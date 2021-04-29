Зинченко, Де Брюйне и Бензема — в команде недели Лиги чемпионов

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29 апреля 2021, 14:38

Официальный твиттер УЕФА опубликовал команду недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов. В Команду недели попадают те, кто набрал больше очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов УЕФА от PlayStation.

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Маркиньос ( ПСЖ ), («Реал»), («Челси»), («Манчестер Сити»).

Полузащитники: , , (все — «Манчестер Сити»), ( ПСЖ ), («Челси»).

Нападающий: («Реал»).