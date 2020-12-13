ГлавнаяБлогиОценочные суждения

Под откос. «Локомотив» во второй раз в сезоне пропустил 5 мячей

13 декабря 2020, 21:03
00:00 / 00:00

«Краснодар» ожидаемо победил, но сделал это неожиданно легко.

Три ключевых момента игры

1. Ошибка Крыховяка и гол Классона на 5-й минуте

«Локомотив» с кадровыми проблемами в обороне и атаке не был фаворитом матча с «Краснодаром». Марко Николич, готовясь к игре, примерял на свою команду «второй номер», которым «Локо» с периодической успешностью пользовался в Лиге чемпионов. Совершенно логично, что против «быков» москвичи собирались защищаться числом и делать ставку на контратаки, но весь этот план пустил под откос опытнейший футболист и один из лидеров команды Гжегош Крыховяк. В безобидной ситуации поляк подарил мяч Виктору Классону прямо перед своими воротами, а в попытке заблокировать удар шведа только помешал Гильерме.

2. Второй гол «Краснодара» на 11-й минуте

Один пропущенный гол еще можно как-то пережить, если не скатиться в рефлексию, но «Локомотиву» не удалось этого избежать, в результате чего «Краснодар», воспользовавшись неразберихой в обороне «железнодорожников», накатил на ворота Гильерме новыми волнами атак и сделал счет 2:0. Началось все с ошибки гостей в центре поля, откуда «Краснодар» разогнал атаку, завершившуюся точным ударом Реми Кабелла. Это был нокдаун.

3. Пенальти, который не реализовал Антон Миранчук перед перерывом

С учетом кадровых проблем «Локомотива» и скудности скамейки счет 0:2 к перерыву выглядел, как приговор к поражению. Так в итоге и получилось. Однако у «железнодорожников» был шанс вернуться в игру, когда VAR помог с назначением пенальти в ворота «Краснодара». Антон Миранчук подошел к «точке» и бесхитростно пробил по центру. Городов справился, и в этот момент «Локо» упустил шанс даже на ничью. Второй тайм превратился в формальность и содержал в себе только один вопрос: сколько в итоге забьет «Краснодар»?

Цифры и факты матча «Краснодар» — «Локомотив»

- Впервые в тренерской карьере Мурад Мусаев выиграл у Марко Николича. Впрочем, это была только вторая встреча этих тренеров, в первой сербский специалист одержал победу со счетом 1:0 благодаря классному голу Алексея Миранчука, который уже в «Аталанте». Мурад Олегович и его команда ответили на поражение в первом круге куда более уверенной домашней победой. Теперь, если на финише сезона у «Краснодара» и «Локомотива» будет поровну очков, «быки» окажутся выше в таблице благодаря преимуществу по личным встречам.

- Во второй раз в сезоне «Локомотив» пропустил пять мячей. 8-го ноября «Динамо» нокаутировало «красно-зеленых» со счетом 5:1, теперь «Краснодар» выиграл 5:0. Это самое крупное поражение «Локомотива» в сезоне 2020/21 и при Марко Николиче, чья команда не позволяла так издеваться над собой ни «Баварии», ни «Атлетико».

- Два мяча в ворота «Локомотива» забил Маркус Берг. В бомбардирской гонке он догнал спартаковских форвардов Эсекеля Понсе и Джордана Ларссона, а также Кристиана Нобоа. Отстает Маркус только от зенитовцев Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, у которых уже по 10 голов. Всего на счету Берга 20 голов (и 6 результативных передач) в 54 матчах за «Краснодар». Неплохо для «дерева», не так ли, Владимир Быстров?

- 4 матча длилась безвыигрышная серия «Краснодара» в матчах с «Локомотивом», в предыдущий раз «быки» брали 1-го сентября 2018 года, когда одержали волевую победу: на гол Мануэля Фернандеша с пенальти ответил Вандерсон, а вышедший на замену Магомед-Шапи Сулейманов принес «Краснодару» победу на 90+3 минуте — 2:1. После этого два матча закончились победами «Локо» 1:0, еще в двух были зафиксированы ничьи 1:1.

- 11 ударов в створ ворот «Локомотива» нанесли футболисты «Краснодара», «железнодорожники» ответили только пятью точными попаданиями. Тем удивительнее звучит комментарий Марко Николича после игры:

Если смотреть статистику, то у нас с соперником все одинаково: владение мячом, удары. На 5-й и 11-й минутах допустили большие ошибки. В итоге 2:0, «Краснодар» использовал пространство, у него много быстрых игроков, суперконтратаки. Результат очень плохой для нас. Кто смотрел игру, тот знает. Каждый свой момент «Краснодар» забивал.

Или у Марко Николича неправильная статистика, или он предпринял неумную попытку ввести всех в заблуждение в век Интернета и доступной информации. Да, общее количество ударов у «Краснодара» и «Локомотива» равное — по 15, но «быки» в два раза чаще били в створ, владели мячом тоже больше (55% на 45%), пасовали точнее (82% на 79%).

Дополнительно можно обратиться к статистике ожидаемых голов, из которой становится понятно, что «Краснодар» создал вдвое больше моментов — 3.05 xG против 1.32 xG у «Локомотива». При этом нужно понимать, что больше половины своих xG «железнодорожники» получили за пенальти, который традиционно оценивается в 0.75. Итого, с игры москвичи создали моментов на 0.57 гола против 3.05 у «Краснодара». Кого пытается обмануть Марко Николич?

- 55 очков набрали «Локомотив» и «Краснодар» совместными усилиями после 18 туров РПЛ. Команды, которые по итогам двух предыдущих сезонов входили в тройку, занимают места в середине турнирной таблицы. Для сравнения: в сезоне 2018/19 «Локо» и «Краснодар» набрали суммарно 63 очка за 18 туров, в кампании 2019/21 — 68 баллов. Мощно просели результаты.

Лучший комментарий после матча. Илья Геркус, бывший генеральный директор «Локомотива»:

На мажорной ноте. «Краснодар» покинул Лигу чемпионов, сыграв вничью с «Челси»
09 декабряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии10
«Зениту» не удалось хлопнуть дверью. «Боруссия» пешком и без Холанда выиграла в Санкт-Петербурге
09 декабряАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии25
Расставание с Азаром, замена Рамоса и помощь Бензема. Сделки, которые спасут «Реал» Зидана
05 декабряВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии11
«Мы пожинаем плоды работы Бердыева». Миф о РПЛ, которым объясняют результаты в Европе
04 декабряСтанислав Горин в блоге Тактический лабиринтКомментарии27
От лимита и перелётов до Малкома и Семака. 10 причин провала «Зенита» в Лиге чемпионов
03 декабряАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии54
«Краснодар» одержал первую победу в Лиге чемпионов. Бергу — 7.5 за победный гол
02 декабряАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
scikuni
scikuni
вчера в 22:25
теперь главное чтобы опять каких-то повальных травм не было, а то глядя на место в таблице и не скажешь, что это рядовая победа участника лч, причем над другим участником, не намного выше
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:12
неплохо Краснодар, совсем неплохо. Конечно российские результаты не показатель, но уровень комбинационной игры явно растет.

С победой.
112910415
112910415
вчера в 13:21
какая-то коррозия живёт внутри железного организма ...
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
вчера в 12:48
Чет суперзвезды хваленые не решают... не их уровень наверное)
Это же не в рестике с телками шампунь моэт пить литрами, так бы они показали себя! :)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Диана Александровна (раскрыть)
вчера в 11:35
Согласен, Миранчук нулевой, хоть и отобрал гол судья, но партнеров он не видит
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА ответ Диана Александровна (раскрыть)
вчера в 11:20
Мадам, по сути не спорю, хотя её трудно было понять. Либо форму изложения поменяйте, либо аватар. Путаюсь.
Диана Александровна
Диана Александровна ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:02
Надо сначала научится играть футболистам , а потом кого то менять ,Мирончука во обще гнать с команды у нас бабы лучше играют чем он не мяча принять не может не пасовать не удержать не пенальти забить - хлам а не футболист , Я когда-то так же говорила и про Смолова а некоторые его хвалили - ну и где же великий супер игрок Смолов ,А чем раньше избавится от Мирончука как сделал Краснодар в свое врем от Смолова то и Локомотив по моему мнению лучше заиграет
Честный Зритель
Честный Зритель
вчера в 10:49
Понравилось в статье про Володьку и Берга...в точку...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 10:22
Евсеева Вадима
13 RUS
13 RUS
вчера в 09:52
Че там громить то, команда мертва, Вася отлично поработал
oFANATo
oFANATo
вчера в 09:41
Пора возвращать Семина......
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
вчера в 09:21
Насчет ВАР помог - судья жестко накосячил, свистнув за долю секунды до гола Локо. Такое уже второй раз в сезоне, первый раз было в матче с Ахматом. Здесь ВАР его частично отмазал.
112910415
112910415
вчера в 07:17
южане мощно сорвали стоп-кран !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 05:36
Геркус классно подколол. Пусть Вася утирается.
volga.kot
volga.kot
вчера в 04:57
Атлетико им только один мяч воткнул в двух играх
volga.kot
volga.kot
вчера в 04:30
Многовато
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 04:28
Ну как Ямайка!)
valt134
valt134
вчера в 02:48
БОГ Шельму метит... Отрыгнулись Паровозам их теневые и закулисные игры! И в ЛЧ их на колени поставили и КРАСНОДАРУШКА напихал по полной! Жизнь-Бумеранг...
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 00:33
Красвчики,могут когда захотят! (Относится к обеим командам).
ATG
ATG
13 декабря в 23:21, ред.
Браво КОМАНДА! Уничтожили Рждшников
Faustello
Faustello ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
13 декабря в 23:01
Чёт им разрешили вроде, но со следующего сезона, непонятно как и почему разрешили, бабла на несколько миллиардов освоили, никто не присел, через пару лет название вернули, ну норм так, чё, ещё о развитии футбола что то нужно знать?)))
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ Faustello (раскрыть)
13 декабря в 22:55
Если не ошибаюсь то читала, что они вернули себе название!) Но я за ними пока пристально не слежу...
Faustello
Faustello ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
13 декабря в 22:49, ред.
Дэ юро, это урожай и они ещё не в пфл))) а ну да в пфл
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответ post-navigator (раскрыть)
13 декабря в 22:41
Кубань пылит в ПФЛ) Недораспустилась;)
А Локо впервые в рпл проиграл с таким счетом... И в целом РПЛ бьет антирекорды чуть ли не каждый тур...
post-navigator
post-navigator
13 декабря в 22:39
Верните Ольку-смородину и чудака-деда с петушком на голове. Вот они знали толк и в поросятах, и в футболе!
post-navigator
post-navigator ответ Котэ в тельняжке (раскрыть)
13 декабря в 22:36
Кубань самораспустилась, чтобы не допускать такого впредь :)
А вот спартак снимался, снимался, да так и недоснялся.
И теперь сливает всяким фармам :)))
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
13 декабря в 22:29
Пятерочка выручает!)
А если серьёзно, то помнится как-то Кубань (Гончаренко еще был тренером) проиграла ЦСКА толи 6-0 толи 6-1, после этого руководство Кубани приняло привентивные меры...
Паровозов
Паровозов
13 декабря в 21:54
Хотелось бы услышать товарища Кикнадзе, который затаился как мышка.
Ice van Reed
Ice van Reed
13 декабря в 21:53, ред.
Краснодар: 2 матча, 10 мячей, 0 пропущенных!!!
виктор бочарников
виктор бочарников
13 декабря в 21:41
Ну Так-то и паровоз ни х.я не русский получается.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100