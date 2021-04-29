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Зинченко, Де Брюйне и Бензема — в команде недели Лиги чемпионов

29 апреля 2021, 14:38

Официальный твиттер УЕФА опубликовал команду недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов. В Команду недели попадают те, кто набрал больше очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов УЕФА от PlayStation.

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Маркиньос (ПСЖ), Эдер Милитао («Реал»), Антонио Рюдигер («Челси»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Илкай Гюндоган, Рияд Марез, Кевин Де Брюйне (все — «Манчестер Сити»), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Кристиан Пулишич («Челси»).

Нападающий: Карим Бензема («Реал»).

Зинченко, Де Брюйне и Бензема — в команде недели Лиги чемпионов

Напомним, что в первых полуфинальных матчах «Реал» и «Челси» разошлись миром (1:1), а ПСЖ дома уступил «Манчестер Сити» (1:2).

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Все комментарии
ceret
ceret ответ vitechechek (раскрыть)
29 апреля в 23:25
Я не по позициям сравнивал ,а по игре .
azkan
azkan
29 апреля в 23:19
Я не очень и понял как выбирали, но отсутствие лучшего игрока одного из полуфинальных матчей?! Попахивает расизмом.
shur
shur ответ ceret (раскрыть)
29 апреля в 15:40, ред.
...вся игра хохла состояло в том, чтобы вернуть мяч тому кто его отдал ему,
никаких оборонительных ,а тем более наступательных действий не было,
за что?! ....А, я догадался, за стабильность, ха!!!
vitechechek
vitechechek ответ ceret (раскрыть)
29 апреля в 15:01
При чем тут Зинченко к Канте, если они играют на разных позициях?
ceret
ceret
29 апреля в 14:49, ред.
Не понятно ,как Зинченко,который вышел на замено , ничем не отметился в списке .Вот Канте бегал как робот ,отбирал мячи,получил приз лучшему игроку матча ,его забыли
Дима Логинов
Дима Логинов
29 апреля в 14:39
Не включение Канте просто преступление над футболом. Француз был лучшим на поле в составе обеих команд во вторник.
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