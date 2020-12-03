Отступать некуда: ЦСКА и так на последнем месте. Инструкция по выходу из группы для «армейцев»

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03 декабря 2020, 14:57

Нужно обыгрывать «Вольфсберг».

Турнирное положение ЦСКА в группе «K» Лиги Европы

1. ЦСКА замыкает турнирную таблицу квартета «K» с 3 очками в активе. Выше расположились «Вольфсберг» (4 очка), «Фейеноорд» (5) и загребское «Динамо» (8).

2. Команда Виктора Ганчаренко трижды сыграла вничью и проиграла на выезде «Фейеноорду» со счетом 1:3. В графе побед у «армейцев» ноль.

3. В последних 10 матчах на групповой стадии Лиги Европы (прошлый сезон и нынешний) ЦСКА одержал только одну победу в ничего не значащей встрече с «Эспаньолом» в заключительном туре прошлогоднего группового этапа.

Как ЦСКА выйти в 1/16 финала Лиги Европы

1. Две победы в оставшихся матчах с «Вольфсбергом» и загребским «Динамо» гарантируют ЦСКА выход из группы вне зависимости от результатов других встреч.

2. Даже ничья в сегодняшней игре теоретически может оставить ЦСКА шансы на выход из группы, пусть и весьма смутные. Чтобы такой сценарий сработал, нужна победа загребского «Динамо» над «Фейеноордом» сегодня, ничья голландцев и австрийцев в последнем туре и, конечно, успех самих «армейцев» в заключительном туре. Слишком сложно.

3. Сегодня ЦСКА должен обыгрывать на « ВЭБ -Арене» австрийский «Вольфсберг», игра первого круга с которым завершилась со счетом 1:1. Адольфо Гайч забил быстрый гол в ворота «волков», но незадолго до перерыва Виктор Васин подарил австрийцам пенальти, который реализовал Михаэль Линдль. На том и разошлись.

ЦСКА в Лиге Европы. Статистические сюрпризы

1. У ЦСКА только 2 гола в четырех матчах Лиги Европы. По результативности среди всех 48 участников турнира «армейцы» делят места с 42-го по 47-е. На последней строчке другой ЦСКА — из Софии. Болгарские «армейцы» еще не забили ни одного мяча.

2. На один забитый мяч в Лиге Европы команда Виктора Ганчаренко тратит 34 удара. Это второе худшее соотношение в турнире после «Реала Сосьедад», чьим футболистам требуется 36 раз пробить по воротам, чтобы забить гол.

3. Оба домашних матча ЦСКА в Лиге Европы (против загребского «Динамо» и «Фейеноорда») завершились с одинаковым счетом 0:0.

4. ЦСКА занимает 7 место среди всех участников Лиги Европы по общему количеству ударов по воротам (68) и 2 место по количеству выстрелов из-за пределов штрафной (31).

5. ЦСКА — лучший в Лиге Европы по количеству удачных обводок, которых уже 75. Чидера Эджуке — лидер-дриблер среди футболистов, он 31 раз включал дриблинг и оставлял оппонентов за спиной. Никола Влашич занимает четвертое место (16 обводок).

Факты о сегодняшнем сопернике ЦСКА — «Вольфсберге»

1. «Вольфсберг» в прошлогоднем групповом турнире Лиги Европы выступил так же, как и ЦСКА : 5 очков и последнее место в группе. Единственную победу «волки» одержали в последнем туре, сенсационно разгромив на выезде гладбахскую «Боруссию» со счетом 4:0.

2. В чемпионате Австрии дела у «Вольфсберга» идут не слишком здорово: 7 место из 12 возможных.

3. У «Вольфсберга» в двух выездных матчах Лиги Европы крупная победа со счетом 4:1 в Роттердаме ( ЦСКА в логове «Фейеноорда» сгорел 1:3) и минимальное поражение в Загребе от «Динамо».

4. 4 из 5 своих голов в матчах Лиги Европы «Вольфсберг» забил с пенальти. Также справедливо сказать, что 4 из 5 голов забил 35-летний хавбек Михаэль Линдль, причем он же забил единственный гол с игры, а третий пенальти в матче с «Фейеноордом» уже оформивший хет-трик полузащитник уступил Деяну Йовеличу. А мог забить все 5 голов.

5. «Вольфсберг» — лидер Лиги Европы по количеству успешных перехватов мяча: 89 успешных попыток в четырех матчах. У ЦСКА таких действий набралось 48. Все дело в мощном прессинге, который отметил даже Адольфо Гайч.

В каком состоянии «армейцы» подходят к матчу с австрийцами?

1. ЦСКА подходит к матчу с «Вольфсбергом» с серией из трех матчей без побед: ничьи против «Сочи» и «Фейеноорда», поражение от «Рубина».

2. «Красно-синие» продержались в единоличных лидерах РПЛ 3 тура, но после потерь очков в матчах с «Сочи» и «Рубином» позволили «Спартаку» и «Зениту» догнать себя. Сейчас на вершине таблицы чемпионата России интригующее троевластие.

3. В двух матчах на прошлой неделе — против «Фейеноорда» и «Рубина», футболисты ЦСКА нанесли 42 удара по воротам соперников и не забили ни разу. Это совокупность плохой реализации (привет Федору Чалову) и большого количества неподготовленных ударов, на которые падки «армейцы».

Кто сыграет против «Вольфсберга»?

У ЦСКА все готовы выйти на поле, за исключением центральных защитников Бруно Фукса и Вадима Карпова. Виктор Ганчаренко подчеркнул, что Кучаев и Дзагоев могут сыграть, скорее всего, не будет препятствий для участия в матче Марио Фернандеса. Таким образом, ЦСКА сыграет практически сильнейшим составом из возможных. Сомнения вызывает разве что позиция центрального нападающего: ни Чалов, ни Гайч не оправдывают надежд тренерского штаба и болельщиков в полной мере.

Ориентировочный состав ЦСКА (4-2-3-1): Акинфеев — Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов — Марадишвили, Обляков — Кучаев, Влашич, Эджуке — Чалов (Гайч).