Ауты — секретное оружие «Ливерпуля»

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вчера, 18:18

Доказываем, что это тоже очень важная часть футбола.

«Ливерпуль» недавно играл в Лиге чемпионов против «Мидтъюлланда». Казалось бы, что может объединять эти два клуба? Тренер по аутам! Томас Гроннемарк 10 лет работал над этим аспектом игры в датской команде, а летом 2018 года перебрался в Ливерпуль.

Томас — бывший спринтер и член датской сборной по бобслею. Он даже не экс-футболист, но знает своё дело очень хорошо.

Я делю вбрасывания на три категории — длинные, быстрые и умные. В «Ливерпуле» я больше работаю над быстрыми и умными вариантами, поскольку команда не стремится использовать длинные ауты. В «Мидтьюлланде» всё было наоборот.

За четыре сезона (с 2015/16 по 2018/19) «Мидтъюлланд» забил 35 голов после длинных аутов. При Гроннемарке «Ливерпуль» сделал всего 10 таких вбрасываний.

Таблица аутов АПЛ этого сезона

Количество аутов / Длинные ауты (на 20 и более метров)

«Мидтъюлланду» в прошлом длинные ауты очень помогали, но Гроннемарк считает, что сейчас команда не так опасна в таких ситуациях.

Что касается Лиги чемпионов, то здесь этот аспект датчанам не помог, но здесь конечно еще и уровень игры гораздо выше. Такие ауты можно сравнить с прострелами или даже навесами, ведь мяч может отскочить куда угодно, но для этого нужны коварные форварды с голевым чутьем.

На ум приходит легендарный Рони Делап из «Сток Сити», который аут мог превратить в угловой. В «Ливерпуле» похожей манерой отличался Йон-Арне Риисе.

Физическая сила — важный фактор для аутов. Гроннемарк помог Энди Робертсону увеличить дистанцию ​​броска с 19 метров до 27 метров. Впрочем, его самая большая цель — повысить «интеллект аутов». Именно так это называет тренер.

Дело не в том, чтобы отработать некоторые комбинации. Речь идет о том, чтобы помочь игрокам развить фантазию, чтобы они научились принимать решения самостоятельно.

Чтобы всё это работало, игрокам просто необходимо уметь принимать сложные мячи одним касанием, обладать высокой скоростью и острым умом.

Мы отрабатываем ауты только при наличии высокого прессинга, иначе всё это теряет смысл. Нельзя назвать успехом то, что команда просто удержала мяч после аута, ведь можно после этого сделать 5-7 передач, но всё равно остаться под прессингом. Наша цель — выйти из под него после вбрасывания.

Бросок мяча либо в ноги, либо в свободное пространство — это два решения, позволяющих вывести мяч из этой «зоны давления». «Ливерпуль» дорожит мячом, поэтому редко использует длинные ауты, ведь после соперник может перехватить передачу.

Если не задумываться над этим, то кажется, что ауты — это просто ауты, что здесь интересного? Но если присмотреться, то можно разглядеть работу Гроннемарка. Представьте только, такие детали игроки «Ливерпуля» отрабатывают каждую тренировку. Один игрок должен бежать, чтобы отвлечь внимание на себя, другой попятиться назад и так далее. Это очень кропотливый труд.

Гроннемарк на тренировке команды

Давайте попробуем рассмотреть один пример. Мы выбрали недавний поединок «красных» против «Аталанты», кто лучше может защищаться, как не итальянцы? Всё начинается с Трента Александера-Арнольда, который держит мяч в руках.

Через пару секунд игроки «Ливерпуля» начинают двигаться. Диого Жота и Джорджиньо Вейналдум медленно идут в направлении к мячу, а Кертис Джонс бежит на половину «Аталанты».

Но вне поле зрения камеры остался Мохамед Салах, который и выиграл борьбу у Марио Пашалича. Удача? Возможно.

Но уверяем вас, всё это отрабатывалось на тренировках. Не забывайте о статистике, если «красные» бросают длинный аут, то это явно не просто так.

После этого следует пас на Садио Мане, который в конечном итоге врывается в штрафную и забивает гол.

Гроннемарк в интервью The Athletic объясняет, что не все вбрасывания должны рассматриваться одинаково.

Анализ успеха вбрасываний очень зависит от контекста ситуации. Вы на чужой половине поля или своей? Какой счет? Готовы ли вы потерять мяч?

Теперь самое время посмотреть на таблицу неудачных аутов — тех, которые приводят к потере мяча через пять и менее секунд. Да, «Арсенал» на первом месте, но мы уже разбирали его игру, лондонцы просто очень уж трусливы, да простят нас их фанаты. Чаще всего они пасуют назад, когда их никто не прессингует.

Количество аутов / Неудачные ауты

Вбрасывание в свободное пространство или в ноги, постоянные перемещения, всё это звучит как здравый смысл, что здесь сложного? Однако в футболе здравый смысл — не всегда обычная практика.

Тренеры ожидают, что их игроки смогут удерживать мяч после вбрасывания, не тратя на это время на тренировках. Они лишь эмоционально вскидывают руки вверх при потере мяча и расстраиваются, но не тратят время на эти детали. Тренеры не знают, что делать в таких ситуациях. Я работал с «Брентфордом» с 2016 по 2018 год. Их интересовали только длинные ауты. Я не могу сказать ни одного плохого слова о тренерском штабе или людях из этого клуба, со всеми было здорово работать... Но я был разочарован тем, что у меня не было возможности научить футболистов сохранять мяч после аутов.

Гроннемарк — добрый парень, сейчас он пишет свою книгу об искусстве вбрасываний аутов. Возможно, на неё стоит потратиться тренерам РПЛ .