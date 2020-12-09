«Зениту» не удалось хлопнуть дверью. «Боруссия» пешком и без Холанда выиграла в Санкт-Петербурге

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сегодня, 00:02

Закономерное завершение неудачной кампании в Лиге чемпионов.

Неоптимальные составы

Главная потеря «Боруссии» — Эрлинг Холанд. Норвежский форвард, забивший 50% всех голов дортмундцев в текущем сезоне, выбыл из строя до января. Впрочем, Люсьен Фавр и не планировал использовать всех ведущих игроков в матче с «Зенитом», ведь «шмели» по итогам пяти туров обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов, а в плотном графике любая передышка в радость.

Остался в запасе основной вратарь Бюрки, центральный защитник Загаду, а также Рейна и Санчо. Дилейни и Менье травмированы, как и Холанд, так что состав «Боруссии» на матч с «Зенитом» был смешанным. Однако и «сине-бело-голубые» вышли на поле не железной основой. Остался в запасе Ловрен, его место рядом с Ракицким занял молодой Прохин, на правом фланге защиты вышел Сутормин, подменяющий Караваева, а Дриусси занял место в атаке, пока Дзюба отдыхал.

Себастьян на днях поджег фитиль, когда высказался о своей позиции в «Зените», Семак отреагировал на громкое заявление Дриусси. Во-первых, назвал слова аргентинца ударом по имиджу клуба, во-вторых, дал Себастьяну возможность сыграть в атаке. Дриусси был неплох в подыгрыше, а главное — забил. Подкрепил свои слова делом и задал Семаку задачку на зиму.

«Боруссию» усилили замены, а «Зенит» — ослабили

«Зенит» бодро провел первый тайм, повел в счете и контролировал ситуацию на поле до середины второго тайма. У «Боруссии» возникали разрывы между линиями, хозяева уходили в быстрые атаки, особенно они удавались правым флангом, где классно подключался Сутормин с позиции крайнего защитника. Довести до логического завершения свои выпады «Зениту» не удалось, хотя у того же Азмуна было несколько возможностей удвоить преимущество. В первом тайме Сердар даже забил из офсайда, а потом ему не хватало конкретики и смелости решающих касаний.

На исходе часа игры начались замены, которые позволили «Боруссии» прибавить, словно по щелчку. Рейна и Мукоко ускорили игру, чего не скажешь о Дзюбе и Венделе, которые вышли у «Зенита». Но роковым, кажется, стал уход Ярослава Ракицкого, рядом с которым Прохин чувствовал себя достаточно уверенно. С выходом Ловрена оборона «сине-бело-голубых» стала более уязвимой. Понятно, что Семак уже думал о матче с «Динамо», но если хочешь хлопнуть дверью в Лиге чемпионов, не слишком разумно разбивать только что склеенную пару центральных защитников.

Ракицкий с Прохиным успели нащупать какое-никакое взаимопонимание, тем более говорят на одном языке, а Ловрен чуть ли не впервые сыграл в связке с Данилой. В итоге в эпизоде с голом Пищека никто не успел подстраховать совершившего сэйв Кержакова, а Витсель забил победный гол без сопротивления из зоны, которую обычно успевает закрывать Ракицкий, умело выдергивающийся из линии. Но Ярослава уже не было на поле.

Что еще любопытного было в матче «Зенит» — «Боруссия»?

1. Выиграв в Санкт-Петербурге, немецкий клуб обеспечил себе выход в 1/8 финала с первого места в группе. Вместе с «Боруссией» в плей-офф вышел «Лацио», в параллельном матче римляне сыграли вничью с «Брюгге», который остался на третьем месте.

2. «Зенит» выдал худший результат в группе Лиги чемпионов — 1 очко, и впервые не одержал ни одной победы. В предыдущие свои заходы в групповой раунд петербуржцы набирали 5, 9, 7, 6, 7, 15 и еще раз 7 баллов в лигочемпионских квартетах. Разница забитых и пропущенных мячей тоже антирекордная для «сине-бело-голубых» — 4:13.

3. Аксель Витсель забил в ворота своего бывшего клуба. Удар бельгийца с левой ноги принес «Боруссии» победу.

4. Нападающий «Боруссии» Юссуфа Мукоко вышел на замену во втором тайме и в этот самый миг установил рекорд Лиги чемпионов, став самым юным футболистом в истории турнира. Три недели назад Мукоко отметил свой 16-й день рождения, в матче с «Зенитом» он принял участие в 16 лет и 18 дней. Предыдущий рекорд был установлен Селестином Бабаяро и держался 26 лет. Юссуфа в день своего первого матча в Лиге чемпионов оказался моложе нигерийского защитника на 67 дней.

5. Несмотря на территориальное и игровое преимущество на протяжении большей части игры, по созданным моментам «Зенит» уступил «Боруссии»: 1.34 xG против 1.83. Исходя из этого, итоговый счет вполне закономерен.

В матчах с «Динамо» и «Спартаком» «Зенит» должен сыграть за Семака

Второй год подряд «Зенит» завершает еврокубковую кампанию до зимнего перерыва, но весной «сине-бело-голубые» будут бороться за третий кряду титул в РПЛ . Но под руководством ли Семака? Для Сергея Богдановича оставшиеся матчи против принципиальных противников невероятно важны, от результатов встреч с московскими командами может зависеть его будущее.

Если «Зенит» соберется и обыграет «Динамо» и «Спартак», закончит год на чистом первом месте в таблице РПЛ , то Семаку могут дать еще один шанс, учтя объективные трудности, с которыми «Зениту» и всему футбольному миру пришлось столкнуться в 2020-м. Но если петербуржцы не смогут реабилитироваться в матчах с «Динамо» и «Спартаком», у боссов клуба будет большой соблазн запустить зимой новый проект без Семака.

Так бывает, что будущее тренеров сводится к одной-двум играм. Кажется, Сергей Богданович попал именно в такую ситуацию.