Наигрались. «Динамо» в еврокубках провело 95 минут

Возвращение «Динамо» в еврокубки длилось 95 минут. Москвичи «сгорели» в Тбилиси от местного «Локомотиви». «Соккер.ру» — о завершившемся пути динамовцев.
Сокращение всех квалификационных матчей в еврокубках до одной игры вместо формата «первая – ответная» накладывает свой отпечаток. Матчи стали более драматичными, на кону стоит большее. Вот сейчас бы проиграло «Динамо» тбилисскому «Локомотиви», и никто особо сокрушаться не стал бы, потому как забили на выезде, уступили со счетом 1:2 – это самый удобный, если так можно сказать, счет для проигравшего в первом выездном матче двухраундового противостояния.
Но для «Динамо» этого второго раунда не будет. Это формат «быстрой смерти», когда все на кону в одном матче. И не следует пенять на то, что матч проводился на выезде. В формате, когда вместо толп фанатов футбол смотрят сотрудники стадиона, клуба, тренерские штабы и запасные, не слишком важно, дома ты играешь или в гостях. Это надо быть слишком нежными, чтобы уже и в этом случае кивать на подобный формат.
Нужно просто выходить и побеждать, даже если речь идет о разминке. Порой матч напоминал по своему антуражу именно разминочный: камерная обстановка, невысокие скорости, выкрики футболистов, которые хорошо слышны по всему полю, тренерские указания, тоже слышные повсюду. Трудно заставить себя думать, что на кону очень важное дело – сохранение места в Лиге Европы, продвижение в следующий раунд.
Динамовцы так долго к этому шли, так упорно, с таким трудом, так радовались, когда зацепились за место в Лиге Европы по итогам прошлого сезона, обсуждали форматы, расклады, были вовлечены в это волнительное и щекочущее обсуждение будущего в еврокубках. И все это ради чего? Ради одной поездки в Тбилиси, ради 95 минут игры, не самой качественной и не самой славной.
Сейчас можно сколько угодно говорить о невезении, о том, что вратарь «Локомотиви» Георгий Мамардашвили словил кураж и поймал почти все, что летело в его ворота и рядом с ними. Но что толку с этих рассуждений? Счет – он на табло. И виноваты в этом сами футболисты «Динамо», а не некий волшебник за воротами «Локомотива», который сдвигал штанги и опускал перекладину после ударов московских футболистов.
Никто не будет вглядываться в сценарий этого матча, в его сюжетные повороты. Для большинства результат матча будет выглядеть строчкой в новостной сводке: «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиви». И скорее на глаза попадется не статистика по матчу, которая как бы целиком в пользу динамовцев, а тот факт, что эта победа стала для «Локомотиви» четвертой в его истории в еврокубках. Четвертая за всю историю команды!
Начали свой славный поход тбилисцы в сезоне-1999/00, когда обыграли «Линфилд» (1:0), потом в сезоне-2005/06 одолели «Бананц» (3:2) из Армении. По победе раз в шесть лет. Потом, правда, лет на 15 притаились. Но зато в этом сезоне сразу удвоили свою победную статистику. Потому что в первом раунде Лиги Европы была обыграна «Университатя» (2:1) из Румынии. И вот теперь «Динамо» пополнило этот список редких жертв тбилисцев. Не выдержали даже те, кто в принципе не слишком к «Динамо» имеет отношение. Например, экс-директор «Локомотиви» Илья Геркус, который написал в Твиттере:
Увольнять за такое надо сразу. Все. Вылетели от полулюбительской команды. Так нельзя, так нельзя. Зачем так???
Пусть болельщики и руководство «Динамо» решают, что нужно делать с командой и тренерами после такой игры. Те наверняка будут говорить о невезении. Давайте посмотрим, к каким цифрам они будут апеллировать. По ударам по воротам очевидное преимущество динамовцев – 15 против 9. Но по ударам в створ примерное равенство: 6:5 в пользу «Динамо».
И Антону Шунину тоже приходилось спасать команду после неприятных эпизодов у ворот. К тому же москвичи слишком наплевательски отнеслись к сопернику, что тоже напомнило разминочный матч. Недооценка со стороны зрителей, болельщиков и сторонних наблюдателей понятна. Но футболистам непростительно так относиться к своей работе. Именно нехватка концентрации чаще всего приводит к неточным ударам, смазанным завершениям комбинаций.
А главное – к провалам в обороне. Которые привели к голам. Страшно и стыдно было смотреть, как Габадзе легко ушел на фланге атаки от Морозова, вышедшего в перерыве вместо Скопинцева и располагавшего большей свежестью. Прострел с фланга Григория не смог толком прервать Шунин, и Сихарулидзе расстреливал ворота. Вопрос и к тем, кто сопровождал Ираклия, к центральным защитникам «Динамо». Впрочем, через 20 минут к ним появились новые вопросы.
Потому что при еще большем попустительстве ровно по центру случился удар Шонии, который Шунин снова отбил неудачно – снова на добивании первым оказался игрок «Локомотиви», на сей раз Гавашелишвили. Недоработка на каждом шагу, в каждом эпизоде, которые в итоге стали критическими. Если момент с первым голом случился от недоработки и тяжеловесности Морозова, то момент со вторым голом начался с проигранного в центре поля единоборства Каборе тому же Шонии. Шарль при этом остался на месте и стал жаловаться судье, что против него опасно сыграли. А надо бы дорабатывать эпизод. Сколько раз говорят подобное после таких вот голов. Но всегда после, пока не клюнет. А теперь уже и поздно.
Вспышка в конце матча не принесет болельщикам никакого удовлетворения, запоздалая демонстрация старательности не вернет «Динамо» в еврокубки. Поезд ушел, путевку увез с собой «Локомотиви». А «Динамо» вряд ли даже запомнит, что это было, и не вспомнит, каковы ощущения от игры в еврокубках.
Согласен у всех бывали чёрные дни и у Локо в том числе. Вот только зачем ты мне про Зенит писать начал? У вас, что у всех фобия к нему или как? Я бы понял если бы ты в ответку про Локо написал, но ты мне про Зенит.. потешно.
Согласен у всех бывали чёрные дни и у Локо в том числе. Вот только зачем ты мне про Зенит писать начал? У вас, что у всех фобия к нему или как? Я бы понял если бы ты в ответку про Локо написал, но ты мне про Зенит.. потешно.
Мастерство - ничто, понты - всё
Мастерство - ничто, понты - всё
Нечем гордиться). Не оправдываю Спартак. "Подвиги" в еврокубках у большинства росклубов.
Нечем гордиться). Не оправдываю Спартак. "Подвиги" в еврокубках у большинства росклубов.
Динамо по блату вытащили за уши в зону Лиги Европы, когда по игре команда заслужила 13 место. Чему удивляться?
Играли две команды равных весовых категорий мастерства, но выиграла более мотивированная.
Динамо по блату вытащили за уши в зону Лиги Европы, когда по игре команда заслужила 13 место. Чему удивляться?
Играли две команды равных весовых категорий мастерства, но выиграла более мотивированная.
1.Кто ответит почему так сыграла команда?
2.Когда наши команды научатся играть в футбол?
1.Кто ответит почему так сыграла команда?
2.Когда наши команды научатся играть в футбол?
Руководство покупает игроков и РЕЗУЛЬТАТ: ДИНАМО В Ж........Е!!!!!
СЛЕДУЮЩИЙ КТО?
Руководство покупает игроков и РЕЗУЛЬТАТ: ДИНАМО В Ж........Е!!!!!
СЛЕДУЮЩИЙ КТО?
динамо : - Подержите моё пиво ...
динамо : - Подержите моё пиво ...