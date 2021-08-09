ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадкаРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Из Турции в Татарстан транзитом через Италию. Новичок «Рубина» во второй раз меняет прописку этим летом

вчера, 11:35
00:00 / 00:00

У казанцев снова лишний легионер.

Подъехала замена Карлу Старфельту

Три недели назад «Рубин» продал ведущего центрального защитника Карла Старфельта шотландскому «Селтику» за 5 миллионов евро. Швед начал сезон в стартовом составе «кельтов», уже сыграл в двух матчах турнира и поучаствовал в победе над «Яблонцем» в квалификации Лиги Европы.

Казанцы, в свою очередь, на первых порах как будто не заметили потерю важного бойца: с хорватской связкой центральных защитников Уремович-Бегич команда Леонида Слуцкого одержала три победы на старте РПЛ и довольствовалась нулевой ничьей в дебютном матче Лиги конференций против «Ракува». Только в четвертом матче сезона ворота «Рубина» распечатал хавбек «Ахмата» Уткин.

Уремович и Бегич — квалифицированные футболисты, но слишком наивно идти в сезон с еврокубковой нагрузкой, имея в команде двух хорватских центрбеков и Алексея Грицаенко, который на уровне РПЛ играл в основном за аутсайдеров. «Рубину» нужен был еще один центральный защитник, и так как среди россиян это самое дефицитное амплуа, в Казань ожидаемо приехал легионер.

Парижанин, который заявил о себе в Турции

В 23 года Монтассар Тальби уже может считать себя человеком мира, ведь жил и занимался футболом в трех разных странах. Новичок «Рубина» появился на свет в Париже, где и познакомился с круглым мячом, по которому разрешено бить ногами. Монти рос в молодежных командах ФК «Париж» и «Ле-Лила» до 12 лет, когда его семье пришлось вернуться в Тунис.

На исторической родине талантливого Тальби сразу взяли в академию главного клуба страны — «Эсперанса», где он к 19 годам дорос до главной команды и даже поучаствовал в завоевании титула. В статусе чемпиона Туниса Монтассар сменил «Эсперанс» на «Ризеспор», где провел три сезона. В первом из них почти не играл, потом стал регулярно появляться на поле, хотя его команда звезд с небес не хватала — 13-е и 15-е места с Тальби в составе.

Тем не менее тунисец сумел привлечь к себе внимание европейских клубов, чему, несомненно, поспособствовал мартовский дебют за сборную Туниса и участие в июньских товарищеских матчах «Карфагенских орлов». Против ДР Конго и Мали Тальби отыграл по 90 минут, составляя связку в центре обороны со своим одноклубником Яссином Мерия, который поспособствовал продвижению молодого партнера в сборную.

В начале года Монтассар на правах свободного агента заключил трехлетний контракт с «Беневенто», это случилось еще до вылета «ведьм» из Серии A. Официального дебюта в итальянском клубе Тальби так и не дождался, ведь спустя полтора месяца в его карьере случился новый поворот: «Рубин» быстро договорился с «Беневенто», а потом убедил и защитника вместе с его агентами. Контракт на 4 года — один из аргументов.

«Рубин» воспользовался удачным стечением обстоятельств

У Тальби хватало предложений в последние месяцы его выступлений за «Ризеспор». На том этапе расторопнее всех оказался «Беневенто», соблазнивший Монтассара возможностью выступлений в Серии A. Вот только итальянский клуб по итогам сезона вылетел из элиты, и этой ситуацией воспользовались казанцы.

По словам спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского, Тальби изначально не хотел ехать в Россию, но обстоятельства сложились благоприятным образом, а футболиста и его представителей удалось убедить, в том числе с помощью наглядных примеров, что Казань — отличное место для развития карьеры.

Бесспорный талант и парочка оговорок

Монтассар Тальби обладает данными для того, чтобы вырасти в классного защитника: при росте 190 сантиметров он достаточно резкий, грамотно выбирает позицию и легко выпрыгивает. При этом в физической мощи должен прибавлять, ведь от крепких форвардов порой «отскакивает». А ведь увеличение мышечной массы — это всегда риск, ведь обновленная архитектура тела скажется на игровых навыках, а возросшие нагрузки могут привести к не самым приятным последствиям.

Еще в «Эсперансе» Тальби дважды выходил из строя сроком на месяц из-за проблем с мышечным волокном, а в Турции у Монтассара целая серия краткосрочных попаданий в лазарет с неизвестными повреждениями. Скорее всего, у 23-летнего футболиста есть проблемы с мышцами, так что специалисты по физической подготовке и медицинский штаб «Рубина» должны будут с особой осторожностью разработать график нагрузок для новичка.

И снова лимит. Мицуки Сайто — лишний, и не только он

С приходом Монтассара Тальби «Рубин» снова вынужден решать лимитную головоломку. Сейчас у казанцев 10 легионеров, а заявить для участия в РПЛ можно только восьмерых. Один лишний уже выбран: Мицуки Сайто покинет Казань, так и не приняв участия ни в одном официальном матче.

Японец арендован у клуба «Сенан» до следующего лета, так что он стал ожидаемой жертвой, но у 9 футболистов полноценные контракты с «Рубином»: Уремович, Бегич, Тальби, Абильдгор, Хван Ин Бом, Йевтич, Кварацхелия, Хакшабанович и Деспотович. И кто же тут лишний?

Очень непростой выбор. Планировалось, что этим летом покинет Казань Кварацхелия, но после расставания с Денисом Макаровым это может стать проблемой для Леонида Слуцкого. Если Хвича все-таки уедет, нужен будет россиянин на его позицию. Зиньсковский, например.

Учитывая, что до закрытия трансферного окна осталось меньше месяца, «Рубин» вынужден будет отталкиваться также от наличия предложений по своим легионерам. Тот, на кого есть спрос — будет продан. Понятно, что какие-то варианты более приемлемы, а какие-то менее, но придется действовать с учетом обстоятельств.

Официально«Рубин» подписал Тальби
Вчера, 09:07 ФотоКомментарии8
Официально«Зенит» объявил о договоренности по переходу Клаудиньо
07 августа Комментарии23
Денис Макаров — дерзкая ставка «Динамо». Судьбоносные трансферы россиян внутри РПЛ
06 августаАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии6
Официально«Динамо» объявило о подписании Макарова
06 августа ВидеоКомментарии18
Иногда они возвращаются. Вагнер Лав, Промес и Иванович покидали РПЛ, чтобы потом снова оказаться в России
05 августаАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии5
Тикнизян: «Непросто уходить из клуба, в котором провёл восемь лет»
04 августа Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
Просто Fan
Просто Fan ответ rubin kazzzan (раскрыть)
сегодня в 00:50
которых он распродает прямым конкурентам)
Пепс
Пепс
вчера в 23:52
Добро пожаловать к нам)))) Посмотрим что за кекс)))) пока какая то тёмная лошадка
Евгений Сербин
Евгений Сербин
вчера в 23:26
Кстати когда Яровинский ушел из ЦСКА тогда и трансферные попадания у армейцев просели. Наверно он действительно топ.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 19:15
Хороший столп нужен рубину!!!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 16:53
Рубину очень нужны квалифицированные игроки
Chevengur
Chevengur ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:23, ред.
В общем, согласен с вышесказанным, но вот фраза "Костюков спокойно заменит Йевтича" смутила. Костюков ведь все таки нападающий, а Йевтич полузащитник. Это во-первых. Во вторых, Костюков выходя в качестве свежего нападающего на замены, вроде как должен забивать или хотя бы обострять игру, но дается ему это с трудом. Йевтич же в прошлом сезоне, своими подключениями и ассистами тому же Деспоту, реально вытащил несколько игр, да еще и сам закинул парочку красивых(и кстати единственных в тех матчах!) голешников. Будь на его позиции Костюков, Рубин бы очков так 6-7 за сезон не досчитался.
volga.kot
volga.kot
вчера в 13:30
Кого же продать??? Вот проблема то!!!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 13:28
Дай бог, чтоб защитник ко двору пришелся
shlomo
shlomo
вчера в 12:02
Спасибо за статью...ну что, Яровинский на фоне нынешних скаутов Спартака, ЦСКА да и того же Зенита - космос, поэтому верю, что этот парень заменит Старфельта.... теперь насущный вопрос - кто лишний?.... не думаю, что он подписан только для Европы..... видимо Бегич, хотя по началу сезона он играет нормально, а может Йевтич, особого впечатления не производит, да и есть игроки, которые могут сыграть на его позиции... есть прикидка, что Костюков спокойно заменит Йевтича, и у ЛВС будет выбор, атакующий Костюков, либо, Шатов с упором на оборону, кстати для меня это было открытием что он умеет так играть, всегда считал его игроком с упором на атаку, но по правде говоря с таким игроком как Абильгор, полузащите всегда легче играть, вот кто действительно ключевой игрок Рубина....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100