вернуть клубу титул спустя двадцать четыре года. В том сезоне Луис стал лучшим бомбардиром в АПЛ наколотив 31 мяч, однако судьба сыграла злую шутку. В конце сезона клуб находясь на финишной прямой, и до титула было рукой подать, однако в заключительных турах «Ливерпуль» поплыл, и упустил реальную возможно стать чемпионом отстав всего на два очка от финишировавшего первым «Манчестера Сити».

8. Златан Ибрагимович («Манчесте Юнайтед») - швед прибыл в АПЛ в статусе мировой звезды, во всех командах в которых он выступал до этого непременно все клубы становились чемпионами своих лиг. Однако на тот момент МЮ уже не был фаворитом чемпионата, но под руководством Жозе Моуриньо считался главным на корону в АПЛ . И приглашая шведа ставилась главная задача, вернуть престиж клубу и взобраться на вершину. Однако все на что хватила ветерана, так это помочь выиграть ЛЕ и Кубок Лиги, а в АПЛ удалось занять лишь 6 место.

7. Стив Макманаман («Ливерпуль») — англичанин считается одним из ярких представителей ливерпульской школы, однако в 90-х годах клуб имея талантливых молодых игроков, не смог ничего завоевать кроме кубка лиги и одного кубка Англии, был капитаном клуба. Стиву немного не повезло в период, когда «Ливерпуль» брал последний титул в 1990 году он выступал еще в академии, а начало его карьеры наступила сразу после чемпионского сезона.

6. Давид Жинола («Ньюкасл» «Тоттенхэм») - француз считается одним из лучших легионеров в первом десятилетии АПЛ , и прибыл выступать за «Ньюкасл» под руководством Кевина Кигана, который создал по настоящему классную атакующую команду, в которой Жинола стал одним из лидеров клуба. Однако в первом своем сезоне в АПЛ 95/96 вместе с клубом вел отчаянную борьбу за титул против «Манчестера Юнайтеда». Однако им тогда не повезло, под самый конец клуб стал терять очки проигрывать матчи, все это сказалась на итоговой таблице лишь второе место, после в следующем сезоне даже смена тренеров Кигана на Далглиша и снова в борьбе с МЮ выше второго места Жинола с «сороками» не взлетел. После был «Тоттенхэм», но тогда клуб болтался в самом низу, кое как удалось выиграть лишь кубок лиги в 1999 году.

5. Фернандо Торрес («Ливерпуль», «Челси») - испанец прибыл в «Ливерпуль» и провел очень яркие сезоны забивая кучу голов, однако все никак не удавалось завоевать хоть какого-то трофея, и Эль Ниньо решил перебраться в «Челси». Однако тут он потерял свою результативность, хоть и выиграл несколько значимых трофеев ЛЧ и ЛЕ , однако Торрес так и не смог завоевать титула даже с «Челси». Так как в победном сезоне для «синих» 14/15 проводил в аренде в «Милане».

4. Лес Фердинанд ( КПР , «Ньюкасл», «Тоттенхэм») — англичанин один из ярких бомбардиров в АПЛ в 90-х, но выступал сначала за КПР , где удалось лишь максимум занять 5-е место в первом сезоне 1992/1993. А после перехода в «Ньюкасл» был одним из лидеров, но не смог помочь клубу в завоевании трофея, даже когда к нему в пару купили еще одного крутого бомбардира Алана Ширера, который до этого брал корону с «Блэкберном». Но такой опасный дуэт ничего не смог сделать, а вскоре и во все Лес перебрался в «Тоттенхэм», а как известно со «шпорами» в те года кашу там не особо было сварить, ну кроме кубка лиги 1999 года.

3. Робби Фаулэр («Ливерпуль», «Лидс», «Манчестер Сити») - англичанин еще один молодой талант из академии «мерсисайдцев». В 90-х и начале 2000-х годах был ярким бомбардиром в АПЛ , а сейчас до сих пор входит в 10-ку главных снайперов чемпионата занимая седьмое место. И даже переход в «Лидс Юнайтед», который пошумел в еврокубках в нулевых под руководством О'лири не смог решить главной задачи в завоевании титула. После был МС , возвращение на «Энфилд», но увы яркий бомбардир, так и не выиграл главного трофея.

2. Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон») — англичанин еще один яркий представитель первой половины АПЛ , который был крутым бомбардиром, и первым из полузащитников забившим 100 голов в элите. Но выступая за «святых» Мэтт вместе с клубом вел как все знают большую часть карьеры борьбу не за титул, а за выживание. Были у него возможности перейти в другие команду, в частности даже в МЮ Фергюсона. Однако он оставался верен только «святым», за что и получил от местных фанов прозвище LE GOD — что означает — Бог.

1. Джанфранко Дзола («Челси») — итальянец яркий футболист переехавший в 96-ом году в АПЛ подписав контракт с лондонским «Челси». Именно Дзола помог им в завоевании ряда трофеев, и начала становления «Челси» к вершинам лиги, однако так и не смог покорить ее. Но благодаря своей технике и голам покорял сердца местных болел, и вызывал уважения у соперников.

А теперь по традиции бонус от меня, и тут сразу будет два футболиста.

Бонус.