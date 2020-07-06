Антисборная 26-го тура: парад капитанов в защите и красно-белые ходоки

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вчера, 18:15

«Соккер.ру» собрал воедино антигероев прошедшего тура РПЛ , укомплектовав оборону капитанами «Краснодара», «Спартака» и «Арсенала».

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

В 26-м туре среди вратарей не было явного неудачника, хотя были пропустившие помногу: Сафонов и Городов — по четыре мяча, Максименко — три. Впрочем, во всех случаях собак стоит скорее вешать на нерадивых защитников, голкиперы не выручали, но и не допускали грубых ошибок. Нужно выбрать кого-то одного, и это будет Матвей, не сумевший разрушить эффективность атак «Зенита»: страж ворота «Краснодара» справился только с одним из пяти ударов в створ своих ворот, в то время как его коллега-оппонент Андрей Лунев сделал разницу, отразив свой пенальти.

Защитники

Кирилл Комбаров («Арсенал»)

Капитан «Арсенала» не появлялся на поле с марта, но после ухода Черевченко с тренерского мостика сразу попал в стартовый состав, вот только отыграл в матче с «Динамо» всего лишь 35 минут: этого хватило, чтобы получить две желтых карточки за очевидные фолы. Кирилл подвел команду и оставил партнеров на две трети матча в меньшинстве, и хотя «оружейники» сыграли за себя и за того капитана, избавив Комбарова от мук совести, мы опытного игрока обвиняем в безрассудстве и берем в антисборную. Мог быть на этом месте и другой правый защитник из матча на «ВТБ Арене»: Григорий Морозов привез гол и продолжил ошибаться, в результате чего был заменен уже в перерыве.

Андрей Семенов («Ахмат») — беспечность тура

«Ахмат» проиграл матч за четыре минуты второго тайма, во время которых пропустил три мяча, а точку в разгроме поставил Андрей Семенов, срезавший мяч в собственные ворота в концовке. Защитник сборной России после часа игры как будто бросил играть: движения стали вальяжными, концентрация на нуле. Семенов так или иначе поучаствовал во всех результативных атаках ЦСКА . Попал бы в символическую сборную, если бы играл за ЦСКА .

Александр Мартынович («Краснодар»)

У капитана «Краснодара» есть такое свойство: когда все идет хорошо, он очень собранный и эффективный, но стоит на оборонительном кафтане появиться пятнам, и Мартынович теряет хватку — как перфекционист, который по независящим от него причинам уже не сможет сделать что-то идеально. Газинский своей ранней ошибкой задал настроение игре и Мартыновичу, который поплыл по течению и даже не пытался избавить защиту «Краснодара» от регулярных вспышек паники.

Георгий Джикия («Спартак»)

Георгия уже обвиняют в отсутствии лидерских качеств и прочем, и прочем — как не спросить с капитана «Спартака», когда команда не в первый раз в сезоне рассыпалась, но мы пока обойдемся без таких далеко идущих выводов, а наградим Джикию за дикую ошибку в эпизоде с первым голом «Тамбова». Защитник стремглав рванул к своим воротам, позабыв обо всем, чем создал для соперника глубину атаки. И «Тамбов» наказал. Наверное, Джикия и сам толком не сможет объяснить это свое «затмение».

Владимир Полуяхтов («Крылья Советов»)

Слева в защите мог сыграть и Айртон, начавший голевую атаку «Тамбова» неподготовленным ударом, но отметим назидательное удаление Полуяхтова уже в середине первого тайма с «Ростовом». Защитник «Крылышек» не хотел ломать ногу Дмитрию Чистякову, но каждый футболист должен помнить, что он не один на поле. Страшный эпизод. Здоровья пострадавшему!

Полузащитники

Юрий Газинский («Краснодар») — ошибка тура

Опытнейший футболист решил, что «Зенит» «Краснодару» не соперник и решил в самом дебюте матча дать гостям фору, чтобы интереснее было играть. А если серьезно, то Газинский уже на пятой минуте совершил недопустимую, необъяснимую и непростительную ошибку, которую в дальнейшем искупить не сумел.

Наиль Умяров («Спартак»)

В «Спартаке» доверяют молодежи, вот и Наиль Умяров получил еще один полноценный шанс, но полузащитник сдался без борьбы: 11 точных передач за 65 минут для игрока центра поля — это нечто. Рядом действовал Крал, которому можно предъявить за проигранную борьбу Грицаенко в своей штрафной, когда счет стал 2:2, но чех отдал в пять раз больше передач и постоянно был в игре, в то время как Умяров — нет.

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

То же самое можно сказать о Бакаеве. Нет хуже ситуации, когда потенциальный лидер и самый креативный футболист команды играет настолько ниже своих возможностей: от Зелимхана каждый раз ждут каких-то откровений, неожиданных ходов, но он только ошибается и нервничает, нервничает и ошибается. И пусть не вводит в заблуждение гол с пенальти — Бакаев провел ужасный матч для футболиста его амплуа и задач. Хотя 12 точных передач после 6 в дерби с ЦСКА — это, конечно, невероятный прогресс!

Нападающие

Деян Радонич («Крылья Советов»)

В матче «Крылья Советов» — «Ростов» форварды соревновались в бесполезности. Радонич не нанес ни одного удара по воротам Песьякова и отдал 4 точных передачи из 10. Талалаев убрал Деяна с поля на 53-й минуте, отчаявшись дождаться от автора гола в ворота «Локомотива» в предыдущем туре сколь-нибудь полезных действий.

Данила Прошляков («Ростов») — бесполезность тура

Впрочем, превзойти в бесполезности Прошлякова Радонич все равно не сумел. Молодежь пока подводит «Ростов»: этот же Прошляков получил красную карточку в игре с «Арсеналом» за неполный тайм, в Самаре удалился уже Ведерников, а Данила вышел в стартовом составе из-за неготовности Шомуродова. Парню 20 лет, ему прочили большое будущее во время результативных выступлений за молодежку «Спартака», но он демонстрирует абсолютную неготовность к уровню РПЛ . Только вдумайтесь: за 70 минут у Прошлякова 0 ударов и 1 точный пас из 8 (13%). Это вообще законно?

Тренер

Игорь Шалимов («Ахмат»)