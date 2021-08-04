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«Спартак» без вариантов проиграл «Бенфике». Но первый гол португальцы забили не по правилам

вчера, 23:02
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Судьи без VAR чудили, но оборона Витории тоже ошибалась.

5 сюрпризов поединка «Спартака» и «Бенфики»

1. До матча потеряли основную бригаду арбитров – банду Дель Серро сменили на сербов с Йовановичем во главе. Первые контактировали с человеком с подозрением на COVID-19, а вторые активно зевали весь поединок. Первый гол «Бенфики» с активным офсайдом – Пицци мешал и Максименко, и Джикии.

Необязательно быть строго перед вратарем или толкать защитника. В правилах есть оговорка, что достаточно помешать «иметь возможность сыграть в мяч» еще до удара. А позже были попадания в руки, снова без VAR не разобрались толком. И обычные фолы сербы фиксировали так, словно доказывали – не помогают россиянам. Плохой арбитраж, и штрафные, и карточки пропускали.

2. В основе у «Спартака» вышел Хендрикс. Словно Руй Витория решил подыграть Попову в заочной дуэли с Заремой Салиховой, которая троллит на тему голландца менеджмент «Спартака». Хавбек сегодня действовал в линии с Умяровым, и хотя разок выручил команду у своих ворот, с мячом бывший хавбек ПСВ сыграл неважно. Не был заметным, не вел игру.

3. Как и предполагали, Жезус, который ставит Виторию ниже в списке своих приоритетов, чем продавца попкорна в парке аттракционов, начал мудрить. Козырял крутостью – выбрал «3-4-3». Смело, зло и непросто для футболистов. У «Спартака» был шанс проскочить по полуфлангам до перерыва, но как только португальцы свыклись, сыграла разница в классе.

4. «Бенфика» удивила выбором правого защитника – появился Диого Гонсалвеш, у которого была травма в прошлом месяце. Поначалу Айртон и Ларссон пользовались тем, как правый латераль выбирал позицию, а Жезус консультировал Гонсалвеша, когда игра дарила паузы. Жаль, что «Спартак» ближе к перерыву потерял мяч – могли раскачать Гонсалвеша и создать серию моментов. Возможно, в Лиссабоне справа сыграет в основе Жилберто – он вышел и забил второй мяч.

5. «Спартак» был очень предсказуемым. Почти не работал в атаке правый фланг – Зобнина там толком не видели, Рассказов запомнился лишь парочкой мелких ошибок, когда Пицци легко уходил от опеки. Хендрикс не выделялся первым пасом, а Джикии и Жиго не разрешали долго возиться с мячом, подготавливая атаки длинными передачами. Фактически работал лишь перевод в зону Гонсалвеша, а вот Соболева заставили толкать и бить соперников, или же получать по носу самому.

Уже в дебюте стало ясно, кто фаворит

«Бенфика» неспешно встречала «Спартак» в начале матча, а вот «красно-белые» пытались задать высокий темп. Так нередко играют нестарые составы против опытных команд, что не воспринимают разведку как контроль игры. Португальцы не владели мячом, побаивались, что отсутствие официальной игровой практики скажется, но контратаки у соперника получилась легкими и острыми.

По воротам российских «красно-белых» до перерыва точно пробили лишь дважды, причем смещения с флангов в центр Пицци и компании удавались легко. Можно упрекнуть как раз Умярова и Хендрикса – в дуэте нет чистого разрушителя. Оба не безнадежные, но спортивной грубости им не хватало, как и позиционной строгости. На общем плане было видно – у «Спартака» слишком большое расстояние между защитой и опорной зоной.

После перерыва это сказалось, португальцы показали себя более классной командой, которая в гостях не спешила, первым делом планировала не пропустить, а как только увидела, что соперника можно выманить и раздергать – контратаковала.

От правок Витории зависела судьба игры

Бакаев, Ларссон и Айртон соорудили парочку комбинаций на левом фланге, которые надо записать в плюс Рую. Автобуса, как и обещал, не было, «Спартак» работал смело и агрессивно. Конечно, помарок хватало, португальцы проскакивали к воротам Максименко время от времени, но общие впечатления от первых пяти таймов «Спартака» в сезоне — пытались играть в короткий пас и старались. Руй Витория умеет мотивировать.

С другой стороны, оценивать работу нового тренера против старого врага нужно по итогу всего матча. И особенно по качеству работы в перерыве. Опасность игр против таких опытных коллективов, как у Жезуса – с Отаменди, Вертонгеном, Пицци и Гримальдо, которые тратят первый тайм на изучение соперника, а дальше тренер вносит правки и начинается жара. И сегодня, как увидели, так получилось – капитан Пицци настроил команду на правильный лад на поле, а Рафа Силва хитро выскочил к воротам и открыл счет.

Витория ответить не смог, а дальше уже дело техники – довести поединок до комфортной выездной победы с разницей в два мяча. Во втором тайме этот матч проиграл главный тренер «Спартака» — Жезус сначала придержал «орлов», а дальше была медленная охота на оборону хозяев поля.

5 вещей, которые нужно учесть накануне полета в Лиссабон

1. Чтобы создать сенсацию в столице Португалии, «Спартак» должен шокировать сам себя и окружающих. К сожалению, статистика поединка не в пользу хозяев. По ударам в Москве счет 8:13, по точным выстрелам — 4:6. Владение гости подтянули, по опасным набегам «Бенфика» победила – 57:73. И в защите сыграла надежно. Витории нужно заставить «Спартак» поверить в себя. Пока не получилось – проиграли морально.

2. У «Спартака» пока нет лица. Матч из тех, которые человек оценивает через призму собственного состояния. Если у вас плохое настроение, то увидите только ошибки «Спартака» без мяча, выключенные правый фланг, отрезанного от команды Соболева и попытки Ларссона быть всюду и нигде. А если ваш настрой лучше – оцените, как «Бенфика» не сумела задавить более слабого соперника сразу же, поскольку «красно-белые» сыграли смело и резко до первого мяча. Арбитры все-таки повлияли на сценарий игры, а дальше хозяева «поплыли».

3. Правый фланг в атаке сегодня отработал намного хуже, чем левый. Возможно, классический выход Промеса по краю поля, или же появление Мозеса могло изменить ситуацию. Но Квинси не готов, а место Виктора в основе забрал парень, что вроде как лучше отбирает мяч – Хендрикс. Витория осторожничал, не хотел лезть на рожон, но в итоге поплатился. «Спартак» был неинтересным в атаке, не поспоришь. Без голов с игры в этом сезоне уже три матча подряд.

4. Вроде бы мелочь, а из-за этого начинались многие проблемы – «Спартак» плохо выносил мяч от ворот, ошибался в мелочах. Поэтому «Бенфика» так удачно развивала резкие атаки, ведь москвичи не успевали перестраиваться. Или же оставались в статичных позициях, что и позволяло гостям выскакивать на ударные позиции. И головой мяч хозяева выбивали вперед, а не на партнера, и выносы были короткими. Нельзя уступать «Бенфика» даже в таких мелких моментах.

5. Португальцы брали паузы, позволяли себя опережать один в один. Жаль, что «Спартак» перечеркнул неплохой первый тайм. В атаке у москвичей почти ничего не получилось, это огорчило еще сильнее, чем парочка традиционных ошибок в защите. «Бенфика» явно сильнее – не на две головы, но и не на длину ногтей, которую теперь не будут учитывать в АПЛ при определении офсайдов.

Функционально команда без практики всегда хуже себя самой спустя пару недель в официальных матчах, поэтому жаль, что «Спартак» не поймал «орлов», как планировал.

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Андрeй Попов
Андрeй Попов
сегодня в 15:56
"Арбитры все-таки повлияли на сценарий игры" ага точно оказали, не наказали спартак двумя пенками за гандбол в штрафной)
Ironigor
Ironigor ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
сегодня в 14:53
Я вас прекрасно понял и солидарен. ✌✊
atur72
atur72
сегодня в 14:50
Мне показалось или нет , левый фланг обороны совсем просел . Бенфика откровенно возила Спартак на левом фланге . Было совсем противно . После часа игры пошёл спать . Второй гол уже не видел
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:38
Не хочу Вас как то задеть или обидеть, просто высказываю свою точку зрения. Она состоит в том что не вся вина на чиновниках от футбола. Думаю было так:
Когда то люди во власти захотели что бы наш футбол достиг успехов. Это благая, хорошая цель. Ругать за это обзывая медведпутами плохо,не умно. Я не про Вас, а про то что здесь читаю.
Они создали соответствующие законы, правила и порядки. И в футбол пошли деньги, много денег. Из бюджетов регионов, частных компаний и госкомпаний и наверно ещё откуда нибудь.
Они (деньги) оказались в клубах и руководстве РПЛ. Руководство клубов и РПЛ конечно отпилило немного, все мы не без греха. Но основная масса до низов, до игроков дошла. Денег у них стало много. После этого они(игроки) перестали играть и расти. Когда деньги поступают не зависимо от результата, а зачем нужен результат?
Это очень упрощённо, неохота по клавишам стучать. Это не сразу, эта ситуация последних 10 лет. 3-4 года назад поняли, что текущее положение уже не даёт даже маленьких результатов. Стали менять лимит. Теперь в Зените (например), может выйти 8 легионеров (восемь Карл!) и два наших полевых игрока. И зачем говорить о лимите? Его уже нету.
Все хотели как лучше, получилось не совсем. Считаю не всё так плохо. За это время выросло много новых стадионов, баз. Работают мощные футбольные школы. Это останется. А чиновников конечно надо критиковать, но не огульно, по делу. Помню ещё Колосков после очередного провала говорил: А что мы? Тренировочный процесс обеспечили, премиальные оговорили, врачи сопровождают, жёны в соседней гостинице живут. Закреплённый самолёт на взлётке дежурит. Мы всё сделали, а почему сборная проигрывает, это вы с игроками разбирайтесь. Не дословно, но по смыслу.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 13:51
А в какие анналы войдет Ференцварош, Лудогорец, Загреб... Впрочем почему "войдет", они уже вошли!)
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ viv (раскрыть)
сегодня в 13:49
Уважаемый, в прошлом году ни ЦСКА в УЕФА, ни Зенит в ЛЧ не выиграли ни одной игры из 6-и! Я понимаю, Спартак вам интересней!)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Красный богатырь (раскрыть)
сегодня в 11:49
В анналы оно им точно войдет, верно подмечено...
Рязань 062
Рязань 062
сегодня в 10:59
Вот когда рак на горе свиснит, тогда спартак будет играть в ЛЧ
Бен Зопилой
Бен Зопилой
сегодня в 10:52
Стопудово - Федун уже и сам не рад, что в личной жизни на восточную ёкзотику потянуло... Восток такой Восток ... ёк...
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:11
обычный чистый гол. Горин натягивает сову на глобус.
Владимир Семерюк
Владимир Семерюк
сегодня в 10:06
Что тут коментировать , этот состав не соответствует тем задачам , которые поставлены. Да и тренер еще не разобрался с составом . что сделал на поле Соболев за 90 минут . ноль полезных действий , значит надо было менять , Зобнин тоже , два центра в защите один пожар , остальные что то пытались , но мастерства нет . вот и результат слабая игра , оценка ноль всем !
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
сегодня в 10:02, ред.
Фигня. Главное в соцсетях первые.
viv
viv
сегодня в 09:54
Спартак 6 матчей не выигрывает в ЛЧ. Серия длится с 2017-года

В сезоне-2018/19 он также в 3-м отборочном раунде не сумел переиграть ПАОК (0:0, 2:3), а в сезоне-2017/18, выступая на групповом этапе ЛЧ, не одержал ни одной победы за три последние игры – с Севильей (1:2), Марибором (1:1) и Ливерпулем (0:7).
alexNr
alexNr
сегодня в 09:45
Когда Спартак проигрывает, то виноваты только судьи))) Заговор судей уже вышел на мировой уровень)) А то что Бенфика переигрывала без особых проблем и было видно что играет не особо выкладываясь, с запасом, с учетом что есть еще домашний матч, и если надо то она еще и прибавить может. А Спартак играл на пределе сил и очень старался, и претензий к игрокам думаю не должно быть. Просто не нужно было задавать высокий темп игры, на больших скоростях более классной команде проще обыгрывать менее классную. Бенфика это не Краснодар, с ней надо было играть в более вязкий футбол, тогда были бы шансы.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 09:41
Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жорже Жезуш сравнил игру московского «Спартака» с гандболом. «"Спартак" в некоторых моментах играл в гандбол — в их ворота могли назначить несколько пенальти за игру рукой, если бы на матче был ВАР», — заявил Жезуш. Он посчитал, что его команда могла обыграть соперника со счетом 5:0, добавив, что его подопечные показали качественный футбол.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:40, ред.
Нет там никакого нарушения. Это пассивный оффсайд. Игрок не принимал активного участия в эпизоде. Спартак попался на своем искусственном оффсайде. Гол забит по правилам и видимо это домашняя заготовка.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 09:31
А чего вы хотели? Неужели правда думали, что Спартак порвет Бенфику? А какие к тому были предпосылки? Интервью "экспердов"?
Futurista
Futurista ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 09:30
Самокопания тоже отличительная черта россиян)...никто не спорит Бенфика играла лучше...но...гол забитый с нарушением правил это гол забитый с нарушением правил и ничего больше...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:27
Можно подумать, Спартак за трофеем в ЛЧ пошел)) Правде нужно смотреть в глаза, а не обманывать самих себя, что нас засудили, недооценили, обманули, обидели и т.д.
An Jo
An Jo
сегодня в 09:19
Спартаку не привыкать.
Futurista
Futurista ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 09:09, ред.
Вот так мы и живем)...сами все трактуем в пользу иноземцев...а надо бы наоборот...они так и делают...Бенфика в групповой этап ЛЧ рвется не за трофеями а за баблом...трофеи им там не светят так же как и всем нашим командам...
Ironigor
Ironigor ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
сегодня в 09:07, ред.
Во первых, добрый день.
Во вторых, если бы вы внимательно прочли то что я изложил , вы бы мне так не ответили. Я писал в целом что творится в спортивном хозяйстве и футболе , и ни слова о СПАРТАКЕ и вчерашнем матче в частности.

А что интересно мешает тогда Зениту выступать хорошо в ЛЧ и ЛЕ ??? Водка с пепси или фанта с водкой ???)))
Спасибо вам за понимание !!!
Владимир Немченков
Владимир Немченков ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 09:01
Что,сломано-сломаться не может....а сломан весь Спартак,Попов сразу в отставку....ну клоунада.....
Мага Шульман
Мага Шульман ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:58
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 08:58
    Плач Ярославны,готовьтесь лучше к Лиссабону,а то будет как с Порту...ГЫ...ГЫ...
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 08:42
    В бедах спартака виноват сам спартак. Трансферный рынок скоро закроется, много игроков не тянут на уровень еврокубков, в руководстве скандалы, тренерская чехарда, новый тренер проводит третий официальный матч. Лица приближенные к руководству открыто тролят бывших и новых людей в спартаке, причем всех подряд, игроков, тренеров, спортивных директоров.
    И тут вы решаете, что во всем виноваты чиновники федерального уровня.
    Это как в анекдоте, когда в кабаке посетитель два раза подряд заказывает бутылку водки и баночку пепси, а на третий, просит принести бутылку водки и баночку фанты. А то его от пепси подташнивает что то.
    nubom
    nubom
    сегодня в 08:36
    Спартак играл чтобы завладеть мячом, а Бенфика - чтобы забить мяч...
    konst19
    konst19
    сегодня в 08:15
    Если мяч попал в табло значит бил Сергей Шавло. Ну и как то так Спартак себе
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
    сегодня в 07:52
    Печально все это...
    Российский футбол в нынешнем виде - тупиковая ветвь развития...
    Красный богатырь
    Красный богатырь
    сегодня в 05:46
    Не знаю , почему после матча Спартака такие упаднические настроения..
    Мне например понравилась игра, и результат отличный
    Правда я болел за Бенфику, может в этом дело)
    Немного расстроился конечно , что не поставили пенальти за игры рукой
    И что Бенфика не забила еще парочку
    А потом подумал, так даже интереснее, ведь неадекваты из спартака после 0:2 будут думать , что не все потеряно и в Лиссабоне пойдут вперед
    Тогда точно полную авоську огребут
    Думаю получат штук 4-5
    Да и в любом случае это двухматчевое противостояние войдет в анналы славной истории спартака в XXI веке
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