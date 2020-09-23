Спасение Сафонова и ключевая роль Кабелла. «Краснодар» всё-таки сломил неуступчивых греков

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сегодня, 00:45

«Краснодар» добыл победу на пути к группе Лиги чемпионов. Но осталось послевкусие. «Соккер.ру» — о победе, которая вызывает вопросы.

ПАОК жутко неприятный соперник. Это можно судить по многому, что он делал в прошлом. И пусть не добивался каких-то высот, но на стадии квалификации всегда создавал трудности. Уже в нынешнем отборе ПАОК выбил куда более именитых «Бешикташ» и «Бенфику». «Спартак» тоже помнит, какую горечь могут приносить встречи с этими греками. Плюс у «Краснодара» есть некий собственный психологический блок относительно попадания в группу Лиги чемпионов. Его нужно переступить.

Этот матч показал, что еще работать и работать над данным компонентом, потому что по движению на поле, по тому, насколько плечи были расправленными или напряженными, ПАОК смотрелся более опытным еврокубковым бойцом, чем «Краснодар». Скажем так, ПАОК меньше суетился и нервничал, меньше совершал лишних движений, но надо понимать, что все это в рамках того исполнительского мастерства, которое предоставляет подбор игроков ПАОКа.

Понятно, что более мастеровитые ребята на месте греческой команды разобрались бы иначе с «Краснодаром». Неприятностей у «быков» могло быть куда больше – это следует понимать тем, кто радуется победе. Ведь уже в самом дебюте в ворота Сафонова был назначен пенальти за неосмотрительную игру рукой Кайо в своей штрафной – он зачем-то ею блокировал дальний удар Шваба.

Вообще, Кайо своей игрой производит двоякое впечатление, особенно в центре обороны, где из-за дисквалификации не было Мартыновича, что сказывалось на той самой уверенности в движениях у своих ворот. Кайо же регулярно предпринимает действия, мягко говоря, не очень осторожные, что для его позиции и уровня ответственности порой чревато большой бедой. Так могло случиться и на этот раз, если бы не отличная реакция Сафонова, который оказался чуть ли не единственным, кто сохранил самообладание, судя по его словам после матча:

Я видел, что была игра рукой у Кайо. Не очень понятно было, где это случилось: в штрафной или нет. Спокойно реагировал. Понимал, что это начало игры. Поздно оттолкнулся при ударе, поэтому смог среагировать и отбить. Главное – выиграть оба матча. Тогда никакая разница голов считаться не будет. Рад, что мы выиграли. Но нужно понимать, что противостояние состоит из двух матчей. Сегодня выиграли, а завтра уже готовимся дальше.

Но отраженный Сафоновым удар Пелкаса с «точки» оказался лишь отсрочкой. Потому что по истечении получаса игры ПАОК все же забил. Как раз усилиями Пелкаса, который опередил Сорокина, замыкая прострел в упор. Тут «Краснодар» мог дрогнуть. Некое замешательство промелькнуло. Но выручил Кабелла и горячность Яннулиса, который сбил француза в своей штрафной и быстро подарил «быкам» возможность вернуться. Именно этот короткий промежуток между пропущенным «Краснодаром» голом и назначенным пенальти позволил «быкам» собраться. К слову, Классон лучше справился с ударом с «точки», чем Пелкас. По итогам первого тайма ничейный счет казался более-менее справедливым.

После перерыва очень долго соперники не могли ничего придумать, кроме суеты. Причем исходила она в основном от «Краснодара». «Быки» понимали, что от них многого ждут, что от них хотят того самого красивого и фееричного комбинационного атакующего футбола. Понимали весь груз ответственности и то, что уже не пойдет так, как запланировано. Ведь очень многое говорилось о том, чтобы не пропустить, что критически важно сохранить ворота сухими в первом домашнем матче. И вышло так, что пропустили вообще первыми.

С этим мандражом вкупе с ожиданиями нужно было справляться. И на это ушел весь второй тайм. «Краснодар» был похож на себя, но лишь отчасти, лишь в том аспекте, когда нужно было держать мяч, делать много передач накоротке. «Быки» в итоге контролировали мяч 56 процентов времени, достигли очень приличной точности в 85 процентов против 76 у ПАОКа, исполнили точно 446 передач против 292 у соперника. Но во всем этом было много суеты и мало остроты. Даже когда речь шла о комбинациях у чужой штрафной, на самых ее подступах.

Слишком многое делалось ради самих комбинаций и не так много – ради ударов по воротам, ради главной цели – голов. И так получилось, что при всем контроле мяча «Краснодар» нанес всего восемь ударов по чужим воротам, пусть и попал пять раз в них, против 12 ударов у ПАОКа при четырех точных. То есть в самой остроте превосходства и не получилось. Наверное, зрители больше вспомнят острых моментов у ворот Сафонова.

А опасные моменты «Краснодара» как таковые исходили не из тех самых комбинаций многочисленных и возни с мячом, но больше из неподготовленных отскоков или забросов. Так пришел опаснейший удар Вандерсона во втором тайме. Таким получился и второй гол, по сути. Тут надо отдать должное снова Кабелла и Бергу, который поспособствовал голу француза. Все-таки какой-то профит от приглашения людей с европейским опытом в плане своевременной помощи делом имеется.

Да, счет 2:1 – один из самых «неудобных» победных для первого домашнего матча двухраундового противостояния. Но если бы матч завершился со счетом 1:1, это привело бы к еще большей психологической нагрузке на «Краснодар» в ответной игре. Она и так будет немалой, а справляться с ней «Краснодар» умеет не очень уверенно, как показала эта игра. Остается надеяться, что в Греции «быки» не будут просто удерживать преимущество, а постараются не отступать от той своей игры, которую показывают в раскрепощенном состоянии, не думая, что на кону все судьбы мира.