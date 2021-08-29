«Лилль» – «Монпелье»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лилль» — «Монпелье», который состоится 29 августа 2021 года

«Лилль»

У чемпиона Франции произошли существенные изменения. Команда сменила главного тренера, а еще ее покинули пару человек основного состава. Тем не менее, коллектив готовится сыграть в групповом этапе Лиги Чемпионов. В чемпионате Франции у клуба не все так хорошо, ведь команда набрала только два очка в трех стартовых турах. Тренерскому штабу необходимо немедленно вносить изменения в игровой процесс, чтобы наладить игру.

21 августа «Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» (1:1), а 14 числа команда крупно проиграла «Ницце» (0:4). Оба матча проходили в рамках Лиги 1.

«Монпелье»

Клуб является типичным середняком чемпионата Франции и уже давно потерял хватку к более высоким местам, которые были несколько лет назад. В активе команды четыре набранных очка за четыре тура, что не совсем удовлетворяет желаниям болельщиков и руководства. У игроков есть шанс воспользоваться не лучшей формой «Лилля» и постараться забрать очки в гостях у действующего чемпиона.

22 августа «Монпелье» обыграл на своем поле «Лорьян» (3:1), а 15 числа команда разошлась миром с «Реймсом» (3:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лилль» – 1.625

Ничья – 4.07

Победит «Монпелье» – 6.12

Статистика

«Лилль» смог выиграть только три матча из десяти последних, а «Монпелье» одержало четыре победы

«Лилль» забил только один мяч в четырех последних домашних встречах

«Монпелье» не может обыграть «Лилль» уже шесть матчей подряд

Три последние личные встречи между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.07. Хозяева испытывают большие проблемы с результатами, поэтому мы предполагаем, что и этот домашний поединок останется без победы «Лилля». В матче не будет много голов, а команды не выявят победителя.