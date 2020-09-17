Наигрались. «Динамо» в еврокубках провело 95 минут

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вчера, 23:30

Возвращение «Динамо» в еврокубки длилось 95 минут. Москвичи «сгорели» в Тбилиси от местного «Локомотиви». «Соккер.ру» — о завершившемся пути динамовцев.

Сокращение всех квалификационных матчей в еврокубках до одной игры вместо формата «первая – ответная» накладывает свой отпечаток. Матчи стали более драматичными, на кону стоит большее. Вот сейчас бы проиграло «Динамо» тбилисскому «Локомотиви», и никто особо сокрушаться не стал бы, потому как забили на выезде, уступили со счетом 1:2 – это самый удобный, если так можно сказать, счет для проигравшего в первом выездном матче двухраундового противостояния.

Но для «Динамо» этого второго раунда не будет. Это формат «быстрой смерти», когда все на кону в одном матче. И не следует пенять на то, что матч проводился на выезде. В формате, когда вместо толп фанатов футбол смотрят сотрудники стадиона, клуба, тренерские штабы и запасные, не слишком важно, дома ты играешь или в гостях. Это надо быть слишком нежными, чтобы уже и в этом случае кивать на подобный формат.

Нужно просто выходить и побеждать, даже если речь идет о разминке. Порой матч напоминал по своему антуражу именно разминочный: камерная обстановка, невысокие скорости, выкрики футболистов, которые хорошо слышны по всему полю, тренерские указания, тоже слышные повсюду. Трудно заставить себя думать, что на кону очень важное дело – сохранение места в Лиге Европы, продвижение в следующий раунд.

Динамовцы так долго к этому шли, так упорно, с таким трудом, так радовались, когда зацепились за место в Лиге Европы по итогам прошлого сезона, обсуждали форматы, расклады, были вовлечены в это волнительное и щекочущее обсуждение будущего в еврокубках. И все это ради чего? Ради одной поездки в Тбилиси, ради 95 минут игры, не самой качественной и не самой славной.

Сейчас можно сколько угодно говорить о невезении, о том, что вратарь «Локомотиви» Георгий Мамардашвили словил кураж и поймал почти все, что летело в его ворота и рядом с ними. Но что толку с этих рассуждений? Счет – он на табло. И виноваты в этом сами футболисты «Динамо», а не некий волшебник за воротами «Локомотива», который сдвигал штанги и опускал перекладину после ударов московских футболистов.

Никто не будет вглядываться в сценарий этого матча, в его сюжетные повороты. Для большинства результат матча будет выглядеть строчкой в новостной сводке: «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиви». И скорее на глаза попадется не статистика по матчу, которая как бы целиком в пользу динамовцев, а тот факт, что эта победа стала для «Локомотиви» четвертой в его истории в еврокубках. Четвертая за всю историю команды!

Начали свой славный поход тбилисцы в сезоне-1999/00, когда обыграли «Линфилд» (1:0), потом в сезоне-2005/06 одолели «Бананц» (3:2) из Армении. По победе раз в шесть лет. Потом, правда, лет на 15 притаились. Но зато в этом сезоне сразу удвоили свою победную статистику. Потому что в первом раунде Лиги Европы была обыграна «Университатя» (2:1) из Румынии. И вот теперь «Динамо» пополнило этот список редких жертв тбилисцев. Не выдержали даже те, кто в принципе не слишком к «Динамо» имеет отношение. Например, экс-директор «Локомотиви» Илья Геркус, который написал в Твиттере:

Увольнять за такое надо сразу. Все. Вылетели от полулюбительской команды. Так нельзя, так нельзя. Зачем так???

Пусть болельщики и руководство «Динамо» решают, что нужно делать с командой и тренерами после такой игры. Те наверняка будут говорить о невезении. Давайте посмотрим, к каким цифрам они будут апеллировать. По ударам по воротам очевидное преимущество динамовцев – 15 против 9. Но по ударам в створ примерное равенство: 6:5 в пользу «Динамо».

И Антону Шунину тоже приходилось спасать команду после неприятных эпизодов у ворот. К тому же москвичи слишком наплевательски отнеслись к сопернику, что тоже напомнило разминочный матч. Недооценка со стороны зрителей, болельщиков и сторонних наблюдателей понятна. Но футболистам непростительно так относиться к своей работе. Именно нехватка концентрации чаще всего приводит к неточным ударам, смазанным завершениям комбинаций.

А главное – к провалам в обороне. Которые привели к голам. Страшно и стыдно было смотреть, как Габадзе легко ушел на фланге атаки от Морозова, вышедшего в перерыве вместо Скопинцева и располагавшего большей свежестью. Прострел с фланга Григория не смог толком прервать Шунин, и Сихарулидзе расстреливал ворота. Вопрос и к тем, кто сопровождал Ираклия, к центральным защитникам «Динамо». Впрочем, через 20 минут к ним появились новые вопросы.

Потому что при еще большем попустительстве ровно по центру случился удар Шонии, который Шунин снова отбил неудачно – снова на добивании первым оказался игрок «Локомотиви», на сей раз Гавашелишвили. Недоработка на каждом шагу, в каждом эпизоде, которые в итоге стали критическими. Если момент с первым голом случился от недоработки и тяжеловесности Морозова, то момент со вторым голом начался с проигранного в центре поля единоборства Каборе тому же Шонии. Шарль при этом остался на месте и стал жаловаться судье, что против него опасно сыграли. А надо бы дорабатывать эпизод. Сколько раз говорят подобное после таких вот голов. Но всегда после, пока не клюнет. А теперь уже и поздно.

Вспышка в конце матча не принесет болельщикам никакого удовлетворения, запоздалая демонстрация старательности не вернет «Динамо» в еврокубки. Поезд ушел, путевку увез с собой «Локомотиви». А «Динамо» вряд ли даже запомнит, что это было, и не вспомнит, каковы ощущения от игры в еврокубках.