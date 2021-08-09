Дубль Фомина и оправдания Березуцкого. ЦСКА по делу уступил «Динамо»

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сегодня, 00:12

ЦСКА снова проигрывает. Снова в дерби. На этот раз – «Динамо». «Соккер.ру» — об удручающей игре «армейцев».

Контрастные впечатления

ЦСКА при Алексее Березуцком проходит одно испытание за другим. Тест «Локомотивом» «армейцы» провалили напрочь, после чего получили мощную волну критики. Как за отсутствие тактического замысла, так и за несколько трусливую игру без мяча и попытки играть от обороны, ничего для этого не делая.

Второе подряд дерби – теперь с «Динамо» — вряд ли обнадежило тех, кто думал, что в игре «армейцев» что-то изменится. По составу определенные изменения произошли. Например, прекратились метания Влашича, и Никола вышел с первых минут, что обещало больше мысли и движения при переходе из средней зоны в атаку.

С первых минут появился и Эджуке, к осмысленности действий которого вопросы есть, но в отсутствии драйва его сложно обвинить. Впрочем, эти изменения на содержательной части игры ЦСКА никак не сказались. Видимо, мало сделать перестановки, нужно еще до игроков донести какую-то игровую идею, а ее у нынешнего ЦСКА сложно отыскать. Так что в целом ощущения от игры «армейцев» скорее удручающие.

Что резко контрастирует с тем, какое впечатление на старте сезона оставляет «Динамо». Кто-то говорил еще перед началом чемпионата, что бело-голубые будут вполне серьезными претендентами на самые высокие места. Там благоприятное сочетание факторов: от сбалансированного по опыту и таланту состава до любопытных тренерских идей Сандро Шварца.

А о том, насколько удачно работают точечные усиления, можно судить по выходу Макарова на замену во втором тайме. Едва перешедший из «Рубина» вингер только один день полноценно успел провести в «Динамо», получил кое-какие теоретические знания по манере игры. И сразу вписался в нее. Макаров обострял, нагнетал давление и темп. Собственно, отбитый после его удара Акинфеевым мяч и был отправлен Фоминым в ворота, принеся победу.

Снова видим контраст, заключающийся в том, насколько по-разному тренеры умеют доносить задумки до игроков, грамотно их выставлять и ставить задачу. ЦСКА же играет без тактической подготовки, скорее по наитию. Об этом можно судить не только по результату и невнятному футболу. Но даже по структуре игры.

Ударный старт проще всего подготовить – для этого достаточно накачать команду эмоционально. На это способен и не только выдающийся тренер, а практически любой человек. К тому же после поражения от «Локомотива» игроки ЦСКА и сами были на достаточном взводе и эмоционально заряжены. Это позволило отработать на запале минут 15-20 первого тайма.

«Армейцам» еще повезло, что динамовцы как раз вяло начали встречу, а Эджуке сумел вспомнить, что необходимо бить по воротам, когда обводишь перед ними защитника. Забитый мяч и эмоциональный подъем – отличные предпосылки для успешной игры. Но не для нынешнего ЦСКА .

Березуцкий вспомнил, какую идею неудачно пытался реализовать с первых минут игры с «Локомотивом». И повторил ее. Команда села в глухую оборону, словно намеревалась 80 минут просто обороняться в таком матче, не имея достаточного ресурса для бетонной защиты и плана для хлестких контратак. Эта пассивность ЦСКА позволила проснуться «Динамо» и завестись – подарок судьбы.

Команда на тайм

Если первый тайм показал, как ЦСКА при отсутствии тактической задумки реализует эмоциональную накачку, то вторая половина продемонстрировала неумение тренерского штаба подводить команду к игре свежей физически. От «армейцев» фактически ничего не осталось. За второй тайм «Динамо» нанесло 14 ударов по воротам, а ЦСКА – три.

«Армейцы» были полностью переиграны по всем статьям, тогда как Шварц и его команда уверенно поймали волну и планомерно разрывали построения соперника. Сравнять счет удалось благодаря пенальти Фомина, который пока за свою карьеру на высшем уровне при исполнении одиннадцатиметровых не ошибался ни разу – 18 из 18.

К самому пенальти у фанатов ЦСКА есть вопросы, но Бийол угодил в ногу Захаряну, полетев в немного безумный «подкат удачи», так что судья имел право назначить пенальти и сделал это. Вообще, при такой игре ЦСКА сложно обвинять в чем-то арбитров. Одно дело, когда судья пришибает откровенно в равной игре, другое – когда твоя команда проваливает игру, а ты пытаешься не искать причину в себе, а ищешь призраков и признаки заговора. Выглядит немного нелепо и неуклюже.

Хотя Березуцкий после матча примерно этим и занимался. Он снова стал говорить про неоправданные ошибки, но по большому счету любой гол – это чья-то ошибка, и суть футбола в том, чтобы соперник ошибся большее число раз, чем ты. Ты должен заставлять его ошибаться. Во второй части своей речи Березуцкий даже стал объяснять, почему не пожал руку судье Безбородову:

Скажем так… Да, они [претензии к арбитру] есть. Я не смотрел момент с пенальти, но сам характер судейства… Я не хочу о нем говорить в глобальном масштабе, еще и по регламенту нельзя. Скажем так, его стиль судейства мне не очень понравился.

Ну что значит стиль судейства не понравился? Это серьезная претензия взрослого тренера к арбитру? Кажется, даже Жозе Моуриньо подобных формулировок не находил. Словом, тенденция Березуцкого-тренера с ходу искать виноватых и не искать игру команды должна настораживать.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 20 (6) – 8 (3)

Тотальное и совершенно закономерное преимущество «Динамо» по показателю, который характеризует остроту игры команды и умение доводить атаки до завершения. Динамовцы более чем в два раза чаще били по воротам и ровно в два раза точнее, чем ЦСКА . Самым бьющим у «армейцев» оказался Влашич, на счету которого три попытки. При этом в конце матча он все равно был снят из игры.

У «Динамо» чаще других бил Шиманьски – пять раз, и у целой группы игроков по три удара. Показательна разница в таймах. После первого было 6:5 по ударам в пользу «Динамо» и 2:1 по точным попаданиям в пользу ЦСКА . То есть тут первая половина выдалась равной, а вот во второй динамовцы были гораздо успешнее, что отразилось и на счете.

Владение мячом (точность передач): 46% (72%) — 54% (78%)

Равенство в первом тайме было и по владению мячом – 50 на 50. За вторую половину игры ЦСКА нарастил этот показатель, но делал это бестолково, не обостряя, не выводя свой контроль мяча во что-то разумное у чужой штрафной. Занятно, что сам Алексей Березуцкий после проигранного недавно матча с «Локомотивом» говорил, что бессмысленный контроль мяча его команде не нужен. Тогда он так оправдывал, почему «армейцы» не пытались бороться за территорию с железнодорожниками. Теперь же ЦСКА решил взять себе контроль, но сделал это самым бесполезным образом, катая в глубине и без обострения.

Серии

18. Столько пенальти исполнил Фомин на высшем уровне. И столько же с них забил голов.

4. Столько голов на счету Фомина в трех турах чемпионата. Он присоединился к Азмуну и Ерохину в списке лучших бомбардиров РПЛ .

3. Столько матчей подряд выиграло «Динамо» на старте сезона. Без потерь помимо динамовцев идут только «Рубин» и «Зенит». Интересно, что три матча на старте чемпионата «Динамо» не выигрывало с 2003 года.

5. Столько дерби подряд проиграл ЦСКА . Причем это впервые в его истории. В этом сезоне «армейцы» уступили «Динамо» и «Локомотиву», в прошлом – «Динамо», «Спартаку» и «Локомотиву».