Шедевр Крооса, хороший Азар и разнос от Зидана. Каким был первый матч «Реала» за три месяца?

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вчера, 11:34

«Реал» возобновил сезон победой и неоднозначной игрой. «Соккер.ру» — о рестарте «сливочных» в Ла Лиге.

Если не смотреть игру с «Эйбаром», а увидеть только конечный счет — 3:1 в пользу «Мадрида», можно вообразить себе дежурную победу фаворита над андердогом. Тем более «Реал» открыл счет уже на 4-й минуте, а к перерыву вел со счетом 3:0 — казалось бы, какие загадки могут быть в таком матче? А между тем их хватает, как и пятен на белоснежных мундирах «сливочных».

Быстрый старт

Не успели телезрители восхититься тем, как усох стадион «Сантьяго Бернабеу» за три месяца без футбола, как «Реал» повел в счете: Тони Кроос мастерским ударом в касание завалил мяч под перекладину, отчаянный прыжок Дмитровича ничего не изменил. Зато изменить суть эпизода могла VAR -бригада: могло показаться, что в развитии голевой атаки Бензема залез в офсайд, однако повторы продемонстрировали правильное положение Карима, и шедевр Крооса оставили в силе.

Э — эффективность

Поведя в счете, «Реал» откатился назад и дал «Эйбару» порезвиться. Команда Мендилибара не стала делать ответный реверанс: баски показали свой фирменный прессинг, да и мяч у них держался лучше, в то время как хозяева рассчитывали на пружинистые выходы в атаку через шустрых Азара и Родриго, расположившихся на флангах нападения. Бензема за время паузы никто не подменил. Карим, как и всегда, блуждал.

Да и вообще с точки зрения голов это был не матч форвардов: после гола центрального хавбека Крооса счет увеличивали центрбек Рамос и левый защитник Марсело. Вторая результативная комбинация началась и закончилась на Серхио: капитан перехватил мяч в центре поля, продолжил движение к воротам и с позиции центрфорварда поразил пустые ворота. Ассистировал Азар.

Через несколько минут Эден из выгодной позиции решился на удар. Дмитрович спас, но мяч отскочил к Марсело, который был безжалостен. А теперь давайте посчитаем: первый удар «Реала» в матче за Тони Кроосом — 1:0, второй нанес Серхио Рамос — 2:0, третий — это отраженный вратарем выстрел Эдена Азара, создавший возможность для четвертого удара Марсело — 3:0. Как бы смело ни играл «Эйбар», с такой свирепой эффективностью спорить сложно.

Хороший Азар

Альваро Арбелоа, наблюдавший за тренировками «Реала» и восхищавшийся формой Азара, не обманывал: Эден действительно в порядке! Бельгиец избавился от последствий травмы и от лишнего веса, он хорошо бежит, включает фирменный дриблинг и крутит головой на 360 градусов. Азар поучаствовал во всех трех результативных комбинациях: в первом случае поборолся за мяч в штрафной, из-под его ног защитник выбил мяч на Крооса, потом выкатил Рамосу на пустые ворота, а завершившуюся голом Марсело атаку Эден обострил ударом.

Может быть, выносливости бельгийцу пока хватает не на целый матч (против «Эйбара» он сыграл 60 минут в хорошем темпе), но это дело наживное, как и полноценная интеграция в команду. Эден пока не чувствует себя на 100% уверенно в «Реале», на него давит груз ответственности из-за невыполненных обещаний, поэтому сейчас Азар из кожи вон лезет, чтобы быть полезным партнерам: вингер редко позволяет себе решать эпизоды самостоятельно, все время ищет передачами товарищей. В некотором смысле это обедняет игру Азара, но, опять же, явление нормальное: после серии удачных матчей придет и уверенность.

Ужасный второй тайм «Реала»

Это не громкие слова, а констатация футбольного факта: во втором тайме «Эйбар» смял «Реал», заставил команду Зидана почувствовать себя уязвимой и беспомощной. Тибо Куртуа пропустил довольно забавный мяч после рикошета, но до и после этого эпизода бельгийский голкипер отчаянно спасал, а однажды на выручку «Королевскому клубу» пришла перекладина. «Эйбар» наиграл далеко не на один гол. Баскам бы эффективность «Реала» в завершающих стадиях атак, они бы могли и на ничью замахнуться.

Но самый ужас творился даже не в обороне, которая трещала под натиском гордого «Эйбара». После перерыва «Реал» нанес еще два удара по воротам Дмитровича — на 47-й и 51-й минутах, после чего отказался от угроз чужим воротам. У «сливочных» и всего-то за матч 6 ударов (у «Эйбара» — 9) — катастрофически низкий показатель, а в последние 40 минут матча хозяева совсем не били по воротам. Зидан пытался оживить игру заменами, но чего-то путного из этого не получилось, разве что отставание в движении от басков удалось немного нивелировать.

Разнос от Зидана

Не удивительно, что после игры в тесной раздевалке стадиона «Альфредо Ди Стефано» Зинедин Зидан выпустил на волю Гнев. Очевидцы сообщают, что от криков Зизу дребезжали трибуны, а за плотно закрытыми дверями летали и во что-то (в кого-то?) врезались предметы. Вообще-то, Зидану абсолютно несвойственно подобное поведение, но здесь француза за живое задела самоуспокоенность футболистов после успешного первого тайма.

Наверняка повлияло и отсутствие зрителей на трибунах. Фактора, который мотивирует при любом счете, у «Реала» на этот раз не было. Зизу и на пресс-конференции несколько раз с едва уловимым раздражением повторил слово «расслабленность», а уж в раздевалке дал волю чувствам. Тренер и во время паузы на охлаждение во втором тайме просил подопечных действовать энергичнее и не терять концентрацию.

Понятно волнение Зидана накануне важнейших матчей с «Валенсией» и «Реалом Сосьедад», по итогам которых «Реал» может или обрести уверенность, или вылететь из чемпионской гонки. Зизу отправил важный и понятный месседж своим футболистам: хотите титул — бейтесь за него. Что ж, это правильный и весьма своевременный сигнал, учитывая, что для провала задачи в Ла Лиге может хватить одной осечки. Теперь любопытно, как отреагирует команда, чье самолюбие задето.