«Реал» и «Челси» впервые сыграют в Лиге чемпионов. Дуэль участников несостоявшейся Суперлиги за шаг до финала

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вчера, 14:35

Даже Азар готов сыграть против бывшего клуба.

5 фактов о противостоянии «Реала» и «Челси»

1. «Реал» и «Челси» впервые встретятся в рамках Кубка/Лиги чемпионов. В сводной таблице главного клубного турнира УЕФА «Реал» занимает 1-е место (447 матчей, 266 побед), а «Челси» — 11-е (174 матча, 87 побед). У мадридцев 13 Кубков чемпионов, «Челси» выиграл «ушастого» в сезоне 2011/12. Удивительно, что эти команды до сих пор не встречались в рамках Лиги чемпионов.

2. Зато «Реал» и «Челси» дважды боролись за другие трофеи УЕФА , и победы в обоих случаях были на стороне «синих». В двухматчевом финале Кубка обладателей Кубков сезона 1970/71 английский клуб оказался сильнее благодаря домашней победе (1:1; 2:1), как и в матче за Суперкубок УЕФА 1998 года (1:0). Таким образом, в трех официальных матчах против «Челси» у «Реала» 0 побед.

3. Зинедин Зидан трижды встречался с командами Томаса Тухеля (дортмундская «Боруссия» и ПСЖ ) и не сумел добиться ни одной победы: поражение и 3 ничьи. Интересно, что у Зидана нет побед и над двумя другими тренерами-полуфиналистами Лиги чемпионов, Гвардиолой (2 поражения в 2 матчах) и Почеттино (поражение и ничья в 2 матчах).

4. В 2019 году Эден Азар перешел из «Челси» в «Реал» за 100 миллионов евро. Это рекордная продажа «синих» и второй по дороговизне новичок «сливочных» после Гарета Бэйла (101 млн). Впрочем, по другим данным, бельгиец обошелся дороже 100 миллионов евро, что делает его рекордсменом «Реала». Рекорд по травмам в Мадриде он точно поставил, тем не менее к матчам против бывшего клуба Азар восстановился и готов выйти на поле.

5. А еще «Реал» и «Челси» входили в число 12 клубов, основавших Суперлигу, которая на прошлой неделе стала главной темой в футбольном мире. Лондонский клуб покинул проект под давлением УЕФА , фанатов и не только, а вот президент Суперлиги Флорентино Перес не намерен так просто сдаваться.

Форма команд

Несмотря на огромное количество травм, «Реал» не знает поражений на протяжении почти трех месяцев. Беспроигрышная серия насчитывает уже 17 встреч, в число которых вошли противостояния с «Аталантой» и «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, ничья с «Атлетико» и победа над «Барселоной» в Ла Лиге, где «сливочные» тоже претендуют на титул. Правда, нулевые ничьи с «Хетафе» и «Бетисом» несколько отдалили команду Зидана от заветной цели, но чемпионство все еще возможно.

В последних четырех матчах «Реал» оставлял свои ворота в неприкосновенности, вот только в трех из этих встреч мадридцы и сами не могли забить, что выглядит достаточно тревожно накануне встреч с «Челси». «Синие» под руководством Томаса Тухеля очень мало пропускают, вот и в последних трех матчах играли на ноль в обороне. Если вынести за скобки срыв в матче с «Вест Бромвичем», у «Челси» при Тухеле всего лишь 4 пропущенных мяча в 20 матчах. Томас уже обыграл всухую «Тоттенхэм», «Атлетико» (дважды), «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Футбол богат на сюрпризы, но, видимо, на обилие голов рассчитывать не приходится. По крайней мере, в первом матче «Реала» и «Челси». Первоочередная задача обеих команд на «Альфредо Ди Стефано» сегодня вечером — не допустить ошибок и сохранить 0 в графе пропущенных голов. Зидан и Тухель готовятся к долгому клинчу, хотя шальной гол может внести серьезные коррективы в планы тренеров.

Отдел кадров

Забавный факт: В составах «Реала» и «Челси» выступают родственники: защитник «Реала» Ферлан Менди приходится двоюродным братом вратарю «Челси» Эдуару Менди. К сожалению, Ферлан пропустит первый матч против «синих» из-за травмы, так что на поле кузены не встретятся.

Помимо Ферлана Менди, Зидан по-прежнему не может рассчитывать на Серхио Рамоса и Лукаса Васкеса. Пока не вернулся в состав и Феде Вальверде, хотя его последний тест на коронавирус дал отрицательный результат. Зато снова доступен Тони Кроос, и это прекрасная новость для «Реала». Зидан всегда тщательнейшим образом готовится к большим матчам, а тактическая гибкость его команды вызывает восхищение, так что план «Королевского клуба» на игру — одна из главных тем для обсуждения.

В испанских СМИ разгорелась дискуссия относительно схемы, которую Зизу использует в матче против «Челси»: то ли это будут привычные 4-3-3, то ли специальный вариант с тремя центральными защитниками и Марсело по всей бровке. Азара с первых минут не ждем, но Эден хорошо вышел на замену в матче с «Бетисом», поэтому против «Челси» может получить около получаса игрового времени.

Ориентировочный состав «Реала» (3-5-2): Куртуа — Начо, Варан, Эдер — Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Марсело — Винисиус, Бензема.

Что касается «Челси», то здесь нет сомнений относительно выбора схемы: Тухель предпочитает расстановку с тремя центральными защитниками. Единственная кадровая потеря «синих» — Матео Ковачич, который в прошлом играл за «Реал» и даже побеждал в Лиге чемпионов с мадридским клубом.

В субботнем матче против «Вест Хэма» Томас Тухель позволил себе небольшую ротацию, что не помешало добиться победы с любимым для «Челси» счетом 1:0. Единственный гол забил Тимо Вернер, которому тяжело дается первый сезон в Англии. В Мадриде к Вернеру в линии атаки присоединится Хаверц, а Аспиликуэта вернется в центр обороны, освободив правый фланг для Риса Джеймса или Каллума Хадсона-Одои.

Ориентировочный состав «Челси» (3-4-2-1): Менди — Аспиликуэта, Силва, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилуэлл — Маунт, Хаверц — Вернер.

Прогноз «Соккер.ру»: очень хочу ошибиться и увидеть вечером футбольную феерию, но все говорит о том, что нас ждет сугубо «шахматный» матч с минимумом опасных моментов и голов. Сыграют или 0:0, или 1:0, причем победителя выбрать не решусь, ведь победный гол в такой ситуации — дело случая, удачи и индивидуального мастерства.