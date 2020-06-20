Ворчун Моуриньо и возвращение блудного Погба. Битва за место под солнцем в АПЛ

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20 июня 2020, 11:01

С точки зрения борьбы за место в Лиге чемпионов матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» был принципиальным. «Соккер.ру» — о том, что он показал.

Обе команды находятся в схожем положении. У них одна цель – попадание в зону Лиги чемпионов. И примерно одинаковый расклад для этого, который пока ни одну сторону не устраивает, ведь заветное четвертое место занимает все еще «Челси». «Манчестер Юнайтед» дышит в спину, а «Тоттенхэм» отстает от МЮ на четыре очка – между ними втиснулись «Шеффилд Юнайтед» и «Вулверхэмптон», а на пятки наступает «Арсенал».

В целом позиция для борьбы за четверку у «Манчестер Юнайтед» перспективнее. Во многом к такому раскладу эти команды пришли из-за их серий прямо перед паузой. «Тоттенхэм» был застигнут перерывом в зоне нижайшего падения. Команда Жозе Моуриньо не могла выиграть на протяжении шести матчей подряд. Ее последняя победа над «Астон Виллой» случилась аж 16 февраля. С тех пор «шпоры» без шансов вылетели из Лиги чемпионов, проиграв «Лейпцигу», и серьезно усложнили свои перспективы в гонке за место в четверке.

Пауза заставила забыть об этих неудачах, переключив внимание на коронавирус. Моуриньо примерил на себя роль волонтера, чем заслужил похвалу, хотя были и спорные моменты, например, в случае с «незаконной» тренировкой. А вот МЮ перед перерывом как раз набирал обороты и разгонялся, накатывая на спину «Челси». Например, три последних мартовских матча «Юнайтед» выиграл всухую с общим счетом 10:0. А поражений не знал на протяжении 11 матчей во всех турнирах. В последний раз «Манчестер» проиграл 22 января «Бернли».

То есть формы «Тоттенхэма» и МЮ двигались в противоположных направлениях до паузы. Но логично, что такая длительная остановка в сезоне должна была сказаться. Это мы видели часто на очень показательных примерах: от «Шальке» в Германии до «Валенсии» в Испании и даже «Ювентуса» в Италии. Далеко не все сумели приспособиться к новым условиям, к новой обстановке, грамотно выстроить физическую, тактическую подготовку и найти правильный психологический настрой. Впрочем, нынешний матч не показал, что кто-то откровенно выпал из футбольной струи. Просто потоки оказались несколько разными.

«Тоттенхэм» предпочел играть аккуратно, с оглядкой на собственные ворота, строго и весьма сухо, чтобы дать сопернику минимум пространства. При этом сами «шпоры» старались умело использовать преимущество в скорости своих атакующих резких игроков. Состав для этого оптимален. Реальной остроты долго не хватало.

Пока не сработала ставка «Тоттенхэма», который ответил на проснувшегося противника, проведшего серию атак, своим выпадом с голом Стевена Бергвейна. Это случилось ближе к концу первого тайма и только укрепило строгий защитный подход команды Моуриньо. Заодно это спровоцировало более конкретные действия МЮ по обострению атаки, мяч гости стали двигать гораздо интенсивнее.

Но ключевую роль сыграл выход Поля Погба, который заметно разгрузил Бруну Фернандеша и в целом дал больше свободы «Манчестеру» в креативной зоне. При этом Моуриньо из дозволенных пяти замен произвел только две. Он очень опасался нарушить тот оборонительный баланс, который позволял его команде вести в счете.

Но удержать преимущество не получилось как раз из-за более динамичной игры МЮ и свежего Погба, который заработал пенальти после фола Эрика Дайера. А реализовал одиннадцатиметровый Бруну Фернандеш. Был еще пенальти, который отменил ВАР, но он дал повод тренеру «шпор» повозмущаться. Ничья, которая никого не может устроить. Впрочем, Моуриньо после матча объяснил скупость на замены и свое отношение к происходившему:

Чем-то я доволен, чем-то – нет. Мне понравился настрой команды, надежность и организация игры. Мы играли так, чтобы это не нравилось МЮ . Но у меня не было достаточного запаса. Мы устали в передней зоне и не могли прессинговать соперника, когда он начал оказывать давление. Так трудно управлять игрой и командой. Меня не устроил и первый пенальти, и второй. Меня не устроил ВАР. Судья может ошибаться, но ВАР для того и нужен, чтобы исправлять эти ошибки.

Усталость «Тоттенхэма» ощущалась, но он с самого начала выбрал такую закрытую тактику. Жалобы про отсутствие пространства для маневра выглядят необычно. У «Тоттенхэма» ведь из ключевых игроков не было только Деле Алли. Или теперь Моуриньо в целом недоволен составом «шпор», если считает, что играть эффективно могут только 14 человек из клуба. У Оле-Гуннара Сульшера тоже был повод выражать недовольство:

Я расстроен тем, что не выиграли. В игрой же в целом доволен, хотя в первые 25 минут мы играли очень медленно. Думаю, мы заслужили не одно очко, а три. После короткого неудачного отрезка мы владели преимуществом, и наш гол был вопросом времени. Надо было забивать больше. Погба? Здорово, что он вернулся. Мы видели, как он хочет играть. И он показал, что может эффективно играть рядом с Бруну Фернандешем.

Фернандеш, кстати, стал самым бьющим игроком на поле – пять попыток он исполнил и все крепче захватывает внезапную роль лидера-распределителя в атаке МЮ . Он в последних семи матчах команды забил четыре мяча и сделал три голевые передачи. У «Тоттенхэма» чаще других бил Сон Хын-Мин – четыре раза. В целом же «шпоры» пробили 10 раз, а МЮ – 12, в створ угодили только три попытки хозяев и шесть – гостей.