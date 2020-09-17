ГлавнаяБлогиДно пробито

Наигрались. «Динамо» в еврокубках провело 95 минут

вчера, 23:30
00:00 / 00:00

Возвращение «Динамо» в еврокубки длилось 95 минут. Москвичи «сгорели» в Тбилиси от местного «Локомотиви». «Соккер.ру» — о завершившемся пути динамовцев.

Сокращение всех квалификационных матчей в еврокубках до одной игры вместо формата «первая – ответная» накладывает свой отпечаток. Матчи стали более драматичными, на кону стоит большее. Вот сейчас бы проиграло «Динамо» тбилисскому «Локомотиви», и никто особо сокрушаться не стал бы, потому как забили на выезде, уступили со счетом 1:2 – это самый удобный, если так можно сказать, счет для проигравшего в первом выездном матче двухраундового противостояния.

Но для «Динамо» этого второго раунда не будет. Это формат «быстрой смерти», когда все на кону в одном матче. И не следует пенять на то, что матч проводился на выезде. В формате, когда вместо толп фанатов футбол смотрят сотрудники стадиона, клуба, тренерские штабы и запасные, не слишком важно, дома ты играешь или в гостях. Это надо быть слишком нежными, чтобы уже и в этом случае кивать на подобный формат.

Нужно просто выходить и побеждать, даже если речь идет о разминке. Порой матч напоминал по своему антуражу именно разминочный: камерная обстановка, невысокие скорости, выкрики футболистов, которые хорошо слышны по всему полю, тренерские указания, тоже слышные повсюду. Трудно заставить себя думать, что на кону очень важное дело – сохранение места в Лиге Европы, продвижение в следующий раунд.

Динамовцы так долго к этому шли, так упорно, с таким трудом, так радовались, когда зацепились за место в Лиге Европы по итогам прошлого сезона, обсуждали форматы, расклады, были вовлечены в это волнительное и щекочущее обсуждение будущего в еврокубках. И все это ради чего? Ради одной поездки в Тбилиси, ради 95 минут игры, не самой качественной и не самой славной.

Сейчас можно сколько угодно говорить о невезении, о том, что вратарь «Локомотиви» Георгий Мамардашвили словил кураж и поймал почти все, что летело в его ворота и рядом с ними. Но что толку с этих рассуждений? Счет – он на табло. И виноваты в этом сами футболисты «Динамо», а не некий волшебник за воротами «Локомотива», который сдвигал штанги и опускал перекладину после ударов московских футболистов.

Никто не будет вглядываться в сценарий этого матча, в его сюжетные повороты. Для большинства результат матча будет выглядеть строчкой в новостной сводке: «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиви». И скорее на глаза попадется не статистика по матчу, которая как бы целиком в пользу динамовцев, а тот факт, что эта победа стала для «Локомотиви» четвертой в его истории в еврокубках. Четвертая за всю историю команды!

Начали свой славный поход тбилисцы в сезоне-1999/00, когда обыграли «Линфилд» (1:0), потом в сезоне-2005/06 одолели «Бананц» (3:2) из Армении. По победе раз в шесть лет. Потом, правда, лет на 15 притаились. Но зато в этом сезоне сразу удвоили свою победную статистику. Потому что в первом раунде Лиги Европы была обыграна «Университатя» (2:1) из Румынии. И вот теперь «Динамо» пополнило этот список редких жертв тбилисцев. Не выдержали даже те, кто в принципе не слишком к «Динамо» имеет отношение. Например, экс-директор «Локомотиви» Илья Геркус, который написал в Твиттере:

Увольнять за такое надо сразу. Все. Вылетели от полулюбительской команды. Так нельзя, так нельзя. Зачем так???

Пусть болельщики и руководство «Динамо» решают, что нужно делать с командой и тренерами после такой игры. Те наверняка будут говорить о невезении. Давайте посмотрим, к каким цифрам они будут апеллировать. По ударам по воротам очевидное преимущество динамовцев – 15 против 9. Но по ударам в створ примерное равенство: 6:5 в пользу «Динамо».

И Антону Шунину тоже приходилось спасать команду после неприятных эпизодов у ворот. К тому же москвичи слишком наплевательски отнеслись к сопернику, что тоже напомнило разминочный матч. Недооценка со стороны зрителей, болельщиков и сторонних наблюдателей понятна. Но футболистам непростительно так относиться к своей работе. Именно нехватка концентрации чаще всего приводит к неточным ударам, смазанным завершениям комбинаций.

А главное – к провалам в обороне. Которые привели к голам. Страшно и стыдно было смотреть, как Габадзе легко ушел на фланге атаки от Морозова, вышедшего в перерыве вместо Скопинцева и располагавшего большей свежестью. Прострел с фланга Григория не смог толком прервать Шунин, и Сихарулидзе расстреливал ворота. Вопрос и к тем, кто сопровождал Ираклия, к центральным защитникам «Динамо». Впрочем, через 20 минут к ним появились новые вопросы.

Потому что при еще большем попустительстве ровно по центру случился удар Шонии, который Шунин снова отбил неудачно – снова на добивании первым оказался игрок «Локомотиви», на сей раз Гавашелишвили. Недоработка на каждом шагу, в каждом эпизоде, которые в итоге стали критическими. Если момент с первым голом случился от недоработки и тяжеловесности Морозова, то момент со вторым голом начался с проигранного в центре поля единоборства Каборе тому же Шонии. Шарль при этом остался на месте и стал жаловаться судье, что против него опасно сыграли. А надо бы дорабатывать эпизод. Сколько раз говорят подобное после таких вот голов. Но всегда после, пока не клюнет. А теперь уже и поздно.

Вспышка в конце матча не принесет болельщикам никакого удовлетворения, запоздалая демонстрация старательности не вернет «Динамо» в еврокубки. Поезд ушел, путевку увез с собой «Локомотиви». А «Динамо» вряд ли даже запомнит, что это было, и не вспомнит, каковы ощущения от игры в еврокубках.

Ловчев: «С таким составом „Динамо“ не спасут ни Клопп, ни Гвардиола»
Сегодня, 17:25 Комментарии16
Смолов рассказал, из-за чего к футболистам проявляют негативное отношение
Сегодня, 17:14 Комментарии20
Эльвин Керимов: «„Рубин“ может бороться за зону Лиги Европы»
Сегодня, 16:17 Комментарии4
Глушаков прокомментировал слухи о переговорах со «Спартаком»
Сегодня, 15:58 Комментарии12
Силкин: «Результат „Динамо“ — следствие безграмотной клубной политики»
Сегодня, 15:50 Комментарии8
Уткин: «Тедеско сильнее Ганчаренко и вообще всех в чемпионате России»
Сегодня, 15:30 Комментарии32
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:50
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 16:21, ред.
    Зато звезды к гербу приделывать не забываем

    Мастерство - ничто, понты - всё
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    сегодня в 16:20
      Roger Young
      Roger Young
      сегодня в 16:13
      Другого и не ожидал.

      Динамо по блату вытащили за уши в зону Лиги Европы, когда по игре команда заслужила 13 место. Чему удивляться?

      Играли две команды равных весовых категорий мастерства, но выиграла более мотивированная.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      сегодня в 14:20
      Но Зенит хоть дальше прошёл, а Динамо как Спартак даже отбор со слабыми соперниками не могут. Чуешь разницу?
      drive45
      drive45
      сегодня в 14:01, ред.
      Осталось только два вопроса.
      1.Кто ответит почему так сыграла команда?
      2.Когда наши команды научатся играть в футбол?
      Gloomy59
      Gloomy59
      сегодня в 13:56
      И так, за неделю до матча на ТВ пестрела реклама, "что Динамо входит в евросезон" и пр. и т.д.
      Руководство покупает игроков и РЕЗУЛЬТАТ: ДИНАМО В Ж........Е!!!!!
      СЛЕДУЮЩИЙ КТО?
      Stormtrooper-26
      Stormtrooper-26 ответ виктор бочарников (раскрыть)
      сегодня в 11:45
      Отмена лимита + урезание зарплат = поднятие качества футбольных клубов
      STVA 1
      STVA 1 ответ виктор бочарников (раскрыть)
      сегодня в 11:17
      Да вы что!!Какой запрет на легов!Тогда агенты раздуют такие зрЯплаты , что даже Газпром не потянет! Ведь сейчас платят больше чем в средних клубах той же Ла Лиги , а будет ....(
      Лиапор
      Лиапор ответ виктор бочарников (раскрыть)
      сегодня в 10:28
      И радикально урезать зарплату всем нашим футболёрам! Платить среднюю зарплату по стране!
      Artem Grishenkov
      Artem Grishenkov ответ виктор бочарников (раскрыть)
      сегодня в 10:19
      Полная отмена лимита. Чтобы комличенки всякие только во дворе играли.
      виктор бочарников
      виктор бочарников
      сегодня в 09:52
      Первый пошел, увы но они в этом не виноваты, таков общий уровень лиги,главные разочарования ещё впереди. Пожалуй только полный запрет на легионеров сможет стать толчком или пинком для многих футболеров ,да радикально, но хуже все равно не будет.
      DVOK68
      DVOK68 ответ шацк (раскрыть)
      сегодня в 09:31
      Новиков показал кто в доме хозяин
      Лиапор
      Лиапор
      сегодня в 09:12, ред.
      Интересно, а сколько же этому тяжеловесному Морозову платит "Динамо"? Не сомневаюсь, что в разы больше, чем министерство здравоохранения платит врачам, спасающим людей от короновируса.
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      сегодня в 09:03
      Показали так сказать "товар лицом"))
      Пепс
      Пепс
      сегодня в 08:53, ред.
      Самая грязная и самая ноющая команда РПЛ проиграла - че удивляться? Это вам карма за то что Хвичу на носилках с поля унесли..... У них всегда Лапочкин виноват или ещё кто то.... На детектор всю команду, они тотал заряжают
      yasukuni
      yasukuni
      сегодня в 08:47
      Вот в причитаете: пропали у нас футболеры. Так у грузин я что не вижу Метревели, Месхи, Асатиани, Нодию. Тоже ведь пропали те, кто когда-то Кубок Кубков выиграл. Так что одни других стоят.
      шацк
      шацк
      сегодня в 08:33
      Не знаю как спали сегодня игроки и тренеры, но я мучался всю ночь... к сожалению надо признать - это была не игра, а позор! Новикову не отставку надо ждать, а уходить самому и просить прощение у всех болельщиков, но он опять пытается оправдываться - подло и глупо все это.
      Sergo_ural
      Sergo_ural ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      сегодня в 08:18
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле
        сегодня в 08:10, ред.
        Болельщики российского футбола : - Ура, спартак не попал в Еврокубки, а значит никто не будет сливать ноунеймам и мы поднимемся в рейтинге.
        динамо : - Подержите моё пиво ...
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
        сегодня в 07:52
        Как Зенит с Динамо(Минск), забыл добавить).
        димон 37
        димон 37 ответ d_fincher (раскрыть)
        сегодня в 07:50
        Скоро их друзья лошадки нас ещё порадуют
        mr.Nekto
        mr.Nekto
        сегодня в 07:47
        Обидно и стыдно за Динамо. Как, впрочем и за всех остальных наших " грандов", которые все, все!!! успели за последние годы побывать в подобной ситуации. Вот до чего доводит пилежка бюджета вместо развития футбола. Это фиаско, РПЛ!
        Stormtrooper-26
        Stormtrooper-26 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
        сегодня в 07:33
        Поэтому им и пофиг на все движения, а смысл выкладываться если зарплату всё равно выплатят независимо от результата... В еврокубках ведь игроки пытаются засветиться ещё и с целью того чтобы попасть в более сильный чемпионат, но нашим это тоже видимо не надо... Их и тут неплохо кормят.
        Stormtrooper-26
        Stormtrooper-26
        сегодня в 07:29
        После таких вот сюрпризов даже вообще нет желания смотреть на выступления наших команд в еврокубках... Думаешь: да и чёрт с ним, выиграют - хорошо, а проиграют - так хорошо что не смотрел) Лишний раз себе настроение портить... Зачем?
        Добряк
        Добряк
        сегодня в 07:05, ред.
        А чему удивляться? Динамо сыграло в классическом стиле Спартака в ЕК. Балласт...
        Добряк
        Добряк
        сегодня в 07:03
        Вперёд, Динамо! Вперёд, в пердив...
        быстроногий Абелардо
        быстроногий Абелардо
        сегодня в 07:01
        Что-то не так в Тинькофпремьерлиге им. Промгаза. Может зарплаты у игроков низкие?
        DVOK68
        DVOK68
        сегодня в 06:19
        Достойный результат.Целых 95 минут и забитый гол в долгожданном Еврокубке,это воистину сильно,с чем и поздравляю и желаю радовать ещё много раз
        112910415
        112910415
        сегодня в 05:34
        уровень российского футбола ...
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100