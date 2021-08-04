«Спартак» без вариантов проиграл «Бенфике». Но первый гол португальцы забили не по правилам

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вчера, 23:02

Судьи без VAR чудили, но оборона Витории тоже ошибалась.

5 сюрпризов поединка «Спартака» и «Бенфики»

1. До матча потеряли основную бригаду арбитров – банду Дель Серро сменили на сербов с Йовановичем во главе. Первые контактировали с человеком с подозрением на COVID-19, а вторые активно зевали весь поединок. Первый гол «Бенфики» с активным офсайдом – Пицци мешал и Максименко, и Джикии.

Необязательно быть строго перед вратарем или толкать защитника. В правилах есть оговорка, что достаточно помешать «иметь возможность сыграть в мяч» еще до удара. А позже были попадания в руки, снова без VAR не разобрались толком. И обычные фолы сербы фиксировали так, словно доказывали – не помогают россиянам. Плохой арбитраж, и штрафные, и карточки пропускали.

2. В основе у «Спартака» вышел Хендрикс. Словно Руй Витория решил подыграть Попову в заочной дуэли с Заремой Салиховой, которая троллит на тему голландца менеджмент «Спартака». Хавбек сегодня действовал в линии с Умяровым, и хотя разок выручил команду у своих ворот, с мячом бывший хавбек ПСВ сыграл неважно. Не был заметным, не вел игру.

3. Как и предполагали, Жезус, который ставит Виторию ниже в списке своих приоритетов, чем продавца попкорна в парке аттракционов, начал мудрить. Козырял крутостью – выбрал «3-4-3». Смело, зло и непросто для футболистов. У «Спартака» был шанс проскочить по полуфлангам до перерыва, но как только португальцы свыклись, сыграла разница в классе.

4. «Бенфика» удивила выбором правого защитника – появился Диого Гонсалвеш, у которого была травма в прошлом месяце. Поначалу Айртон и Ларссон пользовались тем, как правый латераль выбирал позицию, а Жезус консультировал Гонсалвеша, когда игра дарила паузы. Жаль, что «Спартак» ближе к перерыву потерял мяч – могли раскачать Гонсалвеша и создать серию моментов. Возможно, в Лиссабоне справа сыграет в основе Жилберто – он вышел и забил второй мяч.

5. «Спартак» был очень предсказуемым. Почти не работал в атаке правый фланг – Зобнина там толком не видели, Рассказов запомнился лишь парочкой мелких ошибок, когда Пицци легко уходил от опеки. Хендрикс не выделялся первым пасом, а Джикии и Жиго не разрешали долго возиться с мячом, подготавливая атаки длинными передачами. Фактически работал лишь перевод в зону Гонсалвеша, а вот Соболева заставили толкать и бить соперников, или же получать по носу самому.

Уже в дебюте стало ясно, кто фаворит

«Бенфика» неспешно встречала «Спартак» в начале матча, а вот «красно-белые» пытались задать высокий темп. Так нередко играют нестарые составы против опытных команд, что не воспринимают разведку как контроль игры. Португальцы не владели мячом, побаивались, что отсутствие официальной игровой практики скажется, но контратаки у соперника получилась легкими и острыми.

По воротам российских «красно-белых» до перерыва точно пробили лишь дважды, причем смещения с флангов в центр Пицци и компании удавались легко. Можно упрекнуть как раз Умярова и Хендрикса – в дуэте нет чистого разрушителя. Оба не безнадежные, но спортивной грубости им не хватало, как и позиционной строгости. На общем плане было видно – у «Спартака» слишком большое расстояние между защитой и опорной зоной.

После перерыва это сказалось, португальцы показали себя более классной командой, которая в гостях не спешила, первым делом планировала не пропустить, а как только увидела, что соперника можно выманить и раздергать – контратаковала.

От правок Витории зависела судьба игры

Бакаев, Ларссон и Айртон соорудили парочку комбинаций на левом фланге, которые надо записать в плюс Рую. Автобуса, как и обещал, не было, «Спартак» работал смело и агрессивно. Конечно, помарок хватало, португальцы проскакивали к воротам Максименко время от времени, но общие впечатления от первых пяти таймов «Спартака» в сезоне — пытались играть в короткий пас и старались. Руй Витория умеет мотивировать.

С другой стороны, оценивать работу нового тренера против старого врага нужно по итогу всего матча. И особенно по качеству работы в перерыве. Опасность игр против таких опытных коллективов, как у Жезуса – с Отаменди, Вертонгеном, Пицци и Гримальдо, которые тратят первый тайм на изучение соперника, а дальше тренер вносит правки и начинается жара. И сегодня, как увидели, так получилось – капитан Пицци настроил команду на правильный лад на поле, а Рафа Силва хитро выскочил к воротам и открыл счет.

Витория ответить не смог, а дальше уже дело техники – довести поединок до комфортной выездной победы с разницей в два мяча. Во втором тайме этот матч проиграл главный тренер «Спартака» — Жезус сначала придержал «орлов», а дальше была медленная охота на оборону хозяев поля.

5 вещей, которые нужно учесть накануне полета в Лиссабон

1. Чтобы создать сенсацию в столице Португалии, «Спартак» должен шокировать сам себя и окружающих. К сожалению, статистика поединка не в пользу хозяев. По ударам в Москве счет 8:13, по точным выстрелам — 4:6. Владение гости подтянули, по опасным набегам «Бенфика» победила – 57:73. И в защите сыграла надежно. Витории нужно заставить «Спартак» поверить в себя. Пока не получилось – проиграли морально.

2. У «Спартака» пока нет лица. Матч из тех, которые человек оценивает через призму собственного состояния. Если у вас плохое настроение, то увидите только ошибки «Спартака» без мяча, выключенные правый фланг, отрезанного от команды Соболева и попытки Ларссона быть всюду и нигде. А если ваш настрой лучше – оцените, как «Бенфика» не сумела задавить более слабого соперника сразу же, поскольку «красно-белые» сыграли смело и резко до первого мяча. Арбитры все-таки повлияли на сценарий игры, а дальше хозяева «поплыли».

3. Правый фланг в атаке сегодня отработал намного хуже, чем левый. Возможно, классический выход Промеса по краю поля, или же появление Мозеса могло изменить ситуацию. Но Квинси не готов, а место Виктора в основе забрал парень, что вроде как лучше отбирает мяч – Хендрикс. Витория осторожничал, не хотел лезть на рожон, но в итоге поплатился. «Спартак» был неинтересным в атаке, не поспоришь. Без голов с игры в этом сезоне уже три матча подряд.

4. Вроде бы мелочь, а из-за этого начинались многие проблемы – «Спартак» плохо выносил мяч от ворот, ошибался в мелочах. Поэтому «Бенфика» так удачно развивала резкие атаки, ведь москвичи не успевали перестраиваться. Или же оставались в статичных позициях, что и позволяло гостям выскакивать на ударные позиции. И головой мяч хозяева выбивали вперед, а не на партнера, и выносы были короткими. Нельзя уступать «Бенфика» даже в таких мелких моментах.

5. Португальцы брали паузы, позволяли себя опережать один в один. Жаль, что «Спартак» перечеркнул неплохой первый тайм. В атаке у москвичей почти ничего не получилось, это огорчило еще сильнее, чем парочка традиционных ошибок в защите. «Бенфика» явно сильнее – не на две головы, но и не на длину ногтей, которую теперь не будут учитывать в АПЛ при определении офсайдов.

Функционально команда без практики всегда хуже себя самой спустя пару недель в официальных матчах, поэтому жаль, что «Спартак» не поймал «орлов», как планировал.