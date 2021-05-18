«Вест Бромвич» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 10:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Вест Хэм», который состоится 19 мая 2021 года.

«Вест Бромвич»

Коллектив уже точно покинет АПЛ в конце сезона, однако команда иногда выдавала выразительные матчи, вроде победы над «Челси» (2:5). Коллектив не смог наладить игру в обороне на протяжении всего сезона, что привело к такому результату. В последних пяти матчах коллектив смог набрать всего два очка.

16 мая «Вест Бромвич» на последних секундах уступил «Ливерпулю» в домашнем матче (1:2), а девятого числа на выезде проиграл «Арсеналу» (1:3). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» еще совсем недавно рассматривался как кандидат на борьбу за четвертое место, которое позволит принять участие в Лиге Чемпионов. Однако последние матчи откинули команду на седьмое место, и если коллектив не улучшит результаты, то опустится еще ниже. Чтобы гарантировать себе место в еврокубках, команда должна набирать очки в последних двух турах.

15 мая «Вест Хэм» разошелся миром с «Брайтоном» (1:1), а 9 мая уступил на своем поле «Эвертону» (0:1). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Бромвич» –5.33

Ничья – 4.27

Победит «Вест Хэм» — 1.628

Статистика

«Вест Бромвич» не может выиграть пять матчей подряд, а «Вест Хэм» одержал за это время всего одну победу

Последние четыре матча «Вест Хэма» завершились исходом «обе забьют»

Команды победили по три раза и четыре матча закончились ничьими в последних десяти матчах между собой

Четыре из пяти последних матчей между клубами на поле «Вест Бромвича» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Вест Хэм», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.628. Подопечные Мойеса потеряли очень много очков и на этот раз приложат все усилия, чтобы остаться в зоне еврокубков. Гостям под силу обыграть немотивированного аутсайдера чемпионата.