Как МЮ убедил Роналду отказать «Сити» и вернуться на «Олд Траффорд». Подробности самого громкого трансфера лета

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31 августа 2021, 17:58

В главных ролях — Фергюсон, Мендеш и Вудворд.

Криштиану Роналду успешно прошел медицинское обследование и официально присоединился к «Манчестер Юнайтед» спустя 12 лет после ухода. История его возвращения заслуживает отдельного внимания, ведь в ней был антагонист в лице «Манчестер Сити», «футбольный отец» Фергюсон и добрый дяденька Вудворд, давно мечтавший вернуть португальца на «Олд Траффорд».

Как «Манчестер Юнайтед» сделал это. 11 шагов Роналду домой

1. МЮ не собирался подписывать Роналду в начале трансферного окна, и никто в клубе этого не скрывает. Жорже Мендеш еще накануне Евро оценивал интерес к Криштиану со стороны ведущих клубов Европы, но тут и там натыкался на неизменно вежливые ответы: «Спасибо, не надо». В том числе со стороны «Манчестер Юнайтед» (а еще от «Реала», ПСЖ и «Ман Сити»).

2. В прошлую среду, 25 августа, Харри Кейн заявил о том, что не собирается переходить в «Манчестер Сити» этим летом. Именно отказ форварда «Тоттенхэма» запустил цепочку событий, которая в итоге привела Роналду на «Олд Траффорд».

3. Потеряв контакт со своей главной целью на усиление атаки, «Манчестер Сити» начал искать альтернативные варианты и вскоре обратился к Жорже Мендешу. На этот раз «горожане» были всерьез заинтересованы возможностью подписания Роналду, который ухватился за возможность покинуть «Ювентус» и даже пропустил тренировку на прошлой неделе.

4. «Манчестер Сити» и Жорже Мендеш стали работать над сделкой, которая осложнялась нежеланием английского клуба удовлетворять финансовые запросы как «Ювентуса», так и Роналду. Итальянцы просили 28 млн евро за трансфер португальца, а сам КриРо рассчитывал сохранить свою заработную плату на прежнем уровне (31 млн евро в год).

5. Параллельно в целесообразности такого перехода начали сомневаться и ключевые персонажи: сам Роналду получил гневный фидбек от манкунианских болельщиков и вопросы от бывших партнеров по МЮ , ему припомнили обещание никогда не играть за «Сити» и обрисовали перспективы, если он все-таки пойдет на это. В свою очередь, Хосеп Гвардиола не был уверен, впишется ли Криштиану в его команду на поле и за его пределами.

6. Мендеш оставался в тесном контакте с «Манчестер Сити», но будущее Роналду тем временем решалось в личных переписках футболиста, с которым связались Рио Фердинанд, Патрис Эвра, Бруну Фернандеш и, конечно, сэр Алекс Фергюсон. Двое последних прямо сказали Роналду:

Ты не можешь стать игроком «Сити», это разрушит твою репутацию.

7. Нравится это кому-то или нет, но факт остается фактом: «Юнайтед» вступил в переговоры с Роналду после «Сити». И это было реакцией на возможный переход португальца в стан соседей. Впрочем, не все так просто, в чем вы убедитесь ниже.

8. Жорже Мендеш получил предложение от МЮ в четверг вечером (26 августа), а в пятницу утром «Юнайтед» отправил предложение в «Ювентус». В отличие от «горожан», «красные дьяволы» выразили готовность заплатить гонорар за трансфер португальца, стороны довольно быстро сошлись на сумме в 15 миллионов евро + 8 млн в качестве бонусов.

9. Когда в 13:15 по лондонскому времени началась еженедельная пресс-конференция Оле-Гуннара Сульшера, норвежский тренер уже был уверен, что Роналду перейдет в «Манчестер Юнайтед», хотя весь мир тогда еще ждал его в «Сити». В связи с этим слова норвежца могли показаться некой странной бравадой:

Мы всегда хорошо общались. Бруну Фернандеш разговаривал с ним, Роналду знает, что мы к нему чувствуем. Если он собрался уходить из «Ювентуса», то, конечно, знает, что мы здесь. Криштиану – легенда « МЮ », лучший игрок всех времен.

10. Практически параллельно проходила и пресс-конференция Хосепа Гвардиолы, где тренера «Манчестер Сити» тоже спрашивали о Роналду. Как утверждают близкие к «горожанам» журналисты, Пеп о выборе Криштиану на тот момент еще ничего не знал, потому что Мендеш до последнего держал «Сити» в неведении. Гвардиола ответил уважительно и дипломатично:

Не «Сити», а сам Криштиану решит, где он хочет играть. Роналду и Месси невероятны. Это лучшие игроки последних 20-30 лет.

11. Сразу после пресс-конференций пошли слухи о том, что Роналду выбирает «Юнайтед», а не «Сити», а через три часа после выступлений Сульшера и Гвардиолы перед журналистами МЮ официально объявил о возвращении Криштиану Роналду.

Ключевые моменты

- В «Манчестер Сити» остались недовольны ролью, которую сыграл Жорже Мендеш: якобы он выбил для себя роскошные комиссионные от потенциальной сделки, показал эти цифры «Юнайтед» и обещал отказаться от внушительной доли, если «красные дьяволы» заплатят «Ювентусу».

- Роналду действительно был готов перейти в «Сити», но он рассматривал такую возможность лишь до тех пор, пока «Юнайтед» не раскрыл перед ним свои объятия. В этот момент все было решено. Португалец даже согласился пойти на небольшое сокращение зарплаты.

- Бруну Фернандеш в шутку называет себя «посредником», а сэр Алекс Фергюсон скромно молчит о своей роли, хотя именно после разговора с ним у Криштиану отпали последние сомнения. Известно также, что от клуба с Роналду говорил его бывший товарищ по команде, а ныне технический директор Даррен Флетчер, призвавший португальца «завершить неоконченные дела на „Олд Траффорд“ и написать новую главу в истории клуба».