ГлавнаяБлогиОценочные суждения

«Зениту» не удалось хлопнуть дверью. «Боруссия» пешком и без Холанда выиграла в Санкт-Петербурге

сегодня, 00:02
00:00 / 00:00

Закономерное завершение неудачной кампании в Лиге чемпионов.

Неоптимальные составы

Главная потеря «Боруссии» — Эрлинг Холанд. Норвежский форвард, забивший 50% всех голов дортмундцев в текущем сезоне, выбыл из строя до января. Впрочем, Люсьен Фавр и не планировал использовать всех ведущих игроков в матче с «Зенитом», ведь «шмели» по итогам пяти туров обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов, а в плотном графике любая передышка в радость.

Остался в запасе основной вратарь Бюрки, центральный защитник Загаду, а также Рейна и Санчо. Дилейни и Менье травмированы, как и Холанд, так что состав «Боруссии» на матч с «Зенитом» был смешанным. Однако и «сине-бело-голубые» вышли на поле не железной основой. Остался в запасе Ловрен, его место рядом с Ракицким занял молодой Прохин, на правом фланге защиты вышел Сутормин, подменяющий Караваева, а Дриусси занял место в атаке, пока Дзюба отдыхал.

Себастьян на днях поджег фитиль, когда высказался о своей позиции в «Зените», Семак отреагировал на громкое заявление Дриусси. Во-первых, назвал слова аргентинца ударом по имиджу клуба, во-вторых, дал Себастьяну возможность сыграть в атаке. Дриусси был неплох в подыгрыше, а главное — забил. Подкрепил свои слова делом и задал Семаку задачку на зиму.

«Боруссию» усилили замены, а «Зенит» — ослабили

«Зенит» бодро провел первый тайм, повел в счете и контролировал ситуацию на поле до середины второго тайма. У «Боруссии» возникали разрывы между линиями, хозяева уходили в быстрые атаки, особенно они удавались правым флангом, где классно подключался Сутормин с позиции крайнего защитника. Довести до логического завершения свои выпады «Зениту» не удалось, хотя у того же Азмуна было несколько возможностей удвоить преимущество. В первом тайме Сердар даже забил из офсайда, а потом ему не хватало конкретики и смелости решающих касаний.

На исходе часа игры начались замены, которые позволили «Боруссии» прибавить, словно по щелчку. Рейна и Мукоко ускорили игру, чего не скажешь о Дзюбе и Венделе, которые вышли у «Зенита». Но роковым, кажется, стал уход Ярослава Ракицкого, рядом с которым Прохин чувствовал себя достаточно уверенно. С выходом Ловрена оборона «сине-бело-голубых» стала более уязвимой. Понятно, что Семак уже думал о матче с «Динамо», но если хочешь хлопнуть дверью в Лиге чемпионов, не слишком разумно разбивать только что склеенную пару центральных защитников.

Ракицкий с Прохиным успели нащупать какое-никакое взаимопонимание, тем более говорят на одном языке, а Ловрен чуть ли не впервые сыграл в связке с Данилой. В итоге в эпизоде с голом Пищека никто не успел подстраховать совершившего сэйв Кержакова, а Витсель забил победный гол без сопротивления из зоны, которую обычно успевает закрывать Ракицкий, умело выдергивающийся из линии. Но Ярослава уже не было на поле.

Что еще любопытного было в матче «Зенит» — «Боруссия»?

1. Выиграв в Санкт-Петербурге, немецкий клуб обеспечил себе выход в 1/8 финала с первого места в группе. Вместе с «Боруссией» в плей-офф вышел «Лацио», в параллельном матче римляне сыграли вничью с «Брюгге», который остался на третьем месте.

2. «Зенит» выдал худший результат в группе Лиги чемпионов — 1 очко, и впервые не одержал ни одной победы. В предыдущие свои заходы в групповой раунд петербуржцы набирали 5, 9, 7, 6, 7, 15 и еще раз 7 баллов в лигочемпионских квартетах. Разница забитых и пропущенных мячей тоже антирекордная для «сине-бело-голубых» — 4:13.

3. Аксель Витсель забил в ворота своего бывшего клуба. Удар бельгийца с левой ноги принес «Боруссии» победу.

4. Нападающий «Боруссии» Юссуфа Мукоко вышел на замену во втором тайме и в этот самый миг установил рекорд Лиги чемпионов, став самым юным футболистом в истории турнира. Три недели назад Мукоко отметил свой 16-й день рождения, в матче с «Зенитом» он принял участие в 16 лет и 18 дней. Предыдущий рекорд был установлен Селестином Бабаяро и держался 26 лет. Юссуфа в день своего первого матча в Лиге чемпионов оказался моложе нигерийского защитника на 67 дней.

5. Несмотря на территориальное и игровое преимущество на протяжении большей части игры, по созданным моментам «Зенит» уступил «Боруссии»: 1.34 xG против 1.83. Исходя из этого, итоговый счет вполне закономерен.

В матчах с «Динамо» и «Спартаком» «Зенит» должен сыграть за Семака

Второй год подряд «Зенит» завершает еврокубковую кампанию до зимнего перерыва, но весной «сине-бело-голубые» будут бороться за третий кряду титул в РПЛ. Но под руководством ли Семака? Для Сергея Богдановича оставшиеся матчи против принципиальных противников невероятно важны, от результатов встреч с московскими командами может зависеть его будущее.

Если «Зенит» соберется и обыграет «Динамо» и «Спартак», закончит год на чистом первом месте в таблице РПЛ, то Семаку могут дать еще один шанс, учтя объективные трудности, с которыми «Зениту» и всему футбольному миру пришлось столкнуться в 2020-м. Но если петербуржцы не смогут реабилитироваться в матчах с «Динамо» и «Спартаком», у боссов клуба будет большой соблазн запустить зимой новый проект без Семака.

Так бывает, что будущее тренеров сводится к одной-двум играм. Кажется, Сергей Богданович попал именно в такую ситуацию.

Расставание с Азаром, замена Рамоса и помощь Бензема. Сделки, которые спасут «Реал» Зидана
05 декабряВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии12
«Мы пожинаем плоды работы Бердыева». Миф о РПЛ, которым объясняют результаты в Европе
04 декабряСтанислав Горин в блоге Тактический лабиринтКомментарии25
От лимита и перелётов до Малкома и Семака. 10 причин провала «Зенита» в Лиге чемпионов
03 декабряАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии54
«Краснодар» одержал первую победу в Лиге чемпионов. Бергу — 7.5 за победный гол
02 декабряАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
«Большая разница». «Локомотив» попрощался с мечтой о плей-офф ЛЧ
01 декабряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии27
Кутепов в роли форварда, споры вокруг пенальти и 36 ударов по воротам: «Спартак» и его яркая победа
29 ноябряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 01:44, ред.
Как можно было в группе ЛЧ не обыграть ослабленный коронавирусом Лацио или Боруссию без девяти игроков основы?
Хуторянин 84
Хуторянин 84 ответ viv (раскрыть)
сегодня в 01:27
Так а зачем? 2 бль рвёт в щепки... В реале, вышли только быки...остальные обо...ись! Будем смотреть правде в лицо!
Хуторянин 84
Хуторянин 84
сегодня в 01:22
Салют сине- бело-Голубым! Воистину чемпионы)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:18
Теперь отматаем пленку назад и вспомним, что они говорили перед турниром. Руководство, Семак, почитатели эскадры.
Маски сорваны, паруса порваны и очко на всю Европу!
Крассавцы).
rubin kazzzan
rubin kazzzan
сегодня в 01:01
Такие голы пропускаем!
zenit_forever2014
zenit_forever2014
сегодня в 00:59
Так правильно были сделаны замены. Впереди Динамо и Спартак...Очень плохо выступили. Провалились, но нельзя разваливаться.
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 00:56
    mangox22
    mangox22
    сегодня в 00:45
    Пора Семака с Ханчаренкой в Уфу на стажировку
    viv
    viv
    сегодня в 00:43
    Что касается состава Дортмунда, то в Петербург не прилетела целая группа игроков Боруссии – защитники Мануэль Аканджи, Рафаэл Геррейру, Тома Мёнье, Матеу Морей, Марсель Шмельцер, полузащитники Махмуд Дахуд, Томас Делейни, Рейниер и нападающий Эрлинг Холанд. И тем не мене без 9-и игроков основного состава Боруссия не напрягаясь забила два гола и заслуженно выходит в плей- офф с первого места, а Зенит так и не хлопнув дверью заслуженно занимает опять 4-ое место.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 00:23, ред.
    Вот и сказочки конец, а кто Дзюбил молодец.🤗
    Теперь зенит может переключиться на внутренний чемпионат, благо там админресурс поможет.
    blitz
    blitz
    сегодня в 00:19, ред.
    Хлопнули дверью, закрыли окно в Европу , хоть очко сохранили
    viv
    viv
    сегодня в 00:15
    А Федун был прав, когда сказал что «Зенит» огребёт в Лиге чемпионов без судейской поддержки.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 00:13
    Это Зенит столкнулся с трудностями? Им бы проблемы Тамбова, ротора и других бедняков. С жиру бесятся и проблемы ищут. Проблемы в огромных не заработанных деньгах
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 00:11
    Вот он уровень картонного чемпиона
    без админресурса в ЛЧ 6 матчей 1 очко
    1. Боруссия Д 13
    2. Лацио 10
    3. Брюгге 8
    4. Зенит 1
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 00:07
    Дядя Миша уже переключился на домашнее боление!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 00:04
    Да и фик с ним...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100