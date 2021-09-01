Роналду вернулся в МЮ, а Месси и Рамос теперь в Париже. Главное о безумном трансферном лете в топ-5

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01 сентября 2021, 13:33

Хавбек из РПЛ вдвое дороже обладателя «Золотых мячей».

Топ-10 свободных агентов

Месси, Месси и еще раз Месси. Коварный Тебас подсунул Лапорте закон вместо понятий… Стоп, давайте не обманываться. У «Барселоны» целая сборная юристов. У футболиста уровня Лионеля толпа адвокатов. Давно объяснили сторонам диалога, что продолжение сотрудничества исключено. Предыдущий контракт был неподъемным для клуба, а общеиспанские законы по борьбе с мошенничеством запрещают сокращать зарплату по новому трудовому договору более чем в два раза.

Лионель точно знал, что уйдет. Лапорта просто нашел крайнего, чтобы офис «Барселоны» не разобрали по кирпичику. Пункт назначения оставался один – ПСЖ . Помимо капитана «Барселоны» ушел и капитан «Реала». Рамос не договорился о новом контракте на прежних условиях, взял билеты в Париж. Вейналдума звал в Каталонию Куман, но Джорджиньо захотел в команду с чемпионами. И Доннарумма туда же.

Чемпион Европы, который получает угрозы после своего решения, может оказаться на скамейке, если Кейлор Навас не сдаст. Все дороги ведут в Париж? Нет, Алаба выбрал Мадрид, хотя этот трансфер сложно назвать «бесплатным» с учетом бонусов. Депай шел к Месси и Гризманну свободным агентом после «Лиона». Теперь сыграет с Фати и Агуэро. Опытный форвард тоже в списке видных свободных агентов с рыночной стоимостью в 369 млн евро:

Еще без компенсации клубу совершил перебежку из «Милана» в «Интер» Чалханоглу. Эрик Гарсия пришел в «Барселону» бесплатно, в ближайшие годы «блаугранас» не смогут платить за новичков. Ради регистрации Агуэро, Депая и Гарсии капитанам клуба пришлось пойти на существенное сокращение зарплат. Еще из любопытных свободных агентов выделим Ламелу – выбрал «Севилью», и Хисая – перебрался из Неаполя в «Лацио».

Большое количество таких сделок – отражение финансового коллапса в футболе. У топ-клубов неприличные долги. Игроки часто дожидаются окончания контрактов и уходят без компенсации. Или вообще в аренду.

Топ-10 арендованных игроков

Снова шикарный список. Открывает его тоже звезда из «Барселоны». Но Гризманн, в отличие от Лионеля, не стал любимцем на «Камп Ноу». Диего Симеоне, поскольку относится к отдельным игрокам так, словно это его собственные дети, подобрал француза. Хотя фанаты от этой идеи не в восторге. Зато у чемпионов Испании больше вариантов в атаке, Суарес, Фелиш и Гризманн могут зажечь.

Марина Грановская не только собрала для «Челси» кассу, отдавая игроков, которые не нужны Тухелю – вроде Мозеса в «Спартак», а еще и подписала, кроме Лукаку, хавбека Сауля. Пока пришел в аренду, может играть с Канте и Жоржиньо в центре поля, обошелся лишь в 5 млн евро, что неплохо. Моизе Кин снова в аренде и снова в «Ювентусе» — еще один пример, как клуб с финансовыми проблемами пытается сохранять полнокровный состав. Локателли – второй такой новичок туринцев.

«Тоттенхэм» тоже в долгах, поэтому вынужден одалживать – взяли Ромеро и Голлини из «Аталанты». Вратарь удивил, ведь станет вечным дублером Голлини, а вот молодой аргентинец провел великолепный прошлый сезон в Серии А, оценим его в конструкциях Нуну Эшпириту Санту. На святой дух уповают, усиливая состав, ребята из «Интера» — деньги за Лукаку уйдут на зарплаты, но связи Индзаги позволили завербовать и Чалханоглу, и Корреа, но второго выудили у «Лацио» в аренду за 5 млн евро.

Гасперини заменит Ромеро на Демирала – аренда из «Ювентуса». Бельерин поругался с Артетой и оказался в «Бетисе». Были еще интересные аренды – Тринкан ушел в «Вулверхэмптон», Ареоля после «Фулхэма» пошел в «Вест Хэм», но там его ждет конкуренция с Фабьянски. Наконец, «молотобойцы» расширили чешскую диаспору Лондона – к Цоуфалу и Соучеку присоединился Крал.

Топ-10 трансферов за деньги

По суммам лидируют Грилиш и Лукаку, но переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» за 15 млн евро (плюс 8 могут прилететь «Ювентусу» бонусами) – главный. Португалец собрался в «Сити», а Фергюсон и другие легенды сделали все, чтобы форвард не достался конкурентам в борьбе за город. Также Гвардиола не заполучил Кейна, довольствуется Грилишем.

МЮ долго вел Санчо, долго охотился за Вараном, а теперь претендует на звание короля трансферного лета. «Ливерпуль» просидел тихонько, лишь Конате за 40 млн евро у «Лейпцига» забрали. А вот команда, куда Клопп не пошел – «Бавария», взяла Упамекано и Забитцера. Разграбили вторую команду Бундеслиги прошлого сезона, да и Нагельсманна увели.

ПСЖ не только набрал свободных агентов, но и подписал Хакими за 60 млн евро. Много потратился и засел на дне в таблице «Арсенал» — Уайт, Эдегор, Рамсдейл и еще три недешевых новичка обошлись в 167 млн евро. В десятке самых дорогих сделок переход Абрахама в «Рому», коллеги-конкурента Шомуродова. И еще сделка «Астон Виллы» по Буэндиа. Сразу начали тратить деньги, полученные за переход Грилиша – еще и Ингса подписали, чтобы через себя забивал.

Выделяется переход Лукаку – еще одно возвращение, как и Роналду. Де Пауля забрали в «Атлетико», заслужил. Камавинга оказался в «Реале», а Зума – в «Вест Хэме». Подписание «Боруссией» Д форварда Малена любопытно, проверят молодого парня из ПСВ . Кунья из «Герты» предсказуемо отказался от «Зенита», зато пошел в «Атлетико». Рядом красуется переход Влашича в «Вест Хэм».

Уход Николы принес ЦСКА 30 млн евро, а поскольку за Роналду пока заплатили лишь 15, то клуб Мойеса отдал вдвое больше денег за молодого хорвата, чем «дьяволы» за португальца. Хотя добавляем рекордную для АПЛ зарплату Криштиану – все становится на свои места, МЮ придется потратиться, обслуживая царский контракт легенды. Надеемся, игра стоит свеч, всем новичкам желаем успехов.

Бонус. Сантьяго Муньос снова играет за «Ньюкасл»