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«Локомотиву» нужна победа над «Баварией», «Зениту» — хлопнуть дверью. Расклад перед последним туром Лиги чемпионов

вчера, 15:02
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«Соккер.ру» разбирается в мотивах и задачах.

Из регламента Лиги чемпионов:

В случае равенства очков у двух и более команд в ход идут дополнительные показатели в порядке убывания значимости:

1. Результаты игр между собой:

A. количество очков;
B. разница забитых и пропущенных мячей;
C. количество голов забитых в гостях.

2. Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового турнира.

3. Количество голов во всех матчах.

Группа «A»

Матчи 6-го тура: «Бавария» (13) — «Локомотив» (3); «Зальцбург» (4) — «Атлетико» (6).

«Бавария». Гарантировала себе выход в 1/8 финала с первого места.

«Атлетико». Победа или ничья в матче с «Зальцбургом» позволят команде Диего Симеоне выйти из группы со второго места. В случае поражения в Австрии «матрасники» отправятся в Лигу Европы.

«Зальцбург». Победа над «Атлетико» позволит «Зальцбургу» выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. В случае поражения или ничьей нужно смотреть на результат параллельного матча: австрийцы останутся третьими и отправятся в Лигу Европы, если «Локомотив» не сможет выиграть у «Баварии». Но если «железнодорожники» сотворят чудо в Мюнхене, то «Зальцбург» займет последнее место.

«Локомотив». Нет шансов на 1/8 финала, но еще можно попасть в Лигу Европы. Для этого нужно обыграть «Баварию» и надеяться, что «Зальцбург» не выиграет у «Атлетико».

Группа «B»

Матчи 6-го тура: «Реал» (7) — «Боруссия Менхенгладбах» (8); «Интер» (5) — «Шахтер» (7).

«Боруссия Менхенгладбах». Выйдет в 1/8 финала, если не проиграет «Реалу» или если параллельный матч завершится вничью. Победа гарантирует немцам первую строчку, при этом «жеребцы» не могут опуститься ниже третьего места в группе.

«Шахтёр». Победа над «Интером» обеспечит «Шахтеру» выход из группы. «Горняков» устроит и ничья в Милане, если «Реал» не выиграет у «Боруссии». При этом остается шанс скатиться на последнюю строчку. Это произойдет, если «Шахтёр» проиграет «Интеру», а «Реал» наберет очки в параллельном матче.

«Реал». Победа над «Боруссией» выведет «Реал» в 1/8 финала. В случае ничьей с немцами «сливочных» устроит только победа «Интера» в параллельной встрече. Если «Реал» проиграет одновременно с «Шахтёром», то опустится на последнюю строчку, а чтобы стать первым, нужна собственная победа и невыигрыш «горняков».

«Интер». Два условия для выхода в 1/8 финала: победа над «Шахтёром» и наличие победителя в матче «Реала» и «Боруссии». Если испанцы и немцы сыграют вничью, победа дарует «нерадзурри» всего лишь утешительную путевку в Лигу Европы. Ничья или поражение оставят «Интер» на последнем месте.

Группа «C»

Матчи 6-го тура: «Олимпиакос» (3) — «Порту» (10); «Манчестер Сити» (13) — «Марсель» (3).

«Манчестер Сити». «Горожане» вышли из группы с первого места.

«Порту». «Драконы» гарантировали себе вторую строчку.

«Олимпиакос». У греков преимущество над «Марселем» по личным встречам. Для финиша на третьем месте и попадания в Лигу Европы нужно набрать в последнем туре не меньше очков, чем французы.

«Марсель». Чтобы занять третье место, в шестом туре нужно набрать больше очков, чем «Олимпиакос».

Группа «D»

Матчи 6-го тура: «Аякс» (7) — «Аталанта» (8); «Мидтьюлланд» (1) — «Ливерпуль» (12).

«Ливерпуль». Вышел в 1/8 финала с первого места.

«Аталанта». Команда Гасперини и Миранчука выйдет из группы, если избежит поражения в Амстердаме.

«Аякс». Победа в матче с «Аталантой» позволит «Аяксу» завоевать путевку в плей-офф.

«Мидтьюлланд». Финиширует последним.

Группа «E»

Матчи 6-го тура: «Челси» (13) — «Краснодар» (4); «Ренн» (1) — «Севилья» (10).

«Челси». Победитель группы.

«Севилья». Счастливый обладатель второй строчки.

«Краснодар». Отправляется в Лигу Европы с третьего места.

«Ренн». Финиширует последним. В группе «E» никто не сдвинется с места вне зависимости от результатов последнего тура. Вся борьба здесь завершена.

Группа «F»

Матчи 6-го тура: «Лацио» (9) — «Брюгге» (7); «Зенит» (1) — «Боруссия Дортмунд» (10).

«Боруссия Дортмунд». «Шмели» точно сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы финишировать на первой строчке, «Боруссия» должна обыгрывать «Зенит». Немцев устроит ничья, если «Лацио» не выиграет в параллельной встрече и даже поражение, если «Брюгге» обыграет итальянцев.

«Лацио». «Орлы» залетят в плей-офф, если не проиграют «Брюгге». Чтобы стать первыми, им нужна победа вкупе с потерей очков «Боруссией» в Санкт-Петербурге или ничья, если Холанд и Ко проиграют «Зениту».

«Брюгге». Выйдет в 1/8 финала в случае победы над «Лацио». Если победить не удастся, бельгийцы отправятся в Лигу Европы.

«Зенит». Вышел из Лиги чемпионов с четвертого места в группе.

Группа «G»

Матчи 6-го тура: «Барселона» (15) — «Ювентус» (12); «Динамо Киев» (1) — «Ференцварош» (1).

«Барселона» и «Ювентус». Команды вышли в плей-офф, а в последнем туре определят победителя группы в очном противостоянии. «Ювентус» сможет опередить «Барсу», если одержит на «Камп Ноу» победу со счетом 3:1, 4:2, 5:3 и т. д. или выиграет с более крупным счетом. Все остальные результаты, включая победы «Юве» в один мяч или со счетом 2:0 оставят каталонцев на первой строчке.

«Динамо» и «Ференцварош». Победитель отправится в Лигу Европы. В случае ничьей имеет значение счет. 0:0, 1:1 и 2:2 — в пользу киевлян, более результативные ничьи устроят «Ференцварош».

Группа «H»

Матчи 6-го тура: ПСЖ (9) — «Истанбул» (3); «РБ Лейпциг» (9) — «Манчестер Юнайтед» (9).

«Манчестер Юнайтед». Манкунианцам достаточно не проиграть «Лейпцигу», чтобы выйти в плей-офф.

ПСЖ. Гарантируют себе первое место, если выиграют. Для выхода в плей-офф хватит и ничьей, можно даже проиграть, если в параллельном матче будет выявлен победитель.

«РБ Лейпциг». Победа над МЮ выведет «Лейпциг» в плей-офф. Может хватить даже ничьей, но тогда нужно поражение ПСЖ от «Истанбула», что маловероятно.

«Истанбул Башакшехир». Турки забронировали четвертое место.

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Все комментарии
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 22:34
Краснодару удачи!!!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 20:19
А я думаю почему это заблокировали мой комментарий,что Зенит вышел через заднюю дверь)
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 20:03
Хочется глянуть матч против Барсы, но игра МЮ и немцев наверняка будет ярче)
viv
viv ответ Z. Kramer (раскрыть)
вчера в 19:50
Вышел вон из ЛЧ.
oFANATo
oFANATo ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 19:47, ред.
по факту зенит вылетел из ЛЧ с 4-м местом.
Но так писать про зенит запрещено.
Вот и пишут что вышел из ЛЧ))))))))
David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:59
.
ilhom0566
ilhom0566 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:55
Ну а там уже все свои: и судьи, и ВАР, и РФС. Совместными усилиями обеспечат.
sihafazatron
sihafazatron ответ Z. Kramer (раскрыть)
вчера в 17:55
краснодар вышел в евровесну, а зенит в русскую весну)))
yasukuni
yasukuni ответ Z. Kramer (раскрыть)
вчера в 17:51
Если написать КУДА, модер забанит!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 17:35
Зенит вышел или зашёл?
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
вчера в 17:10
Интрига в группе B просто невероятная.
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 16:59
Предлагаю строчку Александра про Зенит запустить в «Народный обозреватель».
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 16:56
Зенит опять победит!!!!!))))
truffagldino
truffagldino
вчера в 16:55
Краснодар может сегодня и выиграть у Челси в Лондоне у второго состава.
Z. Kramer
Z. Kramer
вчера в 16:49
«Зенит». Вышел из Лиги чемпионов с четвертого места в группе.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1219297/semak-sergey-nikolich-marko

Можно узнать, а куда он вышел?
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 16:29
Локо терять нечего,так что должны играть в атаку,тем более соперник мативирован не будет,поддержки тоже от болельщиков не будет,так что фактор своего поля ,фактически сводится на нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 16:13
Для Баварии ,в группе все предельно ясно!!!!!!!!!!!!!!!!Они могут особо не рвать,но я сомневаюсь,что Локо ,даже если Бавария выпустит полу основу,возьмот хоть одно очко!!!!!!!!!!!!!!!!!!А вот заруба за 2-е место в этой группе будет нешуточной !!!!!!!!!!!!!!!!!!

По Зениту и говорить нечего ,в Россию все ведущие игроки(почти все)Боруссии не поехали!!!!!!!!!!!!Так что ничейку может и зацепят!!!!!!!!!!!!!
shlomo
shlomo
вчера в 15:28
Спасибо за статью...... чтобы Локо поасть но хотя бы в Лигу Европы, то для этого достаточно просто обыграть “Баварию” и верить, что “Зальцбург” не обыграет “Атлетико”......если поверить во второе еще можно, то в первое совсем уж сложно, если не сказать совсем никак... а учитывая силу мюнхенцев, я вполне допускаю, что москвичи могут получить не 2 и не 3 гола. .... немцы будут много атаковать и бить по воротам (наверняка знают о том, что Гильерме далеко не самый стабильный кипер, и попробуют этим воспользоваться по полной программе...).....что касается Зенита, то забавное совпадение...:)))) ... Сергей Семак начал карьеру в роли главного тренера “Зенита” как раз в матче с “Боруссией”.....тогда Богданович проявил себя отлично, чем порадовал фанатов и руководство, после чего получив место в кресле....и снова дортмундцы становятся тем клубом, который может как поможет специалисту вернуть себе доверие или все до наоборот....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:27, ред.
Хотя у Боруссии не будет Холланда и ещё пятерых, я думаю проблем с группой озабоченных во главе с
Дзюбой, у них не будет
yasukuni
yasukuni
вчера в 15:11
Кто-то реально верит, что Бавария может дома что-то слить? Даже вторым составом. Про семачишку подзаборную даже речи не идет. Вон, сегодня СК засветил, сколько на системе видеонаблюдения Баклан-арены украли. Питерские себе не изменяют! Воровали, воруем и будем воровать!!!
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