«Локомотиву» нужна победа над «Баварией», «Зениту» — хлопнуть дверью. Расклад перед последним туром Лиги чемпионов

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вчера, 15:02

«Соккер.ру» разбирается в мотивах и задачах.

Из регламента Лиги чемпионов:

В случае равенства очков у двух и более команд в ход идут дополнительные показатели в порядке убывания значимости:

1. Результаты игр между собой:

A. количество очков;

B. разница забитых и пропущенных мячей;

C. количество голов забитых в гостях.

2. Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового турнира.

3. Количество голов во всех матчах.

Группа «A»

Матчи 6-го тура: «Бавария» (13) — «Локомотив» (3); «Зальцбург» (4) — «Атлетико» (6).

«Бавария». Гарантировала себе выход в 1/8 финала с первого места.

«Атлетико». Победа или ничья в матче с «Зальцбургом» позволят команде Диего Симеоне выйти из группы со второго места. В случае поражения в Австрии «матрасники» отправятся в Лигу Европы.

«Зальцбург». Победа над «Атлетико» позволит «Зальцбургу» выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. В случае поражения или ничьей нужно смотреть на результат параллельного матча: австрийцы останутся третьими и отправятся в Лигу Европы, если «Локомотив» не сможет выиграть у «Баварии». Но если «железнодорожники» сотворят чудо в Мюнхене, то «Зальцбург» займет последнее место.

«Локомотив». Нет шансов на 1/8 финала, но еще можно попасть в Лигу Европы. Для этого нужно обыграть «Баварию» и надеяться, что «Зальцбург» не выиграет у «Атлетико».

Группа «B»

Матчи 6-го тура: «Реал» (7) — «Боруссия Менхенгладбах» (8); «Интер» (5) — «Шахтер» (7).

«Боруссия Менхенгладбах». Выйдет в 1/8 финала, если не проиграет «Реалу» или если параллельный матч завершится вничью. Победа гарантирует немцам первую строчку, при этом «жеребцы» не могут опуститься ниже третьего места в группе.

«Шахтёр». Победа над «Интером» обеспечит «Шахтеру» выход из группы. «Горняков» устроит и ничья в Милане, если «Реал» не выиграет у «Боруссии». При этом остается шанс скатиться на последнюю строчку. Это произойдет, если «Шахтёр» проиграет «Интеру», а «Реал» наберет очки в параллельном матче.

«Реал». Победа над «Боруссией» выведет «Реал» в 1/8 финала. В случае ничьей с немцами «сливочных» устроит только победа «Интера» в параллельной встрече. Если «Реал» проиграет одновременно с «Шахтёром», то опустится на последнюю строчку, а чтобы стать первым, нужна собственная победа и невыигрыш «горняков».

«Интер». Два условия для выхода в 1/8 финала: победа над «Шахтёром» и наличие победителя в матче «Реала» и «Боруссии». Если испанцы и немцы сыграют вничью, победа дарует «нерадзурри» всего лишь утешительную путевку в Лигу Европы. Ничья или поражение оставят «Интер» на последнем месте.

Группа «C»

Матчи 6-го тура: «Олимпиакос» (3) — «Порту» (10); «Манчестер Сити» (13) — «Марсель» (3).

«Манчестер Сити». «Горожане» вышли из группы с первого места.

«Порту». «Драконы» гарантировали себе вторую строчку.

«Олимпиакос». У греков преимущество над «Марселем» по личным встречам. Для финиша на третьем месте и попадания в Лигу Европы нужно набрать в последнем туре не меньше очков, чем французы.

«Марсель». Чтобы занять третье место, в шестом туре нужно набрать больше очков, чем «Олимпиакос».

Группа «D»

Матчи 6-го тура: «Аякс» (7) — «Аталанта» (8); «Мидтьюлланд» (1) — «Ливерпуль» (12).

«Ливерпуль». Вышел в 1/8 финала с первого места.

«Аталанта». Команда Гасперини и Миранчука выйдет из группы, если избежит поражения в Амстердаме.

«Аякс». Победа в матче с «Аталантой» позволит «Аяксу» завоевать путевку в плей-офф.

«Мидтьюлланд». Финиширует последним.

Группа «E»

Матчи 6-го тура: «Челси» (13) — «Краснодар» (4); «Ренн» (1) — «Севилья» (10).

«Челси». Победитель группы.

«Севилья». Счастливый обладатель второй строчки.

«Краснодар». Отправляется в Лигу Европы с третьего места.

«Ренн». Финиширует последним. В группе «E» никто не сдвинется с места вне зависимости от результатов последнего тура. Вся борьба здесь завершена.

Группа «F»

Матчи 6-го тура: «Лацио» (9) — «Брюгге» (7); «Зенит» (1) — «Боруссия Дортмунд» (10).

«Боруссия Дортмунд». «Шмели» точно сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы финишировать на первой строчке, «Боруссия» должна обыгрывать «Зенит». Немцев устроит ничья, если «Лацио» не выиграет в параллельной встрече и даже поражение, если «Брюгге» обыграет итальянцев.

«Лацио». «Орлы» залетят в плей-офф, если не проиграют «Брюгге». Чтобы стать первыми, им нужна победа вкупе с потерей очков «Боруссией» в Санкт-Петербурге или ничья, если Холанд и Ко проиграют «Зениту».

«Брюгге». Выйдет в 1/8 финала в случае победы над «Лацио». Если победить не удастся, бельгийцы отправятся в Лигу Европы.

«Зенит». Вышел из Лиги чемпионов с четвертого места в группе.

Группа «G»

Матчи 6-го тура: «Барселона» (15) — «Ювентус» (12); «Динамо Киев» (1) — «Ференцварош» (1).

«Барселона» и «Ювентус». Команды вышли в плей-офф, а в последнем туре определят победителя группы в очном противостоянии. «Ювентус» сможет опередить «Барсу», если одержит на «Камп Ноу» победу со счетом 3:1, 4:2, 5:3 и т. д. или выиграет с более крупным счетом. Все остальные результаты, включая победы «Юве» в один мяч или со счетом 2:0 оставят каталонцев на первой строчке.

«Динамо» и «Ференцварош». Победитель отправится в Лигу Европы. В случае ничьей имеет значение счет. 0:0, 1:1 и 2:2 — в пользу киевлян, более результативные ничьи устроят «Ференцварош».

Группа «H»

Матчи 6-го тура: ПСЖ (9) — «Истанбул» (3); «РБ Лейпциг» (9) — «Манчестер Юнайтед» (9).

«Манчестер Юнайтед». Манкунианцам достаточно не проиграть «Лейпцигу», чтобы выйти в плей-офф.

ПСЖ . Гарантируют себе первое место, если выиграют. Для выхода в плей-офф хватит и ничьей, можно даже проиграть, если в параллельном матче будет выявлен победитель.

«РБ Лейпциг». Победа над МЮ выведет «Лейпциг» в плей-офф. Может хватить даже ничьей, но тогда нужно поражение ПСЖ от «Истанбула», что маловероятно.

«Истанбул Башакшехир». Турки забронировали четвертое место.