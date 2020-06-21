ЦСКА слишком легко уничтожить. Ганчаренко нужно уволить?

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21 июня 2020, 13:01

Не только Виктор Михайлович виноват, но «Соккер.ру» интересно ваше мнение о тренере «армейцев».

Тренер допустил предсказуемость

Вчера Ганчаренко стало плохо после матча, к прессе пошел Овчинников. Можно понять скачки давления, ведь качество футбола его подопечные, готовясь к «Зениту» месяцами, показали ужасное. ЦСКА стал открытой книгой?

Вы знаете, как «армейцы» побеждают – из десяти сразу семь успехов с разницей в один мяч. Разгромы «Ахмата» и «Урала» остаются единственными исключениями. А «Тамбов» пропустил два мяча, оставшись в меньшинстве, тоже не подвиг.

Также вы знаете, как обыгрывают ЦСКА , там всего несколько методов. Например, благодаря индивидуальному успеху, как удалось Соболеву в Самаре, или Жиго в дерби. Еще можно уничтожить Ганчаренко тактически – так сумел Карпин, причем дважды, и так получилось со второй попытки у Семака, хотя первый заход «Зенита» был провальным.

Еще ЦСКА огорчают соперники, которые умеют ждать – «Динамо» и «Арсенал». И незнакомых оппонентов боятся, «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош» обыгрывали москвичей именно в первых матчах, но теряли очки в ответных. Получается, что для каждого оппонента сам ЦСКА был понятным.

Не имеет значение место проведения игры – дома москвичи играют даже хуже, чем в гостях, не имеет значения уровень соперника. «Армейцы» всегда пытаются огрызаться, ведь «Ростову» забивали после провальных отрезков, с «Зенитом», если бы Чалов вчера вовремя отправил мяч в сетку, могли не победить, но сражаться до конца.

Но в целом не получается, поскольку что абсолютно точно можно сказать об этой команде – в ней нет чемпионской загадочности. Вот совсем нет, все слишком очевидно. Не всегда самый простой ответ правильный, но в этом случае другие не нужны. Ганчаренко не выжимает максимум, а раньше – выжимал, ведь отстают от прошлогоднего графика.

Футболисты тоже сильно виноваты

Вы знаете Акинфеева до мельчайшего жеста. В его возрасте вратарь уже не переучится, Игорь всегда будет пытаться угадать направление полета мяча и прыгать на долю секунды раньше, чем следует. Почему так поступает? Не доверяет защите, на что имеет полное право.

ЦСКА пропустил в пяти еврокубковых матчах, пропустил в двух из трех игр Кубка России, а в РПЛ с октября у команды всего два «сухаря». Вы знаете, что главная ударная сила – Марио Фернандес, а в матчах, где позволяет уровень соперника – Никола Влашич.

Фанаты в курсе, что Чалов скис и мажет, мажет и еще раз мажет, причем даже знаете, что проблема в голове – рассказал Ганчаренко. Очевидно, что ЦСКА ошибся, когда не нашел левого латераля – проседают, не имея второго крыла. Закономерно, что опорная зона стала проходным двором.

Ахметов и молодой, и не опорник изначально. А Бистрович и Бийол – сыроватые. Магнуссон, Васин или Набабкин, хотя с опытом, являются ведомыми игроками, поэтому нехватка реальных лидеров – Игнашевича, Василия Березуцкого, Вернблума, Еременко или Думбия, очень сказывается на ЦСКА .

Отсутствие опорных точек превращает некогда команду из Лиги чемпионов в коллектив уровня четвертого места в группе Лиги Европы. Это в лучшем случае, ведь теоретически и вылет из еврокубковой зоны не исключен, если конкуренты подсуетятся. ЦСКА как открытая книга.

Пандемия лишила главного козыря

Плюсом ЦСКА был прессинг, что создавал видимость игры первым номером. Но у молодости свои пороки. До паузы дрались, что сказывалось на командных цифрах, а теперь потеряли форму и «Зенит» их просто размазал по полю. Впрочем, похожие ужасные матчи от «армейцев» видели и против соперников, что куда скромнее.

Например, домашний первый тайм против «Ростова», когда подопечные Карпина унизили команду Ганчаренко. Выезд в Болгарию к «Лудогорцу» — вторая глава книги унижения. Книги о том, что пока ВЭБ отказывается платить деньги за появление в заявке таких людей, как Вагнер Лав – опытных вожаков, ЦСКА не светят реальные успехи.

Даже после унижения от «Зенита» остается шанс, что у этой команды есть будущее – не так плохи футболисты, как их готовность, ведь Чалов, Обляков, Дивеев – перспективные. Но тревожных для ЦСКА симптомов много. И самое страшное лично для Ганчаренко – его подопечные смотрелись морально хуже, чем юноши «Ростова».

Автор единственного гола в ворота «Сочи» после матча с пиццей в руках весело рассказывал о забитом мяче – парни получили удовольствие от дебюта, понимали разницу в готовности и опыте с «Сочи», морально не сломались, ощутили поддержку и поняли, что их считают героями за 15 сэйвов и 1 забитый, а не 10 пропущенных мячей.

ЦСКА же психологически никакой. Акинфеев вчера сделал фактически один сэйв. Атака «армейцев» нанесла 25 ударов по воротам «Зенита», но мазали – всего 4 точных попытки. Когда Карпов хватал соперника руками, или когда Сигурдссон забыл выйти на поле, то Ганчаренко рассказывали одну правду о его коллективе – незрелый.

ЦСКА теперь отличается от «Спартака»

Московские клубы – соседи по юности в РПЛ , оба могут найти приключения даже в победных матчах. И реагировать ЦСКА на пропущенные мячи очень сложно, поскольку скамейки нет. Нет форварда-джокера, нет злого опорника, нет человека с пасом про запас – Дзагоев вечно в лазарете.

Ганчаренко справедливо обвиняют, что не может настроить команду, но забывают о понятности и ограниченности ЦСКА , независимо от тренера. Они сырые и вряд ли могут играть лучше без точечного усиления опытными людьми. Но ставка на молодежь была нужна, чтобы разгрузить расходы и привлечь инвесторов.

Надеялись, что свежести хватит для борьбы за зону Лиги чемпионов, но надежды не оправдались. Были уверены, что «армейцы» смогут по старой привычке показать результат вопреки всему, а не получилось. А поскольку есть матчи, где Ганчаренко объективно проигрывает тренерские дуэли – получаете много поражений.

Семак невероятно хитро изменил тактику, интересно построил атаку и провел второй по крутости тренерский матч в карьере в «Зените» после домашней игры с «Бенфикой». Получилась игра на классе, ЦСКА физически и тактически не был готов, а поскольку морально тоже слабее, чем были в старом составе – могут летом сыграть хуже, чем «Спартак».

У Тедеско похожие проблемы, что у Ганчаренко, ему сложнее, но разница вырисовывается. Виктор Михайлович слишком серьезно подходит к работе. Пропал драйв, что был у него, когда готовил для Семака «Уфу». Пропал драйв, что позволял ЦСКА обыгрывать «Реал». И раньше не хватало стабильности, но ЦСКА был живым, как «Спартак» Тедеско.

Игроки недовольны методами Ганчаренко

Когда футболисты всем довольны, то они собраннее. Тут нет «слива», но есть ужасный настрой. Даже не вопрос тренерского уровня Ганчаренко – нормальный наставник, а вопрос совместимости коллектива и специалиста. Все чаще ЦСКА нужен подвиг и усилие над собой, чтобы завоевать хоть какую-то победу.

С усилием обыграли «Сочи» 2:3, минимально огорчили «Эспаньол». А в 2020 году у них пять матчей без побед, и если к моральной яме добавится функциональная пропасть – наставника придется уволить. Футболисты, конечно, тоже виноваты, и в составе перебор тех, кто не тянет сейчас.

Нынешние Чалов, Набабкин, Бистрович, Карпов и Васин должны сидеть на лавке команды, которой нужна путевка в ЛЧ . Вот только игроков скопом не заменить, а тренера – можно. Отставка Ганчаренко становится опцией от безысходности, ведь ВЭБ не даст денег на солидные точечные трансферы.

А вот безволие под его управлением уже влияет на перспективы заработать в Европе спасительные миллионы. ЦСКА всегда ставит на премиальные УЕФА или продажи, а сейчас даже молодые игроки упали в цене. Если будут такими плюшевыми, то нужна новая метла, как в «Наполи», где Гаттузо лучше Анчелотти.

ЦСКА стал невнимательным коллективом – «Зениту» дарили голы, тут Акинфеев прав в традиционных претензиях к обороне и полузащите, продолжат черную серию и окажется, что денег на новичков нет, что ЦСКА заперт в зоне Лиги Европы на годы. В лучшем случае!

О том, что у «армейцев» будут проблемы, говорили еще прошлым летом, но этот клуб построен на чудесных возвращениях. Ганчаренко пора научить своих подопечных концентрироваться в каждой игре, а не время от времени. Качество футбола ЦСКА удручало в целом цикле матчей сезона, как и моральная готовность.

За счет таланта и на эмоциях выдадут парочку ярких отрезков с середняками, это понятно. Но вспомните начало разбора – речь о тех, кто давно перестал побеждать в два и более мяча. То есть не хватает класса, а когда пауза уничтожила преимущество – готовность высоко интенсивно прессинговать, то продолжилась серия без побед.

Если говорить о РПЛ , то без побед шесть матчей, с декабря. ЦСКА останется смысл верить в Ганчаренко, как верили в Слуцкого после жестких провалов, только если ВЭБ готов дать денег на усиление и окажется, что дело строго в составе. А если средств не будет, то у Гинера один способ оживить коллектив – поменять наставника.