«Динамо» обыгрывает «Зенит» дома. Но в гостях шесть лет без побед

1607758429

вчера, 10:33

Прошлую победу омрачила разъяренная толпа фанатов «Зенита» на поле!

Важно знать о «Зените»

- поражение от «Боруссии» Д ничего для петербуржцев в Лиге чемпионов не поменяло, заняли последнее место в группе досрочно. Семак дал отдохнуть Караваеву, Жиркову, Ловрену и Дзюбе – вышли на замену. Поединки с «Динамо» и «Спартаком» для Семака важнее;

- у «Зенита» все основные игроки могут выйти с первых минут. У Сергея Богдановича есть шанс поставить в основу Дриусси, Азмуна, Дзюбу и Малкома, если готов к самому атакующему из вариантов, а Себастьян не откажется играть слева в атаке, а не на острие;

- в чемпионате России у чемпионов серия из пяти матчей без поражений. Но последний раз «Зенит» проигрывал в РПЛ именно дома – 1:2 «Рубину». У «Динамо» другая структура игры, но тоже непростой тренер, как и Слуцкий. Встречаются команды, что в 5 последних турах проиграли лишь дважды;

- петербуржцы дома в чемпионате России имеют 34 победы в 36 матчах. Успех «Рубина» стал первым с декабря 2018 года, когда их тоже обыграли именно казанцы. Но остальные соперники для Семака намного удобнее. Дома в РПЛ у «Зенита» сильно растет результативность – 18 голов в 5 последних матчах;

- вряд ли Семак начнет мудрить с составом или тактикой. Будет «4-4-2», игра от себя – попытка завладеть мячом, загрузка мяча в штрафную, чтобы Шунин не скучал. Увидим традиционную реакцию Барриоса на чужие контратаки, активную игру флангами от Караваева и Сантоса. «Зенит» понимает, что нельзя терять очки, выйдут лучшие.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-4-2): Кержаков – Караваев, Ловрен, Ракицкий, Сантос – Малком, Барриос, Оздоев, Дриусси (Мостовой) – Дзюба, Азмун.

Важно узнать о «Динамо»

- после неудачи с «Ростовом» Шварц сделал выводы. Были тактические и кадровые изменения, и хотя «Арсеналу» забили один мяч, собрали двадцать атак с ударами. Кстати, в гостях «Динамо» при новом тренере тоже агрессивно играет. «Спартак» допустил 16 их ударов, а «Ростов» — десять, причем многие выстрелы получились точными;

- у «Динамо» есть потеря, в отличие от «Зенита», — Скопинцев восстанавливается после травмы. А вот Игбун уже на подходе, и если Шварц раньше выбирал между Комличенко, Грулевым и Тюкавиным, то теперь к трио присоединяется очередной форвард. Захочет удивить Семака – выпустит Слая или Тюкавина с первых минут;

- где у «Динамо» могут спрятаться сюрпризы в составе? С туляками Варела сыграл слева – сегодня надо поймать Малкома и Караваева. Но в целом в защите, опорной зоне и под нападающими сенсаций не ждем. Хотя Грулев может дополнить Шиманьски и Лесового в тройке под нападающим. Также Вячеслав готов сыграть в центре атаки;

- сегодня встречаются очень домашние коллективы. «Динамо» и «Зенит» возглавляют таблицу по результатам матчей в родных стенах. А на выезде у москвичей лишь две победы к двум мировым и четверке поражений. Шварцу важно настроить свою команду психологически, ведь победа над петербуржцами в первом круге выросла из дикой самоотдачи и концентрации;

- «Динамо» важно угадать с правым вингером. Атаки через левый фланг «Зенита» могут быть опасными, Паршивлюку нужен помощник. Также многое зависит от разрушительных способностей Фомина и Моро, а еще от умения Шиманьски успеть в зону, куда не добежал Барриос. «Зенит» не такой свежий, как Семаку хотелось бы, поэтому «Динамо» важно подчеркнуть разницу в физике.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Шунин – Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела – Моро, Фомин – Н’жи, Шиманьски, Лесовой – Грулев (Комличенко; Тюкавин; Игбун).

Полезно помнить о противостоянии

- «Динамо» в 2014 году побеждало в гостевом матче 4:2, а затем разъяренные фанаты петербуржцев выбежали на поле, атаковали гостей, сломали челюсть Гранату, сорвали игру. После побоища «Зениту» выписали техническое поражение 0:3. Противостояние важно для фанатов двух клубов – нелишнее напоминание;

- за двадцать лет между «Зенитом» и «Динамо» в Санкт-Петербурге было сыграно 19 поединков в рамках чемпионатов России. И статистика красноречивая – 12 побед хозяев, 5 ничьих и всего 2 победы гостей. Последняя гостевая мировая случилась девять лет назад. Шварц приехал к одному из самых неудобных соперников для «бело-голубых»;

- и все-таки «Динамо» учится обыгрывать «Зенит» — 2 победы при 3 поражениях в последних пяти матчах. Оба раза выиграли по 1:0 дома, но в гостях уступали 1:2, у москвичей будет шанс зацепиться за очки, если навяжут темповой, злой и жесткий футбол с высокой реализацией и грамотной плотной игрой в защите;

- атака «Зенита» ожидаемо результативнее, чем у «Динамо». Над этой фазой игры ломал голову Новиков и продолжает размышлять Шварц. Но в защите к равенству ближе. У гостей лишь на три результативные ошибки больше, но и по качеству моментов соперников есть разрыв. Все потому, что Шунин спасает чаще, чем Кержаков. Целых 82.8 % сэйва у Антона (лучший результат сезона), и 76.6 % у Михаила;

- примечательно, что «Зенит» пропустил 10 из 13 голов с игры, а у «Динамо» лишь 6 мячей из 16 после позиционных атак соперников. И Шварц не тот тренер, что попросит команду наглухо закрыться, ведь против «Локомотива» зашла другая тактика. Кстати, сейчас команды Николича и Семака немного похожи – прагматичные, опытные, но уставшие, поэтому часто медлительные;

- «Динамо» меняется. Поэтому от их неожиданных реакций зависит результат матча. Есть победа в первом круге, но там было непросто – забили, закрылись и терпели. В гостях, особенно с учетом, что шесть с половиной лет без побед, а «Зенит» вернул на поле всех лучших, фаворит статистически очевиден. Но только благодаря результатам в Санкт-Петербурге, ведь встречаются первая и четвертая команды сезона. В случае победы Шварц сократит отставание от Семака до двух пунктов.

Прогноз «Соккер.ру»: не настолько хороша защита «Зенита», чтобы не пропустить. И не настолько «Динамо» успешно играет в гостях (2 победы в 9 выездных матчах сезона), чтобы гол в ворота Кержакова стал единственным. Размен не удивит, но Шварцу нужно сделать выводы после матча с «Ростовом», где тоже был хитрый и неудобный оппонент на выезде.

Семаку нужны три очка перед «Спартаком», а «Динамо» будет цепляться за мировую с голами. Если ставить на конкретный счет, то напрашивается 2:1. Москвичи только учатся играть на выезде, но пока этого не умеют. Но многое зависит от скоростей и реализации. В яркой игре у гостей будет больше шансов, чем в скучной и закрытой.

Хотя бы потому, что класс «Зенита» не оспаривается – опытнее, чем «Динамо», но можно поспорить о тактической гибкости и физической готовности.