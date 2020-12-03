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Отступать некуда: ЦСКА и так на последнем месте. Инструкция по выходу из группы для «армейцев»

03 декабря 2020, 14:57
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Фернандес Марио
Защитник
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Чалов Фёдор
Нападающий
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Дзагоев Алан
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Нужно обыгрывать «Вольфсберг».

Турнирное положение ЦСКА в группе «K» Лиги Европы

1. ЦСКА замыкает турнирную таблицу квартета «K» с 3 очками в активе. Выше расположились «Вольфсберг» (4 очка), «Фейеноорд» (5) и загребское «Динамо» (8).

2. Команда Виктора Ганчаренко трижды сыграла вничью и проиграла на выезде «Фейеноорду» со счетом 1:3. В графе побед у «армейцев» ноль.

3. В последних 10 матчах на групповой стадии Лиги Европы (прошлый сезон и нынешний) ЦСКА одержал только одну победу в ничего не значащей встрече с «Эспаньолом» в заключительном туре прошлогоднего группового этапа.

Как ЦСКА выйти в 1/16 финала Лиги Европы

1. Две победы в оставшихся матчах с «Вольфсбергом» и загребским «Динамо» гарантируют ЦСКА выход из группы вне зависимости от результатов других встреч.

2. Даже ничья в сегодняшней игре теоретически может оставить ЦСКА шансы на выход из группы, пусть и весьма смутные. Чтобы такой сценарий сработал, нужна победа загребского «Динамо» над «Фейеноордом» сегодня, ничья голландцев и австрийцев в последнем туре и, конечно, успех самих «армейцев» в заключительном туре. Слишком сложно.

3. Сегодня ЦСКА должен обыгрывать на «ВЭБ-Арене» австрийский «Вольфсберг», игра первого круга с которым завершилась со счетом 1:1. Адольфо Гайч забил быстрый гол в ворота «волков», но незадолго до перерыва Виктор Васин подарил австрийцам пенальти, который реализовал Михаэль Линдль. На том и разошлись.

ЦСКА в Лиге Европы. Статистические сюрпризы

1. У ЦСКА только 2 гола в четырех матчах Лиги Европы. По результативности среди всех 48 участников турнира «армейцы» делят места с 42-го по 47-е. На последней строчке другой ЦСКА — из Софии. Болгарские «армейцы» еще не забили ни одного мяча.

2. На один забитый мяч в Лиге Европы команда Виктора Ганчаренко тратит 34 удара. Это второе худшее соотношение в турнире после «Реала Сосьедад», чьим футболистам требуется 36 раз пробить по воротам, чтобы забить гол.

3. Оба домашних матча ЦСКА в Лиге Европы (против загребского «Динамо» и «Фейеноорда») завершились с одинаковым счетом 0:0.

4. ЦСКА занимает 7 место среди всех участников Лиги Европы по общему количеству ударов по воротам (68) и 2 место по количеству выстрелов из-за пределов штрафной (31).

5. ЦСКА — лучший в Лиге Европы по количеству удачных обводок, которых уже 75. Чидера Эджуке — лидер-дриблер среди футболистов, он 31 раз включал дриблинг и оставлял оппонентов за спиной. Никола Влашич занимает четвертое место (16 обводок).

Факты о сегодняшнем сопернике ЦСКА — «Вольфсберге»

1. «Вольфсберг» в прошлогоднем групповом турнире Лиги Европы выступил так же, как и ЦСКА: 5 очков и последнее место в группе. Единственную победу «волки» одержали в последнем туре, сенсационно разгромив на выезде гладбахскую «Боруссию» со счетом 4:0.

2. В чемпионате Австрии дела у «Вольфсберга» идут не слишком здорово: 7 место из 12 возможных.

3. У «Вольфсберга» в двух выездных матчах Лиги Европы крупная победа со счетом 4:1 в Роттердаме (ЦСКА в логове «Фейеноорда» сгорел 1:3) и минимальное поражение в Загребе от «Динамо».

4. 4 из 5 своих голов в матчах Лиги Европы «Вольфсберг» забил с пенальти. Также справедливо сказать, что 4 из 5 голов забил 35-летний хавбек Михаэль Линдль, причем он же забил единственный гол с игры, а третий пенальти в матче с «Фейеноордом» уже оформивший хет-трик полузащитник уступил Деяну Йовеличу. А мог забить все 5 голов.

5. «Вольфсберг» — лидер Лиги Европы по количеству успешных перехватов мяча: 89 успешных попыток в четырех матчах. У ЦСКА таких действий набралось 48. Все дело в мощном прессинге, который отметил даже Адольфо Гайч.

В каком состоянии «армейцы» подходят к матчу с австрийцами?

1. ЦСКА подходит к матчу с «Вольфсбергом» с серией из трех матчей без побед: ничьи против «Сочи» и «Фейеноорда», поражение от «Рубина».

2. «Красно-синие» продержались в единоличных лидерах РПЛ 3 тура, но после потерь очков в матчах с «Сочи» и «Рубином» позволили «Спартаку» и «Зениту» догнать себя. Сейчас на вершине таблицы чемпионата России интригующее троевластие.

3. В двух матчах на прошлой неделе — против «Фейеноорда» и «Рубина», футболисты ЦСКА нанесли 42 удара по воротам соперников и не забили ни разу. Это совокупность плохой реализации (привет Федору Чалову) и большого количества неподготовленных ударов, на которые падки «армейцы».

Кто сыграет против «Вольфсберга»?

У ЦСКА все готовы выйти на поле, за исключением центральных защитников Бруно Фукса и Вадима Карпова. Виктор Ганчаренко подчеркнул, что Кучаев и Дзагоев могут сыграть, скорее всего, не будет препятствий для участия в матче Марио Фернандеса. Таким образом, ЦСКА сыграет практически сильнейшим составом из возможных. Сомнения вызывает разве что позиция центрального нападающего: ни Чалов, ни Гайч не оправдывают надежд тренерского штаба и болельщиков в полной мере.

Ориентировочный состав ЦСКА (4-2-3-1): Акинфеев — Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов — Марадишвили, Обляков — Кучаев, Влашич, Эджуке — Чалов (Гайч).

Прогноз «Соккер.ру»: «Краснодар» вчера сломал серию и выиграл, пора одержать победу в Лиге Европы и ЦСКА. Верим, что сегодня количество ударов перейдет в качество и отразится на табло. «Армейцы» выиграют 2:0 или 2:1.

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MoHcTpMoHcTp
MoHcTpMoHcTp ответ brauning.86 (комментарий удален) (раскрыть)
03 декабря в 18:56
нафига ему лч, если они в ле ничего сделать не могут?
Байкал-38
Байкал-38
03 декабря в 18:04
Проблемы наших команд в еврокубках это удары в створ ворот. Вчера Краснодар забил каким то чудом. По игре Ренн как минимум должен играть вничью, но быкам явно повезло.
Вообще трудно понять как наши не могут в створ ворот попасть, о каких голах тогда речь?
Если ЦСКА хочет выигрывать, то Эджуке и Чалова надо оставлять в запасе. Чалову откровенно не везёт, а Эджуке и удары по воротам вещи не совместимые, он любим себя в футболе, а не футбол в себе.
Желаю ЦСКА победы и попадать в евровесну!!!!!!
An Jo
An Jo
03 декабря в 17:59
Боярский сказал "еврокубковая весна нам не нужна". Поэтому нефиг напрягаться, можно включать новогоднее настроение и начинать тратить премии, бонусы и всё такое. Пусть нищеброды из европейских команд напрягают опы за премиальные.
112910415
112910415
03 декабря в 17:40
странно, если армейцы не победят, они всё же сильнее
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
03 декабря в 17:38
Отступать некуда. Позади Гинер!
Roger Young
Roger Young
03 декабря в 17:28
Сегодня будет 1-1 и снова никакого положительного результата.
yasukuni
yasukuni
03 декабря в 16:46
Кто-то еще всерьез воспринимает гнилой балаган под названием "РПЛ в Еврокубках"? Жаль мне \этих наивных людей. Не портите себе нервы, лучше хлопните по писят и будет вам щщясьте..
batog
batog
03 декабря в 16:27
Дядьку с ремнем надо "коням" в раздевалку.
Dima salev
Dima salev
03 декабря в 15:38
В ЦСКА некому забывать голы. Придётся ждать Муса
Serg_Diamond
Serg_Diamond
03 декабря в 15:38
Сегодня победят
Dima salev
Dima salev
03 декабря в 15:37
Если комментатор в начале матча начинает похвалить ЦСКА. Тогда точно проиграеть
rubin kazzzan
rubin kazzzan
03 декабря в 15:35
1: 0 ЦСКА, рискну предположить
Али Самаркандский
Али Самаркандский
03 декабря в 15:25
Сомневаюсь в исходе матча. Благоприятныго не будет.
oFANATo
oFANATo
03 декабря в 15:22
Отличный разбор перед матчем с Вольсфбергом. Спасибо автору все четко и по делу....В первом матче долже были ещё побеждать, если бы не очередная ошибка Васина. Сегодня надо приложить максимум усилий для победы. Травмированные подтянулись и смогут усилить игру хотя бы во втором тайме. На весь матч скорее их не хватит, только восстановились.
Пожелаем нашим победы и без травм.
Союзник противников
Союзник противников ответ shlomo (раскрыть)
03 декабря в 15:17
Но-но! Во втором тайме с Фейном уже поле поплохело,правда,в устах комментаторов,ибо целый день оно стояло открытым почему-то,и футболисты ЦСКА падали много чаще,чем соперники.Опять яйца,наверное...
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 15:15
Витя,да на своём поле...победа??? Да ни за что не поверю!!!Он уже приучил к грустному ожиданию очередной беды.
shlomo
shlomo
03 декабря в 15:03
Спасибо за статью.....команды примерно одного уровня, матч очень ответственный, так как больше коллективам ошибаться нельзя ( если они собираются в плей-офф)...думаю, что поединок наверняка получится осторожный, и вряд ли тут крупная победа кого либо получится....в Австрии команды сыграли вничью (1:1) и после игры Виктор Гончаренко ссылался на некачественное поле, помешавшее его футболистам забить больше и победить....на "ВЭБ Арена" газон в порядке, поэтому жду от армейского нападения прорыва....Удачи ЦСКА!!!!!
STVA 1
STVA 1
03 декабря в 15:01
Надо побеждать и всё)
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