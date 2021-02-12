Серия А в ожидании скандального трансфера. «Ювентус» мечтает бесплатно забрать самого ценного игрока «Милана»

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сегодня, 10:30

Талант «россонери» ведет трудные переговоры с клубом.

«Ювентус» давно предлагает Джиджи контракт

Интерес клуба из Турина — не новость. Райола всегда найдет выход на «Ювентус». Прямо сейчас забрасывал удочки насчет возвращения Погба, а тему переезда Доннаруммы из Милана в Турин обсуждают годами. Но раньше останавливали запросы «россонери», ведь мечтали поставить рекорд для трансфера вратаря, попрощавшись с воспитанником. Но теперь ничто не мешает, у Джанлуиджи заканчивается контракт.

В «Милане» Доннарумма уже выходил с капитанской повязкой, клуб планирует оставить вратаря на долгие годы. Но многое будет зависеть от результатов сезона. В случае чемпионства вырастет вероятность, что Джиджи снова откажет «Ювентусу». Но туринцы напористые, ведь Буффону уже 43 года, ищут наследника. Щесны исполнится тридцать один, но вряд ли его оставят первым на ближайшие десять лет.

А вот Доннарумма подходит Аньелли, ведь тут тройной выигрыш – утереть нос не столько Газидису, как «Милану», заполучить бесплатно прекрасного молодого итальянского голкипера с ценником в 60 млн евро и исключить вариант, что в составе «россонери» именно сэйвы Джанлуиджи станут ключевыми в борьбе за Скудетто в будущем. Раз Златан сделал команду Пиоли кандидатом в чемпионы, то ослабить нового конкурента логично.

Доннарумма набрался опыта быстрее своих коллег

Многие предлагают не сравнивать Джиджи с Нойером, Облаком, Льорисом или Навасом, но забывают о возрасте итальянца. Доннарумме в конце февраля исполнится лишь 22 года. В его возрасте Нойер поставил личный антирекорд по пропущенным мячам за сезон, а в сборной Германии даже не дебютировал. Мануэль тоже совершал забавные ошибки, пока не набрался опыта в «Шальке» и не перебрался в «Баварию».

Облак в 22 года перешел в «Атлетико» и в первом сезоне не был основным голкипером. А Навас в возрасте Доннаруммы играл в Коста-Рике. Ни о каком «Реале» речь не шла – Кейлора мало кто знал. Льорис проводил первый сезон в «Лионе» в возрасте Доннаруммы, в сборной Франции провел первый матч. Критики Джанлуиджи забывают, что ошибки при игре ногами и на выходах итальянский вратарь совершал в возрасте школьника или студента.

Идет шестой полноценный сезон голкипера в карьере, младший брат другого вратаря «Милана» – Антонио, дебютировал в октябре 2015 года, побив рекорд Буффона. Но Доннарумма в 22 года уже игрок основы сборной Италии – 22 матча за плечами, и даже его тезка сидел за спиной у Тольдо и играл за «Парму», еще не перешел в «Ювентус». А если кто-то стартовал резче, чем Буффон, и теперь выходит на вершину, то он точно талантливый.

С Джанлуиджи работает звездный личный тренер

В штабе Пиоли с голкиперами трудился 48-летний Эмилиано Бетти, у которого лишь парочка матчей в Серии А и немало лет работы в «Фиорентине» с голкиперами молодежного состава. Класса для подготовки настолько сильного вратаря, как Доннарумма, у Эмилиано нет. Поэтому 1 сентября прошлого года перевели в основу из состава для семнадцатилетних Диду – бывшего голкипера «Милана», который через Китай и Египет вернулся в Италию и сейчас тренирует Джанлуиджи.

У бразильца есть чемпионский опыт, дважды выигрывал Лигу чемпионов – идеальный тренер для итальянского увальня. Перемены видны. Доннарумма стал увереннее работать на выходах. Заиграл в стиле длиннорукого наставника, как в поговорке — с кем поведешься, от того и наберешься. Сделал лишь две неточные короткие передачи в Серии А, что важно для обретения уверенности. Хотя над выносами надо продолжать работу, пока это не сильная сторона голкипера.

Зато Доннарумма продолжает круто играть на линии ворот. Как и раньше, у него классная стойка – 196-сантиметровый голкипер сразу встречает мяч с сильно согнутыми коленями, быстрее складывается, когда нужно. Джиджи крут при ударах над головой – у многих вратарей есть проблема с такими выстрелами. У «Милана» сейчас не так много голевых ошибок, отдаем должное линии обороны, но у Доннаруммы по 2.8 сэйва за матч, у Щесны – 2.4, у Хандановича – 2.2, у Оспины – 1.3. Как видите, из основных на данный момент голкиперов лидеров Серии А по пропущенным именно у стража ворот «Милана» больше всего работы.

Команда Пиоли не работает в защите идеально – у ворот «Ювентуса» меньше качественных моментов, и даже «Рома» по xGА опережает «Милан». Лидер Серии А идет по этому показателю лишь на шестом месте. По доле сэйвов Доннарумма сделал всех – до 75 % никто не добрался. Да и 8 «сухарей» являются лучшим показателем сезона в Италии.

Камнями преткновения становятся деньги и титулы

Допустим, «Милан» станет чемпионом, опередив «Интер», «Ювентус», «Наполи» и «Рому». Хватит ли у команды запаса сил, чтобы через год играть стабильно? Вряд ли. Также не хватит энергии и класса на победу в Лиге чемпионов – «россонери» Пиоли не настолько крутые, что и доказывают их матчи против прямых конкурентов. Совершили прорыв, поднялись с середины таблицы, но не исключен еще один сезон без значимых побед. А одними Суперкубком Италии 2016 года сыт не будешь, если у тебя талант Доннаруммы.

Также Джанлуиджи хочет в новом контракте увидеть еще больше денег. Говорят, Райола раскручивает руководство «Милана» на 10 млн евро в год, а клуб в ответ предлагает 7 и бонусы. Разница большая, заруба знатная. Доннарумма все-таки не уволил агента Мино, хотя порывался, поскольку у его семьи были разногласия с прытким посредником. Но идут в атаку вместе, а у «россонери» мало козырей. Если апеллировать к клубному патриотизму, то Джиджи резонно заметит, что является фанатом и воспитанником «Наполи», ведь играл за академию южан до 2013 года, пришел в «Милан» за два года до дебюта в первом составе.

За него не платили огромные деньги, которые должен «вернуть» с моральной точки зрения. На парня пытались давить через его брата – в «Милане» сомневаются, что продлят контракт с Антонио, но Райола найдет двум клиентам новые клубы без проблем. Дело в деньгах для Джанлуиджи, ведь «Ювентус» дает контракт на 5 лет с зарплатой в 9 млн евро, а если заполучат вратаря свободным агентом – докинут сверху. Газидис выражает уверенность, что договорятся, ведь «Милан» и так выдал голкиперу 6 млн евро, а теперь готовы платить столько, как и Ибрагимовичу, еще одному клиенту Райолы. Но ведь у Джеко зарплата в «Роме» равна 7.5 млн евро, у Лукаку и Эриксена в «Интере» лучшие условия – столько же денег, как у Эдина.

Де Лигту, еще одному клиенту Мино, в «Ювентусе» с порога насыпали 8 миллионов. Рэмзи и Рабьо получают на миллион больше, чем Доннарумма в «Милане», но вряд ли такие же важные для команды Пирло, как может стать вратарь сборной Италии. Если Джанлуиджи достойно сыграет весной и на Евро-2020, то у «Милана» совсем не останется аргументов. Или платите, сколько просят, или вратарь подпишет контракт с «Ювентусом», который Райола точно уже обсуждает – имеет право, его клиент скоро станет свободным агентом. Сам факт, что затянули до последнего, намекает на сомнения голкипера. А поскольку в Милане помнят, как упустили Пирло (хотя и Давидса не поняли в свое время), то переживают.

А вы бы как поступили на месте Доннаруммы, остались в «Милане» или выбрали «Ювентус»?