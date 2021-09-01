Роналду вернулся в МЮ, а Месси и Рамос теперь в Париже. Главное о безумном трансферном лете в топ-5

Хавбек из РПЛ вдвое дороже обладателя «Золотых мячей».
Топ-10 свободных агентов
Месси, Месси и еще раз Месси. Коварный Тебас подсунул Лапорте закон вместо понятий… Стоп, давайте не обманываться. У «Барселоны» целая сборная юристов. У футболиста уровня Лионеля толпа адвокатов. Давно объяснили сторонам диалога, что продолжение сотрудничества исключено. Предыдущий контракт был неподъемным для клуба, а общеиспанские законы по борьбе с мошенничеством запрещают сокращать зарплату по новому трудовому договору более чем в два раза.
Лионель точно знал, что уйдет. Лапорта просто нашел крайнего, чтобы офис «Барселоны» не разобрали по кирпичику. Пункт назначения оставался один – ПСЖ. Помимо капитана «Барселоны» ушел и капитан «Реала». Рамос не договорился о новом контракте на прежних условиях, взял билеты в Париж. Вейналдума звал в Каталонию Куман, но Джорджиньо захотел в команду с чемпионами. И Доннарумма туда же.
Чемпион Европы, который получает угрозы после своего решения, может оказаться на скамейке, если Кейлор Навас не сдаст. Все дороги ведут в Париж? Нет, Алаба выбрал Мадрид, хотя этот трансфер сложно назвать «бесплатным» с учетом бонусов. Депай шел к Месси и Гризманну свободным агентом после «Лиона». Теперь сыграет с Фати и Агуэро. Опытный форвард тоже в списке видных свободных агентов с рыночной стоимостью в 369 млн евро:
Еще без компенсации клубу совершил перебежку из «Милана» в «Интер» Чалханоглу. Эрик Гарсия пришел в «Барселону» бесплатно, в ближайшие годы «блаугранас» не смогут платить за новичков. Ради регистрации Агуэро, Депая и Гарсии капитанам клуба пришлось пойти на существенное сокращение зарплат. Еще из любопытных свободных агентов выделим Ламелу – выбрал «Севилью», и Хисая – перебрался из Неаполя в «Лацио».
Большое количество таких сделок – отражение финансового коллапса в футболе. У топ-клубов неприличные долги. Игроки часто дожидаются окончания контрактов и уходят без компенсации. Или вообще в аренду.
Топ-10 арендованных игроков
Снова шикарный список. Открывает его тоже звезда из «Барселоны». Но Гризманн, в отличие от Лионеля, не стал любимцем на «Камп Ноу». Диего Симеоне, поскольку относится к отдельным игрокам так, словно это его собственные дети, подобрал француза. Хотя фанаты от этой идеи не в восторге. Зато у чемпионов Испании больше вариантов в атаке, Суарес, Фелиш и Гризманн могут зажечь.
Марина Грановская не только собрала для «Челси» кассу, отдавая игроков, которые не нужны Тухелю – вроде Мозеса в «Спартак», а еще и подписала, кроме Лукаку, хавбека Сауля. Пока пришел в аренду, может играть с Канте и Жоржиньо в центре поля, обошелся лишь в 5 млн евро, что неплохо. Моизе Кин снова в аренде и снова в «Ювентусе» — еще один пример, как клуб с финансовыми проблемами пытается сохранять полнокровный состав. Локателли – второй такой новичок туринцев.
«Тоттенхэм» тоже в долгах, поэтому вынужден одалживать – взяли Ромеро и Голлини из «Аталанты». Вратарь удивил, ведь станет вечным дублером Голлини, а вот молодой аргентинец провел великолепный прошлый сезон в Серии А, оценим его в конструкциях Нуну Эшпириту Санту. На святой дух уповают, усиливая состав, ребята из «Интера» — деньги за Лукаку уйдут на зарплаты, но связи Индзаги позволили завербовать и Чалханоглу, и Корреа, но второго выудили у «Лацио» в аренду за 5 млн евро.
Гасперини заменит Ромеро на Демирала – аренда из «Ювентуса». Бельерин поругался с Артетой и оказался в «Бетисе». Были еще интересные аренды – Тринкан ушел в «Вулверхэмптон», Ареоля после «Фулхэма» пошел в «Вест Хэм», но там его ждет конкуренция с Фабьянски. Наконец, «молотобойцы» расширили чешскую диаспору Лондона – к Цоуфалу и Соучеку присоединился Крал.
Топ-10 трансферов за деньги
По суммам лидируют Грилиш и Лукаку, но переход Роналду в «Манчестер Юнайтед» за 15 млн евро (плюс 8 могут прилететь «Ювентусу» бонусами) – главный. Португалец собрался в «Сити», а Фергюсон и другие легенды сделали все, чтобы форвард не достался конкурентам в борьбе за город. Также Гвардиола не заполучил Кейна, довольствуется Грилишем.
МЮ долго вел Санчо, долго охотился за Вараном, а теперь претендует на звание короля трансферного лета. «Ливерпуль» просидел тихонько, лишь Конате за 40 млн евро у «Лейпцига» забрали. А вот команда, куда Клопп не пошел – «Бавария», взяла Упамекано и Забитцера. Разграбили вторую команду Бундеслиги прошлого сезона, да и Нагельсманна увели.
ПСЖ не только набрал свободных агентов, но и подписал Хакими за 60 млн евро. Много потратился и засел на дне в таблице «Арсенал» — Уайт, Эдегор, Рамсдейл и еще три недешевых новичка обошлись в 167 млн евро. В десятке самых дорогих сделок переход Абрахама в «Рому», коллеги-конкурента Шомуродова. И еще сделка «Астон Виллы» по Буэндиа. Сразу начали тратить деньги, полученные за переход Грилиша – еще и Ингса подписали, чтобы через себя забивал.
Выделяется переход Лукаку – еще одно возвращение, как и Роналду. Де Пауля забрали в «Атлетико», заслужил. Камавинга оказался в «Реале», а Зума – в «Вест Хэме». Подписание «Боруссией» Д форварда Малена любопытно, проверят молодого парня из ПСВ. Кунья из «Герты» предсказуемо отказался от «Зенита», зато пошел в «Атлетико». Рядом красуется переход Влашича в «Вест Хэм».
Уход Николы принес ЦСКА 30 млн евро, а поскольку за Роналду пока заплатили лишь 15, то клуб Мойеса отдал вдвое больше денег за молодого хорвата, чем «дьяволы» за португальца. Хотя добавляем рекордную для АПЛ зарплату Криштиану – все становится на свои места, МЮ придется потратиться, обслуживая царский контракт легенды. Надеемся, игра стоит свеч, всем новичкам желаем успехов.
Бонус. Сантьяго Муньос снова играет за «Ньюкасл»
После очередного слабого трансферного лета «сороки» решили побаловать мир трансферов повторением сюжета фильма «Гол». Полный тезка героя франшизы — 19-летний мексиканец, рожденный в США, перебрался в «Ньюкасл». Осталось дождаться перехода этого Сантьяго Муньоса в «Реал». А пока у Переса дела не всегда идут гладко. ПСЖ отказался от невероятных денег за переход Мбаппе. Теперь Килиан или подпишет новый контракт с парижанами, или уйдет следующим летом бесплатно. Хотя и зимой может выбрать «Реал», если шейхи будут в настроении.
Возвращение Роналду в Манчестер Юнайтед обещает стать изюминкой этого года.
Эпоха Месси и Роналду приближается к концу, наслаждаетесь пока не поздно. Всем желаю магических моментов.
Возвращение Роналду в Манчестер Юнайтед обещает стать изюминкой этого года.
Эпоха Месси и Роналду приближается к концу, наслаждаетесь пока не поздно. Всем желаю магических моментов.