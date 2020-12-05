«Лилль», «Монако» и «Марсель». Ищем главных конкурентов ПСЖ в борьбе за титул

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05 декабря 2020, 16:55

В стартовой фазе чемпионата Франции самая острая интрига в борьбе за лидерство. «Соккер.ру» — о главных претендентах на титул в турнире, где все вроде бы решено заранее.

Если перед началом сезона спросить, в каком чемпионате интриги не будет с наибольшей вероятностью, то почти все назовут Лигу 1. Слишком уж велик разрыв в возможностях, ресурсах и кадрах между ПСЖ и всеми остальными, даже именитыми французскими клубами. Но 2020-й продолжает демонстрировать свой дерзкий характер, даже в делах футбольных. И прямо сейчас у Франции сразу шесть претендентов на чемпионство. Как говорится, «старожилы не припомнят». Причем график сложился таким образом, что четверо из шести в этом туре встречаются между собой. Самое время оценить обстановку и присмотреться к претендентам.

«Хромой великан». ПСЖ (25 очков, 12 матчей)

Пока лидером остаются парижане, но они сами сделали все, чтобы обострить интригу. После убедительной серии разгромов ПСЖ сосредоточился на Лиге чемпионов, где внезапно столкнулся с проблемами уже на групповой стадии. А отвлекшись от Лиги 1, ПСЖ стал получать проблемы уже там. И в двух последних турах набрал всего одно очко, позволив конкурентам приблизиться. Было эффектное поражение от «Монако», когда ПСЖ вел со счетом 2:0 после дубля Мбаппе, а потом пропустил трижды. Затем парижане упустили победу над «Бордо» — тоже забили два и два пропустили. Так что основная проблема ПСЖ сейчас связана с плохой надежностью в обороне. А проверка предстоит новая уже в ближайшем матче – очная встреча с конкурентом – «Монпелье».

«Призрак в темноте». «Марсель» (24 очка, 11 матчей)

А теневым лидером все это время оставался «Марсель», который совершенно провалился в Лиге чемпионов, установив антирекорд по количеству поражений подряд. Кстати, прервать серию удалось на этой неделе, победив «Олимпиакос» (2:1) дома благодаря двум пенальти. И на контрасте у «Марселя» все более чем прекрасно в Лиге 1. Восемь туров без поражений, пять побед подряд – такие серии, которые позволяют команде Андре Виллаша-Боаша всерьез говорить о борьбе за титул. Тем более что о Лиге чемпионов можно забыть.

«Изможденный герой». «Лилль» (23 очка, 12 матчей)

А вот «Лилль» как раз представляет собой пример того, как относительные успехи на европейской арене портят перспективы во внутреннем турнире. В сложной группе Лиги Европы с «Миланом», «Селтиком» и пражской «Спартой» «Лилль» лидирует, можно вспомнить недавний разгром «Милана» на выезде (3:0). Такая яркая и эффективная игра в Лиге Европы отвлекает внимание «Лилля» от Лиги 1, где «доги» очень хорошо стартовали, поэтому держатся высоко за счет наигранного в дебюте багажа. Но в последних пяти турах у «Лилля» всего одна победа и три ничьих. Кажется, главная задача подопечных Кристофа Гальтье – не отпустить далеко конкурентов, пока не получится переключиться снова с еврокубков на внутреннее первенство.

«Злой мститель». «Лион» (23 очка, 12 матчей)

Лионцы были главными скандалистами после досрочного завершения минувшего чемпионата. Из-за скоропостижной отмены его финиша «Лион» остался седьмым и пролетел впервые за много лет мимо еврокубков. В очень непривычной обстановке живет команда Руди Гарсия, зато может наконец-то попробовать сосредоточиться на чемпионате. Ведь главной проблемой «Лиона» последних лет было отсутствие должной концентрации в Лиге 1. Это приводило к многочисленным потерям очков на ровном месте. Нынешний сезон показывает, что отсутствие еврокубков помогает сосредоточиться на одном турнире, играть надежнее и добывать результат. Пять побед в шести последних матчах при одной ничьей – «Лион» разгоняется, имея понятный и спокойный игровой цикл в отличие от конкурентов выше.

«Вернувшаяся легенда». «Монако» (23 очка, 12 матчей)

Очень похожая история. С той разницей, что амплитуда колебаний у «Монако» была гораздо большей. Монегаски в какой-то момент рухнули с большой высоты очень низко, потом мучительно выкарабкивались, назначили Нико Ковача главным тренером, что многими было воспринято как спорное решение и очередная серия мытарств. Но вот стабильность настигла и «Монако». Яркая победа над ПСЖ стала тому доказательством. Сейчас у монегасков чуть ли не лучшая форма за последние годы: четыре победы подряд с 12 забитыми суммарно голами. Жаль, что Александр Головин из-за травм пока не слишком задействован в этом празднике возрождения – у него на счету всего два матча в Лиге 1 в этом сезоне. А о том, насколько это возрождение обоснованно, можно будет сказать уже в этом туре, потому что монегаски будут сдавать экзамен в Лилле. Впрочем, «доги» тоже очень должны волноваться перед такой проверкой.

«Затаившийся Робин Гуд». «Монпелье» (23 очка, 12 матчей)