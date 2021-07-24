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«Крылья Советов» – «Ахмат»: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 14:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат», который состоится 25 июля 2021 года

«Крылья Советов»

Команда из Самары стала настоящим открытием прошлого сезона в России. Коллектив уверенно вышел в РПЛ и сыграл в финале кубка страны. Перед стартом чемпионата никто не рассматривает «Крылья Советов» как заведомого аутсайдера. Для хорошей подготовки к сезону команда провела несколько товарищеских поединков. Теперь болельщики и руководство ждут от клуба уверенного старта в РПЛ.

18 июля «Крылья Советов» минимально уступили «Уралу» (0:1), а 11 числа команда проиграла тому же «Уралу» (1:3)

«Ахмат»

Представитель города Грозный также готовился к сезону через ряд товарищеских матчей, которые помогли привести в форму свой состав футболистов, которые будут защищать цвета клуба в этом сезоне. «Ахмат» остается по-прежнему командой, которая может создать проблемы любому коллективу, но игрокам не хватает стабильности. В этом сезоне тренерский штаб будет работать над постоянным набором очков на протяжении футбольного года.

19 июля «Ахмат» сыграл вничью с «Аль-Фат» (2:2) в товарищеской встрече, а немного ранее разошлась миром с «Халадаш» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победят «Крылья Советов» – 2.58
  • Ничья – 3.16
  • Победит «Ахмат» – 3.09

Статистика

  • Шесть из семи последних матчей «Крыльев Советов» закончились тоталом больше 2.5 мячей
  • Пять из шести последних поединков «Ахмата» завершились исходом «обе забьют»
  • Клуб из Грозного не может победить уже пять матчей (включая товарищеские поединки)
  • «Крылья Советов» не могут обыграть «Ахмат» уже семь матчей подряд

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.16. Обе команды захотят набрать очки в стартовом туре, поэтому рисковать практически никто не будет. Предполагаем, что игра будет довольно спокойной и завершится без победителя.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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вчера в 18:46
«Крылья Советов» выиграют матч.
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