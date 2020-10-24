Без фаворитов и слабаков. «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в паузе Лиги чемпионов

1603540812

сегодня, 15:00

«Соккер.ру» отвечает на вопросы по центральному матчу 12-го тура РПЛ .

Каково положение команд в турнирной таблице?

После 11 туров «Спартак» делит первое место в турнирной таблице с «Зенитом», уступая петербуржцам только по дополнительным показателям. У лидеров по 24 набранных очка. Кстати, «Зенит» тоже играет сегодня — дома против «Рубина». Результат встречи на «Газпром Арене» будет известен к стартовому свистку матча в Краснодаре, в случае осечки «Зенита» москвичи получат возможность выйти на чистое первое место.

Итак, у «Спартака» в активе уже 7 побед и только 1 поражение (от ЦСКА ), в то время как «Краснодар» выиграл 5 матчей (одна из побед была технической — над «Ротором»), а проиграл трижды — «Локомотиву», «Уралу» и «Динамо». На счету «быков» 18 очков, на 5 меньше, чем после 11 туров прошлого сезона. «Спартак», в свою очередь, заметно улучшил результаты по сравнению с РПЛ -2019/20 — «+10» баллов.

Как «Краснодар» и «Спартак» играли между собой раньше?

Существенный исторический перевес по-прежнему на стороне «Спартака»: 11 побед, 2 ничьи и 5 поражений в 18 матчах РПЛ . Однако «красно-белые» в последний раз обыгрывали «быков» больше двух лет назад, в августе 2018-го. «Краснодар» владел заметным игровым преимуществом, но исход встречи на 88-й минуте решил гол Зе Луиша, забитый после углового. Тренером «Спартака» был Массимо Каррера, которому оставалось работать в России пару месяцев.

После этого матча «Краснодар» и «Спартак» трижды встречались в рамках РПЛ , и «красно-белые» не одержали ни одной победы: была ничья в Москве во втором круге сезона 2018/19, а в прошлом чемпионате «быки» обыграли «Спартак» дважды: 2:1 дома и 1:0 на «Открытие Арене». Любопытный факт из противостояния: в предыдущих четырех матчах «Краснодара» и «Спартака» в РПЛ москвичами руководили четыре разных тренера — Каррера, Кононов, Кузнецов и Тедеско.

Что известно о состоянии команд?

Эта футбольная неделя — самая насыщенная в истории «Краснодара». Представьте себе, южный клуб за 9 дней дважды сыграет в Лиге чемпионов против «Ренна» и «Челси», а между этими матчами примет «Спартак». Во вторник «быки» играли во Франции и в первом своем матче в основной сетке Лиги чемпионов сыграли вничью 1:1 с «Ренном». О кадровых потерях расскажем ниже, но есть опасения и по физическому состоянию здоровых, которые накануне встречи со «Спартаком» отпахали энергетически и эмоционально затратный матч в ЛЧ .

У «красно-белых» в середине недели тоже была игра и долгий перелет в Красноярск, но Доменико Тедеско на кубковую встречу с «Енисеем» взял в основном молодежь и резервистов. Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Мозес, Крал, Зобнин и Ларссон, которые должны сыграть с первых минут против «Краснодара», остались в Москве и целенаправленно готовились к очередному туру РПЛ . В теории у «Спартака» должно быть преимущество в свежести за счет этого, но никаких гарантий здесь нет и быть не может.

Кто не сыграет в матче «Краснодар» — «Спартак»?

У «Краснодара» обширный список травмированных: Петров, Мартынович, Стоцкий, Ари, Вандерсон, Классон, получил повреждение плеча в матче с «Ренном» Матвей Сафонов. Вероятно, кого-то из них поставят на ноги перед игрой со «Спартаком», но кадровая ситуация непростая: с одной стороны, помощь нужна здесь и сейчас, однако рисковать здоровьем футболистов — это всегда тонкий лед, да и незалеченные болячки часто мешают играть в полную силу.

Однако в «Спартаке» тоже далеко не идиллия. У Соболева травма мениска, Понсе получил мышечное повреждение в Красноярске — было очень похоже, что дернул заднюю поверхность бедра, дополнительной информацией по состоянию здоровья аргентинского форварда клуб не поделился. Глушенков восстанавливается после «крестов», у Урунова была не столь серьезная травма. А еще на поле должны появиться Мозес, Джикия и Жиго — состояние всех троих не может быть оптимальным. Все эти кадровые вопросы делают матч «Краснодара» и «Спартака» абсолютно непредсказуемым.

Кто выйдет на поле?

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-2-3-1): Сафонов — Смольников, Кайо, Сорокин, Чернов — Газинский, Вильена — Рамирес, Олссон, Сулейманов — Берг.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-1-2): Максименко — Маслов, Жиго, Джикия — Мозес, Зобнин, Крал, Айртон — Бакаев — Ларссон, Кокорин.

На какие дуэли стоит обратить внимание?

Сафонов vs Максименко

Безусловно, первым делом бросается в глаза противостояние молодых вратарей Сафонова и Максименко, которым прочат большое будущее. Кстати, это ведь еще и южное дерби в миниатюре: ростовчанин Максименко против краснодарца Сафонова. Матвей сейчас котируется выше: он уже и в первую сборную России получил приглашение, и в Лиге чемпионов проявил себя с лучшей стороны, но Александр не желает отставать. Сегодня не удержаться от сравнений двух голкиперов.

Берг vs Ларссон

По роли Берга правильнее сравнивать с Понсе, но аргентинец, вероятно, пропустит игру, а Кокорин пока не стал важной фигурой в атаке «Спартака», в отличие от Ларссона, который и забивает, и передачи раздает. В прошлом матче этих команд в Краснодаре по голу забили оба шведских форварда, а выиграла команда Берга. Как сегодня себя проявят скандинавы? Кому улыбнется удача?

Кайо + Сорокин vs Джикия + Жиго + Маслов

И у «Краснодара», и у «Спартака» есть проблемы в обороне, а сегодня выиграет та команда, которая допустит меньше ошибок у чужих ворот. «Быки», видимо, снова выставят неосновную пару центрбеков без Мартыновича. У «Спартака» в основе играет молодой Маслов, который проходит стадию «набивания шишек», а его опытные коллеги были вне игры три недели — с матча против «Зенита». У Жиго была мышечная травма, а Джикия сдал в расположении сборной положительный тест на коронавирус и вынужден был развлекать себя на карантине.

В чью пользу завершится эта игра?

Сегодняшние соперники больше помышляют об атаке, даже когда находятся в оптимальном состоянии, а сегодня за созидание сыграют проблемы в обороне. Никто не убережется от пропущенных мячей, а итогом рисуется результат, которому порадуются конкуренты — 1:1 или 2:2.