«Крылья Советов» – «Ахмат»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат», который состоится 25 июля 2021 года

«Крылья Советов»

Команда из Самары стала настоящим открытием прошлого сезона в России. Коллектив уверенно вышел в РПЛ и сыграл в финале кубка страны. Перед стартом чемпионата никто не рассматривает «Крылья Советов» как заведомого аутсайдера. Для хорошей подготовки к сезону команда провела несколько товарищеских поединков. Теперь болельщики и руководство ждут от клуба уверенного старта в РПЛ .

18 июля «Крылья Советов» минимально уступили «Уралу» (0:1), а 11 числа команда проиграла тому же «Уралу» (1:3)

«Ахмат»

Представитель города Грозный также готовился к сезону через ряд товарищеских матчей, которые помогли привести в форму свой состав футболистов, которые будут защищать цвета клуба в этом сезоне. «Ахмат» остается по-прежнему командой, которая может создать проблемы любому коллективу, но игрокам не хватает стабильности. В этом сезоне тренерский штаб будет работать над постоянным набором очков на протяжении футбольного года.

19 июля «Ахмат» сыграл вничью с «Аль-Фат» (2:2) в товарищеской встрече, а немного ранее разошлась миром с «Халадаш» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победят «Крылья Советов» – 2.58

Ничья – 3.16

Победит «Ахмат» – 3.09

Статистика

Шесть из семи последних матчей «Крыльев Советов» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Пять из шести последних поединков «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»

Клуб из Грозного не может победить уже пять матчей (включая товарищеские поединки)

«Крылья Советов» не могут обыграть «Ахмат» уже семь матчей подряд

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.16. Обе команды захотят набрать очки в стартовом туре, поэтому рисковать практически никто не будет. Предполагаем, что игра будет довольно спокойной и завершится без победителя.