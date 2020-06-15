Шедевр Крооса, хороший Азар и разнос от Зидана. Каким был первый матч «Реала» за три месяца?

«Реал» возобновил сезон победой и неоднозначной игрой. «Соккер.ру» — о рестарте «сливочных» в Ла Лиге.
Если не смотреть игру с «Эйбаром», а увидеть только конечный счет — 3:1 в пользу «Мадрида», можно вообразить себе дежурную победу фаворита над андердогом. Тем более «Реал» открыл счет уже на 4-й минуте, а к перерыву вел со счетом 3:0 — казалось бы, какие загадки могут быть в таком матче? А между тем их хватает, как и пятен на белоснежных мундирах «сливочных».
Быстрый старт
Не успели телезрители восхититься тем, как усох стадион «Сантьяго Бернабеу» за три месяца без футбола, как «Реал» повел в счете: Тони Кроос мастерским ударом в касание завалил мяч под перекладину, отчаянный прыжок Дмитровича ничего не изменил. Зато изменить суть эпизода могла VAR-бригада: могло показаться, что в развитии голевой атаки Бензема залез в офсайд, однако повторы продемонстрировали правильное положение Карима, и шедевр Крооса оставили в силе.
Э — эффективность
Поведя в счете, «Реал» откатился назад и дал «Эйбару» порезвиться. Команда Мендилибара не стала делать ответный реверанс: баски показали свой фирменный прессинг, да и мяч у них держался лучше, в то время как хозяева рассчитывали на пружинистые выходы в атаку через шустрых Азара и Родриго, расположившихся на флангах нападения. Бензема за время паузы никто не подменил. Карим, как и всегда, блуждал.
Да и вообще с точки зрения голов это был не матч форвардов: после гола центрального хавбека Крооса счет увеличивали центрбек Рамос и левый защитник Марсело. Вторая результативная комбинация началась и закончилась на Серхио: капитан перехватил мяч в центре поля, продолжил движение к воротам и с позиции центрфорварда поразил пустые ворота. Ассистировал Азар.
Через несколько минут Эден из выгодной позиции решился на удар. Дмитрович спас, но мяч отскочил к Марсело, который был безжалостен. А теперь давайте посчитаем: первый удар «Реала» в матче за Тони Кроосом — 1:0, второй нанес Серхио Рамос — 2:0, третий — это отраженный вратарем выстрел Эдена Азара, создавший возможность для четвертого удара Марсело — 3:0. Как бы смело ни играл «Эйбар», с такой свирепой эффективностью спорить сложно.
Хороший Азар
Альваро Арбелоа, наблюдавший за тренировками «Реала» и восхищавшийся формой Азара, не обманывал: Эден действительно в порядке! Бельгиец избавился от последствий травмы и от лишнего веса, он хорошо бежит, включает фирменный дриблинг и крутит головой на 360 градусов. Азар поучаствовал во всех трех результативных комбинациях: в первом случае поборолся за мяч в штрафной, из-под его ног защитник выбил мяч на Крооса, потом выкатил Рамосу на пустые ворота, а завершившуюся голом Марсело атаку Эден обострил ударом.
Может быть, выносливости бельгийцу пока хватает не на целый матч (против «Эйбара» он сыграл 60 минут в хорошем темпе), но это дело наживное, как и полноценная интеграция в команду. Эден пока не чувствует себя на 100% уверенно в «Реале», на него давит груз ответственности из-за невыполненных обещаний, поэтому сейчас Азар из кожи вон лезет, чтобы быть полезным партнерам: вингер редко позволяет себе решать эпизоды самостоятельно, все время ищет передачами товарищей. В некотором смысле это обедняет игру Азара, но, опять же, явление нормальное: после серии удачных матчей придет и уверенность.
Ужасный второй тайм «Реала»
Это не громкие слова, а констатация футбольного факта: во втором тайме «Эйбар» смял «Реал», заставил команду Зидана почувствовать себя уязвимой и беспомощной. Тибо Куртуа пропустил довольно забавный мяч после рикошета, но до и после этого эпизода бельгийский голкипер отчаянно спасал, а однажды на выручку «Королевскому клубу» пришла перекладина. «Эйбар» наиграл далеко не на один гол. Баскам бы эффективность «Реала» в завершающих стадиях атак, они бы могли и на ничью замахнуться.
Но самый ужас творился даже не в обороне, которая трещала под натиском гордого «Эйбара». После перерыва «Реал» нанес еще два удара по воротам Дмитровича — на 47-й и 51-й минутах, после чего отказался от угроз чужим воротам. У «сливочных» и всего-то за матч 6 ударов (у «Эйбара» — 9) — катастрофически низкий показатель, а в последние 40 минут матча хозяева совсем не били по воротам. Зидан пытался оживить игру заменами, но чего-то путного из этого не получилось, разве что отставание в движении от басков удалось немного нивелировать.
Разнос от Зидана
Не удивительно, что после игры в тесной раздевалке стадиона «Альфредо Ди Стефано» Зинедин Зидан выпустил на волю Гнев. Очевидцы сообщают, что от криков Зизу дребезжали трибуны, а за плотно закрытыми дверями летали и во что-то (в кого-то?) врезались предметы. Вообще-то, Зидану абсолютно несвойственно подобное поведение, но здесь француза за живое задела самоуспокоенность футболистов после успешного первого тайма.
Наверняка повлияло и отсутствие зрителей на трибунах. Фактора, который мотивирует при любом счете, у «Реала» на этот раз не было. Зизу и на пресс-конференции несколько раз с едва уловимым раздражением повторил слово «расслабленность», а уж в раздевалке дал волю чувствам. Тренер и во время паузы на охлаждение во втором тайме просил подопечных действовать энергичнее и не терять концентрацию.
Понятно волнение Зидана накануне важнейших матчей с «Валенсией» и «Реалом Сосьедад», по итогам которых «Реал» может или обрести уверенность, или вылететь из чемпионской гонки. Зизу отправил важный и понятный месседж своим футболистам: хотите титул — бейтесь за него. Что ж, это правильный и весьма своевременный сигнал, учитывая, что для провала задачи в Ла Лиге может хватить одной осечки. Теперь любопытно, как отреагирует команда, чье самолюбие задето.
Очень хорошо если так! 2й тайм вообще не понравился
Очень хорошо если так! 2й тайм вообще не понравился
КПД=0.5, подавляющему большинству о таком можно только мечтать
КПД=0.5, подавляющему большинству о таком можно только мечтать