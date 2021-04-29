Зинченко, Де Брюйне и Бензема — в команде недели Лиги чемпионов

Официальный твиттер УЕФА опубликовал команду недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов. В Команду недели попадают те, кто набрал больше очков в Fantasy Football по Лиге чемпионов УЕФА от PlayStation.
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).
Защитники: Маркиньос (ПСЖ), Эдер Милитао («Реал»), Антонио Рюдигер («Челси»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Илкай Гюндоган, Рияд Марез, Кевин Де Брюйне (все — «Манчестер Сити»), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Кристиан Пулишич («Челси»).
Нападающий: Карим Бензема («Реал»).
Напомним, что в первых полуфинальных матчах «Реал» и «Челси» разошлись миром (1:1), а ПСЖ дома уступил «Манчестер Сити» (1:2).