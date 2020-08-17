Хороший пример для Джордана. Ларссон примеряет роль Промеса в «Спартаке»

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17 августа 2020, 17:38

Шведский форвард забил в третьем матче подряд, а «Соккер.ру» обращает внимание, как вырос сын Хенрика за прошедший год.

Год назад Джордан Ларссон перебрался в «Спартак» из «Норрчепинга» за 4 миллиона евро и с первых дней в Москве попал под мощный пресс критики. Есть у нашего брата такое свойство — высказывать категоричные суждения на основании минимума полезной информации. Швед действительно не слишком комфортно чувствовал себя на правом фланге атаки, куда его упорно засовывал Олег Кононов, а экспертов не впечатлил даже гол в ворота «Крылья Советов» уже в третьем матче за «Спартак». Наверное, самое памятное высказывание в первые недели Джордана в России позволил себе Андрей Тихонов:

Смотрел, как играет Ларссон. Если бы у тех людей, кто привозил его, была совесть, они бы его уже забрали и продали, пока есть такая возможность. Ни одной передачи вперед не увидел. Либо назад, либо поперек.

Год спустя эксперты всех мастей согласны, что трансфер Ларссона не стал провальным. И это мягко говоря. У Джордана 12 голов и 4 «ассиста» в 32 матчах «Спартака» — весьма солидная статистика, учитывая, как лихорадило «красно-белых» на протяжении всего прошлого сезона, и помня о потраченном времени на поиски подходящей для Ларссона роли. Более показательно, что при Доменико Тедеско у шведского форварда 10 голов и 4 результативные передачи в 24 матчах. Статистика лишь подтверждает развитие молодого футболиста, который постоянно повышает свою значимость и на поле, и в раздевалке.

Джордан Ларссон как преемник Квинси Промеса

Вне всяких сомнений, самый любимый и самый родной для болельщиков спартаковский легионер последних лет — Квинси Промес. Голландец не только отлично играл, он был неравнодушен и искренне полюбил «Спартак» и не стеснялся выражать это чувство в публичном пространстве. Да и до сих пор не забывает «Спартак».

Феномен Промеса в его обаятельности, открытости и, безусловно, яркой игре. Квинси играл чертовски хорошо даже в тех сезонах, когда «Спартак» был шестым. Над ним все смеялись, когда он из середины таблицы обещал, что не уедет из Москвы, пока не порадует красно-белую торсиду чемпионством, но в итоге голландец свое слово сдержал и ушел из «Спартака» с высоко поднятой головой и по-прежнему любимым. Не многим это удавалось. Вспомните, как уходили в разное время успешные Веллитон и Мовсисян, Плетикоса и Йиранек, Ари и Попов, Фернандо и Боккетти.

На протяжении пары лет после ухода Квинси Промеса трон любимого легионера оставался свободным, потом к нему стал приближаться Самуэль Жиго со своим громогласным «Ауф!», а теперь и Джордан Ларссон претендует на особый уголок в сердце спартаковских фанатов. Символично, что именно эти двое после победного матча с «Ахматом» пошли к трибуне и вырядились гладиаторами. Такие маленькие, казалось бы, эпизоды способствуют установлению эмоциональной связи с болельщиками, которые хотят видеть в своих кумирах не только футболистов-роботов, но и живых людей.

Джордан, не сворачивай!

Жиго — брутальный мужчина и лидер обороны, несмотря на отсутствие Джикии, но с Промесом корректнее сравнивать Ларссона. Как минимум, потому что оба игроки атаки. Квинси приехал в Россию малоизвестным игроком из Нидерландов, причем за гораздо более внушительную сумму, чем потратили на Джордана, которого более или менее знали хотя бы потому, что он сын своего знаменитого отца. Стартовые позиции примерно одинаковы, а дальше нужно смотреть на желание прогрессировать в «Спартаке», в РПЛ и в России.

Квинси просто играл в футбол, словно не замечая окружающую его разруху в команде — вспомните первый сезон голландца в России, когда тренером был Якин, а в стартовом составе «Спартака» выходили Давыдов и Кротов. Ларссон делал то же самое в прошлой кампании, жил по индейскому принципу: делай, что должен, и будь что будет. Футбол отблагодарил шведа за правильное отношение дублями в ворота «Локомотива» и «Ростова», победным ударом в кубковом дерби с ЦСКА .

Хенрик Ларссон известен в футбольных кругах как исключительный профессионал, с которым приятно иметь дело тренерам, партнерам, персоналу команды. Экс-форвард «Барселоны» и МЮ и сыну привил правильное отношение к работе и людям, которые помогают делать ее хорошо. У Джордана нет ни капли снобизма, который свойственен многим россиянам в его возрасте. Этот парень крепко стоит на ногах и исключительно позитивен внутри коллектива, в то время как спортивную злость приберегает на игры.

Пожалуй, Квинси был более экспрессивным, Джордан более спокойный парень, но это не значит, что он меньше хочет побеждать. Как и Промес, он ставит перед собой высокие цели, говорит, что хочет выиграть чемпионат, мечтает о голе, который принесет титул. «Спартак» — большая махина, чтобы разогнать его и доехать до первого места, должно сойтись немало счастливых звезд, но один конкретный винтик этого механизма — Джордан Ларссон, все делает правильно. Играет, забивает, прогрессирует и объединяет «Спартак».

В разношерстной по составу команде всегда требуется связующее звено, человек, который свяжет россиян и легионеров, создаст ощущение единства. Квинси Промес был крут еще и этим искусством: голландец сделал огромный вклад в чемпионство «Спартака» на футбольном поле и сыграл важнейшую роль в становлении коллектива. Ларссон тоже находит общий язык и с россиянами, и с легионерами, наравне с Жиго он выстраивает мостик, по которому внутренние группировки могут ходить друг к другу в гости и чувствовать себя частью чего-то целого.