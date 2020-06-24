Где оступятся «Реал» и «Барселона»? Сравниваем календари двух претендентов на титул

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24 июня 2020, 16:11

«Соккер.ру» вычисляет испанского чемпиона календарным методом.

Во вторник вечером у «Барселоны» были все шансы завершить второй кряду матч в Ла Лиге нулевой ничьей, но вышедший на замену Иван Ракитич подтолкнул каталонцев к минимальной победе над «Атлетиком» в родных стенах. «Барса» снова выше «Реала» в турнирной таблице, но у «сливочных» матч в запасе, который они проведут сегодня вечером против «Мальорки», что еще не побеждала после перезапуска сезона. Поговорим о сыгранных и предстоящих матчах претендентов на испанский титул.

28 тур. «Барселона» — «Реал» — 3:3 (61:59)

Матчи: «Мальорка» — «Барселона» — 0:4; «Реал» — «Эйбар» — 3:1.

В первом туре после долгой паузы «Барселона» уверенно разобралась с «Мальоркой» на выезде, а «Реал» сделал результат в матче против «Эйбара» в первом тайме, а во второй половине футболисты так безбожно валяли дурака, что Зинедину Зидану пришлось после игры делать им внушение на повышенных тонах.

29 тур. «Барселона» — «Реал» — 3:3 (64:62)

Матчи: «Барселона» — «Леганес» — 2:0; «Реал» — «Валенсия» — 3:0.

Каталонцы сломили сопротивление отчаянно упиравшегося на «Камп Ноу» «Леганеса», а «Реал» после равного первого тайма разбил «Валенсию» в пух и прах на «Альфредо Ди Стефано».

30 тур. «Барселона» — «Реал» — 1:3 (65:65)

Матчи: «Севилья» — «Барселона» — 0:0; «Реал Сосьедад» — «Реал» — 1:2.

В 30-м туре гранды проводили матчи с заведомо высоким риском потери очков. «Барселона» играла первой и допустила осечку на «Рамон Санчес Писхуан», где поделила очки с «Севильей». «Реал», который сам потерял лидерство в сердце Андалусии после поражения от «Бетиса», поделился этим сомнительным опытом с «Барселоной». Гостевая победа над «Сосьедадом» позволила «сливочным» сравняться с каталонцами по очкам и выйти на первое место по дополнительным показателям.

31 тур. «Барселона» — «Реал» — 3:? (68:65). Прогноз: 3:3 (68:68)

Матчи: «Барселона» — «Атлетик» — 1:0; «Реал» — «Мальорка» — 24 июня.

Календарь составлен таким образом, что «Реал» остался в шкуре догоняющего, хотя и остается потенциальным лидером. «Барселона» не без труда обыграла «Атлетик» и вновь вырвалась вперед на 3 очка. Из позитива для каталонцев стоит отметить отсутствие пропущенных мячей в четырех матчах после рестарта Ла Лиги. Почти не сомневаемся, что в этом туре «Реал» ответит «Барсе» победой, ведь играть дома против «Мальорки», которая идет на восемнадцатом месте, а поражение в первом круге от островитян только сделает команду Зидана злее.

32 тур. «Барселона» — «Реал» — ?:?. Прогноз: 1:3 (69:71)

Матчи: «Сельта» — «Барселона» — 27 июня; «Эспаньол» — «Реал» — 28 июня.

«Эспаньол» — один из любимых соперников «Реала» в Испании, второй каталонский клуб регулярно проигрывает «Мадриду» — 13 поражений в последних 14 официальных матчах. В этом туре «сливочные» почти наверняка возьмут 3 очка, а вот насчет «Барселоны» не настолько уверен. Во-первых, «Сельта» демонстрирует солидную форму, во-вторых, у каталонцев ни одной победы в пяти последних матчах на «Балаидосе» (2 ничьих, 3 поражения). Федор Смолов и Ко уже отобрали очки у «Реала», теперь могут выровнять свое влияние на чемпионскую гонку домашней ничьей с «Барсой».

33 тур. «Барселона» — «Реал» — ?:?. Прогноз: 3:3 (72:74)

Матчи: «Барселона» — «Атлетико» — 30 июня; «Реал» — «Хетафе» — 2 июля.

У «Реала» серия из девяти домашних побед над «Хетафе», и пусть они были одержаны на «Сантьяго Бернабеу», в десятый раз «сливочные» выиграют на «Альфредо Ди Стефано». У «Барселоны» с «Атлетико» тоже очень приятная статистика в Примере: нет поражений с 2010 года. Диего Симеоне обижал каталонцев в Лиге чемпионов, но не во внутреннем чемпионате. «Матрасники» уверенно возобновили сезон, взобрались на третью строчку, а прогноз на их матч против «Барселоны» колеблется между «будет ничья» и «Месси сотворит волшебство». Учитывая, как «Атлетико» часто не везет в матчах против «Барсы», поставлю на победу Лео.

34 тур. «Барселона» — «Реал» — ?:?. Прогноз: 1:1 (73:75)

Матчи: «Вильярреал» — «Барселона» — 5 июля*; «Атлетик» — «Реал» — 5 июля*.

Как по мне, определяющий тур в борьбе за чемпионство. «Вильярреал» в двух из трех последних домашних матчах отбирал очки у «Барсы», а в прошлом сезоне команды сыграли 4:4 в доке «Желтой подводной лодки», причем обе команды по ходу матча отыгрывали гандикап соперника в два мяча. Для «Реала» выезд в Бильбао — традиционно один из тяжелейших, статистика такая же: две ничьи в последних трех гостевых матчах против «Атлетика». Если «Реал» выиграет, а «Барселона» оступится в 34-м туре, то на мадридцев можно будет вешать корону, но есть мнение, что здесь оступятся синхронно. Кто-то может и проиграть.

*точное расписание Ла Лиги после 33-го тура появится позднее. В этом туре и следующих даты ориентировочные.

35 тур. «Барселона» — «Реал» — ?:?. Прогноз: 3:3 (76:78)

Матчи: «Барселона» — «Эспаньол» — 8 июля; «Реал» — «Алавес» — 8 июля.

После тяжелых выездов в Кастельон и Бильбао претенденты на чемпионство должны одержать по дежурной победе в домашних матчах.

36 тур. «Барселона» — «Реал» — ?:?. Прогноз: 3:3 (79:81)

Матчи: «Вальядолид» — «Барселона» — 12 июля; «Гранада» — «Реал» — 12 июля.

Интересно, за кого болеет Роналдо в чемпионской гонке? Феномен в своей карьере поиграл и за «Барсу», и за «Реал», но в концовке сезона клуб бразильца «Вальядолид» может поставить подножку только каталонцам. Впрочем, здесь ставлю на победу фаворита, как и в матче «Гранада» — «Реал».

37 тур. «Барселона» — «Реал» — ?:?. Прогноз: 3:1 (82:82)

Матчи: «Барселона» — «Осасуна» — 15 июля; «Реал» — «Вильярреал» — 15 июля.

Если к предпоследнему туру «Реал» будет лидировать, как в нашем прогнозе, а отрыв от «Барсы» будет минимальным, то наступит последняя потенциально поворотная точка в чемпионской гонке. «Вильярреал» — та команда, которая может «пощипать» грандов, тем более что «подводники» наверняка будут бороться за еврокубки до последнего тура. Другое дело, что «Барселоне» при двухочковом отставании не хватит ничьей «Реала», ведь при равенстве очков чемпионом станет «Мадрид». «Осасуну» каталонцы, конечно, обыграют, а вот чего добьется «Вильярреал»? Возможно, ничьей.

38 тур. «Барселона» — «Реал» — ?:?. Прогноз: 3:3 (85:85)

Матчи: «Алавес» — «Барселона» — 19 июля; «Леганес» — «Реал» — 19 июля.

В последнем туре не жду сюрпризов от «Алавеса» и «Леганеса» — оба «еса» проиграют, но для болельщиков «Барсы» и «Реала» это все равно будут матчи с потными ладошками, ведь в заочном споре решится судьба первого места. Есть ощущение, что чемпион Испании определится только после матчей заключительного тура, которые будут сыграны в одно время. Как бы это банально ни звучало, но сейчас для претендентов каждое очко на вес золота. Вряд ли у них будет много осечек, однако и «Реал» еще ошибется, да и «Барселона» вряд ли в последний раз в сезоне потеряла очки на «Рамон Санчес Писхуан». Захватывающее противостояние!