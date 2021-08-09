Из Турции в Татарстан транзитом через Италию. Новичок «Рубина» во второй раз меняет прописку этим летом

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вчера, 11:35

У казанцев снова лишний легионер.

Подъехала замена Карлу Старфельту

Три недели назад «Рубин» продал ведущего центрального защитника Карла Старфельта шотландскому «Селтику» за 5 миллионов евро. Швед начал сезон в стартовом составе «кельтов», уже сыграл в двух матчах турнира и поучаствовал в победе над «Яблонцем» в квалификации Лиги Европы.

Казанцы, в свою очередь, на первых порах как будто не заметили потерю важного бойца: с хорватской связкой центральных защитников Уремович-Бегич команда Леонида Слуцкого одержала три победы на старте РПЛ и довольствовалась нулевой ничьей в дебютном матче Лиги конференций против «Ракува». Только в четвертом матче сезона ворота «Рубина» распечатал хавбек «Ахмата» Уткин.

Уремович и Бегич — квалифицированные футболисты, но слишком наивно идти в сезон с еврокубковой нагрузкой, имея в команде двух хорватских центрбеков и Алексея Грицаенко, который на уровне РПЛ играл в основном за аутсайдеров. «Рубину» нужен был еще один центральный защитник, и так как среди россиян это самое дефицитное амплуа, в Казань ожидаемо приехал легионер.

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✍🏻 «Рубин» подписал четырехлетний контракт с Монтассаром Тальби.



За нашу команду 23-летний защитник будет играть под номером 3️⃣.



Ранее Тальби выступал за клубы «Эсперанс» (Тунис), «Ризеспор» (Турция) и «Беневенто» (Италия). За сборную Туниса сыграл 4 матча. pic.twitter.com/pRFE7FcQzx — «Рубин» Казань (@fcrk) August 9, 2021

Парижанин, который заявил о себе в Турции

В 23 года Монтассар Тальби уже может считать себя человеком мира, ведь жил и занимался футболом в трех разных странах. Новичок «Рубина» появился на свет в Париже, где и познакомился с круглым мячом, по которому разрешено бить ногами. Монти рос в молодежных командах ФК «Париж» и «Ле-Лила» до 12 лет, когда его семье пришлось вернуться в Тунис.

На исторической родине талантливого Тальби сразу взяли в академию главного клуба страны — «Эсперанса», где он к 19 годам дорос до главной команды и даже поучаствовал в завоевании титула. В статусе чемпиона Туниса Монтассар сменил «Эсперанс» на «Ризеспор», где провел три сезона. В первом из них почти не играл, потом стал регулярно появляться на поле, хотя его команда звезд с небес не хватала — 13-е и 15-е места с Тальби в составе.

Тем не менее тунисец сумел привлечь к себе внимание европейских клубов, чему, несомненно, поспособствовал мартовский дебют за сборную Туниса и участие в июньских товарищеских матчах «Карфагенских орлов». Против ДР Конго и Мали Тальби отыграл по 90 минут, составляя связку в центре обороны со своим одноклубником Яссином Мерия, который поспособствовал продвижению молодого партнера в сборную.

В начале года Монтассар на правах свободного агента заключил трехлетний контракт с «Беневенто», это случилось еще до вылета «ведьм» из Серии A. Официального дебюта в итальянском клубе Тальби так и не дождался, ведь спустя полтора месяца в его карьере случился новый поворот: «Рубин» быстро договорился с «Беневенто», а потом убедил и защитника вместе с его агентами. Контракт на 4 года — один из аргументов.

«Рубин» воспользовался удачным стечением обстоятельств

У Тальби хватало предложений в последние месяцы его выступлений за «Ризеспор». На том этапе расторопнее всех оказался «Беневенто», соблазнивший Монтассара возможностью выступлений в Серии A. Вот только итальянский клуб по итогам сезона вылетел из элиты, и этой ситуацией воспользовались казанцы.

По словам спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского, Тальби изначально не хотел ехать в Россию, но обстоятельства сложились благоприятным образом, а футболиста и его представителей удалось убедить, в том числе с помощью наглядных примеров, что Казань — отличное место для развития карьеры.

Бесспорный талант и парочка оговорок

Монтассар Тальби обладает данными для того, чтобы вырасти в классного защитника: при росте 190 сантиметров он достаточно резкий, грамотно выбирает позицию и легко выпрыгивает. При этом в физической мощи должен прибавлять, ведь от крепких форвардов порой «отскакивает». А ведь увеличение мышечной массы — это всегда риск, ведь обновленная архитектура тела скажется на игровых навыках, а возросшие нагрузки могут привести к не самым приятным последствиям.

Еще в «Эсперансе» Тальби дважды выходил из строя сроком на месяц из-за проблем с мышечным волокном, а в Турции у Монтассара целая серия краткосрочных попаданий в лазарет с неизвестными повреждениями. Скорее всего, у 23-летнего футболиста есть проблемы с мышцами, так что специалисты по физической подготовке и медицинский штаб «Рубина» должны будут с особой осторожностью разработать график нагрузок для новичка.

И снова лимит. Мицуки Сайто — лишний, и не только он

С приходом Монтассара Тальби «Рубин» снова вынужден решать лимитную головоломку. Сейчас у казанцев 10 легионеров, а заявить для участия в РПЛ можно только восьмерых. Один лишний уже выбран: Мицуки Сайто покинет Казань, так и не приняв участия ни в одном официальном матче.

Японец арендован у клуба «Сенан» до следующего лета, так что он стал ожидаемой жертвой, но у 9 футболистов полноценные контракты с «Рубином»: Уремович, Бегич, Тальби, Абильдгор, Хван Ин Бом, Йевтич, Кварацхелия, Хакшабанович и Деспотович. И кто же тут лишний?

Очень непростой выбор. Планировалось, что этим летом покинет Казань Кварацхелия, но после расставания с Денисом Макаровым это может стать проблемой для Леонида Слуцкого. Если Хвича все-таки уедет, нужен будет россиянин на его позицию. Зиньсковский, например.

Учитывая, что до закрытия трансферного окна осталось меньше месяца, «Рубин» вынужден будет отталкиваться также от наличия предложений по своим легионерам. Тот, на кого есть спрос — будет продан. Понятно, что какие-то варианты более приемлемы, а какие-то менее, но придется действовать с учетом обстоятельств.