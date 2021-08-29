«Лилль» – «Монпелье»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Монпелье», который состоится 29 августа 2021 года
«Лилль»
У чемпиона Франции произошли существенные изменения. Команда сменила главного тренера, а еще ее покинули пару человек основного состава. Тем не менее, коллектив готовится сыграть в групповом этапе Лиги Чемпионов. В чемпионате Франции у клуба не все так хорошо, ведь команда набрала только два очка в трех стартовых турах. Тренерскому штабу необходимо немедленно вносить изменения в игровой процесс, чтобы наладить игру.
21 августа «Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» (1:1), а 14 числа команда крупно проиграла «Ницце» (0:4). Оба матча проходили в рамках Лиги 1.
«Монпелье»
Клуб является типичным середняком чемпионата Франции и уже давно потерял хватку к более высоким местам, которые были несколько лет назад. В активе команды четыре набранных очка за четыре тура, что не совсем удовлетворяет желаниям болельщиков и руководства. У игроков есть шанс воспользоваться не лучшей формой «Лилля» и постараться забрать очки в гостях у действующего чемпиона.
22 августа «Монпелье» обыграл на своем поле «Лорьян» (3:1), а 15 числа команда разошлась миром с «Реймсом» (3:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лилль» – 1.625
- Ничья – 4.07
- Победит «Монпелье» – 6.12
Статистика
- «Лилль» смог выиграть только три матча из десяти последних, а «Монпелье» одержало четыре победы
- «Лилль» забил только один мяч в четырех последних домашних встречах
- «Монпелье» не может обыграть «Лилль» уже шесть матчей подряд
- Три последние личные встречи между командами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.07. Хозяева испытывают большие проблемы с результатами, поэтому мы предполагаем, что и этот домашний поединок останется без победы «Лилля». В матче не будет много голов, а команды не выявят победителя.