Шюррле и Хеведес оставили РПЛ и футбол, но мы разыскали всех чемпионов мира, которые ещё в деле

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вчера, 19:25

Больше всего — в Бундеслиге.

В какой-то момент прошлого сезона за клубы РПЛ было заявлено сразу три чемпиона мира: Андре Шюррле, Бенедикт Хеведес и Адиль Рами. Но француз покинул «Сочи», не сыграв ни одного матча за команду Владимира Федотова, а немцы ушли из московских клубов и повесили бутсы на гвоздь. Кроме Андре и Бенедикта, в 2020-м о завершении карьер официально объявили еще три чемпиона мира: Давид Вилья, Икер Касильяс и Даниэле Де Росси.

На прошлой неделе аналогичное известие пришло от Гросскройца, который провел последние два года в клубе третьей немецкой лиги. Кевин — пожалуй, один из самых странных чемпионов мира в истории, но сегодня разговор не о нем, а о победителях Кубка мира, продолжающих играть в футбол на профессиональном уровне. 52 чемпиона мира топчут газоны в чемпионатах 10 разных стран.

Чемпионат Германии: 14 чемпионов мира

Кто они? Хави Мартинес («Бавария»; Испания-2010), Мануэль Нойер, Джером Боатенг и Томас Мюллер (все — «Бавария»; Германия-2014), Маттиас Гинтер и Кристоф Крамер (оба — «Боруссия М»; Германия-2014), Матс Хуммельс («Боруссия Д»; Германия-2014), Шкодран Мустафи («Шальке»; Германия-2014), Сами Хедира («Герта»; Германия-2014), Эрик Дурм («Айнтрахт Ф»; Германия-2014), Рон-Роберт Цилер («Кельн»; Германия-2014), Люка Эрнандес, Корентен Толиссо и Бенжамен Павар (все — «Бавария»; Франция-2018).

- Бундеслига вышла в лидеры по количеству чемпионов мира после зимнего трансферного окна, по ходу которого в Германию вернулись Шкодран Мустафи («Шальке») и Сами Хедира («Герта»). Возвращению последнего особенно рад Томас Мюллер.

- У «Баварии» самый богатый на чемпионов мира состав в мире — 7 футболистов, представляющие три разных команды, побеждавшие на мундиалях: Хави Мартинес от Испании-2010, Мюллер, Нойер и Боатенг от Германии-2014 и Эрнандес, Павар и Толиссо от Франции-2018.

В составах 7 из 18 команд Бундеслиги числится хотя бы один чемпион мира.

Чемпионат Испании: 13 чемпионов мира

Кто они? Серхио Рамос («Реал»; Испания-2010), Жерар Пике и Серхио Бускетс (оба — «Барселона»; Испания-2010), Рауль Альбиоль («Вильярреал»; Испания-2010), Хесус Навас («Севилья»; Испания-2010), Давид Сильва («Реал Сосьедад»; Испания-2010), Тони Кроос («Реал»; Германия-2014), Рафаэль Варан («Реал»; Франция-2018), Самуэль Умтити, Антуан Гризманн и Усман Дембеле (все — «Барселона»; Франция-2018), Тома Лемар («Атлетико»; Франция-2018), Набиль Фекир («Бетис»; Франция-2018).

- «Барселона» занимает второе место после «Баварии» по количеству чемпионов мира в составе. Каталонский клуб располагает пятью футболистами, поднимавшими над головой Кубок мира (Пике, Бускетс, Гризманн, Умтити и Дембеле).

- «Реал» может похвастаться наличием чемпионов мира трех разных созывов: Рамос от Испании-2010, Кроос от Германии-2014 и Варан от Франции-2018. Только у двух клубов на планете есть такая коллекция — у «Реала» и «Баварии».

Чемпионат Франции: 8 чемпионов мира

Кто они? Сеск Фабрегас («Монако»; Испания-2010), Юлиан Дракслер ( ПСЖ ; Германия-2014), Стив Манданда и Флориан Товен (оба — «Марсель»; Франция-2018), Преснель Кимпембе и Килиан Мбаппе (оба — ПСЖ ; Франция-2018), Джибриль Сидибе («Монако»; Франция-2018), Стивен Н`Зонзи («Ренн»; Франция-2018).

- Александр Головин играет в «Монако» с двумя футболистами, выигравшими чемпионат мира с разницей в 8 лет — Сеском Фабрегасом и Джибрилем Сидибе.

Чемпионат Англии: 7 чемпионов мира

Кто они? Хуан Мата («Манчестер Юнайтед»; Испания-2010), Уго Льорис («Тоттенхэм»; Франция-2018), Альфонсо Ареоля («Фулхэм»; Франция-2018), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»; Франция-2018), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»; Франция-2018), Н`Голо Канте и Оливье Жиру (оба — «Челси»; Франция-2018).

- После того как «Арсенал» зимой покинули Месут Озил и Шкодран Мустафи, АПЛ оказалась ниже Лиги 1 по количеству чемпионов мира.

- 6 из 7 чемпионов мира в Английской Премьер-Лиге — французы. Только Хуан Мата из другой золотой банды.

Чемпионат Италия: 4 чемпиона мира

Кто они? Джанлуиджи Буффон («Ювентус»; Италия-2006), Пепе Рейна («Лацио»; Испания-2010), Педро («Рома»; Испания-2010), Фернандо Льоренте («Удинезе»; Испания-2010).

- Джанлуиджи Буффон — единственный продолжающий футбольную карьеру чемпион мира 2006 года.

Чемпионат Турции: 2 чемпиона мира

Кто они? Месут Озил («Фенербахче»; Германия-2014), Лукас Подольски («Антальяспор»; Германия-2014).

- Месут Озил — новичок «Фенербахче», а Лукас Подольски — одноклубник россиянина Федора Кудряшова в «Антальяспоре».

Чемпионат Португалии: 1 чемпион мира

Кто он? Адиль Рами («Боавишта»; Франция-2018).

- Не сыгравший ни одного матча за «Сочи» Адиль Рами нашел пристанище в Португалии, где тоже редко выходит на поле из-за травм.

Чемпионат Голландии: 1 чемпион мира

Кто он? Марио Гетце ( ПСВ ; Германия-2014).

- Автор победного гола в финале ЧМ -2014 в этом сезоне забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 13 матчах за ПСВ .

Чемпионат Японии: 1 чемпион мира

Кто он? Андрес Иньеста («Виссел Кобе»; Испания-2010).

- 36-летний Андрес Иньеста не появится на поле, как минимум, до середины апреля: у испанского волшебника травма подколенного сухожилия.

Чемпионат США : 1 чемпион мира

Кто он? Блез Матюиди («Интер Майами»; Франция-2018).

- Блез Матюиди играет за «Интер Майами» с Гонсало Игуаином и зазывает в клуб Бекхэма других звезд.