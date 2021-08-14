«Алавес» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Алавес» — «Реал» Мадрид, который состоится 14 августа 2021 года

«Алавес»

«Алавес» занял 16 место в прошлом сезоне чемпионата Испании и с трудом сохранил свое место в элитном дивизионе. Коллектив в новом футбольном году хочет выступить более успешно, для чего необходимо стабильно набирать очки. Против мадридского «Реала» тяжело играть всем и «Алавес» не станет исключением, поэтому команда может быть довольна даже ничейным результатом.

6 августа «Алавес» обыграл в товарищеском матче «Леванте» (1:0), а в тот же день немного ранее обыграли и «Аль-Наср» (4:3).

«Реал» Мадрид

Клуб сменил главного тренера и вместо Зинедина Зидана, данный пост занял Карло Анчелотти, который уже работал с командой несколько лет назад. Команда лишилась двух основных центральных защитников, а потому будет испытывать определенные проблемы в первое время. Перед коллективом всегда стоит цель выиграть чемпионат Испании и другие турниры, в которых он принимает участие.

8 августа «Реал» Мадрид сыграл вничью в товарищеском матче с «Миланом» (0:0), а 25 июля уступил «Рейнджерс» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алавес» – 7.53

Ничья – 4.79

Победит «Реал» Мадрид – 1.462

Статистика

«Алавес» выиграл шесть матчей из последних десяти, а «Реал» смог одержать только четыре победы

Семь из десяти последних матчей «Алавеса» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Реал» Мадрид выиграл шесть из семи выездных поединков с «Алавесом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.813. Личные встречи команд чаще всего заканчиваются большим количеством забитых мячей, и мы предполагаем, что этот поединок не станет исключением.