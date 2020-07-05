Мощнее, чем Хаверц. Идеальный новичок для «Ливерпуля»

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вчера, 16:00

В «Ливерпуле» должны объединить силы, ведь «Соккер.ру» уверен, что Тьяго подходит футбольной банде Клоппа.

Нечасто сам футболист открыто инициирует трансфер в конкретный клуб, причем сообщает об этом всем сторонам будущих переговоров. Поэтому получаем официальные комментарии. Например, вот что сказал Карл-Хайнц Румменигге, председатель правления «Баварии»:

У нас пока не было контактов с «Ливерпулем». Но если Тьяго хочет туда перейти, придется вести переговоры. Похоже, что ближе к концу карьеры он хочет попробовать что-то новое. Мы не хотим, чтобы Алькантара ушёл бесплатно. В этом я уверен.

Поскольку контракт Тьяго с «Баварией» рассчитан до лета 2021 года, то единственный шанс получить неплохие деньги за испанца – прощаться прямо сейчас. Поскольку сам Румменигге назвал клуб, где испанец себя видит, в будущем услышим мнение англичан и Клоппа. Впрочем, Юрген является фанатом футбольных талантов Алькантары, поскольку даже в «Ливерпуле» о нем не раз говорил.

Выделял умения испанца играть глубокого плеймейкера, хвалил Тьяго за то, как он прибавил в защите. А пару лет назад заявил, что когда работал в Германии, то Алькантара был одним из футболистов, которые вдохновляли тренера в Бундеслиге. Неудивительно, ведь у хавбека 9 чемпионских званий в «Барселоне» и «Баварии» (учитываем сезоны, когда часто выходил на поле, ведь в юности взял еще 2 трофея, будучи запасным).

«Ливерпулю» нужно забирать Алькантару уже потому, что человек знает, чего хочет. Испанец мог спокойно играть за «Баварию» дальше – это вечные чемпионы Германии, в основе ему место заготовлено, рядом с Киммихом хавбек смотрелся. Но воспитанник «Барселоны» хочет в 29 лет попробовать свои силы еще и в АПЛ . Понятное желание, ведь лига интересная, а «Ливерпуль» — ее чемпион.

Тут как с Хаби Алонсо, который после «красных» ушел в «Реал» — тоже был зрелым мастером, и стал одним из тех, кто помог Анчелотти в итоге выиграть для «Мадрида» долгожданный кубок чемпионов. Алькантара выигрывал в турнире в юности – был запасным «Барселоны», будет среди фаворитов в плей-офф этого сезона с «Баварией», а дальше хочет оказаться в Англии и представлять тамошнего чемпиона – «Ливерпуль».

Какие у испанца козыри в игре?

Одна из причин, почему Алькантара хочет в «Ливерпуль» — его тактически зажали в «Баварии». Раньше у него было по 0.16-0.20 xA за полный матч, а в этом сезоне, когда Мюллер и Киммих собирают ассисты – всего 0.06. Также испанца заставили выполнять черновую работу – по отборам он второй в команде после Альфонсо Дэвиса, по перехватам – первый.

Одним словом, парень, который косплеил Хави, стал теперь если не Бускетсом, то Хаби Алонсо. Для Клоппа это важно, получает цепкого хавбека, а не просто мастера передач. Но даже в «Баварии», чьи соперники садятся низко, заставляя чаще всех оказываться с мячом центральных беков, Тьяго стал третьим после Алабы и Киммиха по количеству передач за игру. Про точность паса можно не начинать – 90.5 %.

Также для «Ливерпуля» важно, что Алькантара – мастер длинных пасов. Поперечные передачи Трента и Робертсона стали частью стиля «красных», но хавбеки не такие тонкие в обращении с мячом. У Вейналдума, Хендерсона и Фабиньо нет крутых длинных пасов, у них суммарно 8.8 таких передач за игру, а у одного испанца – 6.2. А быстро проходить центр поля важно. Также у голландца, бразильца и англичанина не то вовлечение в игру. Тьяго катает мяч, такой парень разнообразит игру «Ливерпуля».

Тьяго подойдет лучше, чем Хаверц?

В «Баварии» выразили надежду, что Кай дождется приглашения из Мюнхена через год. Сейчас у чемпионов нет денег на трансфер хавбека «Байера», так что его может перехватить «Челси». Но у Лэмпарда есть Пулишич и Маунт, поэтому не факт, что к Зиешу и Вернеру добавят еще одного новичка за солидные деньги. Впрочем, Чех и Грановская – убедительная парочка, могут уговорить Кая.

Но вот «Ливерпулю» такой хавбек вряд ли нужен. Приглашение Вернера было бы логичным – Тимо может играть в атаке, где Фирмино всем хорош, кроме общего количества голов, бразилец явно не второй Левандовски и даже не Обамеянг, если начинаем считать голы, а не общую пользу. Клопп понимает, что такие соперники, как «Манчестер Сити», обязательно изучат старые ходы «красных» и предложат сложные задачи.

Покупать Хаверца просто потому, что он великолепен – опасно. У «Ливерпуля» нет места для парня между линиями атаки и центра поля, поэтому слухи о возвращении Коутиньо тоже не кажутся логичными. Вейналдум играет иначе, и если его менять в основе, то не на еще одного Окслейд-Чемберлена, а на человека, который и мяч отнимает лучше, чем Хаверц, и не требует столько внимания у чужих ворот. Поэтому Тьяго подходит лучше, играя глубже.

Алькантара усилит основу «Ливерпуля»?

У Тьяго амплуа, представителей которого нет в «Ливерпуле» – Вейналдум, Милнер, Окслейд-Чемберлен и Хендерсон не играют в стиле Алькантары. Это человек с невероятной культурой паса, добавит команде Клоппа уверенности при игре первым номером и элегантности. Кроме того, вспомните времена с Коутиньо.

Человек между линиями с креном на левый фланг хорошо смотрелся. А поскольку в этом сезоне Алькантара часто играл так, чтобы Киммих мог не просто много бегать, но и создавать моменты – Тьяго прибавил в защите, то «красные» не рискуют получить игрока, который хорош с мячом, но плох в прессинге.

И поскольку в «Баварии» обращали внимание, что Алькантара потерял мотивацию – как Мюллер до этого, то трансфер – правильный шаг для всех. Тьяго в «Ливерпуле» будет проще найти себя, поскольку ему станет интересно зарубиться с МС в АПЛ , где парни его формата приживались, причем в разных клубах.

Тот же Моутиньо поздно приехал, не за чемпионов играет, а смотрится классно. Конечно, пострадает один из хавбеков Клоппа — Вейналдум, реже будет на поле, но это не проблемы испанца. Полузащитники «Баварии» очень сильные, причем Алькантара скорее как Кроос, чем как Швайнштайгер.

Тьяго рвется именно в «Ливерпуль», ведь видит, что может занять там основную позицию. В «Баварии» Левандовски, Мюллер и Киммих важнее по структуре игры, но не потому, что Алькантара – плохой футболист. Просто у мюнхенцев даже Кроссу было тесно, у вечного чемпиона Германии – своя специфика.

И хотя видим необычный сценарий попаданий в новый клуб – сам футболист выбрал команду еще до официальных переговоров, как можно отказаться от такого хавбека? Клопп хвалил Тьяго задолго до того, как трансфер стал реальным. И непросто найти доступного по цене хавбека, который подходит лучше.

Конечно, если бы Де Брюйне ушел из «Манчестер Сити» в «Ливерпуль» за 35 млн евро, то полузащита «красных» усилилась еще круче, чем в случае с приходом Алькантары. Но Кевин не пойдет к врагам, а если уедет, то в «Реал» или «Ювентус», а вот Тьяго сам просится в состав чемпионов Англии.

Алькантара был крутым, потом немножко сбавил – похоже, надоели легкие победы в Бундеслиге. И не со всеми тренерами «Баварии» ладил. Но сейчас снова стал чемпионом, набрал нормальную форму, и возраст не может испугать новый клуб – у «Ливерпуля» состав из опытных ребят, испанец полностью подходит.

На удивление умный вариант для всех сторон, ведь «Бавария» сможет перестроиться, сделав акцент на того же Горецку, а Клоппу за небольшие для рынка деньги достанется состоявшийся мастер, которому будет проще адаптироваться в коллективе и на поле, чем тому же Адаме Траоре – на флангах ведь Салах и Мане.