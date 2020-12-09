На мажорной ноте. «Краснодар» покинул Лигу чемпионов, сыграв вничью с «Челси»

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сегодня, 02:12

«Краснодар» закончил групповой этап на сдержанно позитивной ноте – ничьей с «Челси» в Лондоне. «Соккер.ру» — о финише «быков» в Лиге чемпионов.

По большому счету, этот матч играл роль скорее не турнирную, а какую-то психологическую. Было важно определиться с впечатлениями от игры «Краснодара» в этой части Лиги чемпионов. Ведь в целом российские команды выступили более чем удручающе. И «быки» на этом фоне производили наиболее неоднозначное впечатление. Пожалуй, их матчи были и самыми обидными (вспомнить эту «Севилью» только!), и самыми светлыми – победа над «Ренном», допустим, и одними из самых безнадежных – первый матч с «Челси».

Но эта игра в Лондоне стала определяющей для того, с каким настроем теперь мы будем в целом вспоминать не отдельные игры «Краснодара», а его выступление в сложной еврокубковой осени. Конечно, сразу можно будет услышать слова о том, что «Челси» уже заранее обеспечил себе первое место в группе, что вышли не только игроки основного состава у лондонцев. Но всё это разговоры в пользу бедных. Речь ведь о Лиге чемпионов. И слова Смольникова после игры тут очень уместны:

Неуместно говорить о каком-то недонастрое на матч Лиги чемпионов. Их в принципе не бывает много – каждый матч на вес золота. Мы всё понимаем. Не думаю, что тот же «Челси» выходил с мыслью, что все задачи решил, и играл спустя рукава. Мы верили, что сможем зацепиться за результат в этом матче. Здорово, что мы попали в Лигу Европы, что обыграли дома прямого конкурента – «Ренн». Лига Европы для нас стимул, мы будем играть в Европе. Хотим пройти дальше и выиграть ее. Почему нет?

«Краснодар» на этом отрезке натерпелся многого. Но рук не опустил. Это было заметно и по нынешней игре. Стоило «быкам» чуть свободнее вздохнуть, чуть расправить плечи и добавить в составе больше вариативности за счет вернувшихся в строй, как мы увидели похожих на себя «быков». Эти стремительные и острые, слаженно разыгранные контратаки в первом тайме создали множество проблем обороне «Челси». И в итоге заставили ее капитулировать.

Во втором тайме было сложнее – всё-таки тенденцию к накоплению усталости по ходу матча «Краснодар» сохранил из-за высокого темпа и физических трудностей у игроков. Но это было не так критично, как раньше. Сохранилась и проблема в зоне где-то между Кайо и Рамиресом. Последний очень увлекается атаками и часто упускает позицию, а Кайо в целом парень очень талантливый и местами просто гениальный, но зато он часто совершает ненужные «привозы». Как и в этом случае – пенальти на Абрахаме, который стал самым острым у «Челси». Но думается, что если бы лондонцы не забили в этом эпизоде, то забили бы в другом – всё же во втором тайме они действовали с некоторым запасом. Но «Краснодару» и этого достаточно. Победа была бы слишком большим авансом по игре.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 17 (5) – 7 (2)

Заметное преимущество по ударам и созданной остроте у «Челси». Правда, более заметными были моменты во втором тайме, тогда как в целом удары обе команды распределили равномерно между таймами, если говорить только о статистике. Самым бьющим оказался Абрахам, который исполнил пять попыток. По три попытки у Ковачича и Хаверца. Последний, кстати, в целом сработал очень хорошо, активно, даже мог забить, о чем сетует:

Мы можем быть довольны. Ничья сегодня при хорошей игре. Было много изменений в составе, но мы играли как единая команда. Первый тайм был неплохим – мы создавали моменты и забили. Я сам тоже должен был забивать. Жаль, что не использовал шанс. Постараюсь забить в другой раз.

У «Краснодара» по два удара у Смольникова и Вандерсона, которые тоже были хороши и создали отличную связку на правом фланге.

Владение мячом (точность передач): 60% (86%) — 40% (76%)

Было бы странно ждать, что «Челси» на своем поле уступит инициативу «Краснодара». Но «быки» довольно неплохо использовали свою роль второго номера. Гости быстро переходили центр поля, зачастую, рискованными передачами, что сказывалось на точности пасов и их количестве – не так точно и не так много.

Классическая картина для игры, когда гости выбирают контратакующую модель. В результате и передач почти в два раза меньше «Краснодар» сделал, и пробежал гораздо больше по меркам Лиги чемпионов: 114 км против 112 км. Это говорит о том, что всё-таки свежести у гостей чуть больше, чем было в предыдущих матчах, когда они садились и «умирали» минут за двадцать до финального свистка. Хотя вот Смольников считает, что такой высочайший ритм матчей даже на пользу:

Если честно, нет никаких физических проблем. Чувствую себя хорошо. Даже наоборот: для футболистов лучше чаще играть. Просто сейчас очень много больных. Кто-то выпадал. Где-то нужны были замены, чтобы дать кому-то отдохнуть. Но даже лучше, когда игры как можно чаще. Просто нужно правильно восстанавливаться. Футболистам лучше играть дважды в неделю, чем играть раз в неделю и всё время тренироваться.

Слова

(защитник «Краснодара»):

Результат удовлетворительный. Дотерпели. Но у нас были хорошие моменты. Мы хорошо убегали. При определённом стечении обстоятельств могли выйти снова вперед. Не хватило немного хладнокровия. Мы вышли с полной мотивацией, хотелось положительного результата.

(главный тренер «Челси»):

Мы хотели победить, но не получилось. Мне понравилась дисциплина в команде. У соперника было всего несколько моментов в контратаках – ничего особенного. Все были очень хороши. Не было выдающихся выступлений, но я просил ребят оставаться профессионалами, и они были такими. Не думаю, что нужно переоценивать групповой этап. Мы победили в группе, и это хороший прогресс.

(главный тренер «Краснодара»):