Под откос. «Локомотив» во второй раз в сезоне пропустил 5 мячей

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13 декабря 2020, 21:03

«Краснодар» ожидаемо победил, но сделал это неожиданно легко.

Три ключевых момента игры

1. Ошибка Крыховяка и гол Классона на 5-й минуте

«Локомотив» с кадровыми проблемами в обороне и атаке не был фаворитом матча с «Краснодаром». Марко Николич, готовясь к игре, примерял на свою команду «второй номер», которым «Локо» с периодической успешностью пользовался в Лиге чемпионов. Совершенно логично, что против «быков» москвичи собирались защищаться числом и делать ставку на контратаки, но весь этот план пустил под откос опытнейший футболист и один из лидеров команды Гжегош Крыховяк. В безобидной ситуации поляк подарил мяч Виктору Классону прямо перед своими воротами, а в попытке заблокировать удар шведа только помешал Гильерме.

2. Второй гол «Краснодара» на 11-й минуте

Один пропущенный гол еще можно как-то пережить, если не скатиться в рефлексию, но «Локомотиву» не удалось этого избежать, в результате чего «Краснодар», воспользовавшись неразберихой в обороне «железнодорожников», накатил на ворота Гильерме новыми волнами атак и сделал счет 2:0. Началось все с ошибки гостей в центре поля, откуда «Краснодар» разогнал атаку, завершившуюся точным ударом Реми Кабелла. Это был нокдаун.

3. Пенальти, который не реализовал Антон Миранчук перед перерывом

С учетом кадровых проблем «Локомотива» и скудности скамейки счет 0:2 к перерыву выглядел, как приговор к поражению. Так в итоге и получилось. Однако у «железнодорожников» был шанс вернуться в игру, когда VAR помог с назначением пенальти в ворота «Краснодара». Антон Миранчук подошел к «точке» и бесхитростно пробил по центру. Городов справился, и в этот момент «Локо» упустил шанс даже на ничью. Второй тайм превратился в формальность и содержал в себе только один вопрос: сколько в итоге забьет «Краснодар»?

Цифры и факты матча «Краснодар» — «Локомотив»

- Впервые в тренерской карьере Мурад Мусаев выиграл у Марко Николича. Впрочем, это была только вторая встреча этих тренеров, в первой сербский специалист одержал победу со счетом 1:0 благодаря классному голу Алексея Миранчука, который уже в «Аталанте». Мурад Олегович и его команда ответили на поражение в первом круге куда более уверенной домашней победой. Теперь, если на финише сезона у «Краснодара» и «Локомотива» будет поровну очков, «быки» окажутся выше в таблице благодаря преимуществу по личным встречам.

- Во второй раз в сезоне «Локомотив» пропустил пять мячей. 8-го ноября «Динамо» нокаутировало «красно-зеленых» со счетом 5:1, теперь «Краснодар» выиграл 5:0. Это самое крупное поражение «Локомотива» в сезоне 2020/21 и при Марко Николиче, чья команда не позволяла так издеваться над собой ни «Баварии», ни «Атлетико».

- Два мяча в ворота «Локомотива» забил Маркус Берг. В бомбардирской гонке он догнал спартаковских форвардов Эсекеля Понсе и Джордана Ларссона, а также Кристиана Нобоа. Отстает Маркус только от зенитовцев Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, у которых уже по 10 голов. Всего на счету Берга 20 голов (и 6 результативных передач) в 54 матчах за «Краснодар». Неплохо для «дерева», не так ли, Владимир Быстров?

- 4 матча длилась безвыигрышная серия «Краснодара» в матчах с «Локомотивом», в предыдущий раз «быки» брали 1-го сентября 2018 года, когда одержали волевую победу: на гол Мануэля Фернандеша с пенальти ответил Вандерсон, а вышедший на замену Магомед-Шапи Сулейманов принес «Краснодару» победу на 90+3 минуте — 2:1. После этого два матча закончились победами «Локо» 1:0, еще в двух были зафиксированы ничьи 1:1.

- 11 ударов в створ ворот «Локомотива» нанесли футболисты «Краснодара», «железнодорожники» ответили только пятью точными попаданиями. Тем удивительнее звучит комментарий Марко Николича после игры:

Если смотреть статистику, то у нас с соперником все одинаково: владение мячом, удары. На 5-й и 11-й минутах допустили большие ошибки. В итоге 2:0, «Краснодар» использовал пространство, у него много быстрых игроков, суперконтратаки. Результат очень плохой для нас. Кто смотрел игру, тот знает. Каждый свой момент «Краснодар» забивал.

Или у Марко Николича неправильная статистика, или он предпринял неумную попытку ввести всех в заблуждение в век Интернета и доступной информации. Да, общее количество ударов у «Краснодара» и «Локомотива» равное — по 15, но «быки» в два раза чаще били в створ, владели мячом тоже больше (55% на 45%), пасовали точнее (82% на 79%).

Дополнительно можно обратиться к статистике ожидаемых голов, из которой становится понятно, что «Краснодар» создал вдвое больше моментов — 3.05 xG против 1.32 xG у «Локомотива». При этом нужно понимать, что больше половины своих xG «железнодорожники» получили за пенальти, который традиционно оценивается в 0.75. Итого, с игры москвичи создали моментов на 0.57 гола против 3.05 у «Краснодара». Кого пытается обмануть Марко Николич?

- 55 очков набрали «Локомотив» и «Краснодар» совместными усилиями после 18 туров РПЛ . Команды, которые по итогам двух предыдущих сезонов входили в тройку, занимают места в середине турнирной таблицы. Для сравнения: в сезоне 2018/19 «Локо» и «Краснодар» набрали суммарно 63 очка за 18 туров, в кампании 2019/21 — 68 баллов. Мощно просели результаты.

Лучший комментарий после матча. Илья Геркус, бывший генеральный директор «Локомотива»: