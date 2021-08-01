Два пенальти и очередная неудача Карпина. «Зенит» разбил «Ростов»

1627850944

вчера, 23:49

«Зенит» набирает ход и возглавляет турнирную таблицу, отправляя «Ростов» в зону вылета. «Соккер.ру» — об очередной неудаче Карпина в игре против петербуржцев.

Такое разное начало

Старт «Зенита» и «Ростова» в чемпионате России получился диаметрально противоположным. Петербуржцы ответственно отнеслись к статусу действующего обладателя титула и на старте выдали две победы с очень хорошей разницей мячей – 7:3. Кроме «Зенита», очки не теряли только «Рубин», «Динамо» и «Локомотив». А вот «Ростов» стартовал из рук вон плохо – с двух поражений, что опустило команду Валерия Карпина аж в зону вылета.

А к нему сейчас приковано особое внимание, с учетом назначения на пост главного тренера сборной России. Понятно, что напрямую связывать игру «Ростова» и перспективы Карпина у руля российской сборной неправильно. «Ростов» почему-то утратил свою привычную агрессию, которой команда Карпина подкупала и добивалась результата. Первую часть игры ростовчане вообще провалили, можно сказать, если бы не пенальти Комличенко. И сложно объяснить такую глубокую посадку.

Во втором тайме ростовчане чуть взбрыкнули, но «Зенит» к тому времени тоже раскачался и уже держал все под контролем. Вот и Карпин после игры выразил озабоченность тем футболом, который в целом показывает его команда на старте сезона. При этом он отмечает боевой характер коллектива. Только бы динамики и результата к этому прибавить.

И неправильно говорить, что провал «Ростова» на старте сезона как-то связан с новой работой тренера. Однако такие связи все равно на ум будут приходить и все чаще озвучиваться. Особенно если ростовчане не смогут переломить неприятные тенденции.

Серии продлились

А прерывать было что. Начнем с позитивного – для «Зенита». Петербуржцы не проигрывают уже на протяжении 12 матчей, в последний раз они огорчили своих поклонников 8 марта в игре с «Рубином». С тех пор у команды Сергея Семака десять побед и две ничьих. Не менее впечатляет и история взаимоотношений Карпина с «Зенитом».

Валерий Георгиевич 18 раз выступал против «Зенита» в роли тренера. И выиграл только четырежды. Причем у руля «Ростова» Карпин смог обыграть «Зенит» только один раз из восьми. Это самый неудобный соперник для Карпина среди тех, с кем его команды встречаются регулярно. Нынешний матч только укрепил тенденцию, причем без особых шансов на ее перелом. Уже пять матчей подряд «Зенит» не проигрывает «Ростову» — с мая 2019 года.

Смена героев

Основное внимание перед матчем было приковано к антагонизму Дзюбы и Карпина, который обрел новые краски с назначением нового главного тренера сборной России. Однако Валерий Георгиевич уже дал понять, что личные и профессиональные взаимоотношения – это разное. Но разве это кого-то волнует? Все равно подспудно этот конфликт держался в голове.

Впрочем, развиться ему не удалось, потому что Дзюба сейчас явно не в лучшей форме и его в нынешнем «Зените» сложно назвать лидером, хотя выходит на поле регулярно и навязывает борьбу. После этого же матча Семак признал, что Дзюбе еще нужно набрать форму, потому как он старается, но эффективность ниже той, которая нужна. Особенно на фоне прогресса Ерохина, чей старт сезона просто огненный.

А этот матч вообще стал игрой имени Александра Ерохина, который исполнял роль третьего форварда, по сути, выйдя в напарники Дзюбе и Азмуну. Ставка сработала – именно Ерохин открыл счет на исходе получаса матча, чем встряхнул команду. Ведь до этого момента «Зенит» не проявлял особой активности, и игра скорее усыпляла. Ерохин также отметился голевой передачей, когда забивал третий мяч «Зенита» Вендел, ставя «Ростов» на место и перечеркивая его надежды на спасение. Да и точку поставил сам Ерохин, забив четвертый мяч команды. Получается, что Александр забивал во всех трех матчах «Зенита» в нынешнем сезоне (кстати, как и Азмун), что позволило ему вместе с Рифатом Жемалетдиновым из «Локомотива» возглавить список бомбардиров с тремя голами в РПЛ .

Так что тут мы можем отметить удачное решение Семака с позицией Ерохина и хорошее чутье на форму игроков. Спад Дзюбы не ударил критически по «Зениту», потому что знамя подхватили другие. Среди других, как уже было сказано, и Азмун, который тоже забивал во всех трех матчах. В этой встрече на его счету реализованный пенальти, который он сам заработал. Но в отличие от Ерохина Сердар имеет немного другую мотивацию. Он хочет, чтобы многочисленные слухи об интересе к нему со стороны топовых или не очень топовых европейских клубов воплотились в реальность. Бьется за свою карьеру, скажем так. Но пользу «Зениту» это приносит.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 13 (3) – 18 (8)

Тут есть четкое преимущество «Зенита», причем не только по общему количеству ударов по воротам, но и по точным попаданиям. Промахнулись-то обе команды по десять раз, а вот точно в створ «Зенит» попадал почти в три раза чаще, чем южане. А самым бьющим оказался Ерохин, на счету которого аж шесть попыток. У ростовчан функцию главной ударной силы исполнял Комличенко. Он исполнил четыре удара. А еще был заработан и реализован пенальти, как мы помним. Но однозначно «Зенит» был острее и показал это как в игре, так и по результату.

Владение мячом (точность передач): 45% (78%) — 55% (83%)

Здесь можно было ожидать немного других цифр, но с тем же посылом. «Зенит» явно больше владел мячом и лучше им распоряжался, работая точнее. Только превосходство не так велико, как могло бы показаться при наблюдении за игрой. Все же «Ростов» вроде как был гораздо менее активным. Хотя он это все компенсировал во втором тайме. В первой половине встречи перевес «Зенита» по всем показателям был еще более явным. С другой стороны, два из трех ударов в створ «Ростов» исполнил именно до перерыва, тогда как у «Зенита» острые моменты распределились равномерно. Как и голы.